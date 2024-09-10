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Шмигаль про принцип "Воюй або працюй": Хочемо вдосконалити наявний підхід до бронювання. Не можна відкупитися від захисту Батьківщини

Бронювання військовозобов'язаних

Принцип "воюй або працюй" не є економічним бронюванням і має допомогти вдосконалити підхід до бронювання військовозобов’язаних.

Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль сьогодні на пресконференції, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське".

За його словами, згідно з принципом "воюй або працюй", уряд водночас приділяє велику увагу дотриманню справедливості. Тож називати цей принцип економічним бронюванням "не зовсім правильно", вважає Шмигаль.

"Економічне бронювання це не зовсім те, про що ми говоримо в принципі "воюй або працюй"", - уточнив він.

Також читайте: Гетманцев: Економічне бронювання можуть запровадити вже цього року

Вдосконалення підходу до бронювання

Натомість, кажучи про "воюй або працюй", в уряді хочуть вдосконалити наявний підхід до бронювання, який визначає постанова Кабінету Міністрів.

Ці цілі, як запевнив Шмигаль, вже "майже на виході", зараз тривають консультації з експертами, серед яких є військові.

"Тому що не може бути, що хтось відкупився від захисту Батьківщини. Це "червона лінія". Мають бути дуже прозорі правила бронювання і відповідь, чому заброньований та або той працівник", - сказав прем’єр.

Як інформує РБК-Україна, Шмигаль повідомив, що станом на сьогодні рішення уряду затверджено певний підхід до бронювання людей. Там є ряд параметрів, вони стосуються критичних підприємств, ОПК, дефіцитних професій. Є інші принципи - відсутність заборгованості по сплаті податків, не нижче середньої по галузі має бути рівень зарплати та ряд критеріїв, які використовуються для бронювання.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Уряд готує запуск економічного бронювання, яке може запрацювати вже у жовтні, - Железня

Як повідомлялося, 27 серпня 2024 року Шмигаль заявляв, що в Україні запроваджуться принцип "Воюй або працюй", який виведе ринок праці із тіні.

Автор: 

бронювання (336) Шмигаль Денис (4572)


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Топ коментарі
+16
клоунів.
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10.09.2024 14:40
+9
А вони вміли?
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10.09.2024 14:43
+8
********, скажить, а оцей принцип він стосується синулі шмигаля який здристнув до США? Ну і інших діточок або чоловіків Слуг "мудрого" наріда?
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10.09.2024 14:45
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"працюй або воюй" - і бронюють ВПК та інші виробничі професії в ОСТАННЮ чергу!
"неможливо відкупитися" - і терміново вводять "економічне" бронювання.
Взагалі, ці зе-покидьки розучилися говорити правду?!

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10.09.2024 14:39 Відповісти
А вони вміли?
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10.09.2024 14:43 Відповісти
ну, в дитинстві, колись, сподіваюся, вміли...
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10.09.2024 14:44 Відповісти
Як раз відкупитися можна. Тільки платити треба не офіційно і не державі.
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10.09.2024 14:55 Відповісти
І які ж професії шмигаль вважає дефіцитними, цікаво?
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10.09.2024 14:39 Відповісти
клоунів.
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10.09.2024 14:40 Відповісти
на правах клоуна хотів би зауважити що нас сертифікованих клоунів не так багато, і робота важка. Спробуй попрацювати клоуном і подивимось тоді чия праця є дефіцитною
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10.09.2024 18:06 Відповісти
мої вам співчуття. але ж ви не підарас?
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10.09.2024 21:31 Відповісти
********, скажить, а оцей принцип він стосується синулі шмигаля який здристнув до США? Ну і інших діточок або чоловіків Слуг "мудрого" наріда?
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10.09.2024 14:45 Відповісти
синуля Шмигеля:
- я не лох! 🤣🤣🤣
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10.09.2024 14:51 Відповісти
Так, не лох. Скотина 3,14дорістична а не лох.
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10.09.2024 14:57 Відповісти
Червона лінія..знову пуйловські шмари тексти писали??
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10.09.2024 14:45 Відповісти
Клоуни - абсолютно нікому не потрібнас спеціальність в військовий час. Коли клоуни підуть на фронт?
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10.09.2024 14:51 Відповісти
"Ні-ні, я поки що не збираюся
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10.09.2024 15:38 Відповісти
Принцип "Плати, або воюй" потрібно вдосконалити. Щоб можна було офіційно відкупитись. Бо наверх поки дійде по всім етапам, то верхівку жаба давить гроші втрачати. Потрібно щоб зразу наверх.
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10.09.2024 14:52 Відповісти
Шмигаль воює, як ми всі зрозуміли...
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10.09.2024 14:55 Відповісти
Відкупитися не можна, а звалити за бугор синочкам мажорів можна ще й як...
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10.09.2024 15:00 Відповісти
При капіталізмі втілюють наративи соціалізму.
В нас або війна, і країна в вс з усіма наслідками, або.... все для бідноти.
Доречі, все це щє не начасі звичайно..... але,хто після всього (при будь якому роскладі) буде утримувати увесь соціум на пільгах ? Такого не одна країна не вивезе.
Увесь треш,щє попереду.
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10.09.2024 15:04 Відповісти
Ще один доморощений філософ от сохі. Жемчужини мислі проскакують як у Азірова колись. Тіпа "Трєба і працюваті і ваюваті".

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10.09.2024 15:05 Відповісти
А ще дуже добре було б запровадити принцип для чиновників - мародериш - миєш парашу.
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10.09.2024 15:06 Відповісти
Воюй або працюй.О так,нехай самі Українці відвоюють диктатуру,це можуть зробити тільки вони.Вітаю в незабаром новій Україні,мрії де нам скажуть які в обичного простака інтереси.Цікаво чи питав цей довбень хотя б думку вищої влади "маїться на увазі народ України"
Вони мабуть забули що вони служать Українському народу Вищої влади
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10.09.2024 15:07 Відповісти
«Воюй або працюй» - ось воно головне досягнення правління Зєлєшобли! Тим кому не подобається «Армія.Мова.Віра.» - тримайте, їжте й не обляпайтесь.
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10.09.2024 15:10 Відповісти
А если не рожден для войны и не для труда то чьто рабыть
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10.09.2024 15:20 Відповісти
Мародерити і сцяти у вуха мудрому наріду.
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10.09.2024 15:24 Відповісти
Ржачная фотка, на самом деле. Интересно, про что они говорят и зачем барышня строит молодого салагу (ТЦКуна, не мобилизованного). Ваши варианты:
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10.09.2024 15:17 Відповісти
З чого ви вирішили, що це ТЦК? Це може бути що завгодно. Наприкалд місцева "муніципальна варта".
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10.09.2024 15:57 Відповісти
Ага у муниципальной ватры есть личные дела на граждан (держит в руке, в углу фото 3Х4)
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10.09.2024 16:00 Відповісти
На сотрудников варты есть.
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10.09.2024 16:21 Відповісти
а муниципальна варта это типа кто? Незаконне збройне формування или просто охранная фирма кличка, сидящая на налогах Киева?
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10.09.2024 17:25 Відповісти
Причем тут Кличко? Варта есть в Одессе например.
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10.09.2024 18:41 Відповісти
при том кличко, при том
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10.09.2024 19:28 Відповісти
У Шмигаля і всієї шайки Зеленського зовсім не такаий принцип.

Для холопів - воюй, або працюй. Для жополизів Єрмачка - воруй.
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10.09.2024 15:45 Відповісти
Лохи працюють, клоуни ворують- чудовий бізнесплан. 73% лохів це схвалюють.
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10.09.2024 15:59 Відповісти
Не можна відкупитись від захисту Батьківщини. А що є Батьківщина? Будинок, сад, город, могили предків, це таке зрозуміле матеріальне. А культура, пісні, мова, письменники, пам'ять та пам'ятники, релігія, вони що для всіх громадян мають бути однаковими? Батьківщина, це щось матеріальне чи таки духовне? Здається мені багато дров наламали наші псевдопатріоти. Наприклад, у мене щось у душі лопнуло, коли знесли пам'ятну дошку Булгакову. З того часу я більше не хочу захищати цю дивну спільноту, яка командує мною і знає, куди мені треба йти. Неправильно це все. Я хочу жити не з-під палиці, і добровільно захищати мультикультурну країну, а не диктатуру. Сенсу життя не стало.
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10.09.2024 16:08 Відповісти
Є вихід- еміграція до курська. Мобілізація, мультикультурний м'ясний штурм з пострілами кадировців в спину. Будете в рідному середовищі.
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10.09.2024 18:44 Відповісти
Кожні шість хвилин гине один Українець. І народжується теж кожні шість хвилин один Українець чи Українка. Частина народжується депутатами, частина начальниками, а також сектанти пацифісти, кульгаві, косі, з енурезом і плоскостопістю. То хто ж з автоматом захищатиме Україну через 20 років, якщо Ви навіть мене виганяєте? До речі про Курськ, а там через яку річку треба перепливати?
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10.09.2024 19:06 Відповісти
На курську можно втопитися в вуличному сортирі з трухлявих дошок. Річка там не потрібна.
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10.09.2024 19:33 Відповісти
Три роки це гавно розробляють, це якийсь капєц.
Рівень планування порсто від"ємний.
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10.09.2024 16:09 Відповісти
Суки,жрали в два горла,воровали на войне ,а теперь о родине заботятся
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10.09.2024 16:10 Відповісти
А до батальйону Монако хоч якийсь принцип буде?
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10.09.2024 16:27 Відповісти
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10.09.2024 16:46 Відповісти
Ви ляді і не воюєте і не працюєте . Тріпачки
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10.09.2024 17:14 Відповісти
Воруй, працюй або воюй )
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10.09.2024 18:31 Відповісти
суспільство поділили на блатних і жебраків... блатні вже отримали убд.. не виходячі з особняків, .хто групу інвалідності... а інваліди без групи ідуть захищати тих піторів які працюють у великому крадіництві зеленського і 10 соток городу , який годував на протязі 30 років.... непогано було б щоб ті пітори здриснили з України..або краще сьогодні..
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10.09.2024 21:17 Відповісти
 
 