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бронирование (138) Шмыгаль Денис (2596)

Шмыгаль о принципе "Воюй или работай": Хотим усовершенствовать существующий подход к бронированию. Нельзя откупиться от защиты Родины

Бронювання військовозобов'язаних

Принцип "воюй или работай" не является экономичным бронированием и должен помочь усовершенствовать подход к бронированию военнообязанных.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сегодня на пресс-конференции, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське".

По его словам, согласно принципу "воюй или работай", правительство одновременно уделяет большое внимание соблюдению справедливости. Поэтому называть этот принцип экономическим бронированием "не совсем правильно", считает Шмыгаль.

"Экономическое бронирование это не совсем то, о чем мы говорим в принципе "воюй или работай"", - уточнил он.

Также читайте: Экономическое бронирование могут ввести уже в этом году, - "слуга народа" Гетманцев

Совершенствование подхода к бронированию

Зато, говоря о "воюй или работай", в правительстве хотят усовершенствовать существующий подход к бронированию, который определяет постановление Кабинета Министров.

Эти цели, как заверил Шмыгаль, уже "почти на выходе", сейчас продолжаются консультации с экспертами, среди которых есть военные.

"Потому что не может быть, что кто-то откупился от защиты Родины. Это - "красная линия". Должны быть очень прозрачные правила бронирования и ответ, почему забронирован тот или иной работник", - сказал премьер.

Как информирует РБК-Украина, Шмыгаль сообщил, что по состоянию на сегодня решением правительства утвержден определенный подход к бронированию людей. Там есть ряд параметров, они касаются критических предприятий, ОПК, дефицитных профессий. Есть другие принципы - отсутствие задолженности по уплате налогов, не ниже средней по отрасли должен быть уровень зарплаты и ряд критериев, которые используются для бронирования.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Правительство готовит запуск экономического бронирования, которое может начать работать уже в октябре, - Железняк

Как сообщалось, 27 августа 2024 года Шмыгаль заявлял, что в Украине введут принцип "Воюй или работай", который выведет рынок труда из тени.
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Топ комментарии
+16
клоунів.
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10.09.2024 14:40
+9
А вони вміли?
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10.09.2024 14:43
+8
********, скажить, а оцей принцип він стосується синулі шмигаля який здристнув до США? Ну і інших діточок або чоловіків Слуг "мудрого" наріда?
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10.09.2024 14:45
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"працюй або воюй" - і бронюють ВПК та інші виробничі професії в ОСТАННЮ чергу!
"неможливо відкупитися" - і терміново вводять "економічне" бронювання.
Взагалі, ці зе-покидьки розучилися говорити правду?!

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10.09.2024 14:39 Ответить
А вони вміли?
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10.09.2024 14:43 Ответить
ну, в дитинстві, колись, сподіваюся, вміли...
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10.09.2024 14:44 Ответить
Як раз відкупитися можна. Тільки платити треба не офіційно і не державі.
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10.09.2024 14:55 Ответить
І які ж професії шмигаль вважає дефіцитними, цікаво?
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10.09.2024 14:39 Ответить
клоунів.
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10.09.2024 14:40 Ответить
на правах клоуна хотів би зауважити що нас сертифікованих клоунів не так багато, і робота важка. Спробуй попрацювати клоуном і подивимось тоді чия праця є дефіцитною
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10.09.2024 18:06 Ответить
мої вам співчуття. але ж ви не підарас?
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10.09.2024 21:31 Ответить
********, скажить, а оцей принцип він стосується синулі шмигаля який здристнув до США? Ну і інших діточок або чоловіків Слуг "мудрого" наріда?
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10.09.2024 14:45 Ответить
синуля Шмигеля:
- я не лох! 🤣🤣🤣
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10.09.2024 14:51 Ответить
Так, не лох. Скотина 3,14дорістична а не лох.
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10.09.2024 14:57 Ответить
Червона лінія..знову пуйловські шмари тексти писали??
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10.09.2024 14:45 Ответить
Клоуни - абсолютно нікому не потрібнас спеціальність в військовий час. Коли клоуни підуть на фронт?
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10.09.2024 14:51 Ответить
"Ні-ні, я поки що не збираюся
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10.09.2024 15:38 Ответить
Принцип "Плати, або воюй" потрібно вдосконалити. Щоб можна було офіційно відкупитись. Бо наверх поки дійде по всім етапам, то верхівку жаба давить гроші втрачати. Потрібно щоб зразу наверх.
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10.09.2024 14:52 Ответить
Шмигаль воює, як ми всі зрозуміли...
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10.09.2024 14:55 Ответить
Відкупитися не можна, а звалити за бугор синочкам мажорів можна ще й як...
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10.09.2024 15:00 Ответить
При капіталізмі втілюють наративи соціалізму.
В нас або війна, і країна в вс з усіма наслідками, або.... все для бідноти.
Доречі, все це щє не начасі звичайно..... але,хто після всього (при будь якому роскладі) буде утримувати увесь соціум на пільгах ? Такого не одна країна не вивезе.
Увесь треш,щє попереду.
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10.09.2024 15:04 Ответить
Ще один доморощений філософ от сохі. Жемчужини мислі проскакують як у Азірова колись. Тіпа "Трєба і працюваті і ваюваті".

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10.09.2024 15:05 Ответить
А ще дуже добре було б запровадити принцип для чиновників - мародериш - миєш парашу.
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10.09.2024 15:06 Ответить
Воюй або працюй.О так,нехай самі Українці відвоюють диктатуру,це можуть зробити тільки вони.Вітаю в незабаром новій Україні,мрії де нам скажуть які в обичного простака інтереси.Цікаво чи питав цей довбень хотя б думку вищої влади "маїться на увазі народ України"
Вони мабуть забули що вони служать Українському народу Вищої влади
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10.09.2024 15:07 Ответить
«Воюй або працюй» - ось воно головне досягнення правління Зєлєшобли! Тим кому не подобається «Армія.Мова.Віра.» - тримайте, їжте й не обляпайтесь.
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10.09.2024 15:10 Ответить
А если не рожден для войны и не для труда то чьто рабыть
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10.09.2024 15:20 Ответить
Мародерити і сцяти у вуха мудрому наріду.
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10.09.2024 15:24 Ответить
Ржачная фотка, на самом деле. Интересно, про что они говорят и зачем барышня строит молодого салагу (ТЦКуна, не мобилизованного). Ваши варианты:
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10.09.2024 15:17 Ответить
З чого ви вирішили, що це ТЦК? Це може бути що завгодно. Наприкалд місцева "муніципальна варта".
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10.09.2024 15:57 Ответить
Ага у муниципальной ватры есть личные дела на граждан (держит в руке, в углу фото 3Х4)
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10.09.2024 16:00 Ответить
На сотрудников варты есть.
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10.09.2024 16:21 Ответить
а муниципальна варта это типа кто? Незаконне збройне формування или просто охранная фирма кличка, сидящая на налогах Киева?
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10.09.2024 17:25 Ответить
Причем тут Кличко? Варта есть в Одессе например.
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10.09.2024 18:41 Ответить
при том кличко, при том
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10.09.2024 19:28 Ответить
У Шмигаля і всієї шайки Зеленського зовсім не такаий принцип.

Для холопів - воюй, або працюй. Для жополизів Єрмачка - воруй.
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10.09.2024 15:45 Ответить
Лохи працюють, клоуни ворують- чудовий бізнесплан. 73% лохів це схвалюють.
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10.09.2024 15:59 Ответить
Не можна відкупитись від захисту Батьківщини. А що є Батьківщина? Будинок, сад, город, могили предків, це таке зрозуміле матеріальне. А культура, пісні, мова, письменники, пам'ять та пам'ятники, релігія, вони що для всіх громадян мають бути однаковими? Батьківщина, це щось матеріальне чи таки духовне? Здається мені багато дров наламали наші псевдопатріоти. Наприклад, у мене щось у душі лопнуло, коли знесли пам'ятну дошку Булгакову. З того часу я більше не хочу захищати цю дивну спільноту, яка командує мною і знає, куди мені треба йти. Неправильно це все. Я хочу жити не з-під палиці, і добровільно захищати мультикультурну країну, а не диктатуру. Сенсу життя не стало.
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10.09.2024 16:08 Ответить
Є вихід- еміграція до курська. Мобілізація, мультикультурний м'ясний штурм з пострілами кадировців в спину. Будете в рідному середовищі.
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10.09.2024 18:44 Ответить
Кожні шість хвилин гине один Українець. І народжується теж кожні шість хвилин один Українець чи Українка. Частина народжується депутатами, частина начальниками, а також сектанти пацифісти, кульгаві, косі, з енурезом і плоскостопістю. То хто ж з автоматом захищатиме Україну через 20 років, якщо Ви навіть мене виганяєте? До речі про Курськ, а там через яку річку треба перепливати?
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10.09.2024 19:06 Ответить
На курську можно втопитися в вуличному сортирі з трухлявих дошок. Річка там не потрібна.
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10.09.2024 19:33 Ответить
Три роки це гавно розробляють, це якийсь капєц.
Рівень планування порсто від"ємний.
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10.09.2024 16:09 Ответить
Суки,жрали в два горла,воровали на войне ,а теперь о родине заботятся
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10.09.2024 16:10 Ответить
А до батальйону Монако хоч якийсь принцип буде?
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10.09.2024 16:27 Ответить
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10.09.2024 16:46 Ответить
Ви ляді і не воюєте і не працюєте . Тріпачки
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10.09.2024 17:14 Ответить
Воруй, працюй або воюй )
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10.09.2024 18:31 Ответить
суспільство поділили на блатних і жебраків... блатні вже отримали убд.. не виходячі з особняків, .хто групу інвалідності... а інваліди без групи ідуть захищати тих піторів які працюють у великому крадіництві зеленського і 10 соток городу , який годував на протязі 30 років.... непогано було б щоб ті пітори здриснили з України..або краще сьогодні..
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10.09.2024 21:17 Ответить
 
 