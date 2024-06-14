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Новости Санкции против России
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Все западные санкции против России должны быть отменены, - Путин

Путін хоче, щоб Захід скасував всі санкції проти РФ

Российский диктатор Владимир Путин объявил ряд условий, при которых Россия готова прекратить войну.

Об этом диктатор заявил во время выступления в МИД РФ, передает Цензор.НЕТ.

По словам Путина, речь идет о том, что Украина должна вывести свои войска из оккупированных Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей. Также он заявил, что должна быть проведена "демилитаризация" и "денацификация" Украины.

"Все эти базовые принципиальные положения должны быть зафиксированы в виде фундаментальных международных договоренностей. Конечно, это предусматривает отмену всех западных санкций против России", - сказал президент страны-оккупанта.

Читайте: Столтенберг о заявлениях Путина: Вывести войска с оккупированных территорий должна именно РФ

Автор: 

путин владимир (31311) россия (95652) санкции (11313)


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Топ комментарии
+59
Так вони ж такі корисні! З чого це він?
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14.06.2024 16:58
+39
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14.06.2024 17:00
+38
Мало того що путін цілий день ***** несе,так це й війска кацапів потрапили в котел
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14.06.2024 17:00
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Не істери,*****. Шибениця тебе не мине.
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14.06.2024 20:54 Ответить
перекрити росії потік нафтодоларів.

і не відкривати поки у росії фашистський режим при владі.
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15.06.2024 06:28 Ответить
Отдельно замечу: сегодняшнее требование Куйла отдать ему город Херсон - первый в истории человечества случай, когда захватчик требует отдать ему территорию, откуда его же армия с позором бежала.
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15.06.2024 06:32 Ответить
Вот он еплан, если знаешь, что тебя всё равно нах пошлют, можно было попросить Киев, Львов и Аляску.
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15.06.2024 06:33 Ответить
Забагато хочеш, старе брехливе гебняве чмо - мордяка ботоксна не трісне?
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15.06.2024 07:52 Ответить
Тюрьма народів повинна бути знищена як і її вертухаї-руськіє ...
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15.06.2024 11:26 Ответить
А ху@ло має бути повішене!
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15.06.2024 20:34 Ответить
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