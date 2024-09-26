ТЦК приходить на металургійні заводи і мобілізує працівників замість пошуку ухилянтів, - президент "Укрметалургпрому" Каленков

Бізнес-асоціації закликають Кабінет Міністрів України розробити і схвалити доцільний механізм економічного бронювання на тлі мобілізації працівників.

Про це йшлося під час обговорення питання економічного бронювання на форумі "Український експорт: вікно відчиняється?", пише "ЕП", повідомляє Цензор.НЕТ.

Металурги стверджують, що співробітники ТЦК та СП мобілізують їхніх працівників.

"ТЦК йде не шукати тих, хто ухиляється, а приходить на робоче підприємство, стоїть на прохідній і за пів дня виконує норму за 2-3 місяці", - зазначив президент об'єднання підприємств "Укрметалургпром" Олександр Каленков.

Він розповів, що всі підприємства об'єднання визнані критично-важливими для економіки, на них мобілізовано в середньому 20% працівників. Зокрема, на заводі "АрселорМіттал" у Кривому Розі вже мобілізовано 3,5 тисячі робітників, на підприємствах "Метінвесту" - близько 10 тисяч робітників.

"Наші підприємства створюють багато робочих місць в інших галузях і інших регіонах присутності. Одне робоче місце в нашій галузі створює вісім у інших галузях", - розповів Каленков.

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Своєю чергою перший заступник гендиректора "Інтерпайп" Денис Морозов заявив, що промислова компанія може забронювати лише до 50% працівників, що ускладнює роботу.

Підприємці закликали уряд розробити таку модель бронювання, яка б враховувала економічну складову бізнесу, бо вона у всіх різна.

Каленков додав, що будь-який підхід, де враховується заробітна плата - це також спірне рішення.

Нагадаємо, що раніше очільник Кабміну Денис Шмигаль заявляв, що станом на середину вересня понад 900 тисяч людей в Україні отримали бронювання від мобілізації. Уряд допускає можливість збільшення обсягів бронювання.

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