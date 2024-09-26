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ТЦК приходит на металлургические заводы и мобилизует работников вместо поиска уклонистов, - президент "Укрметаллургпрома" Каленков

Бізнес-асоціації закликали уряд розробити і схвалити доцільний механізм бронювання

Бизнес-ассоциации призывают Кабинет Министров Украины разработать и принять целесообразный механизм экономического бронирования на фоне мобилизации работников.

Об этом шла речь во время обсуждения вопроса экономического бронирования на форуме "Украинский экспорт: окно открывается?", пишет "ЭП", сообщает Цензор.НЕТ.

Металлурги утверждают, что сотрудники ТЦК и СП мобилизуют их работников.

"ТЦК идет не искать тех, кто уклоняется, а приходит на рабочее предприятие, стоит на проходной и за полдня выполняет норму за 2-3 месяца", - отметил президент объединения предприятий "Укрметаллургпром" Александр Каленков.

Он рассказал, что все предприятия объединения признаны критически важными для экономики, на них мобилизовано в среднем 20% работников. В частности, на заводе "АрселорМиттал" в Кривом Роге уже мобилизовано 3,5 тысячи рабочих, на предприятиях "Метинвеста" - около 10 тысяч рабочих.

"Наши предприятия создают много рабочих мест в других отраслях и других регионах присутствия. Одно рабочее место в нашей отрасли создает восемь в других отраслях", - рассказал Каленков.

Читайте также: Шмыгаль о принципе "Воюй или работай": Хотим усовершенствовать существующий подход к бронированию. Нельзя откупиться от защиты Родины

В свою очередь первый заместитель гендиректора "Интерпайп" Денис Морозов заявил, что промышленная компания может забронировать только до 50% работников, что затрудняет работу.

Предприниматели призвали правительство разработать такую модель бронирования, которая бы учитывала экономическую составляющую бизнеса, потому что она у всех разная.

Каленков добавил, что любой подход, где учитывается заработная плата - это также спорное решение.

Напомним, что ранее глава Кабмина Денис Шмыгаль заявлял, что по состоянию на середину сентября более 900 тысяч человек в Украине получили бронирование от мобилизации. Правительство допускает возможность увеличения объемов бронирования.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Экономическое бронирование могут ввести уже в этом году, - "слуга народа" Гетманцев

Автор: 

бронирование (155) мобилизация (2776) Укрметаллургпром (62) Каленков Александр (99) ТЦК (537)


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Топ комментарии
+29
Як ви задрали з оцим ухилянтством. Що за визначення таке? Чому тоді працівники заводу не ухилянти? У них якісь привілеї над іншими? Закон може для них особливий? Це дискримінація і приниження чоловічого населення. Деякі чоловіки збиваючи ноги в тилу зробили набагато більше ніж якийсь примусово запакований алкаш, що не має честі носити піксель. Але він не ухилянт. А весь тил - ухилянти. Ухилянти дістають, приганяють, клепають своїми руками купу всього. Розробляють, впроваджують. Якесь дибільне розділення суспільства. В будь якому місці є виродки, а є нормальні люди. Ось і все розділення по фактах. Але таке вражееня що ціль - розісрати і розділити. Стравити і щоб ненавиділи один одного і все навколо.
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26.09.2024 00:19
+26
Хай би тцк постояли на прохідній у верховну раду, офісу президента, поліційних відділків, чи навіть військоматів там точно повно ухилянтів.
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26.09.2024 00:10
+22
Хто вам сказав, що з улиці забирають тих, хто не обновили дані??? Всіх підряд забирають.
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26.09.2024 00:14
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Правила форума Совет форумчан
Хай би тцк постояли на прохідній у верховну раду, офісу президента, поліційних відділків, чи навіть військоматів там точно повно ухилянтів.
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26.09.2024 00:10 Ответить
А ти що саме там працюєш? Тому що поліція із собаками вже півроку як тебе розшукуює .
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26.09.2024 01:49 Ответить
Щось я не зрозумів, якщо їх забирають , то вони теж ухилянти які не оновили дані. Чи вони якось відрізняються від тих кого забирають з вулиці?
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26.09.2024 00:11 Ответить
Хто вам сказав, що з улиці забирають тих, хто не обновили дані??? Всіх підряд забирають.
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26.09.2024 00:14 Ответить
Забирають якраз законослухняних, офіційно працевлаштованих, котрі платили податки і їх просто знайти.
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26.09.2024 00:17 Ответить
Продовжую бачити у своєму місті фітхауси бари різні клуби заповнені молодими чоловікам призовного віку і туди ніколи не приходить тцк-патамуша ета навєрна другоє...
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26.09.2024 00:11 Ответить
Коли бачимете перекотиполе, і зарослі бари, тоді напевно порядок в країні настане і вам полегшає?
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26.09.2024 00:16 Ответить
Ефектно сказав, як в калюжу напердів.Чим молодики в фітнес-клубах кращі за трактористів ?
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26.09.2024 00:22 Ответить
Нічим не кращі, але й нічим не гірші. А пропозиція дописувача "всіх в окопи" нічим гарним не закінчиться. Просто варто сходити на кладовище не лише на проводи
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26.09.2024 00:24 Ответить
мені полегшає коли бачитиму справедливість-бо захищати країну мають всі не зважаючи на обличчя та посади...
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26.09.2024 00:25 Ответить
Не переживайте так. З теплих посад ніхто на війну не піде. А коли в сусіда/сусідки загине син - вам від цього легше точно не стане.
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26.09.2024 00:27 Ответить
Це маніпуляція і футбол в одні ворота.Трактористів і так всіх вигребли,а щоб фітнес клуби не заросли будяками то відвідувачам тих закладів треба брати в руки зброю.А дописи в стилі нєтвайнє і хватітубівать видають проплаченого ботика.
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26.09.2024 00:46 Ответить
Прийшли у франківську так набігло адвокатів правозахистників бабів підняли галас потрібно всіх чоловіків на облік з перевіркою данних у військоматах особові справи є у податковій данні є у мвс є і нічого ганятися не прийшов завітали до дому 1 раз штраф 2 суд зреальним терміном і в шахту бажано уранову стоять таксисти торгаші на базарі по сортклубах кабаках в готелях цих зразу на передову для адаптації 3 місяці з лопатами копать окопи будува бліндажі робота найдеться тих адвокатів що вімазують бажано на 0 типа екскурсія
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26.09.2024 07:29 Ответить
Як ви задрали з оцим ухилянтством. Що за визначення таке? Чому тоді працівники заводу не ухилянти? У них якісь привілеї над іншими? Закон може для них особливий? Це дискримінація і приниження чоловічого населення. Деякі чоловіки збиваючи ноги в тилу зробили набагато більше ніж якийсь примусово запакований алкаш, що не має честі носити піксель. Але він не ухилянт. А весь тил - ухилянти. Ухилянти дістають, приганяють, клепають своїми руками купу всього. Розробляють, впроваджують. Якесь дибільне розділення суспільства. В будь якому місці є виродки, а є нормальні люди. Ось і все розділення по фактах. Але таке вражееня що ціль - розісрати і розділити. Стравити і щоб ненавиділи один одного і все навколо.
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26.09.2024 00:19 Ответить
потім ці падлюки у школах будуть розповідати як вони Батьківщину "захищали":
НКВС зразка 30-х..
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26.09.2024 00:31 Ответить
А яка користь з торгаша на базарі яка користь з качка у фітнесцентрі у спортзалі від тих що роками по буковелях від такої кількості чиновників і їхніх дітей призовного віку від нелегально влаштованих на будмайданчиках і тд і тп все залежить від людини
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26.09.2024 07:39 Ответить
Більшість українців, як не ходила по ресторанах, фітнес-центрах і буковелях, так і наразі не ходить, і не буде ходити.
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26.09.2024 10:54 Ответить
Бо й саме суспільство - дебільне! Та ще й вибрало собі дебіла, щоб їх гарно веселив, поки владні щури країну розкрадають.
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26.09.2024 09:05 Ответить
Розділяй та володарюй.
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26.09.2024 09:48 Ответить
ТЦК... приходить на робоче підприємство, стоїть на прохідній Джерело:
**********
Треба робити окрему прохідну для ТЦК. І запускати через неї спеціально найнятих інвалідів.

А для дійсних працівників, - підземний хід з електронними пропусками. І схрони на території підприємств, - з місячним запасом продуктів харчування.
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26.09.2024 00:19 Ответить
"стоїть на прохідній і за пів дня виконує норму за 2-3 місяці" - отже, на ці 2-3 місяці всіх тцк-шників можна сміливо відправляти разом з тими, кого вони наловили
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26.09.2024 08:09 Ответить
Уже давно пора начать воевать качеством, а не количеством.
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26.09.2024 00:59 Ответить
Тобі потрібно поділитися досвідом, настанови випустити там..
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26.09.2024 01:52 Ответить
Є командири, яким вдається зупинити рашистів без зайвих втрат, але їх досвід чомусь не тиражується.
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26.09.2024 10:55 Ответить
Ага, всі дурні, один Шешеня розумний .
Хто у власному житті керував тільки віником і організовував тільки прибирання власної кухні дуже добре розуміє як і кому правильно грати у футбола.
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29.09.2024 14:54 Ответить
Я керував виробництвом у тому числі. Але не в тому справа. Це не мої слова були, а Юрія Бутусова, які він повторяє на кожному стримі. Що в нас добрих командирів знимають, а на їх місце ставлять недолугих. Тих командирів, хто вміє зупиняти ворога, в тих ,в кого немає просування рашистів. Тих не підвищують і не звертають на них уваги. А головне не розповсюджують їх успішний досвід, як того потребують стандарти НАТО.
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01.10.2024 21:23 Ответить
ТЦК в окопи !!!!!!
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26.09.2024 01:13 Ответить
Треба примусити нато ввести війська. З такою мобілізацією буде 99 відсотків сзч і це призведе до поганих наслідків.
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26.09.2024 01:14 Ответить
Треба напасти на НАТО і тодівони введуть війська хоч я у цьому сумліваюсь 🤔
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26.09.2024 06:38 Ответить
1. Законодавством встановлено, що ТЦК це пілрозділи Сухопутних військ, і нікого " розшукувати"м не мають повноважень. Навіть під час тяжкої війни, зелені папуги не дали таких прав і повноважень військовим. Водночас , як і раніше Гофмаршал і вся влада самоусунулася від виконнання обов'язків із мобілізації і військові ВИМУШЕНІ виконувати пошук людей для пітримки фронту.
2. А що, всі ці працівники мають бронь?
Там вже черги, починючи від пересувних цирків, водіів АСМАПУ, аспірантів, викладачів, служителей- митців культури, сантехніків- надомників вишикувалася за тим, що " етіх нєлься", поісчіте в другоим огороде".
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26.09.2024 02:00 Ответить
В нас на будь яких посадах сидять халтурщики із совка. Задача кожного гівна на любій посаді просто написати відписку. І далі просто пити каву. Тобто коефіцієнт корисної дії на роботі не те що нуль, а навіть мінус. От що воно оголосило. На кожному підприємстві є відділ кадрів. Тобто заступник директора з відділа кадрів дає вказівку працівнику оновити дані в тцк і доповісти про оновлення у відділ. Є варіант що сам зам директора іде у тцк і подає заявку на бронь список з працівниками. В списку написана спеціальність яка підлягає броні і відповідний спеціаліст. Все. Які ще в тій асоціації можуть бути проблеми. Технічний працівник в цеху не є спеціалістом . Таку роботу може виконувати жінка або юнак 20 років або пенсіонер. В чому проблема? Таке враження що жоден тіпа із металургів навіть і не з'являвся в тцк для оновлення даних і адміністрації по фіг. Бо ці металургійні контори це збіговисько братків з 90. Тіпа все як завжди ахмєтови парішают. Нафіг там ходити в тцк. А тепер оцих тіпа неприкосаємих тіпа металургів пакують у тцк. Та стань поруч на прохідній калєнков із папером про бронь для тих хто там ходить туди сюди. І не буде ніяких проблем. Грьобані совки. Ха ха ха.
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26.09.2024 05:52 Ответить
При всій повазі до металургів, але мобілізувати особу, у якої нема права на відстрочку (навіть тихцем купленого) вельми важко. Ви якого хріна своїх працівників не забронювали?
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26.09.2024 06:25 Ответить
Схема така під час перевірки документів якось рветься листок з бронню, хто мав необережність не зробити завірені копії стає не броньованим. Чи як то кажуть не повідомив про своє бронювання.
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26.09.2024 08:46 Ответить
Справжня схема така:

1. За правилами підприємство має надсилати повідомлення. Якщо повідомлення нема, то до сраки така бронь. Навіть якщо все надіслане поштою. Коли прийде - тоді і буде, а не буде - то звиняйте. Але паралельно працівникам роздають папір про бронь на руки., малолішо, може хтось зупинить.
2. Деякі хитрозроблені роздають такі папери не лише своїм працівникам (з якого хріна - питання цілком зрозуміле).
3. Попалася людина з папером, який не підтверджується повідомленням з підприємства, - гарантії, що це не "липа" нема. Далі включається бусифікація.
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26.09.2024 20:37 Ответить
З якого дива ТЦК мусить розшукувати ухилянтів? Це функція поліції.
Та й місце вручення повісти законом не визначено.
Може сенс цієї публікації в тім, що "...промислова компанія може забронювати лише до 50% працівників"?
Отже директора Ахмєтова-Пінчука забронювали всіх "своїх", навіть тих хто й не працює в компанії, але погодився оплатити цю послугу.
А через два роки з'ясувалося що навколо тільки "свої", працювати нікому.
Наглядова рада та акціонери беруть "флагманів промисловості" за тестікули, вимагаючи плідної праці та погрожують звільненням.
Ось вони й намагаються перекласти відповідальність за власні помилки у кадровій політиці на ТЦК.
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26.09.2024 07:03 Ответить
Комбайнерів і трактористів з полів ці гицелі вже всіх вибрали?
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26.09.2024 07:40 Ответить
Поки тут верещать про те що заберають з вулиці з підприємства і тд і тп кацапи набирають всіх підр,д щей заградзагони ставлять бо іде мова не про те чи буде працювать підприємство магазин базар а мова про те чи виживеш у "тилу"бо від дніпра до покровська 200 км до запоріжжя60 суми чернігів харків на кордоні чи може думаєте що кацапи вас пожаліють чи європа резинова спочатку треба своє захистить а потім розберемося з усім і усіма
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26.09.2024 07:49 Ответить
Воювати треба зброєю а не масовкою. Якщо будемо продовжувати воювати масовкою то це не буде перемогою, в орків в рази більше людського ресурсу.

В цьому впадку підтримую президента Чехії в тому що результом буде втрата більшої частини населення і вссерівно не буде результату.

А зброю треба виробляти в набагато більшій кількості і вирівнятись цим з орками, перепрофільовуючи різні тилові виробництва.
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26.09.2024 08:52 Ответить
В советское время во время войны в 41-м никто бы не вякал насчет этого, наоборот, посчитали бы честью воевать против врага, а таких директоров в те времена по законам военного времени сразу поместили бы в какое-то место (что, наверное, неправильно?)..
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26.09.2024 08:13 Ответить
Ви перечитались совєтської літератури .
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26.09.2024 08:49 Ответить
А, сейчас всё по-другому, сейчас похрен всё, пропадай - не моё, просто перееду в другую страну - и делов-то.. Понимаю.. )
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26.09.2024 11:30 Ответить
А там на заводі немає підвалів? Завели туди тцкунів замкнули протримали з тиждень (ой замок заклинило, а двері броньовані) Більше ви там їх не побачите
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26.09.2024 09:05 Ответить
Стаття про важливість покровської копальні не випадково була.
Значить, втрата її і потужностей в галузі металургії - це питання часу.
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26.09.2024 09:52 Ответить
металурги люди принципов1
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26.09.2024 10:15 Ответить
 
 