Економічне бронювання може принести бюджету додатково до 100 мільярдів, – Свириденко

Кабінет Міністрів під час розробки проєкту державного бюджету на 2025 рік не розраховував на так зване "економічне бронювання". Водночас, за розрахунками Мінекономіки, воно може принести 100 млрд грн додаткових надходжень.

Про це повідомила міністерка економіки Юлія Свириденко в ефірі Business Breakfast, передає Forbes.

За її словами, до питання "економічного бронювання" влада повернеться тільки після того, як буде зрозуміло, що армія має достатньо ресурсів для продовження боротьби. Головне завдання зараз – оборона держави і забезпечення армії, сказала урядовиця.

Свириденко наголосила, що "економічне бронювання" може бути елементом детінізації і принести державі до 100 млрд грн.

За розрахунками Мінекономіки, 1,7 млн осіб частково працюють "в тіні". Зокрема, йдеться про сільське господарство, транспорт та будівництво.

"Якщо "детінізувати" 10% від цієї кількості, то ми отримаємо 170 тисяч людей. І так можна пройтися по багатьох секторах і співставити зарплати, які показують рекрутингові агентства із даними Держстату", – пояснила міністерка.

Дискусія про економічне бронювання може перейти в площину практичної реалізації "найближчим часом, якщо військові скажуть, що це точно не порушить баланс в армії, не порушить баланс мобілізації", заявила Свириденко.

Раніше голова Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев повідомляв, що Кабмін заклав у держбюджет на 2025 рік запуск економічного бронювання. Зокрема, за його словами, планові податкові надходження у проєкті держбюджету збільшені на 18,2%.

"Таке збільшення значно перевищує дефлятор ВВП та прогнозну інфляцію і пояснюється детінізацією, передусім зарплат. Набільше підвищення заплановане з ПДФО – на 45%, що на тлі практично незмінного безробіття (17,7%) може пояснюватись виключно детінізацією у звʼязку з економічним бронюванням", – наголошує він.

Що відомо про економічне бронювання?

Раніше прем’єр-міністр Денис Шмигаль анонсував впровадження принципу "воюй або працюй".

"Це допоможе збільшити кількість робочих місць та рівень середньої зарплати, а також наповнити бюджет", – пояснював голова уряду, не уточнивши, у чому полягає ідея.

Нагадаємо, раніше голова комітету ВР з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха разом з низкою інших депутатів від "Слуги народу" зареєстрував у Верховній Раді низку законопроєктів про "економічне бронювання", які передбачають різні варіанти бронювання від мобілізації в обмін на збільшені податки.

Детальніше читайте у матеріалі БізнесЦензора: Як працюватиме економічне бронювання. Усе, що треба знати