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Новости мобилизации
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Экономическое бронирование могут ввести уже в этом году, - "слуга народа" Гетманцев

Гетманцев анонсував економічне бронювання вже цьогоріч

Вопросы экономического бронирования невозможно решить так, чтобы не обострить социальные противоречия в стране.

Об этом в интервью РБК-Украина заявил глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев, передает Цензор.НЕТ.

В ответ на вопрос, реально ли ввести экономическое бронирование уже в этом году, нардеп сказал: "Да".

В то же время Гетманцев заявил, что "это сложное социально-политическое решение".

"Потому что такой подход разграничивает людей во время войны. Кроме того, есть вопрос восприятия этого решения военными, что очень важно в контексте демобилизации, которую мы не можем физически сделать. Это очень социально чувствительный вопрос", - отметил нардеп.

Гетманцев считает это одним из самых сложных вопросов за 5 лет.

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"Его невозможно решить так, чтобы были все довольны. Много есть вопросов, которые нельзя так решить. Но этот вопрос невозможно решить так, чтобы не обострить социальные противоречия в стране", - пояснил он.

По его словам, критерий для бронирования в виде размера "белой" зарплаты должен быть.

"Для любого варианта бронирования - то ли по всей экономике, то ли по отдельным отраслям, как это сейчас делается. Это будет способствовать детенизации и выведению зарплат из "тени". И в этом контексте - это правильное решение", - сказал Гетманцев.

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Автор: 

бронирование (152) мобилизация (2756) Гетманцев Даниил (409)


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Топ комментарии
+14
зачистка країни від малого та середнього бізнесу успішно набирає обертів...
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03.09.2024 09:26
+14
Розумний таких закон! Слюсарів, сантехніків, трактористів, зварювальників, водіів на фронт! А чиновників , суддів, адвокатів, юристів ,усіляких помів, замів та секретарів на бронь! Дуже розумний закон!
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03.09.2024 09:52
+13
Принцип "Війна для бідних, хворих та старих" в діі! Поздоровляю Вас, шановні украінці!
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03.09.2024 09:38
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то, гроші, відбитому ригу, гетманцеву нести?
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03.09.2024 09:21 Ответить
Бакановцы когда нибудь арестуют агентуру сивковича?
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03.09.2024 09:24 Ответить
зачистка країни від малого та середнього бізнесу успішно набирає обертів...
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03.09.2024 09:26 Ответить
Дуже цинічно, але логічно. Для держави людина яка заробляє 100+ набагато цінніша на місці, а ніж в окопі. Тому бідні і надалі будуть йти в окоп,
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03.09.2024 09:27 Ответить
Так судді та прокурори і так заброньовані. Цінні кадри.
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03.09.2024 09:31 Ответить
і ментів пів країни
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03.09.2024 13:47 Ответить
А цьому покидьку аби гроші стригти на всьому підряд. Соціальні суперечності....та плювати ти хотів на це, падло.
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03.09.2024 09:29 Ответить
Поздно пить боржоми. Якщо б подібне було зразу, то може й не тікали та працювали. А зараз в тому ж Метінвесті тисячі вакансій. IT сфера повністю знищена. Хто мав гроші вже за кордоном працює та податки там платить.
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03.09.2024 09:33 Ответить
ІТ ще не повністю знищене, але те, що воно вже ледве дихає - факт. Залишились ті, у кого сімейні, чи інші обставини, або ті, у кого немає звʼязків. Мабуть на таких і націлений цей законопроєкт, бо які би обставини не були - із кожним роком війни потреба виїзду переважує
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03.09.2024 10:32 Ответить
Таак, іде розділення людей на сорти. Кристалізується панівний клас. Ось тільки вони забувають що їхнє багатство це результат роботи бідних. Та й треба нагадати чим закінчився царизм!
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03.09.2024 09:35 Ответить
Погано почуватися другим сортом, коли зовсім недавно був першим.
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03.09.2024 10:00 Ответить
"Та й треба нагадати чим закінчився царизм!" - а нагадайте, будь ласка.
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03.09.2024 10:39 Ответить
Ми давно поділені, вже років тридцять.
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03.09.2024 10:44 Ответить
Принцип "Війна для бідних, хворих та старих" в діі! Поздоровляю Вас, шановні украінці!
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03.09.2024 09:38 Ответить
А без экономического бронирования будет по другому? Так хоть какая-то польза будет от уклонистов из среднего класса.
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03.09.2024 10:40 Ответить
Коли на фронті переб'ють старих, хворих та бідних, то лишаться богаті, впливові та чиновники! І розквітне Украіна!
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03.09.2024 09:41 Ответить
І тоді усі сядуть за стіл переговорів - бо вони 100% воювати не будуть....
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03.09.2024 09:43 Ответить
Винищать , бідних,хворих та старих! А навіщо вони ім потрібні?
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03.09.2024 09:46 Ответить
Залишать жінок і дітей - для рабства...
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03.09.2024 09:57 Ответить
Щипать гусей будемо догола , але акуратно , щоб не гоготали!
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03.09.2024 09:43 Ответить
Це питання (якщо вже так прям дуууже хотілося) треба було піднімати хочаб у березні-травні 2022 року. Тоді це мало хоч якусь логіку. Після всього трешу та "шухєра" який навели більше вже у малого та серенього підприємця по суті не має кого й бронювати, або він вже найням у більшості жінок. І щоб всі розуміли, це на фоні збільшення податкового навантаження і цін на енергоносії. Підприємця добивають, а це неподобство просувають для "своїх" молодших виригів, щоб ті безперешкодно могли героїчно оборонятися на "лазурних бєрєгах".
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03.09.2024 09:46 Ответить
Результат закономірний- zeмародери капітулюють, бідні поїдуть в концтабори, бо втікти загородзагони НЕ дадуть
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03.09.2024 09:52 Ответить
Розумний таких закон! Слюсарів, сантехніків, трактористів, зварювальників, водіів на фронт! А чиновників , суддів, адвокатів, юристів ,усіляких помів, замів та секретарів на бронь! Дуже розумний закон!
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03.09.2024 09:52 Ответить
"чиновників , суддів, адвокатів, юристів ,усіляких помів,"
Они и без этого закона уже нашли кучу способов уклонения от мобилизации.

Экономическая бронь нужна чтобы состричь людей без связей, но умеющих зарабатывать выше среднего.
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03.09.2024 11:02 Ответить
Ось де клондайк для СЛУГ!!!
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03.09.2024 09:56 Ответить
Зачем такая спешка?)
А если серьезно: у меня много пациентов из сферы IT, которые ждали такого бронирования, но так и не дождались и просто выехали из страны разными путями.
Мне кажется, это нужно было делать ещё весной 2022 года, и суммами не выше 10,000 грн в месяц.
Да это не огромная сумма, но и не маленькая для большинства Украинцев (средняя ЗП в Украине 16 тыс. с копейками).
Тогда люди не готовые воевать платили за то, чтоб не воевать, а повышение зарплат военным мотивировало не определившихся идти в ЗСУ.
Сейчас, я уже не верю в такой механизм.
Люди просто прячутся. У меня есть несколько примеров знакомых, которые просто уволились с работы и сидят дома на фрилансе. Некоторые уже второй год.
Это всё грустно, но как есть.
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03.09.2024 10:01 Ответить
вся ця маячня закінчиться дуже скоро як тільки почнеться, в мережі атб ВЖЕ з півроку точно не вистачає вантажників. Логістика ВЖЕ лягає бо нема водіїв.Виробництва (багато напрямків які точно знаю по харчуванню) ВЖЕ працюють на 50-60% бо нема працівників (побуфіцировалі) та нема збуту. Підіймати зп до такого рівня щоб була можливість бронювати..... це скільки ж тоді продукція повина бути??? Хто її буде купляти?
Це тупікове направлення.
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03.09.2024 10:20 Ответить
Мабуть буде інфляція, податки, тарифи, курс росте і 35 тис уже в наступному році можуть не виглядати високою зарплатою

Друге потроху починають завозити дешевих працівників з Азії... хоча олігархи ще відчують всю міць працівників у спідницях та вони в нас ніколи не мали стратегічного планування
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03.09.2024 10:41 Ответить
Не взлетит, если для получения брони нужно будет идти в ТЦК и прочее. Чтобы люди вышли из тени, нужна максимально простая и безопасная процедура получения брони.
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03.09.2024 10:26 Ответить
якщо війна випала на долю на найбільш свідомих громадян, бідних і хворих, які сьогодні захищають Україну, то введіть пожиттєве увязнення для прцівників " великого крадівництва"..Вони безнаказанні...отримують покарання у виді як інша посада... ті хто захищають Україну, захищають мрію багатьох українців, жити без нелюда-мацковита...хтось захищає сотки землі з садком вишневим коло хати, де живуть спогади про батьків та дідів... але вони не бажають захищати падлюк з великого крадівництва....псин, які дякуючі знайомствам мають УБД, ВОНИ В КАМУФЛЯЖІ... В ТЦК НА ВОЛОНТЕРСЬКИХ АВТІВКАХ... ВОНИ ТАК САМО ОБКРАДАЮТЬ УКРАЇНЦІВ ЯК І ОРКИ....ТО ПОКАРАННЯ МАЄ БУТИ БІЛЬШЕ НІЖ ОРКАМ....БО ВОНИ ДОПОМАГАЮТЬ В ЦЕЙ ТЯЖКИЙ ЧАС ОРКАМ....
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03.09.2024 10:31 Ответить
Гетьманцев розуміє що ця влада нестепна прийняти притомне та дієве рішення ..підуть як завжди-"простим шляхом"...в отримають економічну кризу...виконають одну із умов Оману...
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03.09.2024 10:39 Ответить
"Бо такий підхід розмежовує людей під час війни. Крім того, є питання сприйняття цього рішення військовими, що дуже важливо в контексті демобілізації, яку ми не можемо фізично зробити. Це дуже соціально чутливе питання", - зазначив нардеп. Джерело:

Мені дуже цікаво, що думають військові, коли після нуля попадають у глибокий тил, та бачать жирні сраки у натовпах лексусів та лендкруізерів на шляхах.
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03.09.2024 10:40 Ответить
Вже ж була інфа - 20 тис сплатив і гуляи Вася
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03.09.2024 11:11 Ответить
У бідного немає батьківщини, оскільки для виживання, бідний згоден переїхати в будь яку країну і розмовляти на будь якій мові аби вижити. Тому Гетьманців грає з вогнем, оскільки не факт що масса озброєних бідних будуть воювати за майно багатих.
Тут питання до уряду дійсного та попередніх: як ви керували країною, що сама багата за надрами країна в Європі перетворилась за 30 років на саму бідну ?!
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03.09.2024 11:45 Ответить
Не пам'ятаю хто сказав:
бідні мають батьківщину, а багаті землю.
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03.09.2024 11:47 Ответить
 
 