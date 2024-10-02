ЄС планує відправити в Україну військових радників. Угорщина проти, - Сійярто

Європейський Союз начебто планує направити військових радників для допомоги Україні у війні проти РФ. Угорщина виступає проти цього рішення, бо вважає, що це призведе до ескалації кофлікту.

Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, передає Цензор.НЕТ.

Так Сійярто стверджує, що ЄС у новій пропозиції про продовження мандата місії з навчання українських військових EUMAM пропонує направити в Україну "військових радників ЄС для виконання координаційних завдань".

"Це означатиме, що навчання більше не відбуватимуться лише на території Європейського Союзу, а військові радники ЄС, які беруть участь у навчаннях, будуть розміщені в Україні", - додав він.

За його словами, ця "небезпечна пропозиція" значно "збільшила б ризик ескалації війни, тобто її подальшого поширення".

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"Тому ми говоримо "ні" цій пропозиції, і ми вже вказали Службі зовнішніх справ Європейського Союзу в Брюсселі, що ми не в змозі підтримати її в такому вигляді. Ми попросили їх переробити цю пропозицію", - заявив очільник дипвідомства.

Угорський міністр також наголосив, що Будапешт не братиме участі в тренувальній місії ЄС за будь-яких умов.

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