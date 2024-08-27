УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10821 відвідувач онлайн
Новини Війна
15 787 121

Запроваджуємо принцип "Воюй або працюй", який виведе ринок праці із тіні, - Шмигаль

Шмигаль про принцип воюй або працюй

Прем'єр Денис Шмигаль заявив, що запровадження принципу "воюй або працюй" дозволить вивести ринок праці із тіні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це глава уряду заявив під час панельної дискусії в межах форуму "Україна 2024. Незалежність".

За його словами, наразі є критична необхідність зібрати до бюджету додаткові кошти. Так, пропонується збільшити внутрішні запозичення, збільшити ставки податку на доходи для банків, розширення бази для військового збору та підвищення ставок військового збору для окремих випадків

"Запроваджуємо принцип "Воюй або працюй", що передбачає запровадження низки заходів, які виведуть ринок праці із тіні. Це важливий момент для збільшення кількості робочих місць і підвищення середніх зарплат у галузях та наповнення бюджету", - сказав він.

Також читайте: Масована атака на Україну: постраждали 15 областей, є загиблі та поранені. Пошкоджено енергетичну інфраструктуру в низці регіонів, - Шмигаль

Автор: 

держбюджет (2390) Шмигаль Денис (4563)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+36
Знову якусь хєрню задумали..
показати весь коментар
27.08.2024 11:50
+35
1 - Воюй
2 - Працюй
3- Воруй (опція доступна лише естрадним клоунам і випускникам Трускавця)
показати весь коментар
27.08.2024 11:56
+26
Так ти ж сам не працюєш, бо праця- це коли є якийсь результат. А у тебе одні пройо.би. Так що кіздуй у окоп, а на твоє місце нехай інвалід прийде, думаю даже більше користі буде
показати весь коментар
27.08.2024 11:51
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Панєслась. Бабосікі самі себе не вкрадуть.
показати весь коментар
27.08.2024 12:42 Відповісти
Депутатских детишек это тоже касается?
показати весь коментар
27.08.2024 12:46 Відповісти
Слабо принцип "бреши та кради" на паузу поставити?
В іншому випадку це чергова безглузда, але дуже дорога, маячня, що відповідає наведеному мною кредо мраZEти.
показати весь коментар
27.08.2024 12:47 Відповісти
Пздь гроші або пздь гроші . Добре суки влаштувалися поки інші воюють або працюють.
показати весь коментар
27.08.2024 12:48 Відповісти
Так предприниматели и так не в тени,
показати весь коментар
27.08.2024 13:03 Відповісти
"Воюй, або працюй", якщо ти не у Зе-владі. Якщо при владі, то кради, і не парся.
показати весь коментар
27.08.2024 13:12 Відповісти
Треба проявити видимість бурхливої діяльності.
Теми для зміни пустого в уявне. І так ці лозунги буду передруком, поки дають красти.
показати весь коментар
27.08.2024 13:21 Відповісти
Які ще новації уряд України запропонує українським кріпакам, може нирку віддати, щоб корупціонери від влади могли нормально жити?
показати весь коментар
27.08.2024 13:28 Відповісти
для "кріпака" мова йде про додаткові 3,5% від зарплати на військовий збір.
З середньої зарплати 21300 - це додатково 745 грн. на місяць.
З мінімалки 8000 - додатково 280 грн. на місяць.
Свідома людина стільки і більше в місяць донатить. Нехай перестане, якщо більше не зможе. Несвідомі хоч примусово будуть.
До речі, армія чиновників також сплатить 5% з немаленьких зарплат.
Гроші з ВЗ цілеспрямовано йдуть на армію.
Ще трошки торкнеться опосередковане через ФОПи, але дуже мало.
показати весь коментар
27.08.2024 13:42 Відповісти
АБО СЛІДКУЙ !?)
показати весь коментар
27.08.2024 14:15 Відповісти
воюй або працюй, тільки коли підеш офіційно працевлаштовуватись то тцк загребе тебе у категорію "воюй". На кого взагалі розраховані такі бровадні лозунги ?
показати весь коментар
27.08.2024 14:16 Відповісти
"воюй або працюй" це гарно сказано. Треба додати "не кради з бюджету", але цьюго "Шлюги" николи не додатуть...
показати весь коментар
27.08.2024 14:19 Відповісти
А принцип ''не кради'' слабо запровадити?!!!
показати весь коментар
27.08.2024 14:54 Відповісти
Це,що за лозунг такий,?!?тіпа бері и нє платі ілі бєрі запатішь позжє!!!. Люди ,шановні мої Українці,і це Ви ВСІ ТАК ВІДПОВІДАЄТЕ НА ТАКИЙ ЛОЗУНГ. Та того зеленого, треба просто заплювати, яка паскуда, га, ,воюй,або працюй,, ти курвисько, своїх дітей куди дів, га,проблядь ти така,по селах,курва дівчата,молоді жінки на тракторах і комбайнах,працюють,вигребли всіх чоловіків, хто може і не може,а скільки вже загинуло наших людей простих Українців.
показати весь коментар
27.08.2024 15:06 Відповісти
Цитата: "Запроваджуємо принцип "Воюй або працюй", який виведе ринок праці із тіні, - Шмигаль.
Дядьку шмигаль, ти що дурік?
Ти що пишеш дисертацію на тему, "щось бовкнути, тільки б не мовчати"?
Ти телепень зелений оце тільки зрозумів, чи відкрив Америку для себе?
"Мудрий нарід" ви коли голосували то справді думали, що ОЦЕ шмигло приведе вас до перемоги?
показати весь коментар
27.08.2024 15:10 Відповісти
Ви поки розродитесь, собирати будете гроші з пузогріїв диванних по 10 копійок. Інших не залишиться.
показати весь коментар
27.08.2024 15:49 Відповісти
Вже немає кому працювати, ви їх повбивали!
показати весь коментар
27.08.2024 16:06 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 