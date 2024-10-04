УКР
Рішення про економічне бронювання вже ухвалено, - нардеп Железняк

Рішення про економічне бронювання вже ухвалено

Наразі розглядають три моделі економічного бронювання.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, заступник міністра економіки Віталій Кіндратів сказав, що модель економічного бронювання точно впроваджуватимуть.

"Рішення прийнято. Зараз розглядають декілька моделей (три). Чекають "рішення політичного керівництва". Типу сказали, що переходять від критичності підприємства до критичності працівника. Начебто на рік, але з щомісячним підтвердженням зарплати", - зазначив він.

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що понад 900 тис. українців отримали "бронь" від мобілізації.

Голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев заявив, що економічне бронювання можуть запровадити вже цьогоріч.

Читайте: Шмигаль анонсував нові зміни до правил бронювання від мобілізації

бронювання (356) мобілізація (3196) Железняк Ярослав (593)
+17
На цьому ми беремо конституцію і можемо спокійно її закопувати. З рівня головного закону вона опустилась на рівень буклета, вимоги якого виконувати не те що не обов'язково, а й навіть не варто його відкривати
04.10.2024 11:59
+15
Три категорії? Заплатив мало - гуляй місяць. Заплатив багато - гуляй півроку. Заплатив дуже багато - гуляй скільки хочеш. Так?
04.10.2024 11:57
+14
Бідних ,старих та хворих на фронт, богатим,впливовим та чиновникам бронь!
04.10.2024 11:56
Знову будуть стригти капусту?
04.10.2024 11:55
Нехай процвітають робітночо - селянські ЗСУ. А буржуї будуть спонсорами.
04.10.2024 11:56
Бідних ,старих та хворих на фронт, богатим,впливовим та чиновникам бронь!
04.10.2024 11:56
Три категорії? Заплатив мало - гуляй місяць. Заплатив багато - гуляй півроку. Заплатив дуже багато - гуляй скільки хочеш. Так?
04.10.2024 11:57
Країна мрій!
04.10.2024 11:58
особим прайспунктом буде - "залишив країну" ))
04.10.2024 12:03
Молодці. Тепер можна бронювати не весь 95-й квартал, а лише найбільш критичніших POHUYістів)
04.10.2024 11:57
Це просто прекрасно )) теперь багатенькі говноміси будуть тупо купувати бронь, фіктивно вставати на роботу і башляти $. А ті хто не може, тобто прості люди селяни + середній клас - на фронт. Довбойоби. Як тільки цей закон про голосують ВСІ абсолютно ВСІ дітки жироїдів будуть чухати собі яйця з офіційною бронею)))))
04.10.2024 11:58
Вони і так це роблять зняті з обліку з довідкою про непридатність)
Все інше так само, як і було, тільки узаконено
Хіба що охоронців супермаркетів з бронею стане менше...
04.10.2024 18:19
На цьому ми беремо конституцію і можемо спокійно її закопувати. З рівня головного закону вона опустилась на рівень буклета, вимоги якого виконувати не те що не обов'язково, а й навіть не варто його відкривати
04.10.2024 11:59
"на рівень буклета" - еще со времен незаконного роспуска ВР в 2019 году.
04.10.2024 12:01
Насправді так. Конституція не виконується. Це ще не антиконституційний переворот? Бо в 2019 був антиконституційний розпуск парламенту і після того пішло-поїхало.
04.10.2024 12:05
Её можно было закопать сразу после того, как её приняли
04.10.2024 12:16
Конституція на паузі!
04.10.2024 12:44
Повалення конституційного ладу, злочинним режимом упоротих виродків, відбулося більше двох з половиною років тому. Доброго ранку!
04.10.2024 13:16
прайс лист откупних, буде опублікований братками дєрьмака в газєткі "урядовий вєстнік" ))
04.10.2024 12:00
Тепер керівники без питань відправлять на мобілізацію тих, хто не подобається.
04.10.2024 12:01
04.10.2024 12:02
"..как би, мнє тополє к соснам пєрєбраться?
і тогда би стал я с німі размножаться..."
04.10.2024 12:10
Тополя , може спочатку в ЗСУ?
04.10.2024 12:15
Так уже був. Правда, потім звільнився.
04.10.2024 13:28
Щоб заспівати "Фортеця Бахмут" в пікселі?
04.10.2024 13:54
Хз. Але був.
04.10.2024 14:01
Так куй на нього
04.10.2024 14:05
Ше пів- року назад писав -- 20 тис сплатив - і гуляи Вася - шоб довго не роздибендувати
04.10.2024 12:02
Узаконення хабарів за бронювання. Це треш. В країні анархія.🤦
04.10.2024 12:07
Як співпало. І буде повстання селян та робітників під проводом Железняка
04.10.2024 12:10
"Железняка" нема....
04.10.2024 16:30
Не зрозумів, виходить шо тепер навіть криттчні підприємства повинні будуть платити 40 т. Тим, кому вони дадуть бронь, чи шо?
04.10.2024 12:11
Зараз тцк-ашнічи почнуть кричати: так не можна, не можна таке допускати, аяяй, як так, бідні будуть воювати за багатих.....усі, хто заробляє на відлові завиють.
Можна подумати зараз немає "економічного бронювання"), тільки іншим з цього перепадає
04.10.2024 12:14
п і д а р а с и
04.10.2024 12:14
А ті хто зараз на фронті може тоже хоті ли б отримати економічну бронізацію?
04.10.2024 12:17
Рабам, ой, вибачаюсь, військовим я сподіваюсь теж дозволять звільнитися і платити за вільне життя? Чи ті придурки які вже попались і стали рабами вільними не мають права стати?
04.10.2024 12:18
Відкуп діючих військових теж можна порахувати, це буде [сума усіх виплат від початку служби] + [щомісячна оплата за подальше економічне бронювання на загальних засадах]. Тобто, військовий який воює рік, щоби мати право на економічну бронь повинен буде спершу повернути усю зарплатню за 12 місяців (без премій)
04.10.2024 12:42
терміново в заступники Гетьманцева
04.10.2024 13:57
можна довго перераховувати кому надається бронь...
а можна написати простіше...
воює той кого впіймали або сам пішов...
сам пішов це патріоти
кого впіймали це прості смертні.
влада з оточенням, силовики, блатні, багаті, їх діти, і остальне шобло яке їм допомагає розкрадати бюджет
воювати не будуть
все чітко та зрозуміло
04.10.2024 12:19
чого всі так нервують. Зараз економічне бронювання процвітає, тільки гроші йдуть по карманам баригам. Хочуть легалізувати цей процес, щось доходитиме до ЗСУ.
04.10.2024 12:25
"...щось доходитиме до ЗСУ" 99,9% розкрадуть, але хоч крихту відсиплять - це капець.
04.10.2024 15:20
суто зі спортивного інтересу: а наскільки критичним за цією шкалою буде падляка? а татарів? а той, страшно навіть сказати хто, без якого сонцесяйний супостатів-повергаючий-лідор перетвориться на просто дурника мами рімми ?
04.10.2024 12:33
економічно заброньовані п і д а р а с и.
04.10.2024 12:35
А чого це багатства багатих мають захищати бідні?! Бідним немає що втрачати, от і нехай багаті і пиз****ть свої статки захищати!
Капець. Та влада дограється що буде ''коліївщина''! Геть зелених окупантів!
04.10.2024 12:37
Звісно, для багатих це бізнес, який вони звісно не захочуть втратити
04.10.2024 12:42
"Якщо діти чиновників не воюють, то це не війна, а бізнес."
04.10.2024 12:40
це продовження кінця який почався в квітні 2019...
04.10.2024 12:45
Дилема. Або воюють формально усі, але без достатньої кількості зброї і дронів. Або потрусити гроші з багатих, які й так вже давно відкупилися, але зате армія буде з дронами і ************.
04.10.2024 12:56
Яка делема?, багатий в війську купить і потрате гроші для того щоб залишитися живим, тому профітніше їх забрати у військо, тільки не на тилові посади а на бойові. Дай генералітет теж на бойові посади, їх стільки не потрібно. Хотя цей цирк нажаль ніхто вже не вивезе, вийшли на фінішну пряму. Шоблу трабуло зносити весною 22, не знайшлося нікого сміливого а зараз і подавна.
04.10.2024 16:21
Это надо было сделать в первых дней и на собранные деньги оружие закупать. А так миллиарды долларов осели в карманах военкомов и влк... Мозги включите, богатые всегда откупятся.
04.10.2024 13:15
Ха Ха , это не война не верьте, война она для всех .
04.10.2024 13:21
Ну *******, що можна сказати, одним "економічне бронювання", іншим "зниження призовного віку і окопи", ну це чисто по Орвеллу-"Усі тварини рівні, але деякі тварини рівніші за інших"
04.10.2024 13:44
Не для всіх Україна ненька!
04.10.2024 13:50
Всіх працівників ТЦК та поліцаїв пересадити на комбайни, трактора, автобуси, сіялки. Вони людей виловлювали, нехай падлюки йдуть працювати замість тих людей та економіку України підіймають.
04.10.2024 17:09
Бідні будуть захищати багатих??
04.10.2024 23:53
 
 