Правительство готовит запуск экономического бронирования, которое может заработать уже в октябре, - Железняк
В правительстве работают над механизмом внедрением экономического бронирования от мобилизации. Его планируют запустить в октябре-ноябре 2024 года.
Об этом сообщил нардеп "Голоса" Ярослав Железняк, информирует Цензор.НЕТ.
"Сейчас Минэкономики на Комитете подтвердило, что работает над экономическим бронированием, где одним из критериев будет (но не точно) уровень заработных плат. Сейчас нарабатывается несколько моделей, но окончательное решение ждут позицию высшего политического руководства", - отметил он.
По его словам, ориентировочная дата внедрения "экономического бронирования" - октябрь-ноябрь 2024 года.
Железняк пояснил, что по консервативным расчетам это даст бюджету 40 млрд гривен дополнительных поступлений в год.
Нардеп уточнил, что для введения экономического бронирования Кабмин просит внести точечные изменения в налоговое законодательство, которые позволят получать ежемесячные отчеты об уплаченных налогах с заработной платы.
Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль анонсировал внедрение принципа "воюй или работай".
Министр финансов Сергей Марченко заявил, что идея о введении экономического бронирования пока актуальна, впрочем условия и сроки ее реализации по состоянию на сейчас - неизвестны.
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Тепер - жодної мотивації "воювати за багатих".
Блин, крутая философия.
Т.е врач, учитель, учёный, дворник и т.д. - это так гнойники на теле общества, а ты - костяк!!!
Волонтёр стал - это такая же работа, как и любая другая.
Як Людина, яка вклада в волонтерство і допомогу ЗСУ з 14 го року.
Вам написали простое объяснение, но вы пытаетесь сделать вид, что вопрос был другим.
Комментатор написал, что таким образом легализуется разделение населения по уровню достатка. А все ваши рассказы про волонтерство не имеют никакого отношения к сути описанной выше проблемы.
Тепер щодо зборів. Всі збори, які впроваджують мої знайомі і колеги, показують дуже чудову статистику. Що 90% збору покривається великими сумами від 1000грн і більше. По 10-50-100-200грн скидають одиниці і покривають вони 10% загальної суми збору. Це пряма статистика з десятків таких зборів. Наголошу ще раз, не моїх. Я ніколи не збирав і не збираю. Тільки доначу сам поміж того всього що сам же і роблю.
Щодо власних коштів, я їх заробляю офіційно і сплачую за них податки. Це не державні кошти. Це не кошти інших українців, бо послуги експортні. І знову ж таки, таких як я багато.
Щодо собачої мови під німецьким прапором, можете подякувати що я взагалі вам відповів, і поцілувати мене в дупу.
Проте, волонтерство, це більш широке поняття. І волонтерство через збирання грошей з інших громадян не обов"язково ефективне. Скоріш вимушені заходи.
Навіть відомі фонди можуть працювати, якщо будуть платити високі ЗП своїм співробітникам.
Спробуйте взнати які там ЗП. Воно наче і потрібно, бо люди працюють у специфічних сферах тут і за кордоном. Відповідний рівень знань потрібний.
А якщо волонтерить окрема особа (дві) і збирає кошти. І сама не працює. То ...
Коли інші кожен місяць за власні кошти на більше ніж тисячу а то і дві доларів на місяць закупляють комплектуючі до дронів а потім самі ж їх збирають і відправляють в ЗСУ, то у вас не виникає ніяких дисонансів і розділення суспільства. Тому вашу "справедливість" у вигляді аж цілого комента можете теж собі в дупу запхати.
Повторюсь: комментатор перед вами писал о проблеме, которой вы избегает, прикрываясь волонтерством. На досуге почитайте, что такое волонтерство. Я лечу консультирую украинцев бесплатно - это волонтерство. А требовать этого от других, называется другими словами.
Ну і нащо така держава? Краще заплатити 15К зелені та звалити через кордон раз і назавжди, ніж башляти кожного місяця в очікуванні, що підвищать тариф.
Відповідальність.
- На виборчій дільниці...
Акторів і спортсменів більше, тому у них броні немає. Знову ж таки, бронь дають видатним спортсменам і командам.
Та і взагалі а як щодо тих що уже воюють, було б правильно якщо військовий може влаштуватись на роботу що підпадає під бронювання то він може звільнитися з ЗСУ
Та заборонити чиновникам підпадати під це бронювання... хоча вони ітак всі були заброньовані тому це мабуть лишнє
Але там 70 % жінки.
але чомусь (?) лишили як є, дозволивши тим самим озолотитись тцк та лікарям
тепер схопились і вирішили теж підзаробити, АЛЕ вдруге зістригти такий куш не вийде
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мій висновок: представники влади була в долі більшості незаконних схем ще з 2022... настригли собі персонально, а коли потоки зменшились - вирішили, що можна попіаритись і перенести все в офіційне русло
Нічого позитивного від подібних ініціатив не чекайте.
Цинічний - руйнуються постулати рівності і справедливості у суспільстві.
Помилковий - "реактивне" мислення, яке виходить з припущення, що є люди, яких неможливо замінити. Так, такі є і їх чимало. Але для цього потрібне функціональне бронювання.
До речі. Лисий буде представляти нову програму Квартал-95. Морда ліца стала ще більш гидка.