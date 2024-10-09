Зеленский возмутился множеством забронированных от мобилизации. Процедуру временно приостановили, - СМИ

Президент Владимир Зеленский возмутился бронированием 1,5 миллиона человек от мобилизации. Кабинет Министров до 15 ноября приостановил действие некоторых положений по определению критически важных предприятий.

Об этом сообщают The Page и "Экономическая Правда", информирует Цензор.НЕТ.

Издание The Page опубликовало выписку из протокола правительственного заседания, которое состоялось 8 октября. Достоверность и принятие документа подтвердили источники "ЭП" в правительстве.

"Президент был на совещании. Возмущался, что забронировали 1,5 миллиона", - сказал собеседник "ЭП".

Отмечается, что до 15 ноября планируется провести аудит решений об определении критически важных предприятий и организаций, а Министерство экономики должно проанализировать результаты и до 20 ноября проинформировать Кабинет Министров.

Минэкономики вместе с Минобороны должны подготовить и представить правительству проект, в котором, в частности, предусмотрена разработка решения по проверке обоснованности бронирования военнообязанных и возможной отмены отсрочки от призыва в случае выявления необоснованных случаев.

"Остановка до 15 ноября 2024 года действия положений Критериев и порядка, по которым осуществляется определение предприятий, учреждений и организаций, которые являются критически важными для функционирования экономики", - говорится в документе.

До урегулирования этого вопроса центральным органам исполнительной власти, областным администрациям и другим государственным органам рекомендовано воздержаться от принятия решений об определении таких предприятий, добавляет "ЭП".

Напомним, что ранее глава Кабмина Денис Шмыгаль заявлял, что по состоянию на середину сентября более 900 тысяч человек в Украине получили бронирование от мобилизации. Правительство, по его словам, допускает возможность увеличения объемов бронирования.

