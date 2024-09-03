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Економічне бронювання можуть запровадити вже цьогоріч, - "слуга народу" Гетманцев

Гетманцев анонсував економічне бронювання вже цьогоріч

Питання економічного бронювання неможливо вирішити так, щоб не загострити соціальні суперечності в країні.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев, передає Цензор.НЕТ.

У відповідь на питання, чи реально запровадити економічне бронювання вже цього року, нардеп сказав: "Так".

Водночас Гетманцев заявив, що "це складне соціально-політичне рішення".

"Бо такий підхід розмежовує людей під час війни. Крім того, є питання сприйняття цього рішення військовими, що дуже важливо в контексті демобілізації, яку ми не можемо фізично зробити. Це дуже соціально чутливе питання", - зазначив нардеп.

Гетманцев вважає це одним з найскладніших питань за 5 років.

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"Його неможливо вирішити так, щоб були усі задоволені. Багато є питань, які не можна так вирішити. Але це питання неможливо вирішити так, щоб не загострити соціальні суперечності в країні", - пояснив він.

За його словами, критерій для бронювання у вигляді розміру "білої" зарплати повинен бути.

"Для будь-якого варіанту бронювання - чи то по всій економіці, чи то за окремими галузями, як це зараз робиться. Це сприятиме детінізації та виведенню зарплат з "тіні". І в цьому контексті – це правильне рішення", - сказав Гетманцев.

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Автор: 

бронювання (336) мобілізація (3047) Гетманцев Данило (878)


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Топ коментарі
+14
зачистка країни від малого та середнього бізнесу успішно набирає обертів...
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03.09.2024 09:26
+14
Розумний таких закон! Слюсарів, сантехніків, трактористів, зварювальників, водіів на фронт! А чиновників , суддів, адвокатів, юристів ,усіляких помів, замів та секретарів на бронь! Дуже розумний закон!
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03.09.2024 09:52
+13
Принцип "Війна для бідних, хворих та старих" в діі! Поздоровляю Вас, шановні украінці!
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03.09.2024 09:38
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то, гроші, відбитому ригу, гетманцеву нести?
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03.09.2024 09:21 Відповісти
Бакановцы когда нибудь арестуют агентуру сивковича?
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03.09.2024 09:24 Відповісти
зачистка країни від малого та середнього бізнесу успішно набирає обертів...
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03.09.2024 09:26 Відповісти
Дуже цинічно, але логічно. Для держави людина яка заробляє 100+ набагато цінніша на місці, а ніж в окопі. Тому бідні і надалі будуть йти в окоп,
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03.09.2024 09:27 Відповісти
Так судді та прокурори і так заброньовані. Цінні кадри.
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03.09.2024 09:31 Відповісти
і ментів пів країни
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03.09.2024 13:47 Відповісти
А цьому покидьку аби гроші стригти на всьому підряд. Соціальні суперечності....та плювати ти хотів на це, падло.
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03.09.2024 09:29 Відповісти
Поздно пить боржоми. Якщо б подібне було зразу, то може й не тікали та працювали. А зараз в тому ж Метінвесті тисячі вакансій. IT сфера повністю знищена. Хто мав гроші вже за кордоном працює та податки там платить.
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03.09.2024 09:33 Відповісти
ІТ ще не повністю знищене, але те, що воно вже ледве дихає - факт. Залишились ті, у кого сімейні, чи інші обставини, або ті, у кого немає звʼязків. Мабуть на таких і націлений цей законопроєкт, бо які би обставини не були - із кожним роком війни потреба виїзду переважує
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03.09.2024 10:32 Відповісти
Таак, іде розділення людей на сорти. Кристалізується панівний клас. Ось тільки вони забувають що їхнє багатство це результат роботи бідних. Та й треба нагадати чим закінчився царизм!
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03.09.2024 09:35 Відповісти
Погано почуватися другим сортом, коли зовсім недавно був першим.
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03.09.2024 10:00 Відповісти
"Та й треба нагадати чим закінчився царизм!" - а нагадайте, будь ласка.
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03.09.2024 10:39 Відповісти
Ми давно поділені, вже років тридцять.
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03.09.2024 10:44 Відповісти
Принцип "Війна для бідних, хворих та старих" в діі! Поздоровляю Вас, шановні украінці!
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03.09.2024 09:38 Відповісти
А без экономического бронирования будет по другому? Так хоть какая-то польза будет от уклонистов из среднего класса.
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03.09.2024 10:40 Відповісти
Коли на фронті переб'ють старих, хворих та бідних, то лишаться богаті, впливові та чиновники! І розквітне Украіна!
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03.09.2024 09:41 Відповісти
І тоді усі сядуть за стіл переговорів - бо вони 100% воювати не будуть....
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03.09.2024 09:43 Відповісти
Винищать , бідних,хворих та старих! А навіщо вони ім потрібні?
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03.09.2024 09:46 Відповісти
Залишать жінок і дітей - для рабства...
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03.09.2024 09:57 Відповісти
Щипать гусей будемо догола , але акуратно , щоб не гоготали!
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03.09.2024 09:43 Відповісти
Це питання (якщо вже так прям дуууже хотілося) треба було піднімати хочаб у березні-травні 2022 року. Тоді це мало хоч якусь логіку. Після всього трешу та "шухєра" який навели більше вже у малого та серенього підприємця по суті не має кого й бронювати, або він вже найням у більшості жінок. І щоб всі розуміли, це на фоні збільшення податкового навантаження і цін на енергоносії. Підприємця добивають, а це неподобство просувають для "своїх" молодших виригів, щоб ті безперешкодно могли героїчно оборонятися на "лазурних бєрєгах".
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03.09.2024 09:46 Відповісти
Результат закономірний- zeмародери капітулюють, бідні поїдуть в концтабори, бо втікти загородзагони НЕ дадуть
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03.09.2024 09:52 Відповісти
Розумний таких закон! Слюсарів, сантехніків, трактористів, зварювальників, водіів на фронт! А чиновників , суддів, адвокатів, юристів ,усіляких помів, замів та секретарів на бронь! Дуже розумний закон!
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03.09.2024 09:52 Відповісти
"чиновників , суддів, адвокатів, юристів ,усіляких помів,"
Они и без этого закона уже нашли кучу способов уклонения от мобилизации.

Экономическая бронь нужна чтобы состричь людей без связей, но умеющих зарабатывать выше среднего.
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03.09.2024 11:02 Відповісти
Ось де клондайк для СЛУГ!!!
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03.09.2024 09:56 Відповісти
Зачем такая спешка?)
А если серьезно: у меня много пациентов из сферы IT, которые ждали такого бронирования, но так и не дождались и просто выехали из страны разными путями.
Мне кажется, это нужно было делать ещё весной 2022 года, и суммами не выше 10,000 грн в месяц.
Да это не огромная сумма, но и не маленькая для большинства Украинцев (средняя ЗП в Украине 16 тыс. с копейками).
Тогда люди не готовые воевать платили за то, чтоб не воевать, а повышение зарплат военным мотивировало не определившихся идти в ЗСУ.
Сейчас, я уже не верю в такой механизм.
Люди просто прячутся. У меня есть несколько примеров знакомых, которые просто уволились с работы и сидят дома на фрилансе. Некоторые уже второй год.
Это всё грустно, но как есть.
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03.09.2024 10:01 Відповісти
вся ця маячня закінчиться дуже скоро як тільки почнеться, в мережі атб ВЖЕ з півроку точно не вистачає вантажників. Логістика ВЖЕ лягає бо нема водіїв.Виробництва (багато напрямків які точно знаю по харчуванню) ВЖЕ працюють на 50-60% бо нема працівників (побуфіцировалі) та нема збуту. Підіймати зп до такого рівня щоб була можливість бронювати..... це скільки ж тоді продукція повина бути??? Хто її буде купляти?
Це тупікове направлення.
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03.09.2024 10:20 Відповісти
Мабуть буде інфляція, податки, тарифи, курс росте і 35 тис уже в наступному році можуть не виглядати високою зарплатою

Друге потроху починають завозити дешевих працівників з Азії... хоча олігархи ще відчують всю міць працівників у спідницях та вони в нас ніколи не мали стратегічного планування
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03.09.2024 10:41 Відповісти
Не взлетит, если для получения брони нужно будет идти в ТЦК и прочее. Чтобы люди вышли из тени, нужна максимально простая и безопасная процедура получения брони.
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03.09.2024 10:26 Відповісти
якщо війна випала на долю на найбільш свідомих громадян, бідних і хворих, які сьогодні захищають Україну, то введіть пожиттєве увязнення для прцівників " великого крадівництва"..Вони безнаказанні...отримують покарання у виді як інша посада... ті хто захищають Україну, захищають мрію багатьох українців, жити без нелюда-мацковита...хтось захищає сотки землі з садком вишневим коло хати, де живуть спогади про батьків та дідів... але вони не бажають захищати падлюк з великого крадівництва....псин, які дякуючі знайомствам мають УБД, ВОНИ В КАМУФЛЯЖІ... В ТЦК НА ВОЛОНТЕРСЬКИХ АВТІВКАХ... ВОНИ ТАК САМО ОБКРАДАЮТЬ УКРАЇНЦІВ ЯК І ОРКИ....ТО ПОКАРАННЯ МАЄ БУТИ БІЛЬШЕ НІЖ ОРКАМ....БО ВОНИ ДОПОМАГАЮТЬ В ЦЕЙ ТЯЖКИЙ ЧАС ОРКАМ....
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03.09.2024 10:31 Відповісти
Гетьманцев розуміє що ця влада нестепна прийняти притомне та дієве рішення ..підуть як завжди-"простим шляхом"...в отримають економічну кризу...виконають одну із умов Оману...
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03.09.2024 10:39 Відповісти
"Бо такий підхід розмежовує людей під час війни. Крім того, є питання сприйняття цього рішення військовими, що дуже важливо в контексті демобілізації, яку ми не можемо фізично зробити. Це дуже соціально чутливе питання", - зазначив нардеп. Джерело:

Мені дуже цікаво, що думають військові, коли після нуля попадають у глибокий тил, та бачать жирні сраки у натовпах лексусів та лендкруізерів на шляхах.
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03.09.2024 10:40 Відповісти
Вже ж була інфа - 20 тис сплатив і гуляи Вася
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03.09.2024 11:11 Відповісти
У бідного немає батьківщини, оскільки для виживання, бідний згоден переїхати в будь яку країну і розмовляти на будь якій мові аби вижити. Тому Гетьманців грає з вогнем, оскільки не факт що масса озброєних бідних будуть воювати за майно багатих.
Тут питання до уряду дійсного та попередніх: як ви керували країною, що сама багата за надрами країна в Європі перетворилась за 30 років на саму бідну ?!
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03.09.2024 11:45 Відповісти
Не пам'ятаю хто сказав:
бідні мають батьківщину, а багаті землю.
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03.09.2024 11:47 Відповісти
 
 