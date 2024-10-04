Решение об экономическом бронировании уже принято, - нардеп Железняк
Сейчас рассматривают три модели экономического бронирования.
Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, заместитель министра экономики Виталий Киндратив сказал, что модель экономического бронирования точно будут внедрять.
"Решение принято. Сейчас рассматривают несколько моделей (три). Ждут "решения политического руководства". Типа сказали, что переходят от критичности предприятия к критичности работника. Вроде бы на год, но с ежемесячным подтверждением зарплаты", - отметил он.
Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что более 900 тыс. украинцев получили "бронь" от мобилизации.
Председатель финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев заявил, что экономическое бронирование могут ввести уже в этом году.
Все інше так само, як і було, тільки узаконено
Хіба що охоронців супермаркетів з бронею стане менше...
і тогда би стал я с німі размножаться..."
Можна подумати зараз немає "економічного бронювання"), тільки іншим з цього перепадає
а можна написати простіше...
воює той кого впіймали або сам пішов...
сам пішов це патріоти
кого впіймали це прості смертні.
влада з оточенням, силовики, блатні, багаті, їх діти, і остальне шобло яке їм допомагає розкрадати бюджет
воювати не будуть
все чітко та зрозуміло
Капець. Та влада дограється що буде ''коліївщина''! Геть зелених окупантів!