Економічне бронювання можуть запровадити вже цьогоріч, - "слуга народу" Гетманцев
Питання економічного бронювання неможливо вирішити так, щоб не загострити соціальні суперечності в країні.
Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев, передає Цензор.НЕТ.
У відповідь на питання, чи реально запровадити економічне бронювання вже цього року, нардеп сказав: "Так".
Водночас Гетманцев заявив, що "це складне соціально-політичне рішення".
"Бо такий підхід розмежовує людей під час війни. Крім того, є питання сприйняття цього рішення військовими, що дуже важливо в контексті демобілізації, яку ми не можемо фізично зробити. Це дуже соціально чутливе питання", - зазначив нардеп.
Гетманцев вважає це одним з найскладніших питань за 5 років.
"Його неможливо вирішити так, щоб були усі задоволені. Багато є питань, які не можна так вирішити. Але це питання неможливо вирішити так, щоб не загострити соціальні суперечності в країні", - пояснив він.
За його словами, критерій для бронювання у вигляді розміру "білої" зарплати повинен бути.
"Для будь-якого варіанту бронювання - чи то по всій економіці, чи то за окремими галузями, як це зараз робиться. Це сприятиме детінізації та виведенню зарплат з "тіні". І в цьому контексті – це правильне рішення", - сказав Гетманцев.
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Они и без этого закона уже нашли кучу способов уклонения от мобилизации.
Экономическая бронь нужна чтобы состричь людей без связей, но умеющих зарабатывать выше среднего.
А если серьезно: у меня много пациентов из сферы IT, которые ждали такого бронирования, но так и не дождались и просто выехали из страны разными путями.
Мне кажется, это нужно было делать ещё весной 2022 года, и суммами не выше 10,000 грн в месяц.
Да это не огромная сумма, но и не маленькая для большинства Украинцев (средняя ЗП в Украине 16 тыс. с копейками).
Тогда люди не готовые воевать платили за то, чтоб не воевать, а повышение зарплат военным мотивировало не определившихся идти в ЗСУ.
Сейчас, я уже не верю в такой механизм.
Люди просто прячутся. У меня есть несколько примеров знакомых, которые просто уволились с работы и сидят дома на фрилансе. Некоторые уже второй год.
Это всё грустно, но как есть.
Це тупікове направлення.
Друге потроху починають завозити дешевих працівників з Азії... хоча олігархи ще відчують всю міць працівників у спідницях та вони в нас ніколи не мали стратегічного планування
Мені дуже цікаво, що думають військові, коли після нуля попадають у глибокий тил, та бачать жирні сраки у натовпах лексусів та лендкруізерів на шляхах.
Тут питання до уряду дійсного та попередніх: як ви керували країною, що сама багата за надрами країна в Європі перетворилась за 30 років на саму бідну ?!
бідні мають батьківщину, а багаті землю.