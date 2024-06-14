Не потрібно сприймати погрози Путіна ядерною зброєю занадто серйозно, - Пісторіус
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що ядерні погрози російського диктатора Путіна не варто сприймати надто серйозно.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Tagesschau.
"Ми не повинні дозволяти, щоб кожна його заява відлякувала нас", - сказав Пісторіус на засіданні групи ядерного планування НАТО в Брюсселі.
Міністр оборони Німеччини також зазначив, що Путін має особливий спосіб ведення гібридної війни.
"Іноді він погрожує, іноді спокушає, іноді дратується, а потім знову стає агресивним", - зазначив він.
Пісторіус додав, що Німеччина і НАТО повинні навчитися справлятися з цим і продовжувати курс на підтримку України, а також власної оборони та стримування.
Топ коментарі
+5 Trevo Trow
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+2 Mod Dom
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+2 Таня Филимонова
показати весь коментар14.06.2024 16:21
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Не прошло и 11 лет, как пустышку с хламом перестали боятся.
П.с. когдато
диктаторгенсек Хрущь_off сделал ИПСО , напугал Вашингтон в Карибском кризисе... а оказалось блефовали, не было той мощи у них..
і стукнул по столу рукой !
це як??? не сприймати серйозно... та ти кончена дурепище