Шмигаль про принцип "Воюй або працюй": Хочемо вдосконалити наявний підхід до бронювання. Не можна відкупитися від захисту Батьківщини

Принцип "воюй або працюй" не є економічним бронюванням і має допомогти вдосконалити підхід до бронювання військовозобов’язаних.

Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль сьогодні на пресконференції, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське".

За його словами, згідно з принципом "воюй або працюй", уряд водночас приділяє велику увагу дотриманню справедливості. Тож називати цей принцип економічним бронюванням "не зовсім правильно", вважає Шмигаль.

"Економічне бронювання це не зовсім те, про що ми говоримо в принципі "воюй або працюй"", - уточнив він.

Також читайте: Гетманцев: Економічне бронювання можуть запровадити вже цього року

Вдосконалення підходу до бронювання

Натомість, кажучи про "воюй або працюй", в уряді хочуть вдосконалити наявний підхід до бронювання, який визначає постанова Кабінету Міністрів.

Ці цілі, як запевнив Шмигаль, вже "майже на виході", зараз тривають консультації з експертами, серед яких є військові.

"Тому що не може бути, що хтось відкупився від захисту Батьківщини. Це "червона лінія". Мають бути дуже прозорі правила бронювання і відповідь, чому заброньований та або той працівник", - сказав прем’єр.

Як інформує РБК-Україна, Шмигаль повідомив, що станом на сьогодні рішення уряду затверджено певний підхід до бронювання людей. Там є ряд параметрів, вони стосуються критичних підприємств, ОПК, дефіцитних професій. Є інші принципи - відсутність заборгованості по сплаті податків, не нижче середньої по галузі має бути рівень зарплати та ряд критеріїв, які використовуються для бронювання.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Уряд готує запуск економічного бронювання, яке може запрацювати вже у жовтні, - Железня

Як повідомлялося, 27 серпня 2024 року Шмигаль заявляв, що в Україні запроваджуться принцип "Воюй або працюй", який виведе ринок праці із тіні.