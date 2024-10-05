Чоловіки, які не оновили дані в ТЦК, не зможуть отримати бронювання
Кабінет Міністрів вніс зміни до порядку бронювання військовозобов’язаних: тепер його можна отримати, якщо громадяни уточнили свої військово-облікові дані.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
Так, уряд уточнив підстави для отримання бронювання. Тепер це можливо, коли військовозобовʼязаний:
- перебуває на військовому обліку та має військово-обліковий документ (у паперовій або електронній формі);
- уточнив дані щодо перебування на військовому обліку;
- не перебуває у розшуку.
Також серед підстав, які дозволяють відмовити державному органу чи підприємству у бронюванні їхнього працівника, - відсутність в Реєстрі військовозобов’язаних відомостей про громадянина.
Топ коментарі
+29 Юрий Петров #225294
показати весь коментар05.10.2024 07:20 Відповісти Посилання
+23 Людмила Полякова #573716
показати весь коментар05.10.2024 01:39 Відповісти Посилання
+21 Artmind
показати весь коментар05.10.2024 05:48 Відповісти Посилання
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
1 2
Роман #562610
показати весь коментар06.10.2024 10:04 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Сергей Катренко
показати весь коментар06.10.2024 22:56 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Kilop #594714
показати весь коментар07.10.2024 00:55 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Сторінка 2 з 2
1 2
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль