"Військових не переконати": Марченко каже, що питання економічного бронювання досі дискутується

На думку міністра фінансів Сергія Марченка, такий крок як економічне бронювання, треба було давно запровадити. Утім, це питання досі дискутується через свою складність. Зокрема, такий механізм викликає нерозуміння з боку військових.

Про це міністр заявив під час дискусії від lb.ua.

"Коли ви спілкуєтесь із військовими, ви їх ніколи не переконаєте, що це потрібно робити. Ніколи. Вони кажуть: давайте ми теж зараз 35 тисяч заплатимо і підемо трошки відпочинемо. І на це питання я не знаю відповіді", – зазначив Марченко.

При цьому, міністр нагадує, що механізм бронювання в країні існує – заброньовано вже мільйон чоловіків. "Тому якби це був дійсно прозорий спосіб, коли ти платиш податки, реєструєшся, і це тобі дозволяє як мінімум бути гарантованим, що тебе не спіймають, відразу не "запакують" і не відправлять кудись без твого відома, було б краще", – додав він.

За словами урядовця, дискусія непроста, тому що має поєднуватись з планами мобілізації, з розумінням того, що там відбувається, які є потреби, і чи вони повністю закриті.

"Наскільки я розумію, вони не повністю закриті, тому питання економічного бронювання досі дискутується", – зазначив Марченко.

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Що відомо про економічне бронювання?

Раніше прем’єр-міністр Денис Шмигаль анонсував впровадження принципу "воюй або працюй".

"Це допоможе збільшити кількість робочих місць та рівень середньої зарплати, а також наповнити бюджет", – пояснював голова уряду, не уточнивши, у чому полягає ідея.

Нагадаємо, раніше голова комітету ВР з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха разом з низкою інших депутатів від "Слуги народу" зареєстрував у Верховній Раді низку законопроєктів про "економічне бронювання", які передбачають різні варіанти бронювання від мобілізації в обмін на збільшені податки.

Детальніше читайте у матеріалі БізнесЦензора: Як працюватиме економічне бронювання. Усе, що треба знати