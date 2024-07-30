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Новини Війна
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Війна триватиме у 2025 році, від Заходу додатково потрібно $12-15 млрд, - Марченко

Війна продовжиться у 2025 році: Що сказав Сергій Марченко

Україні додатково потрібно на 2025 рік близько $12-15 млрд допомоги.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив міністр фінансів Сергій Марченко.

За словами очільника Мінфіну, під час підготовки програми з МВФ один з ключових параметрів визначав, що активна фаза війни триватиме до середини 2024 року, але цей прогноз не реалізувався.

"Зараз ми постійно проговорюємо з нашими партнерами, що нам потрібно додаткове фінансове запевнення, тому що війна буде продовжена у 2025 році і нам потрібно мати буфер", - пояснив Марченко, оцінивши додаткові потреби на 2025 рік у 12-15 млрд доларів.

За словами міністра фінансів, ці оцінки повністю відповідають дискусіям Мінфіну з МВФ.

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"Вони також потенційно бачать це саме як додаткову потребу від того, що зараз у нас передбачено в програмі", - додав він.

Також, зазначив очільник Мінфіну, Україна, підвищуючи податки, має дати сигнал партнерам та відповісти критикам, які говорять, що внесок самої України є недостатнім.

"Ми показуємо, що готові до найбільш непростих рішень, що ми свій внесок також робимо. Ми виходимо до партнерів і говоримо: ось є дефіцит у 500 млрд гривень і ось є рішення як його перекрити. Але ми також чекаємо, що на 2025 рік ви нам дасте достатні фінансові запевнення, щоб ми могли профінансувати бюджет", - пояснив Марченко.

Читайте: Україна отримає $3,9 мільярда від США найближчими тижнями, – Шмигаль

Автор: 

допомога (8284) США (22455) Марченко Сергій (574)


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Топ коментарі
+12
"Війна триватиме у 2025 році, від Заходу додатково потрібно $12-15 млрд," - "Рада збільшила зарплати помічникам депутатів на 50%"
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30.07.2024 11:17
+11
ТАКІ ГРОШІ...
АЖ СЛИНКА ТЕЧЕ У ДОПОВІДАЧА.
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30.07.2024 11:15
+8
ПреЗЕдент обіцяє до кінця року реалізувати мирну угоду з паРашкою...Хто з вас бреше?....
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30.07.2024 11:13
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ПреЗЕдент обіцяє до кінця року реалізувати мирну угоду з паРашкою...Хто з вас бреше?....
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30.07.2024 11:13 Відповісти
Не підуть орки зараз на мир до виборів в штатах... якщо дають тільки 10 шт ф16 до кінця року та забороняють дальше бити по їх тилах...

вони в сильній позиції і чому їм іти на переговори хіба що на неприпустимі для України умовах які вони озвучили...
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30.07.2024 11:27 Відповісти
Терміни мирной угоди, заключаются лишь в сроках оккупации Донецкой области.Куйлу нужно объявить о завершенных целях этой войны.Вот и все.Никакой хрустальный шар не нужен.
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30.07.2024 11:37 Відповісти
"тому що війна буде продовжена у 2025 році і нам потрібно мати буфер" Джерело:

Саме тому в майбутніх бюджетах України (на 25-й рік і далі) йде зниження сумми в статті видатків на оборону і безпеку? 🤔
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30.07.2024 11:13 Відповісти
А США нам вже надали $60 млрд. на наступний рік, щоб нам не вистачало ще $15 млрд.?
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30.07.2024 11:13 Відповісти
... який провидець,аж страшно.
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30.07.2024 11:14 Відповісти
ТАКІ ГРОШІ...
АЖ СЛИНКА ТЕЧЕ У ДОПОВІДАЧА.
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30.07.2024 11:15 Відповісти
Кава в Ялті значно подорожчала...
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30.07.2024 11:16 Відповісти
"Війна триватиме у 2025 році, від Заходу додатково потрібно $12-15 млрд," - "Рада збільшила зарплати помічникам депутатів на 50%"
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30.07.2024 11:17 Відповісти
https://youtu.be/aS1CWxDjDTU?t=280

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30.07.2024 11:17 Відповісти
Ну так треба приймати НАРЕШТІ, готовий законопроект «Про фінансову систему України»!!
А то, сама система існує в Україні, а Мінфін, закон про неї, блокує/саботує!! Хто ж це БЛОКУЄ???
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30.07.2024 11:17 Відповісти
а дальше 2025 года они способны думать?
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30.07.2024 11:35 Відповісти
Я знаю, де взяти кошти. Скасуйте День Незалежності (один пень, влада зп зі штатів отримує, відповідно ні про яку незалежність мова не йде), і купіть пива київським пінгвінам на всі гроші, які планується попиляти на чергових флагштоках.
Також, щоб два рази не вставати, мобілізуйте всю цю пінгвінячу братію і введіть для неї казарменний режим. Хай до скону безвилазно воюють у своїх кабінетах червоного дерева.
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30.07.2024 11:37 Відповісти
Плани Зельоних "Як потрібно заробляти на війні".
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30.07.2024 11:41 Відповісти
"найбільш непросте рішення", пане міністре, це якщо ваш йо...ний зелений лідор зі своїм дєрьмаком раптом вирішать припинити красти!!
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30.07.2024 11:46 Відповісти
Еще немного нужно что бы скупить все отели в Хорватии и домики в Испании.Интересно,у этого финансового гения марченки есть детишки и где они проживают?
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30.07.2024 12:39 Відповісти
Зеленій швалі ця війна потрібна, як повітря. Бо інакше смоктати західні гроші не вийде. хая самі ******** на фронт, та воюють, скільки їм влізе, а не чужими синами посадки удобрюють. Виродки.
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30.07.2024 12:50 Відповісти
То хто бреше,Зеленський,який вже третій місяць читає "молитву " з "євангіліє від Єрмака" про закінчення війни до кінця року і продає "корисним хом'ячкам" саміт миру шачлички-2.0,чи Марченко,який хоче розвести Захід на 15. млрд. дол. використовучи "формулу ларьочника" для досягнення успіху?
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30.07.2024 15:30 Відповісти
Це хто так рахує? А червоної ікри вже мало???
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30.07.2024 21:19 Відповісти
 
 