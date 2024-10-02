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Новини
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Кабмін змінив порядок бронювання працівників від мобілізації через "Дію"

резерв,мобілізація

Кабінет Міністрів вніс зміни до порядку бронювання військовозобов’язаних через веб-портал "Дія".

Відповідна постанова Кабміну №1125 від 1 жовтня "Про внесення змін до Порядку бронювання військовозобов’язаних під час воєнного стану засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг" оприлюднена на офіційному урядовому порталі, звернуло увагу видання dev.ua.

Відповідно до внесених змін, до списку на бронювання "включаються військовозобов’язані, які взяті на персональний військовий облік у відповідному державному органі, підприємстві, установі".

Окрім того, в інформації про бронювання потрібно вказувати такі дані:

  • реквізити військово-облікового документа (у паперовій або електронній формі);
  • військово-облікову спеціальність;
  • дату уточнення військово-облікових даних.

У разі позитивного результату перевірки, засобами Реєстру військовозобов’язаних переведення військовозобов’язаного на спеціальний військовий облік на строк дії відстрочки здійснюється автоматично у разі, коли військовозобов’язаний:

  • перебуває на військовому обліку та має військово-обліковий документ (у паперовій або електронній формі);
  • уточнив дані щодо перебування на військовому обліку;
  • не перебуває у розшуку.

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Як повідомлялося, з червня 2024 року запроваджено нову процедуру бронювання співробітників критичних підприємств від мобілізації через портал "Дія", яка мала спростити процес та зробити його більш прозорим.

Однак деякі ТЦК та СП продовжували вимагати від роботодавців підтверджувати бронювання працівників для їх переведення на спеціальний військовий облік за старою процедурою – шляхом подачі витягу з наказу Мінекономіки про бронювання. Однак такий функціонал у сервісі бронювання через портал "Дія" не передбачений.

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Кабмін (7764) бронювання (200) мобілізація (473) Дія (628)


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02.10.2024 17:06 Відповісти
До сраки ваша електронна бронь. Я знаю одного чувака, який відслужив, прийшов ставати на облік, і виявилося, що якесь дурбецало з роботи під час служби (!) його забронювало.
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02.10.2024 20:52 Відповісти
Тобто для законного бронювання треба здохнути м'ясом?
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02.10.2024 21:17 Відповісти
Відповідно до статті 23 закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" опікуни недієздатних осіб не підлягають призову на службу під час мобілізації.
У 2023-2024 роках кількість справ про призначення опікуна зросла більш ніж вдвічі: за півтора року ЕП нарахувала близько 13 тис. таких судових рішень. У 80% випадків догляд за недієздатними особами покладався на чоловіків.

Народний депутат від "Платформи за життя і мир" (раніше заборонена в Україні "ОПЗЖ") Сергій Льовочкін оформив опікунство над матір'ю.
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03.10.2024 08:38 Відповісти

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