Зеленский возмутился множеством забронированных от мобилизации. Процедуру временно приостановили, - СМИ

Зеленський нібито обурився 1,5 мільйоном заброньованих від мобілізації

Президент Владимир Зеленский возмутился бронированием 1,5 миллиона человек от мобилизации. Кабинет Министров до 15 ноября приостановил действие некоторых положений по определению критически важных предприятий.

Об этом сообщают The Page и "Экономическая Правда", информирует Цензор.НЕТ.

Издание The Page опубликовало выписку из протокола правительственного заседания, которое состоялось 8 октября. Достоверность и принятие документа подтвердили источники "ЭП" в правительстве.

"Президент был на совещании. Возмущался, что забронировали 1,5 миллиона", - сказал собеседник "ЭП".

Отмечается, что до 15 ноября планируется провести аудит решений об определении критически важных предприятий и организаций, а Министерство экономики должно проанализировать результаты и до 20 ноября проинформировать Кабинет Министров.

Читайте также: Решение об экономическом бронировании уже принято, - нардеп Железняк

Минэкономики вместе с Минобороны должны подготовить и представить правительству проект, в котором, в частности, предусмотрена разработка решения по проверке обоснованности бронирования военнообязанных и возможной отмены отсрочки от призыва в случае выявления необоснованных случаев.

"Остановка до 15 ноября 2024 года действия положений Критериев и порядка, по которым осуществляется определение предприятий, учреждений и организаций, которые являются критически важными для функционирования экономики", - говорится в документе.

Читайте также: ТЦК приходит на металлургические заводы и мобилизует работников вместо поиска уклонистов, - президент "Укрметаллургпрома" Каленков

До урегулирования этого вопроса центральным органам исполнительной власти, областным администрациям и другим государственным органам рекомендовано воздержаться от принятия решений об определении таких предприятий, добавляет "ЭП".

Напомним, что ранее глава Кабмина Денис Шмыгаль заявлял, что по состоянию на середину сентября более 900 тысяч человек в Украине получили бронирование от мобилизации. Правительство, по его словам, допускает возможность увеличения объемов бронирования.

Читайте также: Мужчины, не обновившие данные в ТЦК, теперь не смогут получить бронирование

Топ комментарии
+48
Перевірте інвалідіність родичів всіх голів МСЕК, прокурорів, мусарів, суддів, депутатів і т.д. Це ті сотні тисяч заброньованих!
показать весь комментарий
09.10.2024 20:52 Ответить
+43
А кількість радників-порадників в твоєї зеленої зграї тебе не обурює ? А вони до речі теж броньовані, так само як і 95кагал!
показать весь комментарий
09.10.2024 20:54 Ответить
+38
Футболисты и кварталовцы напряглись... Хотя, о чем это я. "Бронь" отменят каким-нибудь электрикам, рабочим 50+, чем им.
показать весь комментарий
09.10.2024 20:58 Ответить
Коли призвуть всіх пенсіонерів мусарів, які втекли на пенсію в 40 років ?! Їх сотні тисяч на шиї у Держави!
показать весь комментарий
09.10.2024 21:38 Ответить
https://leopolis.news/post/110478/sadovyy-zbilshyv-shtat-chynovnykiv-lvivsko-miskrady-na-130-osib Садовий збільшив штат чиновників Львівської міськради на 130 осіб
Таким чином штатна чисельність працівників виконавчих органі Львівської міської ради зросла з 1471 осіб до 1601 штатної одиниці.
====================================================

Чому місцеві чиновники типу Садового під час війни збільшують ітак роздутий штат ?!
показать весь комментарий
09.10.2024 21:43 Ответить
Буде так хто з власників підприємств відстьогнув то тих не будуть чпіати а хто типу оборонки та інших по білому працює всіх нагнуть.

Вони б краще аудит рішень МСЕК та ВЛК провели з 14 року, було б набагато ефективніше.

І треба аж більше місяця щоб провести аудит, хоча мабуть в реєстрі не більше 3000 підприємств то треба аж цілий місяць для мінекономіки де повно працівників.

Просто процедура буде така хочеш залишитись у списку "думай", а щоб "подумати" треба час...
показать весь комментарий
09.10.2024 21:45 Ответить
По ітогу бронь втратять саме звичайні робітники, ну а взагалі нафіга ті чоловіки в Україні ? Зараз всіх на війну, потім завезуть сюжц всіляку шваль з Індії і Африки а ще гірше якщо якихось ісламських неандертальців і буде для них рай на землі.
показать весь комментарий
09.10.2024 21:47 Ответить
Так вони вже прощупують реакцію на такі вкиди . Що потрібно буде мігрантів та давати їм громадянство зразу . А наші їм не потрібні , обуз
показать весь комментарий
09.10.2024 22:48 Ответить
Забули згадати проект " небесний єрусалим", який вже не здається таким вже й не реальним, поруч з цивілізованою Європою жими набагато краще, ніж поруч з Палестиною, чи ліваном, доречі нещодавно хасиди на своєму святі ( у кого війна, а у когось тут свято) зірвали прапор України, а поліція нічого та недавала нашим його підняти
показать весь комментарий
09.10.2024 22:58 Ответить
Єврейська держава була на тій території за Київської русі, я взагалі вважаю що то була найбільша помилка Київських князів піти туди походом, вони були сильним буфером від кочівників.
показать весь комментарий
09.10.2024 23:31 Ответить
Якщо почати з чотирижди ухилянта, то справа зрушиться. Все одно за нього все вирішує Єрмак, а ухилянт тільки з суфлера зачитує.
показать весь комментарий
09.10.2024 21:57 Ответить
А то він не знав що усі клоуни починаючи з кварталу 95 заброньовані.
показать весь комментарий
09.10.2024 22:09 Ответить
Робітників забирають до армії, а цука геттманцев податки підвищує?

Зе, якщо в тебе є мізки , то вже зрозумій що у воюючий країні податки треба зменшити
показать весь комментарий
09.10.2024 22:10 Ответить
Ви що проти марахвону і бубочковідосиків ?!
показать весь комментарий
10.10.2024 08:38 Ответить
А це говорить про те, що пора вже замінювати тих, хто зробив цей бардак. Не замінних людей і посадовців немає.
показать весь комментарий
09.10.2024 22:13 Ответить
Безграмотних теж пора не підпускати до інтернету !))
показать весь комментарий
10.10.2024 08:46 Ответить
Больница- это здание, бронируют людей по месту работы и выполняемым функциям.
А чем комунальщики нужнее фермера или комбайнера?
показать весь комментарий
09.10.2024 22:15 Ответить
Да хотя бы тем что обеспечивают свет воду и канализацию. И когда в обесточенной холодной квартире у вас говно полезет из унитаза, и вы схватив какую-нибудь дизентерию побежите в больницу, там обнаружите только закрытое здание потому что всех людей оттуда мобилизовали. Тогда, в принципе, можете лечиться подорожником.
показать весь комментарий
09.10.2024 22:46 Ответить
Бла, бла,бла...
Із таким же успіхом ти можеш споживати замісьть хліба, що не виростив фермер, вміст того унітазу, так тобі зрозуміло?
По твоєму ті " комунальщики" відрами вичерпують воду із каналізації?
Всі питання, з часом будуть вирішені, не с....и , зекономиш одного " комунальщика"
показать весь комментарий
09.10.2024 22:53 Ответить
Блаблакать зимой, без света по 18 часов будешь. Хотя нет, если все вопросы вот так решаться будут, то и все 24.
показать весь комментарий
09.10.2024 23:04 Ответить
Ох, хєрой, який, воно ще і незадоволене. Йому поживні речовини замість хліба, а воно, он як
показать весь комментарий
09.10.2024 23:11 Ответить
Ты вот похоже всем доволен. Насрать на всю эту сложную структуру, похеру что все кто остался и сможет свалят отсюда. Само как то решится, сколько той зимы.
показать весь комментарий
09.10.2024 23:28 Ответить
Не переймася, особисто тобі, якщо сильно змерзнеш, авдотью якусь із усть- зажопінь..ка привезуть, погрієшся, а може і бурята якого, також зігріє
показать весь комментарий
10.10.2024 00:23 Ответить
Побольше смайликов поставь, не стесняйся. Посмотрим через полгода куда ты их себе засунешь.
показать весь комментарий
10.10.2024 00:33 Ответить
Це тому ти зубами скрипиш, що відповісти тобі по суті нема чого.
А ти менше шукай п'ятий кут, всі там будемо, нефік шлангами прикидуватися.
показать весь комментарий
10.10.2024 00:39 Ответить
Фермер без світла нічого не виростить, я це тобі гарантую. А ти навіть тут коментар не зможеш написати без водоканалу тому що будеш зайнятий ходити за водою і в черзі годинами стояти біля скважини.
показать весь комментарий
09.10.2024 23:33 Ответить
Так зрозуміло, що ти " на водоканалі" особисто відрами воду черпаєш .
Тролі, ви смішні, пишить ще
показать весь комментарий
10.10.2024 00:16 Ответить
Тупцяв ніжками?
показать весь комментарий
09.10.2024 22:37 Ответить
ратицями.
показать весь комментарий
10.10.2024 07:38 Ответить
УП

Відповідно до статті 23 закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" опікуни недієздатних осіб не підлягають призову на службу під час мобілізації.

У 2023-2024 роках кількість справ про призначення опікуна зросла більш ніж вдвічі: за півтора року ЕП нарахувала близько 13 тис. таких судових рішень. У 80% випадків догляд за недієздатними особами покладався на чоловіків.

Народний депутат від "Платформи за життя і мир" (раніше заборонена в Україні "ОПЗЖ") Сергій Льовочкін оформив опікунство над матір'ю.
показать весь комментарий
09.10.2024 22:47 Ответить
Ммбуть хоче щоб вбили всіх українців та економіку та зачистити територію, питання для кого?
показать весь комментарий
09.10.2024 22:49 Ответить
Ящо безкорисних кнопкодавів-дармоїдів, які докотили країну до дефолту, скоротити на половину,
то вийде цілий батальйон, а якщо ще й інших дармоїдів, то не один полк!
Як не крути, а управління державою не ефективне, країна котиться у прірву!
показать весь комментарий
09.10.2024 23:06 Ответить
Та то все фігня.
Головне, що 95 квартал має залізну пожиттєву бронь.
показать весь комментарий
09.10.2024 23:20 Ответить
Якщо пожиттєво посадять.
показать весь комментарий
09.10.2024 23:23 Ответить
Нийте. Мін до мінометів вже бракує. А виготовляються вони за бюджетний кошт. Сказати звідки у бюджеті гроші, чи ви нитіки й не знаєте, шо таке податки легально заплатити?
показать весь комментарий
09.10.2024 23:32 Ответить
Ага...міни...танки...літаки...ВСЕ виготовляється за кошти бюджету !)))... Ти хоч сам в ту ******* власну увірував !?)))... Та ж патрону галімого зробити неспроможні....які нахєру міни ?)))
показать весь комментарий
10.10.2024 08:54 Ответить
Видать скоро за жінок та старих дідів візьмуться бо в окопах мало лишилось піхоти.Мужиків майже в селах немає-вимели всіх. 60+ приготовтесь.
показать весь комментарий
09.10.2024 23:39 Ответить
Ще один кацапський троляка. "Видать, приготовтесь".
показать весь комментарий
10.10.2024 00:08 Ответить
Та ти шо?
Якби ти ще знав, що бронють не " заклади", а фізичних осіб, ціни б тобі не було
показать весь комментарий
10.10.2024 00:18 Ответить
Заклади отримують статус критично важливих і можуть забронювати до 50 відсотків штатної чисельності. Саме заклади визначають конкретних працівників, певних професій, і надають списки до тцк
показать весь комментарий
10.10.2024 00:27 Ответить
Нема проблєм.
Зараз швидко з'ясується, що забронювали всіх потрібних і ще в 10 разів більше блатних, броню познімають і полетчть білими лебедями, як до милої.
показать весь комментарий
10.10.2024 00:34 Ответить
Не 50% відсотків штатної чисельності, а 50% військовозобов'язаних. Тобто, якщо в критично важливій організацій працює всього 100 осіб, з них 50 є військовозобов'язаних то бронюється 25 осіб.
показать весь комментарий
10.10.2024 08:50 Ответить
І чого воно обурилося ? ******* --500тис поліцейських + 100тис охоронців + 400 тис поліцейських на пенсії з 55 років + 500тис артистів цирку , бидлокварталу , родичів депутатів і їх помічників , чиновників і їх родичів . Все рівно 1.5 мільйона .
показать весь комментарий
10.10.2024 00:18 Ответить
Щебпак!
450 довбо(ОЙ)бів у верховній раді!
Тисяч п'ятнадцять їх помічників!
Тисяч двісті родичів!
Мільйон тцкашників з поліцаями ...
Цеж п*здець, не?
показать весь комментарий
10.10.2024 01:34 Ответить
**** офонаревша яка живуча економіка в України.ніяк не зломити спротив.
показать весь комментарий
10.10.2024 07:39 Ответить
Кошовий з пікаловтм вже штурмують
показать весь комментарий
10.10.2024 07:50 Ответить
Від коли міністерство внутрішніх справ стало критично важливим підприємством України???
показать весь комментарий
10.10.2024 08:39 Ответить
ти перший
показать весь комментарий
10.10.2024 10:06 Ответить
Списки ...огромные а грошей принесли ...мало.
Пересмотр....где бабло....
Крупа падла .6 лямов ...куча дуижемости и недвижимости .по всему миру ..
А в опу сколько принесла...
Не порядок.
показать весь комментарий
10.10.2024 09:20 Ответить
На кожного броньованого, треба подавати список замісників, із числа непризовних (жінок, інвалідів), які він повинен навчити виконувати свої обов'язки. + Їх контракти (мінімум рік), медичний стан.

Бронь тільки на пів року, а далі - найбільш вірогідний призов!

Тих керівників підприємств, які не можуть забезпечити процес (схеми, фіктивні прізвища, часті звільнення / набір) призивати у першу чергу!
показать весь комментарий
10.10.2024 11:13 Ответить
Ігар Тишкєвіч https://youtu.be/pqu45uhmPSM?si=3HxA41mCSWJM2ny4&t=1252 розповідає :
На Москальщині вже існує програма «Время героев», якою опікується Сергій Кірієнко по залученню ветеранів бойових дій до керування.
Рік вони інтенсивно та якісно навчаються, потім керують на окупованих територіях рік і потім стають чиновниками на Росії.
За останні 7 років більшість новопризначених губернаторів пройшло цей шлях!

А Україна знову відстала від кацапів!
показать весь комментарий
10.10.2024 11:28 Ответить
Зеленський вже обурювався з приводу нелегального переходу кордону слугами і що , через дві неділі другий благополучно перейшов, ще б обурився з корупції
показать весь комментарий
10.10.2024 11:22 Ответить
Разбудите товарища ЗЕ , он вообще знает что война ?
показать весь комментарий
10.10.2024 13:52 Ответить
САМЕ ЦІКАВЕ!
Що на фоні "скандалів" (уйобства) МСЕКів.. ЗЕКомандувача обурило "бронювання", а не фіктивні "непридатні"...
показать весь комментарий
10.10.2024 17:14 Ответить
