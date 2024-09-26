ТЦК приходить на металургійні заводи і мобілізує працівників замість пошуку ухилянтів, - президент "Укрметалургпрому" Каленков
Бізнес-асоціації закликають Кабінет Міністрів України розробити і схвалити доцільний механізм економічного бронювання на тлі мобілізації працівників.
Про це йшлося під час обговорення питання економічного бронювання на форумі "Український експорт: вікно відчиняється?", пише "ЕП", повідомляє Цензор.НЕТ.
Металурги стверджують, що співробітники ТЦК та СП мобілізують їхніх працівників.
"ТЦК йде не шукати тих, хто ухиляється, а приходить на робоче підприємство, стоїть на прохідній і за пів дня виконує норму за 2-3 місяці", - зазначив президент об'єднання підприємств "Укрметалургпром" Олександр Каленков.
Він розповів, що всі підприємства об'єднання визнані критично-важливими для економіки, на них мобілізовано в середньому 20% працівників. Зокрема, на заводі "АрселорМіттал" у Кривому Розі вже мобілізовано 3,5 тисячі робітників, на підприємствах "Метінвесту" - близько 10 тисяч робітників.
"Наші підприємства створюють багато робочих місць в інших галузях і інших регіонах присутності. Одне робоче місце в нашій галузі створює вісім у інших галузях", - розповів Каленков.
Своєю чергою перший заступник гендиректора "Інтерпайп" Денис Морозов заявив, що промислова компанія може забронювати лише до 50% працівників, що ускладнює роботу.
Підприємці закликали уряд розробити таку модель бронювання, яка б враховувала економічну складову бізнесу, бо вона у всіх різна.
Каленков додав, що будь-який підхід, де враховується заробітна плата - це також спірне рішення.
Нагадаємо, що раніше очільник Кабміну Денис Шмигаль заявляв, що станом на середину вересня понад 900 тисяч людей в Україні отримали бронювання від мобілізації. Уряд допускає можливість збільшення обсягів бронювання.
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Треба робити окрему прохідну для ТЦК. І запускати через неї спеціально найнятих інвалідів.
А для дійсних працівників, - підземний хід з електронними пропусками. І схрони на території підприємств, - з місячним запасом продуктів харчування.
Хто у власному житті керував тільки віником і організовував тільки прибирання власної кухні дуже добре розуміє як і кому правильно грати у футбола.
2. А що, всі ці працівники мають бронь?
Там вже черги, починючи від пересувних цирків, водіів АСМАПУ, аспірантів, викладачів, служителей- митців культури, сантехніків- надомників вишикувалася за тим, що " етіх нєлься", поісчіте в другоим огороде".
1. За правилами підприємство має надсилати повідомлення. Якщо повідомлення нема, то до сраки така бронь. Навіть якщо все надіслане поштою. Коли прийде - тоді і буде, а не буде - то звиняйте. Але паралельно працівникам роздають папір про бронь на руки., малолішо, може хтось зупинить.
2. Деякі хитрозроблені роздають такі папери не лише своїм працівникам (з якого хріна - питання цілком зрозуміле).
3. Попалася людина з папером, який не підтверджується повідомленням з підприємства, - гарантії, що це не "липа" нема. Далі включається бусифікація.
Та й місце вручення повісти законом не визначено.
Може сенс цієї публікації в тім, що "...промислова компанія може забронювати лише до 50% працівників"?
Отже директора Ахмєтова-Пінчука забронювали всіх "своїх", навіть тих хто й не працює в компанії, але погодився оплатити цю послугу.
А через два роки з'ясувалося що навколо тільки "свої", працювати нікому.
Наглядова рада та акціонери беруть "флагманів промисловості" за тестікули, вимагаючи плідної праці та погрожують звільненням.
Ось вони й намагаються перекласти відповідальність за власні помилки у кадровій політиці на ТЦК.
В цьому впадку підтримую президента Чехії в тому що результом буде втрата більшої частини населення і вссерівно не буде результату.
А зброю треба виробляти в набагато більшій кількості і вирівнятись цим з орками, перепрофільовуючи різні тилові виробництва.
Значить, втрата її і потужностей в галузі металургії - це питання часу.