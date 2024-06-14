Кемерон закликав почати полювання на "тіньовий флот" Путіна

Країни "Великої сімки" мають посилити санкції проти "тіньового флоту" танкерів, які допомагають Росії експортувати нафти в обхід запроваджених обмежень.

Про це міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон заявив, відповідаючи на запитання італійського видання Corriere della Sera.

Він висловив сподівання, що країни "Великої сімки" під головуванням Італії продовжать запроваджувати "дійсно жорсткі санкції" проти російських компаній і осіб, які допомагають Росії продовжувати війну і забезпечують російську військову машину.

Кемерон зауважив, що Велика Британія після виходу із ЄС створила власний арсенал санкцій, які не обмежуються компаніями, які працюють у самій Британії чи ЄС.

"Ми також маємо полювати на тіньовий флот, який нелегально доставляє російську нафту по всьому світу: кожного разу, коли вони наближаються до італійського порту, я хочу переконатися, що їх заблоковано", – наголосив Кемерон.

"Ми покажемо Путіну, що ми повністю за Україну: ми будемо переслідувати гроші, нафту ми зупинимо газ, ми зупинимо кораблі, ми зробимо все можливе, щоб зупинити російську військову машину, і покажемо Путіну безглуздя його дій", – додав очільник МЗС Великої Британії.

Як повідомлялося, напередодні Велика Британія внесла до санкційних списків щодо Росії 42 компанії з РФ, Китаю та Туреччини, а також 6 танкерів "тіньового флоту". Зокрема, під санкції потрапили "Московська біржа", "СПБ Біржа", "Національний розрахунковий депозитарій", "Національний кліринговий центр", страхова компанія "Інгосстрах", а також російські компанії у галузі виробництва та транспортування скрапленого природного газу.

Як працює тіньовий флот Путіна?

Нагадаємо, запроваджене країнами "Великої сімки" обмеження цін на російську нафту та нафтопродукти забороняє західним судновласникам, страховикам і посередникам надавати судна, страхові та інші послуги для вантажів, вартість яких перевищує встановлені порогові значення.

Москва змогла значною мірою уникнути впливу обмеження ціни, зібравши "тіньовий флот" танкерів, які працюють у важкодоступних юрисдикціях, і звернувшись до незахідних постачальників послуг для доставки своєї нафти на нові ринки, такі як Індія.

"Інгосстрах" входить до п’ятірки найбільших російських страхових компаній, серед іншого, він страхує танкери російського "тіньового флоту" замість західних компаній.

У квітні International Group of P&I Clubs, лондонська головна організація клубів, що забезпечує страхове покриття судновласників, надала послуги лише 16% усіх танкерів, що перевозять російську нафту.

У 2023 році ЄС і Велика Британія наклали санкції на Російську національну перестрахову компанію, яка забезпечує державне покриття всіх ризиків, пов’язаних із внутрішніми санкціями, включаючи перестрахування суден і морських вантажів. Обмеження фактично закрили для фірми два основних західних ринки перестрахування.