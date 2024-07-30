Війна триватиме у 2025 році, від Заходу додатково потрібно $12-15 млрд, - Марченко

Україні додатково потрібно на 2025 рік близько $12-15 млрд допомоги.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив міністр фінансів Сергій Марченко.

За словами очільника Мінфіну, під час підготовки програми з МВФ один з ключових параметрів визначав, що активна фаза війни триватиме до середини 2024 року, але цей прогноз не реалізувався.

"Зараз ми постійно проговорюємо з нашими партнерами, що нам потрібно додаткове фінансове запевнення, тому що війна буде продовжена у 2025 році і нам потрібно мати буфер", - пояснив Марченко, оцінивши додаткові потреби на 2025 рік у 12-15 млрд доларів.

За словами міністра фінансів, ці оцінки повністю відповідають дискусіям Мінфіну з МВФ.

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"Вони також потенційно бачать це саме як додаткову потребу від того, що зараз у нас передбачено в програмі", - додав він.

Також, зазначив очільник Мінфіну, Україна, підвищуючи податки, має дати сигнал партнерам та відповісти критикам, які говорять, що внесок самої України є недостатнім.

"Ми показуємо, що готові до найбільш непростих рішень, що ми свій внесок також робимо. Ми виходимо до партнерів і говоримо: ось є дефіцит у 500 млрд гривень і ось є рішення як його перекрити. Але ми також чекаємо, що на 2025 рік ви нам дасте достатні фінансові запевнення, щоб ми могли профінансувати бюджет", - пояснив Марченко.

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