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Все западные санкции против России должны быть отменены, - Путин
Российский диктатор Владимир Путин объявил ряд условий, при которых Россия готова прекратить войну.
Об этом диктатор заявил во время выступления в МИД РФ, передает Цензор.НЕТ.
По словам Путина, речь идет о том, что Украина должна вывести свои войска из оккупированных Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей. Также он заявил, что должна быть проведена "демилитаризация" и "денацификация" Украины.
"Все эти базовые принципиальные положения должны быть зафиксированы в виде фундаментальных международных договоренностей. Конечно, это предусматривает отмену всех западных санкций против России", - сказал президент страны-оккупанта.
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+59 Dombass
показать весь комментарий14.06.2024 16:58
+39 Wild MadDog
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+38 Максім ХОЙ #398010
показать весь комментарий14.06.2024 17:00
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і не відкривати поки у росії фашистський режим при владі.