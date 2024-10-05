РУС
Мужчины, не обновившие данные в ТЦК, теперь не смогут получить бронирование

Кабинет Министров внес изменения в порядок бронирования военнообязанных: теперь его можно получить, если граждане уточнили свои военно-учетные данные.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Так, правительство уточнило основания для получения бронирования. Теперь это возможно, когда военнообязанный:

  • состоит на воинском учете и имеет военно-учетный документ (в бумажной или электронной форме);
  • уточнил данные о пребывании на воинском учете;
  • не находится в розыске.

Также среди оснований, которые позволяют отказать государственному органу или предприятию в бронировании их работника, - отсутствие в Реестре военнообязанных сведений о гражданине.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Решение об экономическом бронировании уже принято, - нардеп Железняк

Автор: 

Топ комментарии
+29
Хтось же має захищати накладені гроші ЗЕ худобою під гаслами патріотизм, захистити батьківщину і т.д.
показать весь комментарий
05.10.2024 07:20 Ответить
+23
І? Вони думають пересидіти я так розумію і їм не потрібно ні бронювання ні відстрочки бо вони повністю не вірять державі Україна. Просто так думаю.
показать весь комментарий
05.10.2024 01:39 Ответить
+21
Нормально що видаляють коменти про 3 роки прокачки кацапського газу нашою трубою під час війни. І світло по 4,32 всі ковтнули.
показать весь комментарий
05.10.2024 05:48 Ответить
Страница 2 из 2
Чоловіки які не оновили дані не зможуть отримати броню. Ні танка, ні бетера, ні навіть козака. Так і будуть їздити на своїх всяких БМВ, мерсах і тойотах. І не на фронт, а у якісь задрипані нічні клуби )))
показать весь комментарий
06.10.2024 10:04 Ответить
Який кошмаар!!!
показать весь комментарий
06.10.2024 22:56 Ответить
Вы **** гандон хотите полностью уничтожить украинский народ ******** у власти ******** сами на войну **** вы там находитесь уроды чтобы каждому из-за вас пришлось пойти на фронт и потом вы будете говорить по другому вы тупо убиваете людей как мясо твари смерти вам и ваш близким
показать весь комментарий
07.10.2024 00:55 Ответить
Страница 2 из 2
 
 