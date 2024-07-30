Ідея економічного бронювання є актуальною, але терміни її реалізації - невідомі, - Марченко

Ідея щодо запровадження економічного бронювання наразі є актуальною, втім умови і терміни її реалізації станом на зараз - невідомі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко в інтерв'ю РБК-Україна.

"Для того, щоб вижити, нам потрібні гроші і достатня кількість людей, готових захищати цю країну. І тільки потім можна буде говорити про всі інші речі, зокрема й про економічне бронювання. На якому етапі це станеться - поки що я не готовий сказати", - пояснив міністр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Уряд спрощує умови для бронювання працівників компаній-перевізників

Раніше Марченко заявив, що війна триватиме у 2025 році, від Заходу додатково потрібно $12-15 млрд.