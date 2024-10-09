Зеленський обурився великою кількістю заброньованих від мобілізації. Процедуру тимчасово призупинили, - ЗМІ
Президент Володимир Зеленський обурився бронюванням 1,5 мільйона осіб від мобілізації. Кабінет Міністрів до 15 листопада призупинив дію деяких положень щодо визначення критично важливих підприємств.
Про це повідомляють The Page та "Економічна Правда", інформує Цензор.НЕТ.
Видання The Page опублікувало витяг із протоколу урядового засідання, яке відбулося 8 жовтня. Достовірність та ухвалення документа підтвердили джерела "ЕП" в уряді.
"Президент був на нараді. Обурювався, що забронювали 1,5 мільйона", - сказав співрозмовник "ЕП".
Зазначається, що до 15 листопада планується провести аудит рішень про визначення критично важливих підприємств та організацій, а Міністерство економіки має проаналізувати результати і до 20 листопада поінформувати Кабінет міністрів.
Мінекономіки разом з Міноборони мають підготувати та презентувати уряду проєкт у якому, зокрема, передбачено розробка рішення щодо перевірки обґрунтованості бронювання військовозобов'язаних та можливого скасування відстрочки від призову в разі виявлення необґрунтованих випадків.
"Зупинення до 15 листопада 2024 року дії положень Критеріїв та порядку, за якими здійснюється визначення підприємств, установ та організацій, які є критично важливими для функціонування економіки", - йдеться у документі.
До врегулювання цього питання центральним органам виконавчої влади, обласним адміністраціям та іншим державним органам рекомендовано утриматися від прийняття рішень про визначення таких підприємств, додає "ЕП".
Нагадаємо, що раніше очільник Кабміну Денис Шмигаль заявляв, що станом на середину вересня понад 900 тисяч людей в Україні отримали бронювання від мобілізації. Уряд, за його словами, допускає можливість збільшення обсягів бронювання.
Таким чином штатна чисельність працівників виконавчих органі Львівської міської ради зросла з 1471 осіб до 1601 штатної одиниці.
====================================================
Чому місцеві чиновники типу Садового під час війни збільшують ітак роздутий штат ?!
Вони б краще аудит рішень МСЕК та ВЛК провели з 14 року, було б набагато ефективніше.
І треба аж більше місяця щоб провести аудит, хоча мабуть в реєстрі не більше 3000 підприємств то треба аж цілий місяць для мінекономіки де повно працівників.
Просто процедура буде така хочеш залишитись у списку "думай", а щоб "подумати" треба час...
Зе, якщо в тебе є мізки , то вже зрозумій що у воюючий країні податки треба зменшити
А чем комунальщики нужнее фермера или комбайнера?
Із таким же успіхом ти можеш споживати замісьть хліба, що не виростив фермер, вміст того унітазу, так тобі зрозуміло?
По твоєму ті " комунальщики" відрами вичерпують воду із каналізації?
Всі питання, з часом будуть вирішені, не с....и , зекономиш одного " комунальщика"
А ти менше шукай п'ятий кут, всі там будемо, нефік шлангами прикидуватися.
Тролі, ви смішні, пишить ще
Відповідно до статті 23 закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" опікуни недієздатних осіб не підлягають призову на службу під час мобілізації.
У 2023-2024 роках кількість справ про призначення опікуна зросла більш ніж вдвічі: за півтора року ЕП нарахувала близько 13 тис. таких судових рішень. У 80% випадків догляд за недієздатними особами покладався на чоловіків.
Народний депутат від "Платформи за життя і мир" (раніше заборонена в Україні "ОПЗЖ") Сергій Льовочкін оформив опікунство над матір'ю.
то вийде цілий батальйон, а якщо ще й інших дармоїдів, то не один полк!
Як не крути, а управління державою не ефективне, країна котиться у прірву!
Головне, що 95 квартал має залізну пожиттєву бронь.
Якби ти ще знав, що бронють не " заклади", а фізичних осіб, ціни б тобі не було
Зараз швидко з'ясується, що забронювали всіх потрібних і ще в 10 разів більше блатних, броню познімають і полетчть білими лебедями, як до милої.
450 довбо(ОЙ)бів у верховній раді!
Тисяч п'ятнадцять їх помічників!
Тисяч двісті родичів!
Мільйон тцкашників з поліцаями ...
Цеж п*здець, не?
Пересмотр....где бабло....
Крупа падла .6 лямов ...куча дуижемости и недвижимости .по всему миру ..
А в опу сколько принесла...
Не порядок.
Бронь тільки на пів року, а далі - найбільш вірогідний призов!
Тих керівників підприємств, які не можуть забезпечити процес (схеми, фіктивні прізвища, часті звільнення / набір) призивати у першу чергу!
На Москальщині вже існує програма «Время героев», якою опікується Сергій Кірієнко по залученню ветеранів бойових дій до керування.
Рік вони інтенсивно та якісно навчаються, потім керують на окупованих територіях рік і потім стають чиновниками на Росії.
За останні 7 років більшість новопризначених губернаторів пройшло цей шлях!
А Україна знову відстала від кацапів!
Що на фоні "скандалів" (уйобства) МСЕКів.. ЗЕКомандувача обурило "бронювання", а не фіктивні "непридатні"...