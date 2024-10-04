Рішення про економічне бронювання вже ухвалено, - нардеп Железняк

Наразі розглядають три моделі економічного бронювання.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, заступник міністра економіки Віталій Кіндратів сказав, що модель економічного бронювання точно впроваджуватимуть.

"Рішення прийнято. Зараз розглядають декілька моделей (три). Чекають "рішення політичного керівництва". Типу сказали, що переходять від критичності підприємства до критичності працівника. Начебто на рік, але з щомісячним підтвердженням зарплати", - зазначив він.

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що понад 900 тис. українців отримали "бронь" від мобілізації.

Голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев заявив, що економічне бронювання можуть запровадити вже цьогоріч.

Читайте: Шмигаль анонсував нові зміни до правил бронювання від мобілізації