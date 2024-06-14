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Не нужно воспринимать угрозы Путина ядерным оружием слишком серьезно, - Писториус

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что ядерные угрозы российского диктатора Путина не стоит воспринимать слишком серьезно.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Tagesschau.

"Мы не должны позволять, чтобы каждое его заявление пугало нас", - сказал Писториус на заседании группы ядерного планирования НАТО в Брюсселе.

Министр обороны Германии также отметил, что Путин имеет особый способ ведения гибридной войны.

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"Иногда он угрожает, иногда соблазняет, иногда раздражается, а потом снова становится агрессивным", - отметил он.

Писториус добавил, что Германия и НАТО должны научиться справляться с этим и продолжать курс на поддержку Украины, а также собственной обороны и сдерживания.

Автор: 

путин владимир (31311) россия (95652) Писториус Борис (209)


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Топ комментарии
+5
У перекладі - панове, гасіть недопалки об ботоксного недопалка.
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14.06.2024 16:10
+2
Не потрібно сприймати погрози Путіна ядерною зброєю занадто серйозно - з простої причини того, що російський гітлер на відміну від німецького гітлера ніколи не піде на самогубство.
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14.06.2024 16:10
+2
Путина, на минуточку, вообще не нужно воспринимать серьёзно. Тем более, что на него выписан ордер на арест.
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14.06.2024 16:21
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Не потрібно сприймати погрози Путіна ядерною зброєю занадто серйозно - з простої причини того, що російський гітлер на відміну від німецького гітлера ніколи не піде на самогубство.
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14.06.2024 16:10 Ответить
то що, соловей і генерал свр піздить про те, шо справжнє ху йло здохло 26.10.23-го? )
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14.06.2024 16:52 Ответить
Маячня про двійників = для аналітиків дворового рівня. І не читайте савецьких газет!
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14.06.2024 21:58 Ответить
Тсс. ) бо тут на форумі є свідок секти Васіліча - Владімір Ніколєнко, який справді щиро увірує в те, що справжнє ху йло в холодильнику на Валдаї. ))
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14.06.2024 23:46 Ответить
У перекладі - панове, гасіть недопалки об ботоксного недопалка.
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14.06.2024 16:10 Ответить
2р казали шо не можна бити західною зброєю по рашці шоб путлєра не драконити - вже прозріли?
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14.06.2024 16:13 Ответить
Да уж.
Не прошло и 11 лет, как пустышку с хламом перестали боятся.
П.с. когдато диктатор генсек Хрущь_off сделал ИПСО , напугал Вашингтон в Карибском кризисе... а оказалось блефовали, не было той мощи у них..
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14.06.2024 16:14 Ответить
Боріс сказал : уймісь, володя !

і стукнул по столу рукой !
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14.06.2024 16:16 Ответить
О німці розішлися!
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14.06.2024 16:17 Ответить
не варто нехтувати погрозами )(уйла - воно *******
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14.06.2024 16:21 Ответить
Путина, на минуточку, вообще не нужно воспринимать серьёзно. Тем более, что на него выписан ордер на арест.
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14.06.2024 16:21 Ответить
а півмільйона загиблих українців? а десятки мільйонів біженців? а зруйновані вщент міста?
це як??? не сприймати серйозно... та ти кончена дурепище
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14.06.2024 16:35 Ответить
Я вообще о ядерном оружии! А Вы о чём!? И к стати, это я процитировала Олафа Шольца....
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14.06.2024 16:40 Ответить
ти ше тупіше, ніж я гадав..
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14.06.2024 16:52 Ответить
Не треба так з жінкою
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14.06.2024 16:56 Ответить
поцілуй її в дупцю
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14.06.2024 17:00 Ответить
А як сприймати ваш коментар , як жарт ? (( Дійсно , а навіщо сприймати серйозно кримінального злочинця , який одинадцятий рік керує військовою агресією параші проти держави Україна , адже на нього МКС виписав ордер ....... Ну і як там ордер , виконаний , у якій в'язниці той "несерйозний " очікує судового рішення ?
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14.06.2024 16:39 Ответить
Ну Шольцу це розкажіть,може тоді Тауруси дасть.
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14.06.2024 16:35 Ответить
Якщо пуйло буде кидатись ядеркою, то в першу чергу по Україні, її крупним містам. Прикрити ці міста ППО і всі пуйловські фантазії в ігнор
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14.06.2024 16:54 Ответить
 
 