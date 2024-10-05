Чоловіки, які не оновили дані в ТЦК, не зможуть отримати бронювання

Кабінет Міністрів вніс зміни до порядку бронювання військовозобов’язаних: тепер його можна отримати, якщо громадяни уточнили свої військово-облікові дані.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Так, уряд уточнив підстави для отримання бронювання. Тепер це можливо, коли військовозобовʼязаний:

перебуває на військовому обліку та має військово-обліковий документ (у паперовій або електронній формі);

уточнив дані щодо перебування на військовому обліку;

не перебуває у розшуку.

Також серед підстав, які дозволяють відмовити державному органу чи підприємству у бронюванні їхнього працівника, - відсутність в Реєстрі військовозобов’язаних відомостей про громадянина.

