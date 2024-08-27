Запроваджуємо принцип "Воюй або працюй", який виведе ринок праці із тіні, - Шмигаль
Прем'єр Денис Шмигаль заявив, що запровадження принципу "воюй або працюй" дозволить вивести ринок праці із тіні.
Як передає Цензор.НЕТ, про це глава уряду заявив під час панельної дискусії в межах форуму "Україна 2024. Незалежність".
За його словами, наразі є критична необхідність зібрати до бюджету додаткові кошти. Так, пропонується збільшити внутрішні запозичення, збільшити ставки податку на доходи для банків, розширення бази для військового збору та підвищення ставок військового збору для окремих випадків
"Запроваджуємо принцип "Воюй або працюй", що передбачає запровадження низки заходів, які виведуть ринок праці із тіні. Це важливий момент для збільшення кількості робочих місць і підвищення середніх зарплат у галузях та наповнення бюджету", - сказав він.
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В іншому випадку це чергова безглузда, але дуже дорога, маячня, що відповідає наведеному мною кредо мраZEти.
Теми для зміни пустого в уявне. І так ці лозунги буду передруком, поки дають красти.
З середньої зарплати 21300 - це додатково 745 грн. на місяць.
З мінімалки 8000 - додатково 280 грн. на місяць.
Свідома людина стільки і більше в місяць донатить. Нехай перестане, якщо більше не зможе. Несвідомі хоч примусово будуть.
До речі, армія чиновників також сплатить 5% з немаленьких зарплат.
Гроші з ВЗ цілеспрямовано йдуть на армію.
Ще трошки торкнеться опосередковане через ФОПи, але дуже мало.
Дядьку шмигаль, ти що дурік?
Ти що пишеш дисертацію на тему, "щось бовкнути, тільки б не мовчати"?
Ти телепень зелений оце тільки зрозумів, чи відкрив Америку для себе?
"Мудрий нарід" ви коли голосували то справді думали, що ОЦЕ шмигло приведе вас до перемоги?