Мужчины, не обновившие данные в ТЦК, теперь не смогут получить бронирование
Кабинет Министров внес изменения в порядок бронирования военнообязанных: теперь его можно получить, если граждане уточнили свои военно-учетные данные.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
Так, правительство уточнило основания для получения бронирования. Теперь это возможно, когда военнообязанный:
- состоит на воинском учете и имеет военно-учетный документ (в бумажной или электронной форме);
- уточнил данные о пребывании на воинском учете;
- не находится в розыске.
Также среди оснований, которые позволяют отказать государственному органу или предприятию в бронировании их работника, - отсутствие в Реестре военнообязанных сведений о гражданине.
Юрий Петров #225294
05.10.2024 07:20
Людмила Полякова #573716
05.10.2024 01:39
Artmind
05.10.2024 05:48
