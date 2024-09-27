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Новини Санкції проти Росії
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У Великій Британії виписали перший штраф за порушення санкцій проти РФ

Велика Британія

Британський санкційний офіс (OFSI) оштрафував компанію Integral Concierge Services (ICSL) на 15 000 фунтів стерлінгів за порушення режиму санкцій, запроваджених проти Росії у відповідь на її вторгнення в Україну.

Про це повідомило Міністерство фінансів Великої Британії, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Агентство Bloomberg пише, що OFSI вперше у своїй історії наклав фінансовий штраф за порушення, пов'язані з Росією.

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Повідомляється, що компанія ICSL надавала послуги з управління нерухомим майном фізичній особі, яка перебуває під санкціями й активи якої у Британії заморожені.

У міністерстві наголосили, що ICSL у 2022-2023 роках "провела або отримала 26 платежів", попри те що "знала чи мала розумні підстави підозрювати, що послуги порушують фінансові санкції".

Компанія, додали у відомстві, не заперечувала щодо штрафу і виплатила його в повному обсязі.

Автор: 

Велика Британія (5610) санкції (11880)


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з почином…
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27.09.2024 20:09 Відповісти
Штраф у розмірі 5 фунтів 2 шилінга та 8 пенні 😊
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27.09.2024 21:14 Відповісти
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27.09.2024 20:11 Відповісти
потужно.
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27.09.2024 20:31 Відповісти
Треба знати скільки компанія отримала грошей від тої особи, щоб впевнитися у дієвості штрафу.
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28.09.2024 06:58 Відповісти
 
 