Зеленський обурився великою кількістю заброньованих від мобілізації. Процедуру тимчасово призупинили, - ЗМІ

Президент Володимир Зеленський обурився бронюванням 1,5 мільйона осіб від мобілізації. Кабінет Міністрів до 15 листопада призупинив дію деяких положень щодо визначення критично важливих підприємств.

Про це повідомляють The Page та "Економічна Правда", інформує Цензор.НЕТ.

Видання The Page опублікувало витяг із протоколу урядового засідання, яке відбулося 8 жовтня. Достовірність та ухвалення документа підтвердили джерела "ЕП" в уряді.

"Президент був на нараді. Обурювався, що забронювали 1,5 мільйона", - сказав співрозмовник "ЕП".

Зазначається, що до 15 листопада планується провести аудит рішень про визначення критично важливих підприємств та організацій, а Міністерство економіки має проаналізувати результати і до 20 листопада поінформувати Кабінет міністрів.

Мінекономіки разом з Міноборони мають підготувати та презентувати уряду проєкт у якому, зокрема, передбачено розробка рішення щодо перевірки обґрунтованості бронювання військовозобов'язаних та можливого скасування відстрочки від призову в разі виявлення необґрунтованих випадків.

"Зупинення до 15 листопада 2024 року дії положень Критеріїв та порядку, за якими здійснюється визначення підприємств, установ та організацій, які є критично важливими для функціонування економіки", - йдеться у документі.

До врегулювання цього питання центральним органам виконавчої влади, обласним адміністраціям та іншим державним органам рекомендовано утриматися від прийняття рішень про визначення таких підприємств, додає "ЕП".

Нагадаємо, що раніше очільник Кабміну Денис Шмигаль заявляв, що станом на середину вересня понад 900 тисяч людей в Україні отримали бронювання від мобілізації. Уряд, за його словами, допускає можливість збільшення обсягів бронювання.

