УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5615 відвідувачів онлайн
Новини
34 990 153

Зеленський обурився великою кількістю заброньованих від мобілізації. Процедуру тимчасово призупинили, - ЗМІ

Зеленський нібито обурився 1,5 мільйоном заброньованих від мобілізації

Президент Володимир Зеленський обурився бронюванням 1,5 мільйона осіб від мобілізації. Кабінет Міністрів до 15 листопада призупинив дію деяких положень щодо визначення критично важливих підприємств.

Про це повідомляють The Page та "Економічна Правда", інформує Цензор.НЕТ.

Видання The Page опублікувало витяг із протоколу урядового засідання, яке відбулося 8 жовтня. Достовірність та ухвалення документа підтвердили джерела "ЕП" в уряді.

"Президент був на нараді. Обурювався, що забронювали 1,5 мільйона", - сказав співрозмовник "ЕП". 

Зазначається, що до 15 листопада планується провести аудит рішень про визначення критично важливих підприємств та організацій, а Міністерство економіки має проаналізувати результати і до 20 листопада поінформувати Кабінет міністрів.

Читайте також: Кабмін змінив порядок бронювання працівників від мобілізації через "Дію"

Мінекономіки разом з Міноборони мають підготувати та презентувати уряду проєкт у якому, зокрема, передбачено розробка рішення щодо перевірки обґрунтованості бронювання військовозобов'язаних та можливого скасування відстрочки від призову в разі виявлення необґрунтованих випадків.

"Зупинення до 15 листопада 2024 року дії положень Критеріїв та порядку, за якими здійснюється визначення підприємств, установ та організацій, які є критично важливими для функціонування економіки", - йдеться у документі.

Читайте також: Рішення про економічне бронювання вже ухвалено, - нардеп Железняк

До врегулювання цього питання центральним органам виконавчої влади, обласним адміністраціям та іншим державним органам рекомендовано утриматися від прийняття рішень про визначення таких підприємств, додає "ЕП".

Нагадаємо, що раніше очільник Кабміну Денис Шмигаль заявляв, що станом на середину вересня понад 900 тисяч людей в Україні отримали бронювання від мобілізації. Уряд, за його словами, допускає можливість збільшення обсягів бронювання.

Читайте також: Чоловіки, які не оновили дані в ТЦК, не зможуть отримати бронювання

Автор: 

Зеленський Володимир (25253) Кабмін (14322) бронювання (357) мобілізація (3204)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+48
Перевірте інвалідіність родичів всіх голів МСЕК, прокурорів, мусарів, суддів, депутатів і т.д. Це ті сотні тисяч заброньованих!
показати весь коментар
09.10.2024 20:52 Відповісти
+43
А кількість радників-порадників в твоєї зеленої зграї тебе не обурює ? А вони до речі теж броньовані, так само як і 95кагал!
показати весь коментар
09.10.2024 20:54 Відповісти
+38
Футболисты и кварталовцы напряглись... Хотя, о чем это я. "Бронь" отменят каким-нибудь электрикам, рабочим 50+, чем им.
показати весь коментар
09.10.2024 20:58 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Коли призвуть всіх пенсіонерів мусарів, які втекли на пенсію в 40 років ?! Їх сотні тисяч на шиї у Держави!
показати весь коментар
09.10.2024 21:38 Відповісти
https://leopolis.news/post/110478/sadovyy-zbilshyv-shtat-chynovnykiv-lvivsko-miskrady-na-130-osib Садовий збільшив штат чиновників Львівської міськради на 130 осіб
Таким чином штатна чисельність працівників виконавчих органі Львівської міської ради зросла з 1471 осіб до 1601 штатної одиниці.
====================================================

Чому місцеві чиновники типу Садового під час війни збільшують ітак роздутий штат ?!
показати весь коментар
09.10.2024 21:43 Відповісти
Буде так хто з власників підприємств відстьогнув то тих не будуть чпіати а хто типу оборонки та інших по білому працює всіх нагнуть.

Вони б краще аудит рішень МСЕК та ВЛК провели з 14 року, було б набагато ефективніше.

І треба аж більше місяця щоб провести аудит, хоча мабуть в реєстрі не більше 3000 підприємств то треба аж цілий місяць для мінекономіки де повно працівників.

Просто процедура буде така хочеш залишитись у списку "думай", а щоб "подумати" треба час...
показати весь коментар
09.10.2024 21:45 Відповісти
По ітогу бронь втратять саме звичайні робітники, ну а взагалі нафіга ті чоловіки в Україні ? Зараз всіх на війну, потім завезуть сюжц всіляку шваль з Індії і Африки а ще гірше якщо якихось ісламських неандертальців і буде для них рай на землі.
показати весь коментар
09.10.2024 21:47 Відповісти
Так вони вже прощупують реакцію на такі вкиди . Що потрібно буде мігрантів та давати їм громадянство зразу . А наші їм не потрібні , обуз
показати весь коментар
09.10.2024 22:48 Відповісти
Забули згадати проект " небесний єрусалим", який вже не здається таким вже й не реальним, поруч з цивілізованою Європою жими набагато краще, ніж поруч з Палестиною, чи ліваном, доречі нещодавно хасиди на своєму святі ( у кого війна, а у когось тут свято) зірвали прапор України, а поліція нічого та недавала нашим його підняти
показати весь коментар
09.10.2024 22:58 Відповісти
Єврейська держава була на тій території за Київської русі, я взагалі вважаю що то була найбільша помилка Київських князів піти туди походом, вони були сильним буфером від кочівників.
показати весь коментар
09.10.2024 23:31 Відповісти
Якщо почати з чотирижди ухилянта, то справа зрушиться. Все одно за нього все вирішує Єрмак, а ухилянт тільки з суфлера зачитує.
показати весь коментар
09.10.2024 21:57 Відповісти
А то він не знав що усі клоуни починаючи з кварталу 95 заброньовані.
показати весь коментар
09.10.2024 22:09 Відповісти
Робітників забирають до армії, а цука геттманцев податки підвищує?

Зе, якщо в тебе є мізки , то вже зрозумій що у воюючий країні податки треба зменшити
показати весь коментар
09.10.2024 22:10 Відповісти
Ви що проти марахвону і бубочковідосиків ?!
показати весь коментар
10.10.2024 08:38 Відповісти
А це говорить про те, що пора вже замінювати тих, хто зробив цей бардак. Не замінних людей і посадовців немає.
показати весь коментар
09.10.2024 22:13 Відповісти
Безграмотних теж пора не підпускати до інтернету !))
показати весь коментар
10.10.2024 08:46 Відповісти
Больница- это здание, бронируют людей по месту работы и выполняемым функциям.
А чем комунальщики нужнее фермера или комбайнера?
показати весь коментар
09.10.2024 22:15 Відповісти
Да хотя бы тем что обеспечивают свет воду и канализацию. И когда в обесточенной холодной квартире у вас говно полезет из унитаза, и вы схватив какую-нибудь дизентерию побежите в больницу, там обнаружите только закрытое здание потому что всех людей оттуда мобилизовали. Тогда, в принципе, можете лечиться подорожником.
показати весь коментар
09.10.2024 22:46 Відповісти
Бла, бла,бла...
Із таким же успіхом ти можеш споживати замісьть хліба, що не виростив фермер, вміст того унітазу, так тобі зрозуміло?
По твоєму ті " комунальщики" відрами вичерпують воду із каналізації?
Всі питання, з часом будуть вирішені, не с....и , зекономиш одного " комунальщика"
показати весь коментар
09.10.2024 22:53 Відповісти
Блаблакать зимой, без света по 18 часов будешь. Хотя нет, если все вопросы вот так решаться будут, то и все 24.
показати весь коментар
09.10.2024 23:04 Відповісти
Ох, хєрой, який, воно ще і незадоволене. Йому поживні речовини замість хліба, а воно, он як
показати весь коментар
09.10.2024 23:11 Відповісти
Ты вот похоже всем доволен. Насрать на всю эту сложную структуру, похеру что все кто остался и сможет свалят отсюда. Само как то решится, сколько той зимы.
показати весь коментар
09.10.2024 23:28 Відповісти
Не переймася, особисто тобі, якщо сильно змерзнеш, авдотью якусь із усть- зажопінь..ка привезуть, погрієшся, а може і бурята якого, також зігріє
показати весь коментар
10.10.2024 00:23 Відповісти
Побольше смайликов поставь, не стесняйся. Посмотрим через полгода куда ты их себе засунешь.
показати весь коментар
10.10.2024 00:33 Відповісти
Це тому ти зубами скрипиш, що відповісти тобі по суті нема чого.
А ти менше шукай п'ятий кут, всі там будемо, нефік шлангами прикидуватися.
показати весь коментар
10.10.2024 00:39 Відповісти
Фермер без світла нічого не виростить, я це тобі гарантую. А ти навіть тут коментар не зможеш написати без водоканалу тому що будеш зайнятий ходити за водою і в черзі годинами стояти біля скважини.
показати весь коментар
09.10.2024 23:33 Відповісти
Так зрозуміло, що ти " на водоканалі" особисто відрами воду черпаєш .
Тролі, ви смішні, пишить ще
показати весь коментар
10.10.2024 00:16 Відповісти
Тупцяв ніжками?
показати весь коментар
09.10.2024 22:37 Відповісти
ратицями.
показати весь коментар
10.10.2024 07:38 Відповісти
УП

Відповідно до статті 23 закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" опікуни недієздатних осіб не підлягають призову на службу під час мобілізації.

У 2023-2024 роках кількість справ про призначення опікуна зросла більш ніж вдвічі: за півтора року ЕП нарахувала близько 13 тис. таких судових рішень. У 80% випадків догляд за недієздатними особами покладався на чоловіків.

Народний депутат від "Платформи за життя і мир" (раніше заборонена в Україні "ОПЗЖ") Сергій Льовочкін оформив опікунство над матір'ю.
показати весь коментар
09.10.2024 22:47 Відповісти
Ммбуть хоче щоб вбили всіх українців та економіку та зачистити територію, питання для кого?
показати весь коментар
09.10.2024 22:49 Відповісти
Ящо безкорисних кнопкодавів-дармоїдів, які докотили країну до дефолту, скоротити на половину,
то вийде цілий батальйон, а якщо ще й інших дармоїдів, то не один полк!
Як не крути, а управління державою не ефективне, країна котиться у прірву!
показати весь коментар
09.10.2024 23:06 Відповісти
Та то все фігня.
Головне, що 95 квартал має залізну пожиттєву бронь.
показати весь коментар
09.10.2024 23:20 Відповісти
Якщо пожиттєво посадять.
показати весь коментар
09.10.2024 23:23 Відповісти
Нийте. Мін до мінометів вже бракує. А виготовляються вони за бюджетний кошт. Сказати звідки у бюджеті гроші, чи ви нитіки й не знаєте, шо таке податки легально заплатити?
показати весь коментар
09.10.2024 23:32 Відповісти
Ага...міни...танки...літаки...ВСЕ виготовляється за кошти бюджету !)))... Ти хоч сам в ту ******* власну увірував !?)))... Та ж патрону галімого зробити неспроможні....які нахєру міни ?)))
показати весь коментар
10.10.2024 08:54 Відповісти
Видать скоро за жінок та старих дідів візьмуться бо в окопах мало лишилось піхоти.Мужиків майже в селах немає-вимели всіх. 60+ приготовтесь.
показати весь коментар
09.10.2024 23:39 Відповісти
Ще один кацапський троляка. "Видать, приготовтесь".
показати весь коментар
10.10.2024 00:08 Відповісти
Та ти шо?
Якби ти ще знав, що бронють не " заклади", а фізичних осіб, ціни б тобі не було
показати весь коментар
10.10.2024 00:18 Відповісти
Заклади отримують статус критично важливих і можуть забронювати до 50 відсотків штатної чисельності. Саме заклади визначають конкретних працівників, певних професій, і надають списки до тцк
показати весь коментар
10.10.2024 00:27 Відповісти
Нема проблєм.
Зараз швидко з'ясується, що забронювали всіх потрібних і ще в 10 разів більше блатних, броню познімають і полетчть білими лебедями, як до милої.
показати весь коментар
10.10.2024 00:34 Відповісти
Не 50% відсотків штатної чисельності, а 50% військовозобов'язаних. Тобто, якщо в критично важливій організацій працює всього 100 осіб, з них 50 є військовозобов'язаних то бронюється 25 осіб.
показати весь коментар
10.10.2024 08:50 Відповісти
І чого воно обурилося ? ******* --500тис поліцейських + 100тис охоронців + 400 тис поліцейських на пенсії з 55 років + 500тис артистів цирку , бидлокварталу , родичів депутатів і їх помічників , чиновників і їх родичів . Все рівно 1.5 мільйона .
показати весь коментар
10.10.2024 00:18 Відповісти
Щебпак!
450 довбо(ОЙ)бів у верховній раді!
Тисяч п'ятнадцять їх помічників!
Тисяч двісті родичів!
Мільйон тцкашників з поліцаями ...
Цеж п*здець, не?
показати весь коментар
10.10.2024 01:34 Відповісти
**** офонаревша яка живуча економіка в України.ніяк не зломити спротив.
показати весь коментар
10.10.2024 07:39 Відповісти
Кошовий з пікаловтм вже штурмують
показати весь коментар
10.10.2024 07:50 Відповісти
Від коли міністерство внутрішніх справ стало критично важливим підприємством України???
показати весь коментар
10.10.2024 08:39 Відповісти
ти перший
показати весь коментар
10.10.2024 10:06 Відповісти
Списки ...огромные а грошей принесли ...мало.
Пересмотр....где бабло....
Крупа падла .6 лямов ...куча дуижемости и недвижимости .по всему миру ..
А в опу сколько принесла...
Не порядок.
показати весь коментар
10.10.2024 09:20 Відповісти
На кожного броньованого, треба подавати список замісників, із числа непризовних (жінок, інвалідів), які він повинен навчити виконувати свої обов'язки. + Їх контракти (мінімум рік), медичний стан.

Бронь тільки на пів року, а далі - найбільш вірогідний призов!

Тих керівників підприємств, які не можуть забезпечити процес (схеми, фіктивні прізвища, часті звільнення / набір) призивати у першу чергу!
показати весь коментар
10.10.2024 11:13 Відповісти
Ігар Тишкєвіч https://youtu.be/pqu45uhmPSM?si=3HxA41mCSWJM2ny4&t=1252 розповідає :
На Москальщині вже існує програма «Время героев», якою опікується Сергій Кірієнко по залученню ветеранів бойових дій до керування.
Рік вони інтенсивно та якісно навчаються, потім керують на окупованих територіях рік і потім стають чиновниками на Росії.
За останні 7 років більшість новопризначених губернаторів пройшло цей шлях!

А Україна знову відстала від кацапів!
показати весь коментар
10.10.2024 11:28 Відповісти
Зеленський вже обурювався з приводу нелегального переходу кордону слугами і що , через дві неділі другий благополучно перейшов, ще б обурився з корупції
показати весь коментар
10.10.2024 11:22 Відповісти
Разбудите товарища ЗЕ , он вообще знает что война ?
показати весь коментар
10.10.2024 13:52 Відповісти
САМЕ ЦІКАВЕ!
Що на фоні "скандалів" (уйобства) МСЕКів.. ЗЕКомандувача обурило "бронювання", а не фіктивні "непридатні"...
показати весь коментар
10.10.2024 17:14 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 