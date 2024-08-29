Правительство готовит запуск экономического бронирования, которое может заработать уже в октябре, - Железняк

В правительстве работают над механизмом внедрением экономического бронирования от мобилизации. Его планируют запустить в октябре-ноябре 2024 года.

Об этом сообщил нардеп "Голоса" Ярослав Железняк, информирует Цензор.НЕТ.

"Сейчас Минэкономики на Комитете подтвердило, что работает над экономическим бронированием, где одним из критериев будет (но не точно) уровень заработных плат. Сейчас нарабатывается несколько моделей, но окончательное решение ждут позицию высшего политического руководства", - отметил он.

По его словам, ориентировочная дата внедрения "экономического бронирования" - октябрь-ноябрь 2024 года.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Обновление данных, заявка на отсрочку и цифровой рекрутинг: В "Резерв+" появятся новые функции

Железняк пояснил, что по консервативным расчетам это даст бюджету 40 млрд гривен дополнительных поступлений в год.

Нардеп уточнил, что для введения экономического бронирования Кабмин просит внести точечные изменения в налоговое законодательство, которые позволят получать ежемесячные отчеты об уплаченных налогах с заработной платы.

Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль анонсировал внедрение принципа "воюй или работай".

Министр финансов Сергей Марченко заявил, что идея о введении экономического бронирования пока актуальна, впрочем условия и сроки ее реализации по состоянию на сейчас - неизвестны.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В ближайшие дни количество забронированных от мобилизации превысит миллион, - Минобороны