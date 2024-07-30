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Ідея економічного бронювання є актуальною, але терміни її реалізації - невідомі, - Марченко

Мобілізація в Україні

Ідея щодо запровадження економічного бронювання наразі є актуальною, втім умови і терміни її реалізації станом на зараз - невідомі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко в інтерв'ю РБК-Україна.

"Для того, щоб вижити, нам потрібні гроші і достатня кількість людей, готових захищати цю країну. І тільки потім можна буде говорити про всі інші речі, зокрема й про економічне бронювання. На якому етапі це станеться - поки що я не готовий сказати", - пояснив міністр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Уряд спрощує умови для бронювання працівників компаній-перевізників

Раніше Марченко заявив, що війна триватиме у 2025 році, від Заходу додатково потрібно $12-15 млрд.

Автор: 

бронювання (336) мобілізація (3019) Марченко Сергій (574)


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Топ коментарі
+4
Лорды Великобритании были наверное бедные люди. Именно их погибло больше всех в первой и второй мировых войнах . Не надо шушеру всякую выбирать себе в "элиту".
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30.07.2024 13:39
+2
Это очень плохая идея. Иначе будет социальный взрыв. Антиконституционно.
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30.07.2024 13:10
+2
Логично чтобы деньги шли на покупку оружия, а не на дачи-особняки-машины военкомов. Давно пора было...
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30.07.2024 13:25
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Війна - це для бідних.
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30.07.2024 13:06 Відповісти
Всегда была, есть и будет. Есть конечно исключения, но такова природа человека.
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30.07.2024 13:27 Відповісти
Лорды Великобритании были наверное бедные люди. Именно их погибло больше всех в первой и второй мировых войнах . Не надо шушеру всякую выбирать себе в "элиту".
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30.07.2024 13:39 Відповісти
Податки, це для багатих. Забезпечення держ бюджету, пенсій, соцвиплат, допомоги переселенцям, це для багатих. Донати, це для багатих. Допомагати армії, гнати тачки, мавіки пачками, FPV дрони, тепловізори - це для багатих. Якщо зараз всіх багатих мобілізувати, то вони воюватимуть палками, а в тилу економіка рухне. Бо бідні ніде і ні в чому як завжди не при ділах. Тільки плачуть про справедливість.
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30.07.2024 14:26 Відповісти
"Податки, це для багатих. Забезпечення держ бюджету" - брехня. Надходження від фіз осіб не сильно відрізняються від надходження від прибутку підпр., а якщо добавити сюди акциз....

"Донати, це для багатих." - то може розкажете нам, хто скільки задонатив (і яка доля цих донатів в порівнянні з усіма зібраними)? Потім віднімемо від цих донатів те, що вони отримали з бюджету (Косюк, Ахметов т ін.).

"Якщо зараз всіх багатих мобілізувати" - нвіщо ці недолугі припущення. Такого не буде.

"Тільки плачуть про справедливість." - може тому і бідні. Немає ніякої справедливості. Це міф.
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30.07.2024 14:46 Відповісти
1. Давайте візьмемо середньостатичного ІТшника з зарплатою 5 тисяч доларів. Людина працює на експорт і забезпечує приток валюти в країну. З них він платить 5% податку, плюс ЄСВ. Це десь 15 тисяч гривень на місяць. Гроші що лишились, витрачаються в більшості випадків. Накопичують одиниці, і потім всеодно ці кошти витрачають в середині країни. В результаті віднімемо ще 20% ПДВ плюс акцизи, в результаті ще приблизно 45 тисяч гривень податків. Як результат надходжень у бюджет за умови витрат всих грошей дорівнює приблизно 60 тисяч гривень. А тепер давайте візьмемо середньостатичного "бідного" українця з зарплатою чистими навіть нехай 15 тисяч гривень. Така людина в результаті оплатить такі ж самі податкі за рік. Це за умови що вона не працює в держ структурах і не сидить на зарплаті з бюджету. А також за умови що вона працює офіційно, або взагалі хоч якось працює. Інакше цифри значно менші.

2. Що до донатів - я за 3 роки відправив два автомобілі куплені повністю за власні кошти, три тепловізори. Мабуть вже з сотню дронів зібраних власноруч за власні кошти в комплекті з батареями. Шість генераторів. Три екофлоу. Два старлінки. Дуже багато різних речей, типу рацій, газових балонів, та різних дрібниць по потребах. За донати іншим відомим волонтерам я вже не порахую, але це вже не одна тисяча доларів. Всі мої знайомі середньостатичні "бідні" робітники, не задонатили за цей період ні копійки взагалі. Просто бо в них така аргументація завзичай "хай держава забезпечує". Також я організовував збори, коли власних грошей не вистачало. І гроші знову збиралися нормально тільки великими сумами донатів хоча б від 1000грн. По 10-50-100грн донати були від "простих людей", але їх було дуже і дуже мало що в цілому на загальній сумі це було декілька відсотків внеску. За останній місяць

3. Такого не буде бо ви спочатку обрали тупих клоунів у владу, а тепер своїми колективними слізьми добиваєте економіку роблячи при цьому мінімальний внесок. Бо клоунаді важлива думка елехторату а не утримати державу на плаву.
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30.07.2024 15:33 Відповісти
Дякую Вам, від щирого сердця.

"Всі мої знайомі середньостатичні "бідні" робітники, не задонатили за цей період ні копійки взагалі." - мені знайома бабця в селі просила скинути хоч якусь тисячу "на ті дрони" зі свєї пенсії.

Всі стараються як можуть, а бо навіть більше. Річ не про це...
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30.07.2024 15:59 Відповісти
А тепер питання. Оце все що я робив останні три роки, мені більше всіх треба було? Чого бідні не напрягаються так само? Мені теж плакати про несправедливість чи як? За останні мабуть півтора роки фронт тримається на FPV і РЕБ в основному. Понад 85% дронів принаймні за 2023 рік були надані волонтерами. Коли я почав виробляти дрони, я всіх своїх знайомих попередив щоб долучались чи грошима чи закупкою деталей щоб швидше приїхали. Відгукнулися тільки колеги. "Бідним" вкраїнчикам воно найух не впало. При тому що частина з них заброньовані на своїх заводах і в ус не дують. Тільки плачуть як їм всі винні. Тому на прутні я бачив ваші сльозки.
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30.07.2024 15:39 Відповісти
"Тому на прутні я бачив ваші сльозки." - ну ніхто, окрім Вас, і не плакав....
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30.07.2024 16:01 Відповісти
Так "війна ж для бідних"? Під кожним таким постом пачками. Хіба ні?
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30.07.2024 20:08 Відповісти
Як бойові успіхи батальйону "Монако" чи ТРО "95 квартал"? А чому б не дати демобілізацію військовим на умовах "економічного бронювання"? Заплатимо на рік наперед податки в сумі як програмісти. Ч
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30.07.2024 22:37 Відповісти
Та тому, що оборот бюджетних коштів не працює на економіку. Тому і не можна. Так само як не можна бронювати держслужбовців, політиків і тд. Хай хочь мільйони отримують. Вони їх отримують з держбюджету. Дати можливість людям, які до війни мали хороші заробітки, повернутися і продовжити свою працю на економіку, це інша справа. Поки вони цю тему рік мусолили, вже купа народу повтікало віддаючи ці гроші баригам. А могли б платити в бюджет. Але не дарма є приказка - чому дурний, бо бідний, а чому бідний, бо дурний.
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30.07.2024 22:51 Відповісти
Але купа бюджетників, поліцаїв та інших паскуд давно заброньована. Велика частина працівників заводів і тд, теж поброньована бо начальство підхоботилось з "критичною важливістю". Простих робітників як всі тут розказують. А ФОПи хай нах ідуть. Бо "справедливість" жеж.
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30.07.2024 22:55 Відповісти
Это очень плохая идея. Иначе будет социальный взрыв. Антиконституционно.
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30.07.2024 13:10 Відповісти
Соціальний вибух пуканів барашиків буде, ні більше ні менше. Які цих же керувальників самі і обрали.
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30.07.2024 14:28 Відповісти
От як пропихають узаконення відкупу від ''конституційного обов'язку'' яким ******* докоряти простим ''ухилянтам''
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30.07.2024 13:12 Відповісти
Логично чтобы деньги шли на покупку оружия, а не на дачи-особняки-машины военкомов. Давно пора было...
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30.07.2024 13:25 Відповісти
Марченко! Ти в Україні, чи в сруськам міфі??
Так відверто гадити Україні, сидячи в Будинку Уряду!!
Гнати в шию, аж до ТЦК, треба таких ухилянтів-ригхварматарів, як ти і твоє оточення, з улютіними…
А Шмигаль, тільки очима лупає..
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30.07.2024 13:17 Відповісти
І всеж таки ідея економічного бронювання не залишає голів слуг народа. Слуги відкупляться, а народ піде на варш.
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30.07.2024 16:56 Відповісти
Взагалі то розмірковуючи то може бути навіть майбутньою політикою. Ну нащо Україні 30 млн мешканців ???
Поля і землі декілька десятків латифундистів можуть обробляти тракторами і комбайнами, виробництво рухається до роботізації так саме як і логістика. Тому 1 млн народу для обслуговування слуг вистачить навіть з головою.
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30.07.2024 17:02 Відповісти
 
 