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Новини
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Економічне бронювання може принести бюджету додатково до 100 мільярдів, – Свириденко

Свириденко замінить Шмигаля

Кабінет Міністрів під час розробки проєкту державного бюджету на 2025 рік не розраховував на так зване "економічне бронювання". Водночас, за розрахунками Мінекономіки, воно може принести 100 млрд грн додаткових надходжень.

Про це повідомила міністерка економіки Юлія Свириденко в ефірі Business Breakfast, передає Forbes.

За її словами, до питання "економічного бронювання" влада повернеться тільки після того, як буде зрозуміло, що армія має достатньо ресурсів для продовження боротьби. Головне завдання зараз – оборона держави і забезпечення армії, сказала урядовиця.

Свириденко наголосила, що "економічне бронювання" може бути елементом детінізації і принести державі до 100 млрд грн.

За розрахунками Мінекономіки, 1,7 млн осіб частково працюють "в тіні". Зокрема, йдеться про сільське господарство, транспорт та будівництво.

"Якщо "детінізувати" 10% від цієї кількості, то ми отримаємо 170 тисяч людей. І так можна пройтися по багатьох секторах і співставити зарплати, які показують рекрутингові агентства із даними Держстату", – пояснила міністерка.

Дискусія про економічне бронювання може перейти в площину практичної реалізації "найближчим часом, якщо військові скажуть, що це точно не порушить баланс в армії, не порушить баланс мобілізації", заявила Свириденко.

Раніше голова Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев повідомляв, що Кабмін заклав у держбюджет на 2025 рік запуск економічного бронювання. Зокрема, за його словами, планові податкові надходження у проєкті держбюджету збільшені на 18,2%.

"Таке збільшення значно перевищує дефлятор ВВП та прогнозну інфляцію і пояснюється детінізацією, передусім зарплат. Набільше підвищення заплановане з ПДФО – на 45%, що на тлі практично незмінного безробіття (17,7%) може пояснюватись виключно детінізацією у звʼязку з економічним бронюванням", – наголошує він. 

Що відомо про економічне бронювання?

Раніше прем’єр-міністр Денис Шмигаль анонсував впровадження принципу "воюй або працюй".

"Це допоможе збільшити кількість робочих місць та рівень середньої зарплати, а також наповнити бюджет", – пояснював голова уряду, не уточнивши, у чому полягає ідея.

Нагадаємо, раніше голова комітету ВР з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха разом з низкою інших депутатів від "Слуги народу" зареєстрував у Верховній Раді низку законопроєктів про "економічне бронювання", які передбачають різні варіанти бронювання від мобілізації в обмін на збільшені податки.

Детальніше читайте у матеріалі БізнесЦензора: Як працюватиме економічне бронювання. Усе, що треба знати

Автор: 

Мінекономрозвитку (1998) бронювання (200) Свириденко (153)


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Топ коментарі
+7

(нагадаю, насправді, за 2021 рік податки з грального бізнесу склали 204,8 млн, що виявилося у 24 рази менше забажанок Найвеличнишого)
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18.09.2024 12:31
+7
Зашибись власть как хитро придумала. Сами себе увеличили зарплаты, холопам повысили налоги чтобы обеспечить себе такие зарплаты, а потом еще себе любимым сделали бронь от армии за счет высоких зарплат. А нищих холопов ободрали до нитки и бусифицировали на фронт. А потом еще ихние дома, квартиры и недвижимость подербанят так как нищие если и вернутся с фронта то заплатить за свои дома уже не смогут.
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18.09.2024 12:39
+5
Юлія Свириденко з 22 грудня 2020 року була заступником Єрмака в ОПЗЄ.

Є якісь питання щодо цієї паскуди та її заяв?
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18.09.2024 12:27
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Та не скажуть вам військові нічого. Поки захід дає бабки і зброю армії потрібно більше рекрутів, це м'яко сказано і я б написав інше слово. А коли прийде час ставати на рейки тільки власної економіки, то буде вже пізно. Засуньте своє витошнене вже другий рік економічне бронювання собі в дупу і більше не витягуйте. Бо ви його всеодно ніколи не зробите.
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18.09.2024 12:09 Відповісти
А можна, щоб військові через три роки війни також відкуплялись? Будуть супер надходження. Офіційно даєш 200 тис і додому. А якщо хочеш виїхати - 400 тис.
а воювати хто буде? Міністру економіки пох. Воюй або плати … це як купляти індульгенцію в ******** умова
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18.09.2024 12:09 Відповісти
Тіньові скиглуни будуть скиглити про справєдлівость. Військові на бюджетних грошах теж будуть "а чього мені нізя" не розуміючи як працює економіка. І всім насрати що це шлях до розвалу. Ну щож, черговий раз ви всєх сдєлалі вмєсте. Продовжуйте...
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18.09.2024 12:12 Відповісти
Ти дуже розумний, але економіка працює тоді, коли працює влада. А коли вона тільки те й робить, що все розпихує по своїх кишенях
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18.09.2024 13:00 Відповісти
***, що воно таке, пишеш, пишеш, а воно відрізає більшу половину комента. Це тільки в мене така херня?
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18.09.2024 13:02 Відповісти
Ви думаєте люди при грошах і знайомствах в окопах сидять? Вони або навіть до ВЛК не доходять, або на крайній випадок в тилах сидять і створюють видимість служби. Це ті, які самостійно не мають бажання воювати і роблять для цього все. Отака ваша справедлива мабізізація) А так бюджет наповнювався б. Бо крім армії ще купа інших видатків і ті самі скиглики отримають удар в псіну за своє скиглення коли зріжуть всі можливі соціальні фінансування.
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18.09.2024 13:22 Відповісти
одна кокоджамба вже писала про це, але у мене все Ок!.
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18.09.2024 13:27 Відповісти
Я рада за вас. А в мене через раз ріже коменти, чи то цензор, чи то у провайдера якісь технічні неполадки. Раніше такого не було.
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18.09.2024 16:32 Відповісти
Так, я дуже розумний. Бо хочу щоб гроші неслися в бюджет, навіть якщо частина буде з них вкрадена. А не воєнкомам, головам ВЛК і митникам в карман.
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18.09.2024 13:18 Відповісти
"економіка працює тоді, коли працює влада" може краще борщ спробуєш зварити?
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18.09.2024 16:14 Відповісти
Відповідальна робота антикорупційних органів і судів може дати бюджету ще більше надходжень до бюджету, але общипувати гуся набагато приємніше.
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18.09.2024 12:23 Відповісти
Юлія Свириденко з 22 грудня 2020 року була заступником Єрмака в ОПЗЄ.

Є якісь питання щодо цієї паскуди та її заяв?
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18.09.2024 12:27 Відповісти
А які в неї сумочки! А гардероб!
Усе додаткове надходження їй та дашуні зарівній - тіки на бьюті-салон
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18.09.2024 12:47 Відповісти

(нагадаю, насправді, за 2021 рік податки з грального бізнесу склали 204,8 млн, що виявилося у 24 рази менше забажанок Найвеличнишого)
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18.09.2024 12:31 Відповісти
Подумаєш, слово "бюджет" було зайвим в заяві
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18.09.2024 12:38 Відповісти
Тому що податками завідує людина яка багато років працювала на ворожого агента... і хто знає що в нього в голові коли він проводить такі розрахунки та кладе їх комусь на стіл вверху
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18.09.2024 13:00 Відповісти
Зашибись власть как хитро придумала. Сами себе увеличили зарплаты, холопам повысили налоги чтобы обеспечить себе такие зарплаты, а потом еще себе любимым сделали бронь от армии за счет высоких зарплат. А нищих холопов ободрали до нитки и бусифицировали на фронт. А потом еще ихние дома, квартиры и недвижимость подербанят так как нищие если и вернутся с фронта то заплатить за свои дома уже не смогут.
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18.09.2024 12:39 Відповісти
І ще більше заброньованих мажорів які вважатимуть що світ їм належить. А якже Конституція?
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18.09.2024 12:41 Відповісти
Цікаво, а скільки може принести бюджету оце "економічне бронювання", якщо його застосувати до родичів держпосадочих дармоїдів?
Або зменьшення ДЕРЬМОпутатів ВР хочаб у 10 разів?
А?
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18.09.2024 12:44 Відповісти
Економічне бронювання? Жебраки до ВСУ, бо еліта відкупилася? Кожному слюсарю, зварювальнику, та водію сміттєвоза по повістці! Так довго бути не може. Забиті качками спортивні клуби і села без мужиків... Граємося далі. До чого дограємося? Держава продавайка.
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18.09.2024 12:45 Відповісти
А хто буде вивозити їхнє л@йно, вони не думали?
Кріпаків повбивають, а прислугу де візьмуть?
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18.09.2024 12:49 Відповісти
Завезуть з середньої Азії
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18.09.2024 16:16 Відповісти
Може принести, а може і не принести. Бо зелена саранча все розкраде!
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18.09.2024 12:48 Відповісти
Ну треба за рівні права тоді дайте право всім військовим хто хоче повернутися в цивільне життя під зобов'язання сплачувати необхідний податок і якщо вони платять то це автоматично звільнення... а ні то штраф і повернення у військо

Ато виходить що закон якось діє тільки для обраної частини населення...

По друге я б не брав такі космічні цифри вони зі стелі взяті, тому що хто має такі зарплати або давно відкупились або виїхали чи мають 3 дітей... одиниці ще залишились і серед них ви точно не назбираєте 100 млрд на це потрібно при допустимо 30 тис податку 3 млн чоловіків.... фантастична цифра якщо взяти що в резерві зареєстровано всього 3 мон
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18.09.2024 12:57 Відповісти
Я бачу тільки один варіант вони думають що ті хто закордоном почнуть платити тут податки під загрозою втрати паспорта або нерухомості... ну нерохомість уже всі переписали, а щодо іншого то це буде ще одним чинником що легше отримати статус в країнах заходу...

Тому ця цифра в 100 млрд взята із стелі та нічим не підкріплена
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18.09.2024 13:10 Відповісти
так дійсно багато іт спеців що "втекли" закордон особливо у польшу сплачують податки в бюджет України.
Якщо введуть +30к, то їм всім буде вигідніше перейти на оподаткування країн європи. Адже єдине що їх тримає на ФОПах це 2% податку з обороту
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18.09.2024 13:37 Відповісти
"на ФОПах це 2% податку з обороту" - ти б xоч гуглом навчився користуватися, ботік
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18.09.2024 16:19 Відповісти
А хто їх, ,,економічно заброньованих", захищати буде???! Москальня??!!
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18.09.2024 13:02 Відповісти
Від тцкашників і мусорів ?
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18.09.2024 14:21 Відповісти
Скажіть тій зазеленілій піхті, що легалізація та експорт домішків у крові Знбіленського, принесе ще більше бабла...
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18.09.2024 13:32 Відповісти
Не крадіть!!!!
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18.09.2024 13:58 Відповісти
Назва статті некоректна. В оригіналі було так: "Економічне бронювання може принести бюджету Свириденко додатково до 100 мільярдів".
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19.09.2024 08:54 Відповісти
Може. Але навіщо? Тут можна у деякі кишені класти по $10000 з носа. Хто ж таке буде рубати, поки несуть.
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19.09.2024 12:52 Відповісти

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