Вводим принцип "Воюй или работай", который выведет рынок труда из тени, - Шмыгаль
Премьер Денис Шмыгаль заявил, что введение принципа "воюй или работай" позволит вывести рынок труда из тени.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом глава правительства заявил во время панельной дискуссии в рамках форума "Украина 2024. Независимость".
По его словам, сейчас есть критическая необходимость собрать в бюджет дополнительные средства. Так, предлагается увеличить внутренние заимствования, увеличить ставки налога на доходы для банков, расширение базы для военного сбора и повышение ставок военного сбора для отдельных случаев.
"Вводим принцип "Воюй или работай", предусматривающий введение ряда мер, которые выведут рынок труда из тени. Это важный момент для увеличения количества рабочих мест и повышения средних зарплат в отраслях и наполнения бюджета", - сказал он.
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В іншому випадку це чергова безглузда, але дуже дорога, маячня, що відповідає наведеному мною кредо мраZEти.
Теми для зміни пустого в уявне. І так ці лозунги буду передруком, поки дають красти.
З середньої зарплати 21300 - це додатково 745 грн. на місяць.
З мінімалки 8000 - додатково 280 грн. на місяць.
Свідома людина стільки і більше в місяць донатить. Нехай перестане, якщо більше не зможе. Несвідомі хоч примусово будуть.
До речі, армія чиновників також сплатить 5% з немаленьких зарплат.
Гроші з ВЗ цілеспрямовано йдуть на армію.
Ще трошки торкнеться опосередковане через ФОПи, але дуже мало.
Дядьку шмигаль, ти що дурік?
Ти що пишеш дисертацію на тему, "щось бовкнути, тільки б не мовчати"?
Ти телепень зелений оце тільки зрозумів, чи відкрив Америку для себе?
"Мудрий нарід" ви коли голосували то справді думали, що ОЦЕ шмигло приведе вас до перемоги?