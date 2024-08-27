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Новости Война
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Вводим принцип "Воюй или работай", который выведет рынок труда из тени, - Шмыгаль

Шмигаль про принцип воюй або працюй

Премьер Денис Шмыгаль заявил, что введение принципа "воюй или работай" позволит вывести рынок труда из тени.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом глава правительства заявил во время панельной дискуссии в рамках форума "Украина 2024. Независимость".

По его словам, сейчас есть критическая необходимость собрать в бюджет дополнительные средства. Так, предлагается увеличить внутренние заимствования, увеличить ставки налога на доходы для банков, расширение базы для военного сбора и повышение ставок военного сбора для отдельных случаев.

"Вводим принцип "Воюй или работай", предусматривающий введение ряда мер, которые выведут рынок труда из тени. Это важный момент для увеличения количества рабочих мест и повышения средних зарплат в отраслях и наполнения бюджета", - сказал он.

Читайте также: Массированная атака на Украину: пострадали 15 областей, есть погибшие и раненые. Повреждена энергетическая инфраструктура в ряде регионов, - Шмыгаль

Автор: 

госбюджет (1186) Шмыгаль Денис (2677)


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Топ комментарии
+36
Знову якусь хєрню задумали..
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27.08.2024 11:50
+35
1 - Воюй
2 - Працюй
3- Воруй (опція доступна лише естрадним клоунам і випускникам Трускавця)
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27.08.2024 11:56
+26
Так ти ж сам не працюєш, бо праця- це коли є якийсь результат. А у тебе одні пройо.би. Так що кіздуй у окоп, а на твоє місце нехай інвалід прийде, думаю даже більше користі буде
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27.08.2024 11:51
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Панєслась. Бабосікі самі себе не вкрадуть.
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27.08.2024 12:42 Ответить
Депутатских детишек это тоже касается?
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27.08.2024 12:46 Ответить
Слабо принцип "бреши та кради" на паузу поставити?
В іншому випадку це чергова безглузда, але дуже дорога, маячня, що відповідає наведеному мною кредо мраZEти.
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27.08.2024 12:47 Ответить
Пздь гроші або пздь гроші . Добре суки влаштувалися поки інші воюють або працюють.
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27.08.2024 12:48 Ответить
Так предприниматели и так не в тени,
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27.08.2024 13:03 Ответить
"Воюй, або працюй", якщо ти не у Зе-владі. Якщо при владі, то кради, і не парся.
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27.08.2024 13:12 Ответить
Треба проявити видимість бурхливої діяльності.
Теми для зміни пустого в уявне. І так ці лозунги буду передруком, поки дають красти.
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27.08.2024 13:21 Ответить
Які ще новації уряд України запропонує українським кріпакам, може нирку віддати, щоб корупціонери від влади могли нормально жити?
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27.08.2024 13:28 Ответить
для "кріпака" мова йде про додаткові 3,5% від зарплати на військовий збір.
З середньої зарплати 21300 - це додатково 745 грн. на місяць.
З мінімалки 8000 - додатково 280 грн. на місяць.
Свідома людина стільки і більше в місяць донатить. Нехай перестане, якщо більше не зможе. Несвідомі хоч примусово будуть.
До речі, армія чиновників також сплатить 5% з немаленьких зарплат.
Гроші з ВЗ цілеспрямовано йдуть на армію.
Ще трошки торкнеться опосередковане через ФОПи, але дуже мало.
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27.08.2024 13:42 Ответить
АБО СЛІДКУЙ !?)
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27.08.2024 14:15 Ответить
воюй або працюй, тільки коли підеш офіційно працевлаштовуватись то тцк загребе тебе у категорію "воюй". На кого взагалі розраховані такі бровадні лозунги ?
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27.08.2024 14:16 Ответить
"воюй або працюй" це гарно сказано. Треба додати "не кради з бюджету", але цьюго "Шлюги" николи не додатуть...
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27.08.2024 14:19 Ответить
А принцип ''не кради'' слабо запровадити?!!!
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27.08.2024 14:54 Ответить
Це,що за лозунг такий,?!?тіпа бері и нє платі ілі бєрі запатішь позжє!!!. Люди ,шановні мої Українці,і це Ви ВСІ ТАК ВІДПОВІДАЄТЕ НА ТАКИЙ ЛОЗУНГ. Та того зеленого, треба просто заплювати, яка паскуда, га, ,воюй,або працюй,, ти курвисько, своїх дітей куди дів, га,проблядь ти така,по селах,курва дівчата,молоді жінки на тракторах і комбайнах,працюють,вигребли всіх чоловіків, хто може і не може,а скільки вже загинуло наших людей простих Українців.
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27.08.2024 15:06 Ответить
Цитата: "Запроваджуємо принцип "Воюй або працюй", який виведе ринок праці із тіні, - Шмигаль.
Дядьку шмигаль, ти що дурік?
Ти що пишеш дисертацію на тему, "щось бовкнути, тільки б не мовчати"?
Ти телепень зелений оце тільки зрозумів, чи відкрив Америку для себе?
"Мудрий нарід" ви коли голосували то справді думали, що ОЦЕ шмигло приведе вас до перемоги?
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27.08.2024 15:10 Ответить
Ви поки розродитесь, собирати будете гроші з пузогріїв диванних по 10 копійок. Інших не залишиться.
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27.08.2024 15:49 Ответить
Вже немає кому працювати, ви їх повбивали!
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27.08.2024 16:06 Ответить
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