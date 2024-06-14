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Новости Война
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Столтенберг о заявлениях Путина: Вывести войска с оккупированных территорий должна именно РФ

Столтенберг прокоментував заяви Путіна

Заявления российского диктатора Владимира Путина о мире в обмен на территории свидетельствует, что он хочет достичь военных целей и контролировать Украину.

Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

Он подчеркнул, что выводить войска с оккупированных территорий должна Россия, а не Украина.

"И это не украинское предложение. Это лишь демонстрирует, что это предложение не является добросовестным, и на самом деле означает, что РФ хочет достичь своих военных целей, рассчитывая также на значительно большую территорию, чем она смогла оккупировать до сих пор", - пояснил Столтенберг.

Генсек НАТО отметил, что заявления Путина демонстрируют, что РФ хочет контролировать Украину, а целью России изначально является нарушение международного права.

"И вот почему НАТО продолжает поддерживать Украину", - подытожил Столтенберг.

Напомним, ранее диктатор Путин заявил, что Украина должна полностью вывести свои войска из 4 оккупированных областей для начала переговоров с РФ.

Читайте: Не нужно воспринимать угрозы Путина ядерным оружием слишком серьезно, - Писториус

Автор: 

путин владимир (31311) россия (95652) Столтенберг Йенс (1620)


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Топ комментарии
+9
Генсек НАТО повинен "виділяти гроші"?! Вам?
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14.06.2024 16:39
+8
З Херсону,з під Києва,з Чернігівської,харьківської та Сумоської обл,дуже швидко виводила коли получала підсрачників від ЗСУ
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14.06.2024 16:46
+7
Ето хорошо что ***** опять показало что оно неадекватное и что оно не остановится даже на Украине. А то некоторые опять начали думать что ***** готово к переговорам
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14.06.2024 16:38
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Гроші виделяй як обіцяаюв- війна і закінчеться.

Пусті заяви коштують мало…
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14.06.2024 16:37 Ответить
Генсек НАТО повинен "виділяти гроші"?! Вам?
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14.06.2024 16:39 Ответить
Ні, блд! Ху&лу!
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14.06.2024 16:40 Ответить
Та ви титан думки!
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14.06.2024 16:51 Ответить
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14.06.2024 17:22 Ответить
***** вже путається у показах.
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14.06.2024 16:37 Ответить
"- Я помню, что всего за неделю до моего ареста мы вовсе не воевали с Остазией. Мы были с ней в союзе. Война шла с Евразией. Она длилась четыре года. До этого...

О'Брайен остановил его жестом:
- Океания всегда воевала с Остазией... "
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14.06.2024 16:47 Ответить
- Другой пример, - сказал он. - Несколько лет назад вы впали в очень серьезное заблуждение. Вы решили, что три человека, три бывших члена партии - Джонс, Аронсон и Резерфорд, - казненные за вредительство и измену после того, как они полностью во всем сознались, неповинны в том, за что их осудили. Вы решили, будто видели документ, безусловно доказывавший, что их признания были ложью. Вам привиделась некая фотография. Вы решили, что держали ее в руках.
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14.06.2024 17:01 Ответить
В ***** горить в тузі бо санкції так добре гатять економіку підорашкі.
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14.06.2024 16:38 Ответить
Тільки зброя змусить иого забути Украіну
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14.06.2024 16:38 Ответить
Ето хорошо что ***** опять показало что оно неадекватное и что оно не остановится даже на Украине. А то некоторые опять начали думать что ***** готово к переговорам
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14.06.2024 16:38 Ответить
Відповів як і треба було.
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14.06.2024 16:39 Ответить
Хоч цей вірно і одразу сказав. А то подоляк щось там промимрив, як завжди, і - все...
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14.06.2024 16:40 Ответить
А коли кацапія виводила війська ?
Щось не особо пригадую.
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14.06.2024 16:42 Ответить
З Херсону,з під Києва,з Чернігівської,харьківської та Сумоської обл,дуже швидко виводила коли получала підсрачників від ЗСУ
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14.06.2024 16:46 Ответить
Виводила, виводила
З Афганістану, з Фінляндії, ракети з Куби забирала…

Так де її били, параша усюди відповзала.

Тому Україна робить усе правільно.

«Контакт з парашею може бути тільки Вогневий!», Роман Світан, (с), 2024.
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14.06.2024 16:47 Ответить
Ну так умови треба враховувати. Це підсрачники, а не провина і добра воля )
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14.06.2024 17:58 Ответить
Карабах.
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14.06.2024 16:49 Ответить
Навіть з Казахстану у 2022 вивела. За день!
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14.06.2024 17:52 Ответить
Воно ж тринділо у 2022 році, що не хоче окуповувати Україну. Що йому треба врятувати "народ донбасу від укрофашистів". А до чого тут тоді Херсонська та Запорізька області??? Хто їх "вісім років обстрілював"???
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14.06.2024 16:46 Ответить
А що "найвеличніший" він відреагує на мареня тупої рашиської істоти і чи назве цього виродка убивцею ,терористом ,чи сміливості нехватить?
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14.06.2024 16:51 Ответить
Треба видвигати зустрічні вимоги ) щоб кацапи вивели війська з Белгорода ,Курська, Брянська
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14.06.2024 16:58 Ответить
Нема слів...
Просто казкова наглість.
Битий небитого везе.
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14.06.2024 17:52 Ответить
 
 