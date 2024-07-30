Ідея економічного бронювання є актуальною, але терміни її реалізації - невідомі, - Марченко
Ідея щодо запровадження економічного бронювання наразі є актуальною, втім умови і терміни її реалізації станом на зараз - невідомі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко в інтерв'ю РБК-Україна.
"Для того, щоб вижити, нам потрібні гроші і достатня кількість людей, готових захищати цю країну. І тільки потім можна буде говорити про всі інші речі, зокрема й про економічне бронювання. На якому етапі це станеться - поки що я не готовий сказати", - пояснив міністр.
Раніше Марченко заявив, що війна триватиме у 2025 році, від Заходу додатково потрібно $12-15 млрд.
Топ коментарі
+4 Владимир Сухов #378743
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+2 Игорь Бобровничий
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+2 Alex_Dimitrov
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"Донати, це для багатих." - то може розкажете нам, хто скільки задонатив (і яка доля цих донатів в порівнянні з усіма зібраними)? Потім віднімемо від цих донатів те, що вони отримали з бюджету (Косюк, Ахметов т ін.).
"Якщо зараз всіх багатих мобілізувати" - нвіщо ці недолугі припущення. Такого не буде.
"Тільки плачуть про справедливість." - може тому і бідні. Немає ніякої справедливості. Це міф.
2. Що до донатів - я за 3 роки відправив два автомобілі куплені повністю за власні кошти, три тепловізори. Мабуть вже з сотню дронів зібраних власноруч за власні кошти в комплекті з батареями. Шість генераторів. Три екофлоу. Два старлінки. Дуже багато різних речей, типу рацій, газових балонів, та різних дрібниць по потребах. За донати іншим відомим волонтерам я вже не порахую, але це вже не одна тисяча доларів. Всі мої знайомі середньостатичні "бідні" робітники, не задонатили за цей період ні копійки взагалі. Просто бо в них така аргументація завзичай "хай держава забезпечує". Також я організовував збори, коли власних грошей не вистачало. І гроші знову збиралися нормально тільки великими сумами донатів хоча б від 1000грн. По 10-50-100грн донати були від "простих людей", але їх було дуже і дуже мало що в цілому на загальній сумі це було декілька відсотків внеску. За останній місяць
3. Такого не буде бо ви спочатку обрали тупих клоунів у владу, а тепер своїми колективними слізьми добиваєте економіку роблячи при цьому мінімальний внесок. Бо клоунаді важлива думка елехторату а не утримати державу на плаву.
"Всі мої знайомі середньостатичні "бідні" робітники, не задонатили за цей період ні копійки взагалі." - мені знайома бабця в селі просила скинути хоч якусь тисячу "на ті дрони" зі свєї пенсії.
Всі стараються як можуть, а бо навіть більше. Річ не про це...
Так відверто гадити Україні, сидячи в Будинку Уряду!!
Гнати в шию, аж до ТЦК, треба таких ухилянтів-ригхварматарів, як ти і твоє оточення, з улютіними…
А Шмигаль, тільки очима лупає..
Поля і землі декілька десятків латифундистів можуть обробляти тракторами і комбайнами, виробництво рухається до роботізації так саме як і логістика. Тому 1 млн народу для обслуговування слуг вистачить навіть з головою.