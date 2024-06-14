G7 пообещала новые санкции против субъектов в Китае, которые помогают России: "Мы сделаем дальнейшие шаги для прекращения такого поведения"

Страны "Группы семи" заявили, что продолжат принимать меры против субъектов в Китае и третьих странах, которые поддерживают военную машину России.

Об этом говорится в их декларации по итогам саммита, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Лидеры государств G7 отметили, что речь, в частности, идет о финансовых учреждениях и других субъектах в Китае, которые способствуют России в приобретении товаров для ее оборонно-промышленной отрасли.

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В этом контексте "Группа семи" еще раз подчеркнула, что субъекты, в частности финансовые учреждения, которые помогают РФ в приобретении предметов или оборудования для ее оборонной промышленности, поддерживают действия, подрывающие территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины.

"Соответственно, мы введем ограничительные меры... для предотвращения злоупотреблений и ограничения доступа к нашим финансовым системам для физических и юридических лиц в третьих странах, включая Китай, которые участвуют в этой деятельности", - говорится в заявлении.

Страны G7 также пообещали принимать "решительные меры" против субъектов, которые помогают РФ обходить их санкции, в частности путем наложения "суровых" штрафов на всех, кто не прекратит немедленно оказывать материальную поддержку российской агрессии, а также путем усиления внутреннего применения и активизации взаимодействия с бизнесом.

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"Мы призываем финансовые учреждения воздержаться от поддержки и получения прибыли от российской военной машины. Мы предпримем дальнейшие шаги для сдерживания и прекращения такого поведения", - подчеркнула "Группа семи".

В то же время G7 пообещала повысить эффективность политики ограничения цен на нефть путем усиления соблюдения и обеспечения их выполнения, одновременно работая над поддержанием стабильности рынка.

"Мы будем принимать меры, в том числе санкции и инновационные меры... для борьбы с использованием Россией обманчивых альтернативных практик судоходства для обхода наших санкций с помощью теневого флота", - говорится в декларации.

Кроме того, страны "Группы семи" обязались ввести дополнительные санкции против тех, кто помогает транспортировке российской нефти, а также против сетей, созданных РФ для получения прибыли от нарушения ценовых ограничений или от продажи нефти через альтернативных поставщиков услуг.

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G7 пообещала ограничивать будущие энергетические доходы России, препятствуя развитию будущих энергетических проектов и нарушая доступ к товарам и услугам, на которые эти проекты полагаются.

"Мы продолжим наши усилия, направленные на уменьшение доходов РФ от продажи металлов", - говорится в заявлении.