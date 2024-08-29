Уряд готує запуск економічного бронювання, яке може запрацювати вже у жовтні, - Железняк
В уряді працюють над механізмом впровадження економічного бронювання від мобілізації. Його планують запустити у жовтні-листопаді 2024 року.
Про це повідомив нардеп "Голосу" Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.
"Зараз Мінекономіки на Комітеті підтвердило що працює над економічним бронюванням, де одним з критеріїв буде (але не точно) рівень заробітних плат. Наразі напрацьовується декілька моделей, але остаточне рішення - чекають позицію вищого політичного керівництва", - зазначив він.
За його словами, орієнтовна дата впровадження "економічного бронювання" - жовтень-листопад 2024 року.
Железняк пояснив, що, за консервативними розрахунками, це дасть бюджету 40 млрд гривень додаткових надходжень на рік.
Нардеп уточнив, що для запровадження економічного бронювання Кабмін просить внести точкові зміни до податкового законодавства, які дозволять отримувати щомісячні звіти про сплачені податки із заробітної плати.
Нагадаємо, раніше прем’єр-міністр Денис Шмигаль анонсував впровадження принципу "воюй або працюй".
Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що ідея щодо запровадження економічного бронювання наразі є актуальною, втім умови та терміни її реалізації станом на зараз - невідомі.
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Тепер - жодної мотивації "воювати за багатих".
Блин, крутая философия.
Т.е врач, учитель, учёный, дворник и т.д. - это так гнойники на теле общества, а ты - костяк!!!
Волонтёр стал - это такая же работа, как и любая другая.
Як Людина, яка вклада в волонтерство і допомогу ЗСУ з 14 го року.
Вам написали простое объяснение, но вы пытаетесь сделать вид, что вопрос был другим.
Комментатор написал, что таким образом легализуется разделение населения по уровню достатка. А все ваши рассказы про волонтерство не имеют никакого отношения к сути описанной выше проблемы.
Тепер щодо зборів. Всі збори, які впроваджують мої знайомі і колеги, показують дуже чудову статистику. Що 90% збору покривається великими сумами від 1000грн і більше. По 10-50-100-200грн скидають одиниці і покривають вони 10% загальної суми збору. Це пряма статистика з десятків таких зборів. Наголошу ще раз, не моїх. Я ніколи не збирав і не збираю. Тільки доначу сам поміж того всього що сам же і роблю.
Щодо власних коштів, я їх заробляю офіційно і сплачую за них податки. Це не державні кошти. Це не кошти інших українців, бо послуги експортні. І знову ж таки, таких як я багато.
Щодо собачої мови під німецьким прапором, можете подякувати що я взагалі вам відповів, і поцілувати мене в дупу.
Проте, волонтерство, це більш широке поняття. І волонтерство через збирання грошей з інших громадян не обов"язково ефективне. Скоріш вимушені заходи.
Навіть відомі фонди можуть працювати, якщо будуть платити високі ЗП своїм співробітникам.
Спробуйте взнати які там ЗП. Воно наче і потрібно, бо люди працюють у специфічних сферах тут і за кордоном. Відповідний рівень знань потрібний.
А якщо волонтерить окрема особа (дві) і збирає кошти. І сама не працює. То ...
Коли інші кожен місяць за власні кошти на більше ніж тисячу а то і дві доларів на місяць закупляють комплектуючі до дронів а потім самі ж їх збирають і відправляють в ЗСУ, то у вас не виникає ніяких дисонансів і розділення суспільства. Тому вашу "справедливість" у вигляді аж цілого комента можете теж собі в дупу запхати.
Повторюсь: комментатор перед вами писал о проблеме, которой вы избегает, прикрываясь волонтерством. На досуге почитайте, что такое волонтерство. Я лечу консультирую украинцев бесплатно - это волонтерство. А требовать этого от других, называется другими словами.
Ну і нащо така держава? Краще заплатити 15К зелені та звалити через кордон раз і назавжди, ніж башляти кожного місяця в очікуванні, що підвищать тариф.
Відповідальність.
- На виборчій дільниці...
Акторів і спортсменів більше, тому у них броні немає. Знову ж таки, бронь дають видатним спортсменам і командам.
Та і взагалі а як щодо тих що уже воюють, було б правильно якщо військовий може влаштуватись на роботу що підпадає під бронювання то він може звільнитися з ЗСУ
Та заборонити чиновникам підпадати під це бронювання... хоча вони ітак всі були заброньовані тому це мабуть лишнє
Але там 70 % жінки.
але чомусь (?) лишили як є, дозволивши тим самим озолотитись тцк та лікарям
тепер схопились і вирішили теж підзаробити, АЛЕ вдруге зістригти такий куш не вийде
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мій висновок: представники влади була в долі більшості незаконних схем ще з 2022... настригли собі персонально, а коли потоки зменшились - вирішили, що можна попіаритись і перенести все в офіційне русло
Нічого позитивного від подібних ініціатив не чекайте.
Цинічний - руйнуються постулати рівності і справедливості у суспільстві.
Помилковий - "реактивне" мислення, яке виходить з припущення, що є люди, яких неможливо замінити. Так, такі є і їх чимало. Але для цього потрібне функціональне бронювання.
До речі. Лисий буде представляти нову програму Квартал-95. Морда ліца стала ще більш гидка.