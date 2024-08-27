Запроваджуємо принцип "Воюй або працюй", який виведе ринок праці із тіні, - Шмигаль

Прем'єр Денис Шмигаль заявив, що запровадження принципу "воюй або працюй" дозволить вивести ринок праці із тіні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це глава уряду заявив під час панельної дискусії в межах форуму "Україна 2024. Незалежність".

За його словами, наразі є критична необхідність зібрати до бюджету додаткові кошти. Так, пропонується збільшити внутрішні запозичення, збільшити ставки податку на доходи для банків, розширення бази для військового збору та підвищення ставок військового збору для окремих випадків

"Запроваджуємо принцип "Воюй або працюй", що передбачає запровадження низки заходів, які виведуть ринок праці із тіні. Це важливий момент для збільшення кількості робочих місць і підвищення середніх зарплат у галузях та наповнення бюджету", - сказав він.

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