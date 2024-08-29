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Новини
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Комітет схвалив законопроєкт про перезавантаження митниці. Він чекає розгляду у другому читанні понад рік

митниця

Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував ухвалити у другому читанні проєкт закону №6490 "Про внесення зміни до Митного кодексу щодо запровадження атестації посадових осіб митних органів", який передбачає перезавантаження митниці.

Про це голова Комітету Данило Гетманцев повідомив у Telegram.

"До другого читання внесені пропозиції та поправки спрямовані на удосконалення правових засад проходження служби в митних органах, зокрема врегулювання істотних умов контракту про проходження служби в митних органах, визначення вимог до професійної компетентності посадових осіб митних органів, запровадження процедури ротацій посадових осіб митних органів, перевірок на доброчесність та моніторингу способу життя, можливість проведення психофізіологічного опитування із застосуванням поліграфа посадових осіб митних органів", – написав Гетманцев.

Він зазначив, що також під час підготовки законопроєкту до другого читання Комітетом "врегульовано умови оплати праці" посадових осіб митних органів.

"Крім того, удосконалюють підходи до формування конкурсної комісій з проведення конкурсу на посаду керівника центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну митну політику, атестаційних комісій та комісії з проведення зовнішньої незалежної оцінки (аудиту) ефективності діяльності центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну митну політику, тощо", – додав Гетманцев.

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Як повідомлялося, Верховна Рада ухвалила у першому читанні урядовий законопроєкт №6490 про перезавантаження Митниці ще у квітні 2023 року.

Він передбачає:

  • прозорий конкурс на посаду голови Державної митної служби за прикладом кращих практик Національного антикорупційного бюро, Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, Національного агентства з питань запобігання корупції із залученням міжнародних експертів;
  • чіткий алгоритм прийняття рішень конкурсною комісією, яка вносить подання прем’єр-міністру лише на одну кандидатуру (переможця конкурсу),
  • право новому голові Держмитслужби формувати кадровий потенціал митних органів, в тому числі шляхом призначеннях його заступників виключно за погодженням з головою, а також скасування необхідності погодження з Міністром фінансів призначення на посади та/або звільнення з посад керівників середньої ланки (зокрема начальників митниць та директорів департаментів центрального апарату) та положень про територіальні органи;
  • щорічний зовнішній незалежний аудит ефективності діяльності митних органів, негативний висновок за результатами проведення якого є підставою для звільнення голови Митної служби,
  • проведення одноразової атестації посадових осіб митних органів з метою встановлення відповідності займаній посаді,
  • визначення розмірів окладів посадових осіб Митниці.

Автор: 

законопроєкт (1668) митниця (816) Митний кодекс (43) Гетманцев Данило (477) Державна митна служба (470)


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Топ коментарі
+6
це який раз її вже перезавантажують при зе?

коли в борделі погано йдуть справи, кроваті не переставляють, міняють бл@дей
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29.08.2024 13:28
+4
"Отовсюду ми слишим стони!"
Тому ми вирішили змінити уже прібарахлівщіхся, на нових, остро в етом нуждающіхся!
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29.08.2024 13:47
+3
треба закон - не доказав доходи - конфіскація та тюрма
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29.08.2024 14:17
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це який раз її вже перезавантажують при зе?

коли в борделі погано йдуть справи, кроваті не переставляють, міняють бл@дей
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29.08.2024 13:28 Відповісти
нові ***** теж красти будуть
треба закон - не доказав доходи - конфіскація та тюрма
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29.08.2024 14:15 Відповісти
ці тварюки під час війни собі деклараціі знов закрили від публічного просмотру. Вони такий закон не приймуть
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29.08.2024 14:27 Відповісти
З митниці годувалася кожна влада в Україні.
Всі ці "перезавантаження" лише для підняття тарифів. Неважиливо, білих, сірих чи чорних схем.
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29.08.2024 15:10 Відповісти
Поки буде існувати кордон, буде існувати корупція на кордоні.
До того ж, як показала практика атестацій в інших державних органах,
атестуй не атестуй, все одно получиш...
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29.08.2024 13:29 Відповісти
Найліпше одеську митницю пере загрузила Марушевська, без жодного законопроекту,
все інше що відбувалося на митницях, вважаю рукоблудством...
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29.08.2024 13:40 Відповісти
"Отовсюду ми слишим стони!"
Тому ми вирішили змінити уже прібарахлівщіхся, на нових, остро в етом нуждающіхся!
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29.08.2024 13:47 Відповісти
Вангую ..все залишиться так як і було але шоб залишитись на хлібному місті митнику прийдеться відслюнявити більшу суму ніж до цього
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29.08.2024 13:48 Відповісти
хіхіхіхі...
чергова профанація і полум'яні слогани.
нам всім відповіли, вже, декілька разів:
з одним, зе!гундос прийшло, і з ним піде. два других, всіх чеченців перестріляли в україні і києві, коли нас там не було.
а, ще, 5-6 менеджерів, і більше ніхто не потрібен.
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29.08.2024 13:51 Відповісти
треба закон - не доказав доходи - конфіскація та тюрма
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29.08.2024 14:17 Відповісти
1. На посадах залишаться ті самі гниди (можлива незначна рокіровка);
2. Персонал на місцях залишиться той самий.
Питання - то на які зміни можна розраховувати???
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29.08.2024 14:29 Відповісти
Перезавантажують та перезавантажують. А тоді ще перезавантажують. А згодом знову перезавантажують. А контрабанда як була, є і буде. Ну не везе нам.
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29.08.2024 14:48 Відповісти
..... очікуємо черговий патужний пук ,
із локшиною для вух .
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29.08.2024 22:28 Відповісти

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