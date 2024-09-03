Экономическое бронирование могут ввести уже в этом году, - "слуга народа" Гетманцев
Вопросы экономического бронирования невозможно решить так, чтобы не обострить социальные противоречия в стране.
Об этом в интервью РБК-Украина заявил глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев, передает Цензор.НЕТ.
В ответ на вопрос, реально ли ввести экономическое бронирование уже в этом году, нардеп сказал: "Да".
В то же время Гетманцев заявил, что "это сложное социально-политическое решение".
"Потому что такой подход разграничивает людей во время войны. Кроме того, есть вопрос восприятия этого решения военными, что очень важно в контексте демобилизации, которую мы не можем физически сделать. Это очень социально чувствительный вопрос", - отметил нардеп.
Гетманцев считает это одним из самых сложных вопросов за 5 лет.
"Его невозможно решить так, чтобы были все довольны. Много есть вопросов, которые нельзя так решить. Но этот вопрос невозможно решить так, чтобы не обострить социальные противоречия в стране", - пояснил он.
По его словам, критерий для бронирования в виде размера "белой" зарплаты должен быть.
"Для любого варианта бронирования - то ли по всей экономике, то ли по отдельным отраслям, как это сейчас делается. Это будет способствовать детенизации и выведению зарплат из "тени". И в этом контексте - это правильное решение", - сказал Гетманцев.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Они и без этого закона уже нашли кучу способов уклонения от мобилизации.
Экономическая бронь нужна чтобы состричь людей без связей, но умеющих зарабатывать выше среднего.
А если серьезно: у меня много пациентов из сферы IT, которые ждали такого бронирования, но так и не дождались и просто выехали из страны разными путями.
Мне кажется, это нужно было делать ещё весной 2022 года, и суммами не выше 10,000 грн в месяц.
Да это не огромная сумма, но и не маленькая для большинства Украинцев (средняя ЗП в Украине 16 тыс. с копейками).
Тогда люди не готовые воевать платили за то, чтоб не воевать, а повышение зарплат военным мотивировало не определившихся идти в ЗСУ.
Сейчас, я уже не верю в такой механизм.
Люди просто прячутся. У меня есть несколько примеров знакомых, которые просто уволились с работы и сидят дома на фрилансе. Некоторые уже второй год.
Это всё грустно, но как есть.
Це тупікове направлення.
Друге потроху починають завозити дешевих працівників з Азії... хоча олігархи ще відчують всю міць працівників у спідницях та вони в нас ніколи не мали стратегічного планування
Мені дуже цікаво, що думають військові, коли після нуля попадають у глибокий тил, та бачать жирні сраки у натовпах лексусів та лендкруізерів на шляхах.
Тут питання до уряду дійсного та попередніх: як ви керували країною, що сама багата за надрами країна в Європі перетворилась за 30 років на саму бідну ?!
бідні мають батьківщину, а багаті землю.