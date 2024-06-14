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Не потрібно сприймати погрози Путіна ядерною зброєю занадто серйозно, - Пісторіус

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що ядерні погрози російського диктатора Путіна не варто сприймати надто серйозно.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Tagesschau.

"Ми не повинні дозволяти, щоб кожна його заява відлякувала нас", - сказав Пісторіус на засіданні групи ядерного планування НАТО в Брюсселі.

Міністр оборони Німеччини також зазначив, що Путін має особливий спосіб ведення гібридної війни.

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"Іноді він погрожує, іноді спокушає, іноді дратується, а потім знову стає агресивним", - зазначив він.

Пісторіус додав, що Німеччина і НАТО повинні навчитися справлятися з цим і продовжувати курс на підтримку України, а також власної оборони та стримування.

Автор: 

путін володимир (23873) росія (65360) Пісторіус Борис (258)


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Топ коментарі
+5
У перекладі - панове, гасіть недопалки об ботоксного недопалка.
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14.06.2024 16:10
+2
Не потрібно сприймати погрози Путіна ядерною зброєю занадто серйозно - з простої причини того, що російський гітлер на відміну від німецького гітлера ніколи не піде на самогубство.
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14.06.2024 16:10
+2
Путина, на минуточку, вообще не нужно воспринимать серьёзно. Тем более, что на него выписан ордер на арест.
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14.06.2024 16:21
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Не потрібно сприймати погрози Путіна ядерною зброєю занадто серйозно - з простої причини того, що російський гітлер на відміну від німецького гітлера ніколи не піде на самогубство.
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14.06.2024 16:10 Відповісти
то що, соловей і генерал свр піздить про те, шо справжнє ху йло здохло 26.10.23-го? )
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14.06.2024 16:52 Відповісти
Маячня про двійників = для аналітиків дворового рівня. І не читайте савецьких газет!
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14.06.2024 21:58 Відповісти
Тсс. ) бо тут на форумі є свідок секти Васіліча - Владімір Ніколєнко, який справді щиро увірує в те, що справжнє ху йло в холодильнику на Валдаї. ))
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14.06.2024 23:46 Відповісти
У перекладі - панове, гасіть недопалки об ботоксного недопалка.
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14.06.2024 16:10 Відповісти
2р казали шо не можна бити західною зброєю по рашці шоб путлєра не драконити - вже прозріли?
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14.06.2024 16:13 Відповісти
Да уж.
Не прошло и 11 лет, как пустышку с хламом перестали боятся.
П.с. когдато диктатор генсек Хрущь_off сделал ИПСО , напугал Вашингтон в Карибском кризисе... а оказалось блефовали, не было той мощи у них..
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14.06.2024 16:14 Відповісти
Боріс сказал : уймісь, володя !

і стукнул по столу рукой !
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14.06.2024 16:16 Відповісти
О німці розішлися!
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14.06.2024 16:17 Відповісти
не варто нехтувати погрозами )(уйла - воно *******
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14.06.2024 16:21 Відповісти
Путина, на минуточку, вообще не нужно воспринимать серьёзно. Тем более, что на него выписан ордер на арест.
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14.06.2024 16:21 Відповісти
а півмільйона загиблих українців? а десятки мільйонів біженців? а зруйновані вщент міста?
це як??? не сприймати серйозно... та ти кончена дурепище
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14.06.2024 16:35 Відповісти
Я вообще о ядерном оружии! А Вы о чём!? И к стати, это я процитировала Олафа Шольца....
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14.06.2024 16:40 Відповісти
ти ше тупіше, ніж я гадав..
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14.06.2024 16:52 Відповісти
Не треба так з жінкою
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14.06.2024 16:56 Відповісти
поцілуй її в дупцю
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14.06.2024 17:00 Відповісти
А як сприймати ваш коментар , як жарт ? (( Дійсно , а навіщо сприймати серйозно кримінального злочинця , який одинадцятий рік керує військовою агресією параші проти держави Україна , адже на нього МКС виписав ордер ....... Ну і як там ордер , виконаний , у якій в'язниці той "несерйозний " очікує судового рішення ?
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14.06.2024 16:39 Відповісти
Ну Шольцу це розкажіть,може тоді Тауруси дасть.
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14.06.2024 16:35 Відповісти
Якщо пуйло буде кидатись ядеркою, то в першу чергу по Україні, її крупним містам. Прикрити ці міста ППО і всі пуйловські фантазії в ігнор
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14.06.2024 16:54 Відповісти
 
 