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ЄС планує відправити в Україну військових радників. Угорщина проти, - Сійярто

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто

Європейський Союз начебто планує направити військових радників для допомоги Україні у війні проти РФ. Угорщина виступає проти цього рішення, бо вважає, що це призведе до ескалації кофлікту.

Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, передає Цензор.НЕТ.

Так Сійярто стверджує, що ЄС у новій пропозиції про продовження мандата місії з навчання українських військових EUMAM пропонує направити в Україну "військових радників ЄС для виконання координаційних завдань".

"Це означатиме, що навчання більше не відбуватимуться лише на території Європейського Союзу, а військові радники ЄС, які беруть участь у навчаннях, будуть розміщені в Україні", - додав він.

За його словами, ця "небезпечна пропозиція" значно "збільшила б ризик ескалації війни, тобто її подальшого поширення".

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"Тому ми говоримо "ні" цій пропозиції, і ми вже вказали Службі зовнішніх справ Європейського Союзу в Брюсселі, що ми не в змозі підтримати її в такому вигляді. Ми попросили їх переробити цю пропозицію", - заявив очільник дипвідомства.

Угорський міністр також наголосив, що Будапешт не братиме участі в тренувальній місії ЄС за будь-яких умов.

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Автор: 

Угорщина (2303) Євросоюз (13492) Сійярто Петер (359)


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Топ коментарі
+11
Як там нафтопровід до угрів? самооборона, ау?
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02.10.2024 21:45
+9
То нехай мадяри і не відправляють. Вони тут потрібні ''як діра в мості''
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02.10.2024 21:46
+8
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02.10.2024 21:46
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Як там нафтопровід до угрів? самооборона, ау?
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02.10.2024 21:45 Відповісти
ta vyrubaite im vse nahren - i cei trubiprovod vzorvite za odne
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02.10.2024 21:50 Відповісти
То нехай мадяри і не відправляють. Вони тут потрібні ''як діра в мості''
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02.10.2024 21:46 Відповісти
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02.10.2024 21:46 Відповісти
*****...idi kavu popei , bez tebe razberutsa. proti vin. urod.
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02.10.2024 21:49 Відповісти
Нафтопровід старенький, втома металу, землетруси, вибухи, корозія, морози ...
Сіярто давно топив свій кабінет письмовим столом ?
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02.10.2024 21:49 Відповісти
tam rjuzke bombi kidajut....mogut i popasti
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02.10.2024 21:51 Відповісти
Чисто случайно.
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03.10.2024 07:58 Відповісти
"24 лютого 2022 року цілі колони угорських "військових радників" (разом з бойовою технікою) стояли на угорсько-українському кордоні.... Про ЦЕ Сійярто "забув"?!!! Поляки, словаки, румуни не піднімали війська по тривозі..... А мадяри вже збиралися форсувать прикордонні річки і "спішить з "порадами"......
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02.10.2024 21:51 Відповісти
!!!!!!!!!!!!!!!!!
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03.10.2024 09:03 Відповісти
Так які проблеми, двері ЄС та НАТО відкриті на вихід. І далі будете жити спокійно і сито, без загрози війни, без мігрантів, без безпекової парасольки НАТО та грошей ЄС. Одне щастя попереду.
Вперед до Угрексіту.
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02.10.2024 21:52 Відповісти
Ну чо, надоговаривались с ***************? Сколько можно прыгать по граблям и лизать им сраки?
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02.10.2024 21:52 Відповісти
Блін. Його мармиза мені есесівця нагадує.
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02.10.2024 21:52 Відповісти
Сібіга!Про що тепер будеш балакати з цими родичами кацапів.
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02.10.2024 22:19 Відповісти
Рандеву Сибіги дало значний результат !!! Цим ******* допоможе тільки батьківщина - Зауралля.
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03.10.2024 09:05 Відповісти
Мудярщину знаємо, це та що смокче у *****, уйобщину теж - то просто інший варіант написання назви тієї ж території, а що за звір - угорщина?
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02.10.2024 22:23 Відповісти
Угорщина - это от слова "угорь". Скользкий и вертлявый, непонятная гадость. Хотя, без сомнения, угри гораздо лучше этого мадьярского отродья
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02.10.2024 22:40 Відповісти
Зе-ОПа сама проти!
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02.10.2024 22:59 Відповісти
Якщо ця ідея є уже на обговоренні,то нікого позиція цього хлопа цікавити не буде. Наразі НАТО уже має бути в Україні, бо на зеболото надії мало та і забагато публікацій від начебто військових
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02.10.2024 23:06 Відповісти
головне.що агентура зОП організувала поступлення баксів в казну куйла,за поставлену ним нафту мадярським псам,котрими будуть оплачувати зарплату вбивцям українського народу...
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02.10.2024 23:08 Відповісти
Своїх балаболів у надлишку... Дайте далекобійну ракету
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02.10.2024 23:23 Відповісти
Лучше бы войска отправили а не советников. Нам тут своих советников и координаторов с экспердами хватает
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02.10.2024 23:54 Відповісти
Може воно і краще. Бо що вони тут нарадять?
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03.10.2024 05:23 Відповісти
Вони тут будуть розвідниками і навідниками, а не радниками.
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03.10.2024 06:07 Відповісти
 
 