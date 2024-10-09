Зеленский возмутился множеством забронированных от мобилизации. Процедуру временно приостановили, - СМИ
Президент Владимир Зеленский возмутился бронированием 1,5 миллиона человек от мобилизации. Кабинет Министров до 15 ноября приостановил действие некоторых положений по определению критически важных предприятий.
Об этом сообщают The Page и "Экономическая Правда", информирует Цензор.НЕТ.
Издание The Page опубликовало выписку из протокола правительственного заседания, которое состоялось 8 октября. Достоверность и принятие документа подтвердили источники "ЭП" в правительстве.
"Президент был на совещании. Возмущался, что забронировали 1,5 миллиона", - сказал собеседник "ЭП".
Отмечается, что до 15 ноября планируется провести аудит решений об определении критически важных предприятий и организаций, а Министерство экономики должно проанализировать результаты и до 20 ноября проинформировать Кабинет Министров.
Минэкономики вместе с Минобороны должны подготовить и представить правительству проект, в котором, в частности, предусмотрена разработка решения по проверке обоснованности бронирования военнообязанных и возможной отмены отсрочки от призыва в случае выявления необоснованных случаев.
"Остановка до 15 ноября 2024 года действия положений Критериев и порядка, по которым осуществляется определение предприятий, учреждений и организаций, которые являются критически важными для функционирования экономики", - говорится в документе.
До урегулирования этого вопроса центральным органам исполнительной власти, областным администрациям и другим государственным органам рекомендовано воздержаться от принятия решений об определении таких предприятий, добавляет "ЭП".
Напомним, что ранее глава Кабмина Денис Шмыгаль заявлял, что по состоянию на середину сентября более 900 тысяч человек в Украине получили бронирование от мобилизации. Правительство, по его словам, допускает возможность увеличения объемов бронирования.
Таким чином штатна чисельність працівників виконавчих органі Львівської міської ради зросла з 1471 осіб до 1601 штатної одиниці.
====================================================
Чому місцеві чиновники типу Садового під час війни збільшують ітак роздутий штат ?!
Вони б краще аудит рішень МСЕК та ВЛК провели з 14 року, було б набагато ефективніше.
І треба аж більше місяця щоб провести аудит, хоча мабуть в реєстрі не більше 3000 підприємств то треба аж цілий місяць для мінекономіки де повно працівників.
Просто процедура буде така хочеш залишитись у списку "думай", а щоб "подумати" треба час...
Зе, якщо в тебе є мізки , то вже зрозумій що у воюючий країні податки треба зменшити
А чем комунальщики нужнее фермера или комбайнера?
Із таким же успіхом ти можеш споживати замісьть хліба, що не виростив фермер, вміст того унітазу, так тобі зрозуміло?
По твоєму ті " комунальщики" відрами вичерпують воду із каналізації?
Всі питання, з часом будуть вирішені, не с....и , зекономиш одного " комунальщика"
А ти менше шукай п'ятий кут, всі там будемо, нефік шлангами прикидуватися.
Тролі, ви смішні, пишить ще
Відповідно до статті 23 закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" опікуни недієздатних осіб не підлягають призову на службу під час мобілізації.
У 2023-2024 роках кількість справ про призначення опікуна зросла більш ніж вдвічі: за півтора року ЕП нарахувала близько 13 тис. таких судових рішень. У 80% випадків догляд за недієздатними особами покладався на чоловіків.
Народний депутат від "Платформи за життя і мир" (раніше заборонена в Україні "ОПЗЖ") Сергій Льовочкін оформив опікунство над матір'ю.
то вийде цілий батальйон, а якщо ще й інших дармоїдів, то не один полк!
Як не крути, а управління державою не ефективне, країна котиться у прірву!
Головне, що 95 квартал має залізну пожиттєву бронь.
Якби ти ще знав, що бронють не " заклади", а фізичних осіб, ціни б тобі не було
Зараз швидко з'ясується, що забронювали всіх потрібних і ще в 10 разів більше блатних, броню познімають і полетчть білими лебедями, як до милої.
450 довбо(ОЙ)бів у верховній раді!
Тисяч п'ятнадцять їх помічників!
Тисяч двісті родичів!
Мільйон тцкашників з поліцаями ...
Цеж п*здець, не?
Пересмотр....где бабло....
Крупа падла .6 лямов ...куча дуижемости и недвижимости .по всему миру ..
А в опу сколько принесла...
Не порядок.
Бронь тільки на пів року, а далі - найбільш вірогідний призов!
Тих керівників підприємств, які не можуть забезпечити процес (схеми, фіктивні прізвища, часті звільнення / набір) призивати у першу чергу!
На Москальщині вже існує програма «Время героев», якою опікується Сергій Кірієнко по залученню ветеранів бойових дій до керування.
Рік вони інтенсивно та якісно навчаються, потім керують на окупованих територіях рік і потім стають чиновниками на Росії.
За останні 7 років більшість новопризначених губернаторів пройшло цей шлях!
А Україна знову відстала від кацапів!
Що на фоні "скандалів" (уйобства) МСЕКів.. ЗЕКомандувача обурило "бронювання", а не фіктивні "непридатні"...