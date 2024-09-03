Економічне бронювання можуть запровадити вже цьогоріч, - "слуга народу" Гетманцев

Питання економічного бронювання неможливо вирішити так, щоб не загострити соціальні суперечності в країні.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев, передає Цензор.НЕТ.

У відповідь на питання, чи реально запровадити економічне бронювання вже цього року, нардеп сказав: "Так".

Водночас Гетманцев заявив, що "це складне соціально-політичне рішення".

"Бо такий підхід розмежовує людей під час війни. Крім того, є питання сприйняття цього рішення військовими, що дуже важливо в контексті демобілізації, яку ми не можемо фізично зробити. Це дуже соціально чутливе питання", - зазначив нардеп.

Гетманцев вважає це одним з найскладніших питань за 5 років.

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"Його неможливо вирішити так, щоб були усі задоволені. Багато є питань, які не можна так вирішити. Але це питання неможливо вирішити так, щоб не загострити соціальні суперечності в країні", - пояснив він.

За його словами, критерій для бронювання у вигляді розміру "білої" зарплати повинен бути.

"Для будь-якого варіанту бронювання - чи то по всій економіці, чи то за окремими галузями, як це зараз робиться. Це сприятиме детінізації та виведенню зарплат з "тіні". І в цьому контексті – це правильне рішення", - сказав Гетманцев.

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