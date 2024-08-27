Вводим принцип "Воюй или работай", который выведет рынок труда из тени, - Шмыгаль

Премьер Денис Шмыгаль заявил, что введение принципа "воюй или работай" позволит вывести рынок труда из тени.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом глава правительства заявил во время панельной дискуссии в рамках форума "Украина 2024. Независимость".

По его словам, сейчас есть критическая необходимость собрать в бюджет дополнительные средства. Так, предлагается увеличить внутренние заимствования, увеличить ставки налога на доходы для банков, расширение базы для военного сбора и повышение ставок военного сбора для отдельных случаев.

"Вводим принцип "Воюй или работай", предусматривающий введение ряда мер, которые выведут рынок труда из тени. Это важный момент для увеличения количества рабочих мест и повышения средних зарплат в отраслях и наполнения бюджета", - сказал он.

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