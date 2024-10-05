Мужчины, не обновившие данные в ТЦК, теперь не смогут получить бронирование

Кабинет Министров внес изменения в порядок бронирования военнообязанных: теперь его можно получить, если граждане уточнили свои военно-учетные данные.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Так, правительство уточнило основания для получения бронирования. Теперь это возможно, когда военнообязанный:

состоит на воинском учете и имеет военно-учетный документ (в бумажной или электронной форме);

уточнил данные о пребывании на воинском учете;

не находится в розыске.

Также среди оснований, которые позволяют отказать государственному органу или предприятию в бронировании их работника, - отсутствие в Реестре военнообязанных сведений о гражданине.

