Все западные санкции против России должны быть отменены, - Путин

Российский диктатор Владимир Путин объявил ряд условий, при которых Россия готова прекратить войну.

Об этом диктатор заявил во время выступления в МИД РФ, передает Цензор.НЕТ.

По словам Путина, речь идет о том, что Украина должна вывести свои войска из оккупированных Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей. Также он заявил, что должна быть проведена "демилитаризация" и "денацификация" Украины.

"Все эти базовые принципиальные положения должны быть зафиксированы в виде фундаментальных международных договоренностей. Конечно, это предусматривает отмену всех западных санкций против России", - сказал президент страны-оккупанта.

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