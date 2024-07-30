Війна триватиме у 2025 році, від Заходу додатково потрібно $12-15 млрд, - Марченко
Україні додатково потрібно на 2025 рік близько $12-15 млрд допомоги.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив міністр фінансів Сергій Марченко.
За словами очільника Мінфіну, під час підготовки програми з МВФ один з ключових параметрів визначав, що активна фаза війни триватиме до середини 2024 року, але цей прогноз не реалізувався.
"Зараз ми постійно проговорюємо з нашими партнерами, що нам потрібно додаткове фінансове запевнення, тому що війна буде продовжена у 2025 році і нам потрібно мати буфер", - пояснив Марченко, оцінивши додаткові потреби на 2025 рік у 12-15 млрд доларів.
За словами міністра фінансів, ці оцінки повністю відповідають дискусіям Мінфіну з МВФ.
"Вони також потенційно бачать це саме як додаткову потребу від того, що зараз у нас передбачено в програмі", - додав він.
Також, зазначив очільник Мінфіну, Україна, підвищуючи податки, має дати сигнал партнерам та відповісти критикам, які говорять, що внесок самої України є недостатнім.
"Ми показуємо, що готові до найбільш непростих рішень, що ми свій внесок також робимо. Ми виходимо до партнерів і говоримо: ось є дефіцит у 500 млрд гривень і ось є рішення як його перекрити. Але ми також чекаємо, що на 2025 рік ви нам дасте достатні фінансові запевнення, щоб ми могли профінансувати бюджет", - пояснив Марченко.
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вони в сильній позиції і чому їм іти на переговори хіба що на неприпустимі для України умовах які вони озвучили...
Саме тому в майбутніх бюджетах України (на 25-й рік і далі) йде зниження сумми в статті видатків на оборону і безпеку? 🤔
АЖ СЛИНКА ТЕЧЕ У ДОПОВІДАЧА.
А то, сама система існує в Україні, а Мінфін, закон про неї, блокує/саботує!! Хто ж це БЛОКУЄ???
Також, щоб два рази не вставати, мобілізуйте всю цю пінгвінячу братію і введіть для неї казарменний режим. Хай до скону безвилазно воюють у своїх кабінетах червоного дерева.