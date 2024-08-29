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Правительство готовит запуск экономического бронирования, которое может заработать уже в октябре, - Железняк

Кабмін готується впровадити економічне бронювання

В правительстве работают над механизмом внедрением экономического бронирования от мобилизации. Его планируют запустить в октябре-ноябре 2024 года.

Об этом сообщил нардеп "Голоса" Ярослав Железняк, информирует Цензор.НЕТ.

"Сейчас Минэкономики на Комитете подтвердило, что работает над экономическим бронированием, где одним из критериев будет (но не точно) уровень заработных плат. Сейчас нарабатывается несколько моделей, но окончательное решение ждут позицию высшего политического руководства", - отметил он.

По его словам, ориентировочная дата внедрения "экономического бронирования" - октябрь-ноябрь 2024 года.

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Железняк пояснил, что по консервативным расчетам это даст бюджету 40 млрд гривен дополнительных поступлений в год.

Нардеп уточнил, что для введения экономического бронирования Кабмин просит внести точечные изменения в налоговое законодательство, которые позволят получать ежемесячные отчеты об уплаченных налогах с заработной платы.

Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль анонсировал внедрение принципа "воюй или работай".

Министр финансов Сергей Марченко заявил, что идея о введении экономического бронирования пока актуальна, впрочем условия и сроки ее реализации по состоянию на сейчас - неизвестны.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В ближайшие дни количество забронированных от мобилизации превысит миллион, - Минобороны

Автор: 

Кабмин (14025) Минэкономразвития (652) бронирование (152) мобилизация (2748) Железняк Ярослав (422)


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Топ комментарии
+18
Війна - доля бідних. Тепер вже офіційно.
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29.08.2024 14:53
+12
І виходить, що конституційний обов'язок - то тільки для бідних.
Ну і нащо така держава? Краще заплатити 15К зелені та звалити через кордон раз і назавжди, ніж башляти кожного місяця в очікуванні, що підвищать тариф.
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29.08.2024 16:02
+9
Волонтёр, мой уважаемый, а ты на чьи деньги волонтеришь? Не на деньги ли граждан Украины, которые тебе их сбрасывают? Т.е люди ходят на плохо оплачиваемую работу, скидывают тебе деньги и при этом великую пользу, распоряжаясь их деньгами приносишь ты, а не они???))) Или Я в Германии скидываю деньги в фонд помощи Украине, на них закупают гуманитарную помощь, ты её развозишь (надеюсь), а потом молодец опять ты?)
Блин, крутая философия.
Т.е врач, учитель, учёный, дворник и т.д. - это так гнойники на теле общества, а ты - костяк!!!
Волонтёр стал - это такая же работа, как и любая другая.
Як Людина, яка вклада в волонтерство і допомогу ЗСУ з 14 го року.
Вам написали простое объяснение, но вы пытаетесь сделать вид, что вопрос был другим.
Комментатор написал, что таким образом легализуется разделение населения по уровню достатка. А все ваши рассказы про волонтерство не имеют никакого отношения к сути описанной выше проблемы.
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29.08.2024 15:22
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Правила форума Совет форумчан
"Плати, або воюй!"?
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29.08.2024 14:49 Ответить
Війна - доля бідних. Тепер вже офіційно.
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29.08.2024 14:53 Ответить
Ні, для бідних це сидіти в жінки під юбкою ховатися і не ходити на роботу. Не бути корисним для перемоги абсолютно нічим і паразитувати як на воїнах так і на волонтерах.
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29.08.2024 14:58 Ответить
Ви чудово розумієте, про що мова йде.
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29.08.2024 14:59 Ответить
Як людина, яка вклада в волонтерство і допомогу ЗСУ з 14го року дуже і дуже багато, ні, я не розумію і не вітаю оці всі скиглення від людей, які не зробили нічого але плачуть голосніше за всих.
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29.08.2024 15:02 Ответить
Це рішення матиме важкі наслідки для масової свідомості.
Тепер - жодної мотивації "воювати за багатих".
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29.08.2024 16:03 Ответить
Мотивація - воювати за країну. Але так, схема виглядає несправедливою.
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29.08.2024 17:29 Ответить
Якщо ви натягаєте на п..здоту при владі, то економічне бронювання має бути заборонено для тих, хто отримує гроші з бюджету. Це єдиний момент з яким я погодився б. В іншому контексті це правильне рішення. Вклад мають вносити всі. А якщо хтось хоче справедливості, то хай хоча б справедливо волонтерить на рівні з бізнесом. Але ніт, бо не може.
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29.08.2024 15:06 Ответить
Волонтёр, мой уважаемый, а ты на чьи деньги волонтеришь? Не на деньги ли граждан Украины, которые тебе их сбрасывают? Т.е люди ходят на плохо оплачиваемую работу, скидывают тебе деньги и при этом великую пользу, распоряжаясь их деньгами приносишь ты, а не они???))) Или Я в Германии скидываю деньги в фонд помощи Украине, на них закупают гуманитарную помощь, ты её развозишь (надеюсь), а потом молодец опять ты?)
Блин, крутая философия.
Т.е врач, учитель, учёный, дворник и т.д. - это так гнойники на теле общества, а ты - костяк!!!
Волонтёр стал - это такая же работа, как и любая другая.
Як Людина, яка вклада в волонтерство і допомогу ЗСУ з 14 го року.
Вам написали простое объяснение, но вы пытаетесь сделать вид, что вопрос был другим.
Комментатор написал, что таким образом легализуется разделение населения по уровню достатка. А все ваши рассказы про волонтерство не имеют никакого отношения к сути описанной выше проблемы.
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29.08.2024 15:22 Ответить
Я у людей гроші не збираю, "уважаємий". Все, що я придбав, купив, зробив власними руками, було придбано за власні кошти. І таких як я дуже багато включаючи моїх колег.
Тепер щодо зборів. Всі збори, які впроваджують мої знайомі і колеги, показують дуже чудову статистику. Що 90% збору покривається великими сумами від 1000грн і більше. По 10-50-100-200грн скидають одиниці і покривають вони 10% загальної суми збору. Це пряма статистика з десятків таких зборів. Наголошу ще раз, не моїх. Я ніколи не збирав і не збираю. Тільки доначу сам поміж того всього що сам же і роблю.
Щодо власних коштів, я їх заробляю офіційно і сплачую за них податки. Це не державні кошти. Це не кошти інших українців, бо послуги експортні. І знову ж таки, таких як я багато.
Щодо собачої мови під німецьким прапором, можете подякувати що я взагалі вам відповів, і поцілувати мене в дупу.
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29.08.2024 15:44 Ответить
Ви пишете про себе. Респект Вам.

Проте, волонтерство, це більш широке поняття. І волонтерство через збирання грошей з інших громадян не обов"язково ефективне. Скоріш вимушені заходи.

Навіть відомі фонди можуть працювати, якщо будуть платити високі ЗП своїм співробітникам.
Спробуйте взнати які там ЗП. Воно наче і потрібно, бо люди працюють у специфічних сферах тут і за кордоном. Відповідний рівень знань потрібний.

А якщо волонтерить окрема особа (дві) і збирає кошти. І сама не працює. То ...
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29.08.2024 17:23 Ответить
"Комментатор написал, что таким образом легализуется разделение населения по уровню достатка."
Коли інші кожен місяць за власні кошти на більше ніж тисячу а то і дві доларів на місяць закупляють комплектуючі до дронів а потім самі ж їх збирають і відправляють в ЗСУ, то у вас не виникає ніяких дисонансів і розділення суспільства. Тому вашу "справедливість" у вигляді аж цілого комента можете теж собі в дупу запхати.
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29.08.2024 15:48 Ответить
Ох ... Хорош, как же легко выявить обычное хамло, которое пытается набить себе цену)))
Повторюсь: комментатор перед вами писал о проблеме, которой вы избегает, прикрываясь волонтерством. На досуге почитайте, что такое волонтерство. Я лечу консультирую украинцев бесплатно - это волонтерство. А требовать этого от других, называется другими словами.
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29.08.2024 16:00 Ответить
Який запит, така і відповідь. На більше не заслуговуєш.
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29.08.2024 17:33 Ответить
І виходить, що конституційний обов'язок - то тільки для бідних.
Ну і нащо така держава? Краще заплатити 15К зелені та звалити через кордон раз і назавжди, ніж башляти кожного місяця в очікуванні, що підвищать тариф.
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29.08.2024 16:02 Ответить
Кожен бідний мав один голос і використав його неодноразово та (досить таки) вільно.
Відповідальність.
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29.08.2024 15:05 Ответить
- Господи, за що нам це все?! Де ж ми так тяжко нагрішили?
- На виборчій дільниці...
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29.08.2024 17:04 Ответить
Головне, що клоуни в цирках під захистом.
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29.08.2024 14:55 Ответить
Це унікальні колективи, тому їм дали бронь. Якось так.

Акторів і спортсменів більше, тому у них броні немає. Знову ж таки, бронь дають видатним спортсменам і командам.
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29.08.2024 17:02 Ответить
То хоча б податок на них підняли, чи дали завдання сітки плести
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29.08.2024 17:24 Ответить
ЗЕлена банда казала що воювати будуть всі, мабуть не всі. Знову нїпали😄
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29.08.2024 14:59 Ответить
Тобто до того мільйона, що вже заброньовані, додадуться ще "економічно заброньовані". У підсумку - для тотального відлову на вулицях і подальшої відправки в окопи досутною буде геть невелика кількість доходяг. При цьому, зелена ОПа намірена воювати до переможного (чи якогось іншого) кінця. Цікаво...
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29.08.2024 15:02 Ответить
Новий тарифний план від держави (чиновників) "Залишайся живим", місячна підписка може змінюватися в залженості від умов (іх потреб).
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29.08.2024 15:02 Ответить
Люди, подивіться навколо. Багаті і так, як правило, на сьогоднішній день не йдуть воювати. Але своє бронювання вони вирішують або через ВЛК, МСЕК, або через керівника ТЦК СП. А так ці ж гроші підуть в бюджет.
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29.08.2024 15:11 Ответить
Який успішно зешваллю розкрадається, та ти просто гігант розумової роботи.
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29.08.2024 17:01 Ответить
Ну тоді потрібно залишити все як є і робити вигляд що в нас воюють всі
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29.08.2024 17:21 Ответить
Нє, офіційно поділити на тих хто може відкупитись, та тих хай здихає, бо всеодно бідний, якщо так думати, то сенс воювати за цю безправну територію.
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29.08.2024 17:27 Ответить
Ніхто з тих не буде платити в бюджет тому що дешевше раз списатись і мати спокій а не залежати від чиновників які постійно порушують свої ж слова

Та і взагалі а як щодо тих що уже воюють, було б правильно якщо військовий може влаштуватись на роботу що підпадає під бронювання то він може звільнитися з ЗСУ

Та заборонити чиновникам підпадати під це бронювання... хоча вони ітак всі були заброньовані тому це мабуть лишнє
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29.08.2024 17:11 Ответить
Вже є рішення по держслужбовцях - в держ. установах бронюють 50 % військовопридатних.

Але там 70 % жінки.
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29.08.2024 17:26 Ответить
Таке відчуття, що влада поступово скочується до рівня Безуглої і кожне наступне рішення викликає все більшу огиду. Здавалося б, що на третьому році повномасштабної війни слід перейти до більш-менш обґрунтованих рішень, але під егідою Найвеличнішого Велетня Демократичного Світу Зеленського породжуються тільки фантасмагоричні фантазії, які розколюють суспільство.
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29.08.2024 15:19 Ответить
А ви що до цього часу їх оцінювали вище інтелекту Безуглоі ?
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29.08.2024 15:37 Ответить
Начнется массовое ограбление банков.
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29.08.2024 15:44 Ответить
це треба було робити ще влітку 2022, коли закінчився наплив добровольців

але чомусь (?) лишили як є, дозволивши тим самим озолотитись тцк та лікарям

тепер схопились і вирішили теж підзаробити, АЛЕ вдруге зістригти такий куш не вийде

--
мій висновок: представники влади була в долі більшості незаконних схем ще з 2022... настригли собі персонально, а коли потоки зменшились - вирішили, що можна попіаритись і перенести все в офіційне русло
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29.08.2024 15:51 Ответить
Легалізація кастових прошарків. Кожний наступний крок демонструє вибірковість у питаннях рівності прав та свобод.
Нічого позитивного від подібних ініціатив не чекайте.
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29.08.2024 16:33 Ответить
Вреда от этого решения будет больше чем пользы. Но это для страны и для простых людей.. Обидно кому то что деньги уходят не туда. Но управлять финансовыми потоками надо уметь. А наша сегодняшняя власть все делает через жопу , с опозданием . По факту пытается решать проблемы и как правило безуспешно.
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29.08.2024 16:55 Ответить
Цинічний і помилковий підхід.

Цинічний - руйнуються постулати рівності і справедливості у суспільстві.

Помилковий - "реактивне" мислення, яке виходить з припущення, що є люди, яких неможливо замінити. Так, такі є і їх чимало. Але для цього потрібне функціональне бронювання.

До речі. Лисий буде представляти нову програму Квартал-95. Морда ліца стала ще більш гидка.
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29.08.2024 17:15 Ответить
Правильне рішення, але потрібен розумний підхід, щоб люди платили податки та вийшли з тіні, не було корупції на границі та в інших структурах влади, тоді ніяка західна допомога нам не буде потрібна, Україна сама зможе фінансувати усі військові потреби і закупати необхідну зброю!
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29.08.2024 17:49 Ответить
 
 