Не нужно воспринимать угрозы Путина ядерным оружием слишком серьезно, - Писториус
Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что ядерные угрозы российского диктатора Путина не стоит воспринимать слишком серьезно.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Tagesschau.
"Мы не должны позволять, чтобы каждое его заявление пугало нас", - сказал Писториус на заседании группы ядерного планирования НАТО в Брюсселе.
Министр обороны Германии также отметил, что Путин имеет особый способ ведения гибридной войны.
"Иногда он угрожает, иногда соблазняет, иногда раздражается, а потом снова становится агрессивным", - отметил он.
Писториус добавил, что Германия и НАТО должны научиться справляться с этим и продолжать курс на поддержку Украины, а также собственной обороны и сдерживания.
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+5 Trevo Trow
показать весь комментарий14.06.2024 16:10
+2 Mod Dom
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Не прошло и 11 лет, как пустышку с хламом перестали боятся.
П.с. когдато
диктаторгенсек Хрущь_off сделал ИПСО , напугал Вашингтон в Карибском кризисе... а оказалось блефовали, не было той мощи у них..
і стукнул по столу рукой !
це як??? не сприймати серйозно... та ти кончена дурепище