ТЦК приходит на металлургические заводы и мобилизует работников вместо поиска уклонистов, - президент "Укрметаллургпрома" Каленков

Бизнес-ассоциации призывают Кабинет Министров Украины разработать и принять целесообразный механизм экономического бронирования на фоне мобилизации работников.

Об этом шла речь во время обсуждения вопроса экономического бронирования на форуме "Украинский экспорт: окно открывается?", пишет "ЭП", сообщает Цензор.НЕТ.

Металлурги утверждают, что сотрудники ТЦК и СП мобилизуют их работников.

"ТЦК идет не искать тех, кто уклоняется, а приходит на рабочее предприятие, стоит на проходной и за полдня выполняет норму за 2-3 месяца", - отметил президент объединения предприятий "Укрметаллургпром" Александр Каленков.

Он рассказал, что все предприятия объединения признаны критически важными для экономики, на них мобилизовано в среднем 20% работников. В частности, на заводе "АрселорМиттал" в Кривом Роге уже мобилизовано 3,5 тысячи рабочих, на предприятиях "Метинвеста" - около 10 тысяч рабочих.

"Наши предприятия создают много рабочих мест в других отраслях и других регионах присутствия. Одно рабочее место в нашей отрасли создает восемь в других отраслях", - рассказал Каленков.

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В свою очередь первый заместитель гендиректора "Интерпайп" Денис Морозов заявил, что промышленная компания может забронировать только до 50% работников, что затрудняет работу.

Предприниматели призвали правительство разработать такую модель бронирования, которая бы учитывала экономическую составляющую бизнеса, потому что она у всех разная.

Каленков добавил, что любой подход, где учитывается заработная плата - это также спорное решение.

Напомним, что ранее глава Кабмина Денис Шмыгаль заявлял, что по состоянию на середину сентября более 900 тысяч человек в Украине получили бронирование от мобилизации. Правительство допускает возможность увеличения объемов бронирования.

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