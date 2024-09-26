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ТЦК приходить на металургійні заводи і мобілізує працівників замість пошуку ухилянтів, - президент "Укрметалургпрому" Каленков

Бізнес-асоціації закликали уряд розробити і схвалити доцільний механізм бронювання

Бізнес-асоціації закликають Кабінет Міністрів України розробити і схвалити доцільний механізм економічного бронювання на тлі мобілізації працівників.

Про це йшлося під час обговорення питання економічного бронювання на форумі "Український експорт: вікно відчиняється?", пише "ЕП", повідомляє Цензор.НЕТ.

Металурги стверджують, що співробітники ТЦК та СП мобілізують їхніх працівників.

"ТЦК йде не шукати тих, хто ухиляється, а приходить на робоче підприємство, стоїть на прохідній і за пів дня виконує норму за 2-3 місяці", - зазначив президент об'єднання підприємств "Укрметалургпром" Олександр Каленков.

Він розповів, що всі підприємства об'єднання визнані критично-важливими для економіки, на них мобілізовано в середньому 20% працівників. Зокрема, на заводі "АрселорМіттал" у Кривому Розі вже мобілізовано 3,5 тисячі робітників, на підприємствах "Метінвесту" - близько 10 тисяч робітників.

"Наші підприємства створюють багато робочих місць в інших галузях і інших регіонах присутності. Одне робоче місце в нашій галузі створює вісім у інших галузях", - розповів Каленков.

Читайте також: Шмигаль анонсував нові зміни до правил бронювання від мобілізації

Своєю чергою перший заступник гендиректора "Інтерпайп" Денис Морозов заявив, що промислова компанія може забронювати лише до 50% працівників, що ускладнює роботу.

Підприємці закликали уряд розробити таку модель бронювання, яка б враховувала економічну складову бізнесу, бо вона у всіх різна.

Каленков додав, що будь-який підхід, де враховується заробітна плата - це також спірне рішення.

Нагадаємо, що раніше очільник Кабміну Денис Шмигаль заявляв, що станом на середину вересня понад 900 тисяч людей в Україні отримали бронювання від мобілізації. Уряд допускає можливість збільшення обсягів бронювання.

Читайте також: Економічне бронювання може принести бюджету додатково до 100 мільярдів, – Свириденко

Автор: 

бронювання (339) мобілізація (3071) Укрметалургпром (87) Каленков Олександр (105) ТЦК та СП (580)


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Топ коментарі
+29
Як ви задрали з оцим ухилянтством. Що за визначення таке? Чому тоді працівники заводу не ухилянти? У них якісь привілеї над іншими? Закон може для них особливий? Це дискримінація і приниження чоловічого населення. Деякі чоловіки збиваючи ноги в тилу зробили набагато більше ніж якийсь примусово запакований алкаш, що не має честі носити піксель. Але він не ухилянт. А весь тил - ухилянти. Ухилянти дістають, приганяють, клепають своїми руками купу всього. Розробляють, впроваджують. Якесь дибільне розділення суспільства. В будь якому місці є виродки, а є нормальні люди. Ось і все розділення по фактах. Але таке вражееня що ціль - розісрати і розділити. Стравити і щоб ненавиділи один одного і все навколо.
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26.09.2024 00:19
+26
Хай би тцк постояли на прохідній у верховну раду, офісу президента, поліційних відділків, чи навіть військоматів там точно повно ухилянтів.
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26.09.2024 00:10
+22
Хто вам сказав, що з улиці забирають тих, хто не обновили дані??? Всіх підряд забирають.
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26.09.2024 00:14
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Хай би тцк постояли на прохідній у верховну раду, офісу президента, поліційних відділків, чи навіть військоматів там точно повно ухилянтів.
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26.09.2024 00:10 Відповісти
А ти що саме там працюєш? Тому що поліція із собаками вже півроку як тебе розшукуює .
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26.09.2024 01:49 Відповісти
Щось я не зрозумів, якщо їх забирають , то вони теж ухилянти які не оновили дані. Чи вони якось відрізняються від тих кого забирають з вулиці?
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26.09.2024 00:11 Відповісти
Хто вам сказав, що з улиці забирають тих, хто не обновили дані??? Всіх підряд забирають.
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26.09.2024 00:14 Відповісти
Забирають якраз законослухняних, офіційно працевлаштованих, котрі платили податки і їх просто знайти.
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26.09.2024 00:17 Відповісти
Продовжую бачити у своєму місті фітхауси бари різні клуби заповнені молодими чоловікам призовного віку і туди ніколи не приходить тцк-патамуша ета навєрна другоє...
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26.09.2024 00:11 Відповісти
Коли бачимете перекотиполе, і зарослі бари, тоді напевно порядок в країні настане і вам полегшає?
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26.09.2024 00:16 Відповісти
Ефектно сказав, як в калюжу напердів.Чим молодики в фітнес-клубах кращі за трактористів ?
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26.09.2024 00:22 Відповісти
Нічим не кращі, але й нічим не гірші. А пропозиція дописувача "всіх в окопи" нічим гарним не закінчиться. Просто варто сходити на кладовище не лише на проводи
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26.09.2024 00:24 Відповісти
мені полегшає коли бачитиму справедливість-бо захищати країну мають всі не зважаючи на обличчя та посади...
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26.09.2024 00:25 Відповісти
Не переживайте так. З теплих посад ніхто на війну не піде. А коли в сусіда/сусідки загине син - вам від цього легше точно не стане.
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26.09.2024 00:27 Відповісти
Це маніпуляція і футбол в одні ворота.Трактористів і так всіх вигребли,а щоб фітнес клуби не заросли будяками то відвідувачам тих закладів треба брати в руки зброю.А дописи в стилі нєтвайнє і хватітубівать видають проплаченого ботика.
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26.09.2024 00:46 Відповісти
Прийшли у франківську так набігло адвокатів правозахистників бабів підняли галас потрібно всіх чоловіків на облік з перевіркою данних у військоматах особові справи є у податковій данні є у мвс є і нічого ганятися не прийшов завітали до дому 1 раз штраф 2 суд зреальним терміном і в шахту бажано уранову стоять таксисти торгаші на базарі по сортклубах кабаках в готелях цих зразу на передову для адаптації 3 місяці з лопатами копать окопи будува бліндажі робота найдеться тих адвокатів що вімазують бажано на 0 типа екскурсія
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26.09.2024 07:29 Відповісти
Як ви задрали з оцим ухилянтством. Що за визначення таке? Чому тоді працівники заводу не ухилянти? У них якісь привілеї над іншими? Закон може для них особливий? Це дискримінація і приниження чоловічого населення. Деякі чоловіки збиваючи ноги в тилу зробили набагато більше ніж якийсь примусово запакований алкаш, що не має честі носити піксель. Але він не ухилянт. А весь тил - ухилянти. Ухилянти дістають, приганяють, клепають своїми руками купу всього. Розробляють, впроваджують. Якесь дибільне розділення суспільства. В будь якому місці є виродки, а є нормальні люди. Ось і все розділення по фактах. Але таке вражееня що ціль - розісрати і розділити. Стравити і щоб ненавиділи один одного і все навколо.
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26.09.2024 00:19 Відповісти
потім ці падлюки у школах будуть розповідати як вони Батьківщину "захищали":
НКВС зразка 30-х..
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26.09.2024 00:31 Відповісти
А яка користь з торгаша на базарі яка користь з качка у фітнесцентрі у спортзалі від тих що роками по буковелях від такої кількості чиновників і їхніх дітей призовного віку від нелегально влаштованих на будмайданчиках і тд і тп все залежить від людини
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26.09.2024 07:39 Відповісти
Більшість українців, як не ходила по ресторанах, фітнес-центрах і буковелях, так і наразі не ходить, і не буде ходити.
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26.09.2024 10:54 Відповісти
Бо й саме суспільство - дебільне! Та ще й вибрало собі дебіла, щоб їх гарно веселив, поки владні щури країну розкрадають.
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26.09.2024 09:05 Відповісти
Розділяй та володарюй.
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26.09.2024 09:48 Відповісти
ТЦК... приходить на робоче підприємство, стоїть на прохідній Джерело:
**********
Треба робити окрему прохідну для ТЦК. І запускати через неї спеціально найнятих інвалідів.

А для дійсних працівників, - підземний хід з електронними пропусками. І схрони на території підприємств, - з місячним запасом продуктів харчування.
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26.09.2024 00:19 Відповісти
"стоїть на прохідній і за пів дня виконує норму за 2-3 місяці" - отже, на ці 2-3 місяці всіх тцк-шників можна сміливо відправляти разом з тими, кого вони наловили
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26.09.2024 08:09 Відповісти
Уже давно пора начать воевать качеством, а не количеством.
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26.09.2024 00:59 Відповісти
Тобі потрібно поділитися досвідом, настанови випустити там..
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26.09.2024 01:52 Відповісти
Є командири, яким вдається зупинити рашистів без зайвих втрат, але їх досвід чомусь не тиражується.
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26.09.2024 10:55 Відповісти
Ага, всі дурні, один Шешеня розумний .
Хто у власному житті керував тільки віником і організовував тільки прибирання власної кухні дуже добре розуміє як і кому правильно грати у футбола.
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29.09.2024 14:54 Відповісти
Я керував виробництвом у тому числі. Але не в тому справа. Це не мої слова були, а Юрія Бутусова, які він повторяє на кожному стримі. Що в нас добрих командирів знимають, а на їх місце ставлять недолугих. Тих командирів, хто вміє зупиняти ворога, в тих ,в кого немає просування рашистів. Тих не підвищують і не звертають на них уваги. А головне не розповсюджують їх успішний досвід, як того потребують стандарти НАТО.
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01.10.2024 21:23 Відповісти
ТЦК в окопи !!!!!!
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26.09.2024 01:13 Відповісти
Треба примусити нато ввести війська. З такою мобілізацією буде 99 відсотків сзч і це призведе до поганих наслідків.
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26.09.2024 01:14 Відповісти
Треба напасти на НАТО і тодівони введуть війська хоч я у цьому сумліваюсь 🤔
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26.09.2024 06:38 Відповісти
1. Законодавством встановлено, що ТЦК це пілрозділи Сухопутних військ, і нікого " розшукувати"м не мають повноважень. Навіть під час тяжкої війни, зелені папуги не дали таких прав і повноважень військовим. Водночас , як і раніше Гофмаршал і вся влада самоусунулася від виконнання обов'язків із мобілізації і військові ВИМУШЕНІ виконувати пошук людей для пітримки фронту.
2. А що, всі ці працівники мають бронь?
Там вже черги, починючи від пересувних цирків, водіів АСМАПУ, аспірантів, викладачів, служителей- митців культури, сантехніків- надомників вишикувалася за тим, що " етіх нєлься", поісчіте в другоим огороде".
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26.09.2024 02:00 Відповісти
В нас на будь яких посадах сидять халтурщики із совка. Задача кожного гівна на любій посаді просто написати відписку. І далі просто пити каву. Тобто коефіцієнт корисної дії на роботі не те що нуль, а навіть мінус. От що воно оголосило. На кожному підприємстві є відділ кадрів. Тобто заступник директора з відділа кадрів дає вказівку працівнику оновити дані в тцк і доповісти про оновлення у відділ. Є варіант що сам зам директора іде у тцк і подає заявку на бронь список з працівниками. В списку написана спеціальність яка підлягає броні і відповідний спеціаліст. Все. Які ще в тій асоціації можуть бути проблеми. Технічний працівник в цеху не є спеціалістом . Таку роботу може виконувати жінка або юнак 20 років або пенсіонер. В чому проблема? Таке враження що жоден тіпа із металургів навіть і не з'являвся в тцк для оновлення даних і адміністрації по фіг. Бо ці металургійні контори це збіговисько братків з 90. Тіпа все як завжди ахмєтови парішают. Нафіг там ходити в тцк. А тепер оцих тіпа неприкосаємих тіпа металургів пакують у тцк. Та стань поруч на прохідній калєнков із папером про бронь для тих хто там ходить туди сюди. І не буде ніяких проблем. Грьобані совки. Ха ха ха.
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26.09.2024 05:52 Відповісти
При всій повазі до металургів, але мобілізувати особу, у якої нема права на відстрочку (навіть тихцем купленого) вельми важко. Ви якого хріна своїх працівників не забронювали?
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26.09.2024 06:25 Відповісти
Схема така під час перевірки документів якось рветься листок з бронню, хто мав необережність не зробити завірені копії стає не броньованим. Чи як то кажуть не повідомив про своє бронювання.
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26.09.2024 08:46 Відповісти
Справжня схема така:

1. За правилами підприємство має надсилати повідомлення. Якщо повідомлення нема, то до сраки така бронь. Навіть якщо все надіслане поштою. Коли прийде - тоді і буде, а не буде - то звиняйте. Але паралельно працівникам роздають папір про бронь на руки., малолішо, може хтось зупинить.
2. Деякі хитрозроблені роздають такі папери не лише своїм працівникам (з якого хріна - питання цілком зрозуміле).
3. Попалася людина з папером, який не підтверджується повідомленням з підприємства, - гарантії, що це не "липа" нема. Далі включається бусифікація.
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26.09.2024 20:37 Відповісти
З якого дива ТЦК мусить розшукувати ухилянтів? Це функція поліції.
Та й місце вручення повісти законом не визначено.
Може сенс цієї публікації в тім, що "...промислова компанія може забронювати лише до 50% працівників"?
Отже директора Ахмєтова-Пінчука забронювали всіх "своїх", навіть тих хто й не працює в компанії, але погодився оплатити цю послугу.
А через два роки з'ясувалося що навколо тільки "свої", працювати нікому.
Наглядова рада та акціонери беруть "флагманів промисловості" за тестікули, вимагаючи плідної праці та погрожують звільненням.
Ось вони й намагаються перекласти відповідальність за власні помилки у кадровій політиці на ТЦК.
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26.09.2024 07:03 Відповісти
Комбайнерів і трактористів з полів ці гицелі вже всіх вибрали?
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26.09.2024 07:40 Відповісти
Поки тут верещать про те що заберають з вулиці з підприємства і тд і тп кацапи набирають всіх підр,д щей заградзагони ставлять бо іде мова не про те чи буде працювать підприємство магазин базар а мова про те чи виживеш у "тилу"бо від дніпра до покровська 200 км до запоріжжя60 суми чернігів харків на кордоні чи може думаєте що кацапи вас пожаліють чи європа резинова спочатку треба своє захистить а потім розберемося з усім і усіма
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26.09.2024 07:49 Відповісти
Воювати треба зброєю а не масовкою. Якщо будемо продовжувати воювати масовкою то це не буде перемогою, в орків в рази більше людського ресурсу.

В цьому впадку підтримую президента Чехії в тому що результом буде втрата більшої частини населення і вссерівно не буде результату.

А зброю треба виробляти в набагато більшій кількості і вирівнятись цим з орками, перепрофільовуючи різні тилові виробництва.
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26.09.2024 08:52 Відповісти
В советское время во время войны в 41-м никто бы не вякал насчет этого, наоборот, посчитали бы честью воевать против врага, а таких директоров в те времена по законам военного времени сразу поместили бы в какое-то место (что, наверное, неправильно?)..
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26.09.2024 08:13 Відповісти
Ви перечитались совєтської літератури .
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26.09.2024 08:49 Відповісти
А, сейчас всё по-другому, сейчас похрен всё, пропадай - не моё, просто перееду в другую страну - и делов-то.. Понимаю.. )
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26.09.2024 11:30 Відповісти
А там на заводі немає підвалів? Завели туди тцкунів замкнули протримали з тиждень (ой замок заклинило, а двері броньовані) Більше ви там їх не побачите
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26.09.2024 09:05 Відповісти
Стаття про важливість покровської копальні не випадково була.
Значить, втрата її і потужностей в галузі металургії - це питання часу.
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26.09.2024 09:52 Відповісти
металурги люди принципов1
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26.09.2024 10:15 Відповісти
 
 