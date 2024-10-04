РУС
Решение об экономическом бронировании уже принято, - нардеп Железняк

Сейчас рассматривают три модели экономического бронирования.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, заместитель министра экономики Виталий Киндратив сказал, что модель экономического бронирования точно будут внедрять.

"Решение принято. Сейчас рассматривают несколько моделей (три). Ждут "решения политического руководства". Типа сказали, что переходят от критичности предприятия к критичности работника. Вроде бы на год, но с ежемесячным подтверждением зарплаты", - отметил он.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что более 900 тыс. украинцев получили "бронь" от мобилизации.

Председатель финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев заявил, что экономическое бронирование могут ввести уже в этом году.

Читайте также: Шмыгаль о принципе "Воюй или работай": Хотим усовершенствовать существующий подход к бронированию. Нельзя откупиться от защиты Родины

бронирование (162) мобилизация (2880) Железняк Ярослав (459)
Топ комментарии
+17
На цьому ми беремо конституцію і можемо спокійно її закопувати. З рівня головного закону вона опустилась на рівень буклета, вимоги якого виконувати не те що не обов'язково, а й навіть не варто його відкривати
04.10.2024 11:59 Ответить
04.10.2024 11:59 Ответить
+15
Три категорії? Заплатив мало - гуляй місяць. Заплатив багато - гуляй півроку. Заплатив дуже багато - гуляй скільки хочеш. Так?
04.10.2024 11:57 Ответить
04.10.2024 11:57 Ответить
+14
Бідних ,старих та хворих на фронт, богатим,впливовим та чиновникам бронь!
04.10.2024 11:56 Ответить
04.10.2024 11:56 Ответить
Знову будуть стригти капусту?
04.10.2024 11:55 Ответить
04.10.2024 11:55 Ответить
Нехай процвітають робітночо - селянські ЗСУ. А буржуї будуть спонсорами.
04.10.2024 11:56 Ответить
04.10.2024 11:56 Ответить
Бідних ,старих та хворих на фронт, богатим,впливовим та чиновникам бронь!
04.10.2024 11:56 Ответить
04.10.2024 11:56 Ответить
Три категорії? Заплатив мало - гуляй місяць. Заплатив багато - гуляй півроку. Заплатив дуже багато - гуляй скільки хочеш. Так?
04.10.2024 11:57 Ответить
04.10.2024 11:57 Ответить
Країна мрій!
04.10.2024 11:58 Ответить
04.10.2024 11:58 Ответить
особим прайспунктом буде - "залишив країну" ))
04.10.2024 12:03 Ответить
04.10.2024 12:03 Ответить
Молодці. Тепер можна бронювати не весь 95-й квартал, а лише найбільш критичніших POHUYістів)
04.10.2024 11:57 Ответить
04.10.2024 11:57 Ответить
Це просто прекрасно )) теперь багатенькі говноміси будуть тупо купувати бронь, фіктивно вставати на роботу і башляти $. А ті хто не може, тобто прості люди селяни + середній клас - на фронт. Довбойоби. Як тільки цей закон про голосують ВСІ абсолютно ВСІ дітки жироїдів будуть чухати собі яйця з офіційною бронею)))))
04.10.2024 11:58 Ответить
04.10.2024 11:58 Ответить
Вони і так це роблять зняті з обліку з довідкою про непридатність)
Все інше так само, як і було, тільки узаконено
Хіба що охоронців супермаркетів з бронею стане менше...
04.10.2024 18:19 Ответить
04.10.2024 18:19 Ответить
На цьому ми беремо конституцію і можемо спокійно її закопувати. З рівня головного закону вона опустилась на рівень буклета, вимоги якого виконувати не те що не обов'язково, а й навіть не варто його відкривати
04.10.2024 11:59 Ответить
04.10.2024 11:59 Ответить
"на рівень буклета" - еще со времен незаконного роспуска ВР в 2019 году.
04.10.2024 12:01 Ответить
04.10.2024 12:01 Ответить
Насправді так. Конституція не виконується. Це ще не антиконституційний переворот? Бо в 2019 був антиконституційний розпуск парламенту і після того пішло-поїхало.
04.10.2024 12:05 Ответить
04.10.2024 12:05 Ответить
Её можно было закопать сразу после того, как её приняли
04.10.2024 12:16 Ответить
04.10.2024 12:16 Ответить
Конституція на паузі!
04.10.2024 12:44 Ответить
04.10.2024 12:44 Ответить
Повалення конституційного ладу, злочинним режимом упоротих виродків, відбулося більше двох з половиною років тому. Доброго ранку!
04.10.2024 13:16 Ответить
04.10.2024 13:16 Ответить
прайс лист откупних, буде опублікований братками дєрьмака в газєткі "урядовий вєстнік" ))
04.10.2024 12:00 Ответить
04.10.2024 12:00 Ответить
Тепер керівники без питань відправлять на мобілізацію тих, хто не подобається.
04.10.2024 12:01 Ответить
04.10.2024 12:01 Ответить
04.10.2024 12:02 Ответить
04.10.2024 12:02 Ответить
"..как би, мнє тополє к соснам пєрєбраться?
і тогда би стал я с німі размножаться..."
04.10.2024 12:10 Ответить
04.10.2024 12:10 Ответить
Тополя , може спочатку в ЗСУ?
04.10.2024 12:15 Ответить
04.10.2024 12:15 Ответить
Так уже був. Правда, потім звільнився.
04.10.2024 13:28 Ответить
04.10.2024 13:28 Ответить
Щоб заспівати "Фортеця Бахмут" в пікселі?
04.10.2024 13:54 Ответить
04.10.2024 13:54 Ответить
Хз. Але був.
04.10.2024 14:01 Ответить
04.10.2024 14:01 Ответить
Так куй на нього
04.10.2024 14:05 Ответить
04.10.2024 14:05 Ответить
Ше пів- року назад писав -- 20 тис сплатив - і гуляи Вася - шоб довго не роздибендувати
04.10.2024 12:02 Ответить
04.10.2024 12:02 Ответить
Узаконення хабарів за бронювання. Це треш. В країні анархія.🤦
04.10.2024 12:07 Ответить
04.10.2024 12:07 Ответить
Як співпало. І буде повстання селян та робітників під проводом Железняка
04.10.2024 12:10 Ответить
04.10.2024 12:10 Ответить
"Железняка" нема....
04.10.2024 16:30 Ответить
04.10.2024 16:30 Ответить
Не зрозумів, виходить шо тепер навіть криттчні підприємства повинні будуть платити 40 т. Тим, кому вони дадуть бронь, чи шо?
04.10.2024 12:11 Ответить
04.10.2024 12:11 Ответить
Зараз тцк-ашнічи почнуть кричати: так не можна, не можна таке допускати, аяяй, як так, бідні будуть воювати за багатих.....усі, хто заробляє на відлові завиють.
Можна подумати зараз немає "економічного бронювання"), тільки іншим з цього перепадає
04.10.2024 12:14 Ответить
04.10.2024 12:14 Ответить
п і д а р а с и
04.10.2024 12:14 Ответить
04.10.2024 12:14 Ответить
А ті хто зараз на фронті може тоже хоті ли б отримати економічну бронізацію?
04.10.2024 12:17 Ответить
04.10.2024 12:17 Ответить
Рабам, ой, вибачаюсь, військовим я сподіваюсь теж дозволять звільнитися і платити за вільне життя? Чи ті придурки які вже попались і стали рабами вільними не мають права стати?
04.10.2024 12:18 Ответить
04.10.2024 12:18 Ответить
Відкуп діючих військових теж можна порахувати, це буде [сума усіх виплат від початку служби] + [щомісячна оплата за подальше економічне бронювання на загальних засадах]. Тобто, військовий який воює рік, щоби мати право на економічну бронь повинен буде спершу повернути усю зарплатню за 12 місяців (без премій)
04.10.2024 12:42 Ответить
04.10.2024 12:42 Ответить
терміново в заступники Гетьманцева
04.10.2024 13:57 Ответить
04.10.2024 13:57 Ответить
можна довго перераховувати кому надається бронь...
а можна написати простіше...
воює той кого впіймали або сам пішов...
сам пішов це патріоти
кого впіймали це прості смертні.
влада з оточенням, силовики, блатні, багаті, їх діти, і остальне шобло яке їм допомагає розкрадати бюджет
воювати не будуть
все чітко та зрозуміло
04.10.2024 12:19 Ответить
04.10.2024 12:19 Ответить
чого всі так нервують. Зараз економічне бронювання процвітає, тільки гроші йдуть по карманам баригам. Хочуть легалізувати цей процес, щось доходитиме до ЗСУ.
04.10.2024 12:25 Ответить
04.10.2024 12:25 Ответить
"...щось доходитиме до ЗСУ" 99,9% розкрадуть, але хоч крихту відсиплять - це капець.
04.10.2024 15:20 Ответить
04.10.2024 15:20 Ответить
суто зі спортивного інтересу: а наскільки критичним за цією шкалою буде падляка? а татарів? а той, страшно навіть сказати хто, без якого сонцесяйний супостатів-повергаючий-лідор перетвориться на просто дурника мами рімми ?
04.10.2024 12:33 Ответить
04.10.2024 12:33 Ответить
економічно заброньовані п і д а р а с и.
04.10.2024 12:35 Ответить
04.10.2024 12:35 Ответить
А чого це багатства багатих мають захищати бідні?! Бідним немає що втрачати, от і нехай багаті і пиз****ть свої статки захищати!
Капець. Та влада дограється що буде ''коліївщина''! Геть зелених окупантів!
04.10.2024 12:37 Ответить
04.10.2024 12:37 Ответить
Звісно, для багатих це бізнес, який вони звісно не захочуть втратити
04.10.2024 12:42 Ответить
04.10.2024 12:42 Ответить
"Якщо діти чиновників не воюють, то це не війна, а бізнес."
04.10.2024 12:40 Ответить
04.10.2024 12:40 Ответить
це продовження кінця який почався в квітні 2019...
04.10.2024 12:45 Ответить
04.10.2024 12:45 Ответить
Дилема. Або воюють формально усі, але без достатньої кількості зброї і дронів. Або потрусити гроші з багатих, які й так вже давно відкупилися, але зате армія буде з дронами і ************.
04.10.2024 12:56 Ответить
04.10.2024 12:56 Ответить
Яка делема?, багатий в війську купить і потрате гроші для того щоб залишитися живим, тому профітніше їх забрати у військо, тільки не на тилові посади а на бойові. Дай генералітет теж на бойові посади, їх стільки не потрібно. Хотя цей цирк нажаль ніхто вже не вивезе, вийшли на фінішну пряму. Шоблу трабуло зносити весною 22, не знайшлося нікого сміливого а зараз і подавна.
04.10.2024 16:21 Ответить
04.10.2024 16:21 Ответить
Это надо было сделать в первых дней и на собранные деньги оружие закупать. А так миллиарды долларов осели в карманах военкомов и влк... Мозги включите, богатые всегда откупятся.
04.10.2024 13:15 Ответить
04.10.2024 13:15 Ответить
Ха Ха , это не война не верьте, война она для всех .
04.10.2024 13:21 Ответить
04.10.2024 13:21 Ответить
Ну *******, що можна сказати, одним "економічне бронювання", іншим "зниження призовного віку і окопи", ну це чисто по Орвеллу-"Усі тварини рівні, але деякі тварини рівніші за інших"
04.10.2024 13:44 Ответить
04.10.2024 13:44 Ответить
Не для всіх Україна ненька!
04.10.2024 13:50 Ответить
04.10.2024 13:50 Ответить
Всіх працівників ТЦК та поліцаїв пересадити на комбайни, трактора, автобуси, сіялки. Вони людей виловлювали, нехай падлюки йдуть працювати замість тих людей та економіку України підіймають.
04.10.2024 17:09 Ответить
04.10.2024 17:09 Ответить
Бідні будуть захищати багатих??
04.10.2024 23:53 Ответить
04.10.2024 23:53 Ответить
 
 