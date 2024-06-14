Столтенберг о заявлениях Путина: Вывести войска с оккупированных территорий должна именно РФ
Заявления российского диктатора Владимира Путина о мире в обмен на территории свидетельствует, что он хочет достичь военных целей и контролировать Украину.
Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.
Он подчеркнул, что выводить войска с оккупированных территорий должна Россия, а не Украина.
"И это не украинское предложение. Это лишь демонстрирует, что это предложение не является добросовестным, и на самом деле означает, что РФ хочет достичь своих военных целей, рассчитывая также на значительно большую территорию, чем она смогла оккупировать до сих пор", - пояснил Столтенберг.
Генсек НАТО отметил, что заявления Путина демонстрируют, что РФ хочет контролировать Украину, а целью России изначально является нарушение международного права.
"И вот почему НАТО продолжает поддерживать Украину", - подытожил Столтенберг.
Напомним, ранее диктатор Путин заявил, что Украина должна полностью вывести свои войска из 4 оккупированных областей для начала переговоров с РФ.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Пусті заяви коштують мало…
О'Брайен остановил его жестом:
- Океания всегда воевала с Остазией... "
Щось не особо пригадую.
З Афганістану, з Фінляндії, ракети з Куби забирала…
Так де її били, параша усюди відповзала.
Тому Україна робить усе правільно.
«Контакт з парашею може бути тільки Вогневий!», Роман Світан, (с), 2024.
Просто казкова наглість.
Битий небитого везе.