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Новости Санкции против России
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В Великобритании выписали первый штраф за нарушение санкций против РФ

Велика Британія

Британский санкционный офис (OFSI) оштрафовал компанию Integral Concierge Services (ICSL) на 15 000 фунтов стерлингов за нарушение режима санкций, введенных против России в ответ на ее вторжение в Украину.

Об этом сообщило Министерство финансов Великобритании, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

Агентство Bloomberg пишет, что OFSI впервые в своей истории наложил финансовый штраф за нарушения, связанные с Россией.

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Сообщается, что компания ICSL предоставляла услуги по управлению недвижимым имуществом физическому лицу, которое находится под санкциями и активы которого в Британии заморожены.

В министерстве отметили, что ICSL в 2022-2023 годах "провела или получила 26 платежей", несмотря на то что "знала или имела разумные основания подозревать, что услуги нарушают финансовые санкции".

Компания, добавили в ведомстве, не возражала относительно штрафа и выплатила его в полном объеме.

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Автор: 

Великобритания (4982) санкции (11314)


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з почином…
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27.09.2024 20:09 Ответить
Штраф у розмірі 5 фунтів 2 шилінга та 8 пенні 😊
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27.09.2024 21:14 Ответить
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27.09.2024 20:11 Ответить
потужно.
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27.09.2024 20:31 Ответить
Треба знати скільки компанія отримала грошей від тої особи, щоб впевнитися у дієвості штрафу.
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28.09.2024 06:58 Ответить
 
 