ТЦК приходит на металлургические заводы и мобилизует работников вместо поиска уклонистов, - президент "Укрметаллургпрома" Каленков
Бизнес-ассоциации призывают Кабинет Министров Украины разработать и принять целесообразный механизм экономического бронирования на фоне мобилизации работников.
Об этом шла речь во время обсуждения вопроса экономического бронирования на форуме "Украинский экспорт: окно открывается?", пишет "ЭП", сообщает Цензор.НЕТ.
Металлурги утверждают, что сотрудники ТЦК и СП мобилизуют их работников.
"ТЦК идет не искать тех, кто уклоняется, а приходит на рабочее предприятие, стоит на проходной и за полдня выполняет норму за 2-3 месяца", - отметил президент объединения предприятий "Укрметаллургпром" Александр Каленков.
Он рассказал, что все предприятия объединения признаны критически важными для экономики, на них мобилизовано в среднем 20% работников. В частности, на заводе "АрселорМиттал" в Кривом Роге уже мобилизовано 3,5 тысячи рабочих, на предприятиях "Метинвеста" - около 10 тысяч рабочих.
"Наши предприятия создают много рабочих мест в других отраслях и других регионах присутствия. Одно рабочее место в нашей отрасли создает восемь в других отраслях", - рассказал Каленков.
В свою очередь первый заместитель гендиректора "Интерпайп" Денис Морозов заявил, что промышленная компания может забронировать только до 50% работников, что затрудняет работу.
Предприниматели призвали правительство разработать такую модель бронирования, которая бы учитывала экономическую составляющую бизнеса, потому что она у всех разная.
Каленков добавил, что любой подход, где учитывается заработная плата - это также спорное решение.
Напомним, что ранее глава Кабмина Денис Шмыгаль заявлял, что по состоянию на середину сентября более 900 тысяч человек в Украине получили бронирование от мобилизации. Правительство допускает возможность увеличения объемов бронирования.
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Треба робити окрему прохідну для ТЦК. І запускати через неї спеціально найнятих інвалідів.
А для дійсних працівників, - підземний хід з електронними пропусками. І схрони на території підприємств, - з місячним запасом продуктів харчування.
Хто у власному житті керував тільки віником і організовував тільки прибирання власної кухні дуже добре розуміє як і кому правильно грати у футбола.
2. А що, всі ці працівники мають бронь?
Там вже черги, починючи від пересувних цирків, водіів АСМАПУ, аспірантів, викладачів, служителей- митців культури, сантехніків- надомників вишикувалася за тим, що " етіх нєлься", поісчіте в другоим огороде".
1. За правилами підприємство має надсилати повідомлення. Якщо повідомлення нема, то до сраки така бронь. Навіть якщо все надіслане поштою. Коли прийде - тоді і буде, а не буде - то звиняйте. Але паралельно працівникам роздають папір про бронь на руки., малолішо, може хтось зупинить.
2. Деякі хитрозроблені роздають такі папери не лише своїм працівникам (з якого хріна - питання цілком зрозуміле).
3. Попалася людина з папером, який не підтверджується повідомленням з підприємства, - гарантії, що це не "липа" нема. Далі включається бусифікація.
Та й місце вручення повісти законом не визначено.
Може сенс цієї публікації в тім, що "...промислова компанія може забронювати лише до 50% працівників"?
Отже директора Ахмєтова-Пінчука забронювали всіх "своїх", навіть тих хто й не працює в компанії, але погодився оплатити цю послугу.
А через два роки з'ясувалося що навколо тільки "свої", працювати нікому.
Наглядова рада та акціонери беруть "флагманів промисловості" за тестікули, вимагаючи плідної праці та погрожують звільненням.
Ось вони й намагаються перекласти відповідальність за власні помилки у кадровій політиці на ТЦК.
В цьому впадку підтримую президента Чехії в тому що результом буде втрата більшої частини населення і вссерівно не буде результату.
А зброю треба виробляти в набагато більшій кількості і вирівнятись цим з орками, перепрофільовуючи різні тилові виробництва.
Значить, втрата її і потужностей в галузі металургії - це питання часу.