Комітет схвалив законопроєкт про перезавантаження митниці. Він чекає розгляду у другому читанні понад рік

Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував ухвалити у другому читанні проєкт закону №6490 "Про внесення зміни до Митного кодексу щодо запровадження атестації посадових осіб митних органів", який передбачає перезавантаження митниці.

Про це голова Комітету Данило Гетманцев повідомив у Telegram.

"До другого читання внесені пропозиції та поправки спрямовані на удосконалення правових засад проходження служби в митних органах, зокрема врегулювання істотних умов контракту про проходження служби в митних органах, визначення вимог до професійної компетентності посадових осіб митних органів, запровадження процедури ротацій посадових осіб митних органів, перевірок на доброчесність та моніторингу способу життя, можливість проведення психофізіологічного опитування із застосуванням поліграфа посадових осіб митних органів", – написав Гетманцев.

Він зазначив, що також під час підготовки законопроєкту до другого читання Комітетом "врегульовано умови оплати праці" посадових осіб митних органів.

"Крім того, удосконалюють підходи до формування конкурсної комісій з проведення конкурсу на посаду керівника центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну митну політику, атестаційних комісій та комісії з проведення зовнішньої незалежної оцінки (аудиту) ефективності діяльності центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну митну політику, тощо", – додав Гетманцев.

Читайте також: Гетманцев про підвищення податків: Запланований ресурс "розтанув" зі 125 млрд до 30 мільярдів

Як повідомлялося, Верховна Рада ухвалила у першому читанні урядовий законопроєкт №6490 про перезавантаження Митниці ще у квітні 2023 року.

Він передбачає: