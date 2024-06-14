Не нужно воспринимать угрозы Путина ядерным оружием слишком серьезно, - Писториус

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что ядерные угрозы российского диктатора Путина не стоит воспринимать слишком серьезно.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Tagesschau.

"Мы не должны позволять, чтобы каждое его заявление пугало нас", - сказал Писториус на заседании группы ядерного планирования НАТО в Брюсселе.

Министр обороны Германии также отметил, что Путин имеет особый способ ведения гибридной войны.

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"Иногда он угрожает, иногда соблазняет, иногда раздражается, а потом снова становится агрессивным", - отметил он.

Писториус добавил, что Германия и НАТО должны научиться справляться с этим и продолжать курс на поддержку Украины, а также собственной обороны и сдерживания.