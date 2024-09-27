У Великій Британії виписали перший штраф за порушення санкцій проти РФ

Британський санкційний офіс (OFSI) оштрафував компанію Integral Concierge Services (ICSL) на 15 000 фунтів стерлінгів за порушення режиму санкцій, запроваджених проти Росії у відповідь на її вторгнення в Україну.

Про це повідомило Міністерство фінансів Великої Британії, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Агентство Bloomberg пише, що OFSI вперше у своїй історії наклав фінансовий штраф за порушення, пов'язані з Росією.

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Повідомляється, що компанія ICSL надавала послуги з управління нерухомим майном фізичній особі, яка перебуває під санкціями й активи якої у Британії заморожені.

У міністерстві наголосили, що ICSL у 2022-2023 роках "провела або отримала 26 платежів", попри те що "знала чи мала розумні підстави підозрювати, що послуги порушують фінансові санкції".

Компанія, додали у відомстві, не заперечувала щодо штрафу і виплатила його в повному обсязі.