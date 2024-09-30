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"Військових не переконати": Марченко каже, що питання економічного бронювання досі дискутується

Міністр фінансів України Сергій Марченко

На думку міністра фінансів Сергія Марченка, такий крок як економічне бронювання, треба було давно запровадити. Утім, це питання досі дискутується через свою складність. Зокрема, такий механізм викликає нерозуміння з боку військових.

Про це міністр заявив під час дискусії від lb.ua.

"Коли ви спілкуєтесь із військовими, ви їх ніколи не переконаєте, що це потрібно робити. Ніколи. Вони кажуть: давайте ми теж зараз 35 тисяч заплатимо і підемо трошки відпочинемо. І на це питання я не знаю відповіді", – зазначив Марченко.

При цьому, міністр нагадує, що механізм бронювання в країні існує – заброньовано вже мільйон чоловіків. "Тому якби це був дійсно прозорий спосіб, коли ти платиш податки, реєструєшся, і це тобі дозволяє як мінімум бути гарантованим, що тебе не спіймають, відразу не "запакують" і не відправлять кудись без твого відома, було б краще", – додав він.

За словами урядовця, дискусія непроста, тому що має поєднуватись з планами мобілізації, з розумінням того, що там відбувається, які є потреби, і чи вони повністю закриті.

"Наскільки я розумію, вони не повністю закриті, тому питання економічного бронювання досі дискутується", – зазначив Марченко.

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Що відомо про економічне бронювання?

Раніше прем’єр-міністр Денис Шмигаль анонсував впровадження принципу "воюй або працюй".

"Це допоможе збільшити кількість робочих місць та рівень середньої зарплати, а також наповнити бюджет", – пояснював голова уряду, не уточнивши, у чому полягає ідея.

Нагадаємо, раніше голова комітету ВР з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха разом з низкою інших депутатів від "Слуги народу" зареєстрував у Верховній Раді низку законопроєктів про "економічне бронювання", які передбачають різні варіанти бронювання від мобілізації в обмін на збільшені податки.

Детальніше читайте у матеріалі БізнесЦензора: Як працюватиме економічне бронювання. Усе, що треба знати

Автор: 

Мінфін (2938) бронювання (200) Марченко Сергій (250)


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Топ коментарі
+10
скільки там ліній оборони нарили біля Запоріжжя і Дніпра? ааа 0 ну ок ок...хоч паржом да?
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30.09.2024 11:40
+10
Незамінних людей немає.
Якщо людина потрібна війську його мобілізують. Таке відчуття що той хто заробляє більше - недоторканий.
Можливо вони мають освіту, навички, досвід. Але в війську теж потрібні розумні люди.
Єдиним критерієм бронювання має бути робота в ОПК. І то на самому виробництві, а не офісний планктон та якісь дорадчі структури.
Можливо ще норма 50% . Бо будь яке виробництво або бізнес без основних фахівців занепаде. Але на місце цих 50% треба набирати та навчати .
В Ізраїлі всі проходять військовий вишкіл. Та чомусь Ізраїль не занепадає.
І все.
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30.09.2024 13:13
+8
можете дискутувати хоть до усрачки

коли є попит - ринок сам створює схеми

і ці "схеми" зараз збагачують багато кого, в тому числі і де-яких "військових" (типу тцк)

а як тільки створяться легальні умови бронювання - ці потоки закінчаться... тому і не дуже поспішають щось міняти
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30.09.2024 13:32
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скільки там ліній оборони нарили біля Запоріжжя і Дніпра? ааа 0 ну ок ок...хоч паржом да?
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30.09.2024 11:40 Відповісти
Тобто БАРИГИ ПРОТИ ВІЙСЬКОВИХ ?
Марченко звісно з боку бариг ??? Бо можуть забашляти
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30.09.2024 12:57 Відповісти
так под вийсковыми подразумеваются ТЦКуны и тыловые крысы, обильно "поливающие" кровью рестораны и гендели за сотни км от ЛБС. Понятно, что им пофигу на промышленность и экономику, ведь завтра очередной транш от МВФ под 300% годовых и можно квартал гулять.
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01.10.2024 00:20 Відповісти
Незамінних людей немає.
Якщо людина потрібна війську його мобілізують. Таке відчуття що той хто заробляє більше - недоторканий.
Можливо вони мають освіту, навички, досвід. Але в війську теж потрібні розумні люди.
Єдиним критерієм бронювання має бути робота в ОПК. І то на самому виробництві, а не офісний планктон та якісь дорадчі структури.
Можливо ще норма 50% . Бо будь яке виробництво або бізнес без основних фахівців занепаде. Але на місце цих 50% треба набирати та навчати .
В Ізраїлі всі проходять військовий вишкіл. Та чомусь Ізраїль не занепадає.
І все.
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30.09.2024 13:13 Відповісти
У нас ідіоти в тцк сидять, які інженерів конструкторів відправляють у штурмовики. Так що багатьох розумних людей після місяця "підготовки" відправили в окоп, з відео вони не повертаються зазвичай, бо то не дуже фізично підготовлені люди. А без конкретних строків служби ніхто добровільно вже в армію не піде. Держава зробили все щоб у розумних людей було лише єдине бажання, звалити з країни і забути про її існування.
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30.09.2024 14:44 Відповісти
Тобі це ведмедчук написав ?
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30.09.2024 17:16 Відповісти
Вот умные военные берут и говорят "да ну на@ер оно нам надо?", снимаются и идут по домам к семьям. У них там через одного люди с высшим образованием, а то и с двумя. Что будут делать и куда будут бежать остальные умные когда посыпется фронт и ****** перейдут за Днепр?
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30.09.2024 17:16 Відповісти
До Дніпра ще довго. Ще буде багато написано і тому подібного. Ха ха ха.
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30.09.2024 19:13 Відповісти
У вас какая-то своя геогафия в голове, весельчак? Они уже стоят на Днепре от Тендровской до Васильевки.
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30.09.2024 20:44 Відповісти
Ах ви про цю ділянку? Ну ще треба буде зробити плацдарм кілометрів на 30 і тоді тільки може бути мова про відступ. Ха ха ха.
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30.09.2024 21:23 Відповісти
Ха ха ха.
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30.09.2024 22:40 Відповісти
Перейдуть кордон і будуть спокійно жити далі, я буду повторювати це постійно, людина яка воювати не хоче, воювати не буде це по-перше, по друге вища освіта це добре, але є різниця між інженером і філологом. Поки держава не змінить ставлення до людей і до армії нічого не зміниться, тцк це ганьба України, єдиний варіант набору людей у військо це рекрутинг, зрозумілий понятний і конкретний, куди, ким, на яку зарплатню, на який строк. Те що проканало з хлопцями які були мотивовані перший рік війни, не проканає тепер, коли влада зробили все, щоб знищити всіляке бажання захищати в цій країні хоч щось.
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03.10.2024 17:55 Відповісти
И с детьми малыми пойдут или сами? А кто сказал что границы будут открыты и их будут пропускать? Еще раз - Что будут делать и куда будут бежать остальные умные когда посыпется фронт и ****** перейдут за Днепр? А чтобы не ныть сейчас - нужно было думать головой, а не жопой, на выборах 2019 года, когда выбирали ЭТО во власть.
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03.10.2024 18:05 Відповісти
Ну добровольці стали добровольцями вимушено. Люди працювали і займалися своїми справами. Чого до цього часу конструктори не втікали не зрозуміло? Десять років було на те щоб звалити. Може просто не такі вони і розумні ті конструктори? Чи в чому справа з конструкторами? Сподівалися на свого міністра який хоче їх відмазати? Інших міністр зміг відмазати здається п'ять працівників цирку. Ха ха ха.
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30.09.2024 19:10 Відповісти
В армії не можна бути розумнішим за командира.
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30.09.2024 15:49 Відповісти
Але в війську теж потрібні розумні люди

-ні. не потрібні
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30.09.2024 16:06 Відповісти
Коли ви спілкуєтесь із військовими, ви їх ніколи не переконаєте, що це потрібно робити. Ніколи. Вони кажуть: давайте ми теж зараз 35 тисяч заплатимо і підемо трошки відпочинемо. Джерело: https://biz.censor.net/n3512476
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30.09.2024 13:29 Відповісти
Те, кто так говорит, это тыловики. На ноле таких разговоров нет в помине. Если на ноле начинают разлагольствовать, то таких сразу отправляют в мясорубку, чтоб другим уроком было. 300К воюет, а 700К разлагольствует о войне.
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01.10.2024 00:24 Відповісти
Тобто військові на нулю згодні з економічним бронюванням? Типу, ну ми тут будемо якось самі воювати, а хлопці у тилу нехай відкупляються?
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01.10.2024 00:30 Відповісти
можете дискутувати хоть до усрачки

коли є попит - ринок сам створює схеми

і ці "схеми" зараз збагачують багато кого, в тому числі і де-яких "військових" (типу тцк)

а як тільки створяться легальні умови бронювання - ці потоки закінчаться... тому і не дуже поспішають щось міняти
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30.09.2024 13:32 Відповісти
Вот це єдина причина, по якій «військові проти», бо я не вірю, шо це справа окремих ТЦК без криші. Ага
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30.09.2024 17:42 Відповісти
Таке враження що у цього якоби міністра в голові таке що якщо громадянин військовий, то в нього не може бути інших доходів. Є військові які паралельно службі мають частки бізнесу, які працюють. Так би мовити отримують " роялті" і з цих доходів сплачують податки. Якщо скажімо поза службою у солдата є дохід 30 к. з яких також сплачується податок, то такому солдату може бути бронь чи ні? Ха ха ха.
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30.09.2024 13:43 Відповісти
Тобто міністр Марченко знає що в Україні повне беззаконня: "...спіймають запакують і більше не побачиш..."
Знає і нічого не робить. То він злодій вже тільки за це. Знати про кримінал і нічого не робити будучи на посаді міністра!
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30.09.2024 15:00 Відповісти
так і є. мовчазна згода та злочинна змова влади
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30.09.2024 16:09 Відповісти
Таке враження що уряд України, Марченко, зелений Наталуха існують у країні суцільних " майських шашліков".
Гей, на баржє, в Україні війна за існування держави, яке " ікономічнє бронювання"?.
Ви для пєскова і мішустіна бронюєте людей, що б фронт швидше до Києва присунувся?
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30.09.2024 17:15 Відповісти
Здається у конфедератів був указ що якщо хто має плантацію і не менше 10 рабів що працюють, то він звільняється від служби. Частина пішла на дємбєль. Тобто " подібне" економічне бронювання вже було. Ха ха ха.
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30.09.2024 19:01 Відповісти
Ну то ти можеш спокійненько собі їхати до тих конфедератів і записатися на плантації
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30.09.2024 21:19 Відповісти
Та вже сказали що не можна так. Може цей якоби міністр якось би домовився з тими конфедератами. Чи і вони теж не зрозуміють що він від них хоче? Ха ха ха.
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30.09.2024 21:26 Відповісти
Що значить «військових не переконати»? Шо ви стрілки переводите? Чому відповідальність на них скидуєте? А військовим легше від того, шо хтось утік за кордон? В ті гроші, шо йдуть на віддмазку, ті мільйони баксів - вони на армію пішли? Чи на маєтки у Іспаніі?І хто у нас у країні керує? міфічні «військові» Чи може
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30.09.2024 17:41 Відповісти
Ну якщо гроші будуть закінчуватися в.т.ч на зарплати війсковим,то у війскових ніхто питати не буде. А хоча зачекайте,був тут один війсковий,котрий казав що і гроші не треба платити бо це долг державі і патріот може безоплатно служити.
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30.09.2024 18:05 Відповісти
У Вільгельма у першій світовій також закінчилися гроші для військових. Що було потім і з військовими і цивільними вже давно всім відомо. Ха ха ха.
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30.09.2024 19:03 Відповісти
"Вони кажуть: давайте ми теж зараз 35 тисяч заплатимо і підемо трошки відпочинемо. І на це питання я не знаю відповіді", - зазначив Марченко."
А мав би! Керівництво, виходячі з закупівельними скандалами працює не ефективно. Гроші йдуть ріками. А їх ще треба взяти через реальний сектор економіки. Далі. Вітчизняне виробництво зброї. Нажаль тільки декілька країн замовляють у вітчизняних виробництв зброю та БК, бо у держави не має розуміння та грошей.
Поки не має справжньої мобілізації людей на збройові заводи - хто й що вам буде робити?
Далі. ******** характер війни: потрібна вмотивована піхота з дронами. Ну це не враховуючи супутню техніку. Щоб виграти якістю, а не кількістю. На цьому сайті повно матеріалів з теми.
Як завжди муркотить белькотить, а нічого путнього не виходить
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30.09.2024 20:07 Відповісти
А хотите скажу, почему так долго тянут резину? Потому как заговорили о выборах. И наши деятели хотят и бабки срубить, и красивыми выглядеть. А война - это время непопулярных решений, а не дешового популизма
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30.09.2024 22:50 Відповісти
економ бронювання тільки загострить проблему, а не вирішить. тут краще більш комплексний підхід запропонувати
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01.10.2024 00:33 Відповісти
Багато військових можуть сплатити щомісячно 35тис без грошей які вони отримали від держави з податків які ми тут платимо?
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01.10.2024 12:24 Відповісти

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