Уряд готує запуск економічного бронювання, яке може запрацювати вже у жовтні, - Железняк

В уряді працюють над механізмом впровадження економічного бронювання від мобілізації. Його планують запустити у жовтні-листопаді 2024 року.

Про це повідомив нардеп "Голосу" Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.

"Зараз Мінекономіки на Комітеті підтвердило що працює над економічним бронюванням, де одним з критеріїв буде (але не точно) рівень заробітних плат. Наразі напрацьовується декілька моделей, але остаточне рішення - чекають позицію вищого політичного керівництва", - зазначив він.

За його словами, орієнтовна дата впровадження "економічного бронювання" - жовтень-листопад 2024 року.

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Железняк пояснив, що, за консервативними розрахунками, це дасть бюджету 40 млрд гривень додаткових надходжень на рік.

Нардеп уточнив, що для запровадження економічного бронювання Кабмін просить внести точкові зміни до податкового законодавства, які дозволять отримувати щомісячні звіти про сплачені податки із заробітної плати.

Нагадаємо, раніше прем’єр-міністр Денис Шмигаль анонсував впровадження принципу "воюй або працюй".

Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що ідея щодо запровадження економічного бронювання наразі є актуальною, втім умови та терміни її реалізації станом на зараз - невідомі.

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