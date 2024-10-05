УКР
Чоловіки, які не оновили дані в ТЦК, не зможуть отримати бронювання

військовий,квиток

Кабінет Міністрів вніс зміни до порядку бронювання військовозобов’язаних: тепер його можна отримати, якщо громадяни уточнили свої військово-облікові дані. 

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Так, уряд уточнив підстави для отримання бронювання. Тепер це можливо, коли військовозобовʼязаний:

  • перебуває на військовому обліку та має військово-обліковий документ (у паперовій або електронній формі);
  • уточнив дані щодо перебування на військовому обліку;
  • не перебуває у розшуку.

Також серед підстав, які дозволяють відмовити державному органу чи підприємству у бронюванні їхнього працівника, - відсутність в Реєстрі військовозобов’язаних відомостей про громадянина.

+29
Хтось же має захищати накладені гроші ЗЕ худобою під гаслами патріотизм, захистити батьківщину і т.д.
05.10.2024 07:20 Відповісти
+23
І? Вони думають пересидіти я так розумію і їм не потрібно ні бронювання ні відстрочки бо вони повністю не вірять державі Україна. Просто так думаю.
05.10.2024 01:39 Відповісти
+21
Нормально що видаляють коменти про 3 роки прокачки кацапського газу нашою трубою під час війни. І світло по 4,32 всі ковтнули.
05.10.2024 05:48 Відповісти
Чоловіки які не оновили дані не зможуть отримати броню. Ні танка, ні бетера, ні навіть козака. Так і будуть їздити на своїх всяких БМВ, мерсах і тойотах. І не на фронт, а у якісь задрипані нічні клуби )))
06.10.2024 10:04 Відповісти
Який кошмаар!!!
06.10.2024 22:56 Відповісти
Вы **** гандон хотите полностью уничтожить украинский народ ******** у власти ******** сами на войну **** вы там находитесь уроды чтобы каждому из-за вас пришлось пойти на фронт и потом вы будете говорить по другому вы тупо убиваете людей как мясо твари смерти вам и ваш близким
07.10.2024 00:55 Відповісти
