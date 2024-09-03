Экономическое бронирование могут ввести уже в этом году, - "слуга народа" Гетманцев

Вопросы экономического бронирования невозможно решить так, чтобы не обострить социальные противоречия в стране.

Об этом в интервью РБК-Украина заявил глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев, передает Цензор.НЕТ.

В ответ на вопрос, реально ли ввести экономическое бронирование уже в этом году, нардеп сказал: "Да".

В то же время Гетманцев заявил, что "это сложное социально-политическое решение".

"Потому что такой подход разграничивает людей во время войны. Кроме того, есть вопрос восприятия этого решения военными, что очень важно в контексте демобилизации, которую мы не можем физически сделать. Это очень социально чувствительный вопрос", - отметил нардеп.

Гетманцев считает это одним из самых сложных вопросов за 5 лет.

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"Его невозможно решить так, чтобы были все довольны. Много есть вопросов, которые нельзя так решить. Но этот вопрос невозможно решить так, чтобы не обострить социальные противоречия в стране", - пояснил он.

По его словам, критерий для бронирования в виде размера "белой" зарплаты должен быть.

"Для любого варианта бронирования - то ли по всей экономике, то ли по отдельным отраслям, как это сейчас делается. Это будет способствовать детенизации и выведению зарплат из "тени". И в этом контексте - это правильное решение", - сказал Гетманцев.

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