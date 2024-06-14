Столтенберг о заявлениях Путина: Вывести войска с оккупированных территорий должна именно РФ

Заявления российского диктатора Владимира Путина о мире в обмен на территории свидетельствует, что он хочет достичь военных целей и контролировать Украину.

Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

Он подчеркнул, что выводить войска с оккупированных территорий должна Россия, а не Украина.

"И это не украинское предложение. Это лишь демонстрирует, что это предложение не является добросовестным, и на самом деле означает, что РФ хочет достичь своих военных целей, рассчитывая также на значительно большую территорию, чем она смогла оккупировать до сих пор", - пояснил Столтенберг.

Генсек НАТО отметил, что заявления Путина демонстрируют, что РФ хочет контролировать Украину, а целью России изначально является нарушение международного права.

"И вот почему НАТО продолжает поддерживать Украину", - подытожил Столтенберг.

Напомним, ранее диктатор Путин заявил, что Украина должна полностью вывести свои войска из 4 оккупированных областей для начала переговоров с РФ.

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