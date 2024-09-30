"Військових не переконати": Марченко каже, що питання економічного бронювання досі дискутується
На думку міністра фінансів Сергія Марченка, такий крок як економічне бронювання, треба було давно запровадити. Утім, це питання досі дискутується через свою складність. Зокрема, такий механізм викликає нерозуміння з боку військових.
Про це міністр заявив під час дискусії від lb.ua.
"Коли ви спілкуєтесь із військовими, ви їх ніколи не переконаєте, що це потрібно робити. Ніколи. Вони кажуть: давайте ми теж зараз 35 тисяч заплатимо і підемо трошки відпочинемо. І на це питання я не знаю відповіді", – зазначив Марченко.
При цьому, міністр нагадує, що механізм бронювання в країні існує – заброньовано вже мільйон чоловіків. "Тому якби це був дійсно прозорий спосіб, коли ти платиш податки, реєструєшся, і це тобі дозволяє як мінімум бути гарантованим, що тебе не спіймають, відразу не "запакують" і не відправлять кудись без твого відома, було б краще", – додав він.
За словами урядовця, дискусія непроста, тому що має поєднуватись з планами мобілізації, з розумінням того, що там відбувається, які є потреби, і чи вони повністю закриті.
"Наскільки я розумію, вони не повністю закриті, тому питання економічного бронювання досі дискутується", – зазначив Марченко.
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Що відомо про економічне бронювання?
Раніше прем’єр-міністр Денис Шмигаль анонсував впровадження принципу "воюй або працюй".
"Це допоможе збільшити кількість робочих місць та рівень середньої зарплати, а також наповнити бюджет", – пояснював голова уряду, не уточнивши, у чому полягає ідея.
Нагадаємо, раніше голова комітету ВР з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха разом з низкою інших депутатів від "Слуги народу" зареєстрував у Верховній Раді низку законопроєктів про "економічне бронювання", які передбачають різні варіанти бронювання від мобілізації в обмін на збільшені податки.
Детальніше читайте у матеріалі БізнесЦензора: Як працюватиме економічне бронювання. Усе, що треба знати
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Марченко звісно з боку бариг ??? Бо можуть забашляти
Якщо людина потрібна війську його мобілізують. Таке відчуття що той хто заробляє більше - недоторканий.
Можливо вони мають освіту, навички, досвід. Але в війську теж потрібні розумні люди.
Єдиним критерієм бронювання має бути робота в ОПК. І то на самому виробництві, а не офісний планктон та якісь дорадчі структури.
Можливо ще норма 50% . Бо будь яке виробництво або бізнес без основних фахівців занепаде. Але на місце цих 50% треба набирати та навчати .
В Ізраїлі всі проходять військовий вишкіл. Та чомусь Ізраїль не занепадає.
І все.
-ні. не потрібні
коли є попит - ринок сам створює схеми
і ці "схеми" зараз збагачують багато кого, в тому числі і де-яких "військових" (типу тцк)
а як тільки створяться легальні умови бронювання - ці потоки закінчаться... тому і не дуже поспішають щось міняти
Знає і нічого не робить. То він злодій вже тільки за це. Знати про кримінал і нічого не робити будучи на посаді міністра!
Гей, на баржє, в Україні війна за існування держави, яке " ікономічнє бронювання"?.
Ви для пєскова і мішустіна бронюєте людей, що б фронт швидше до Києва присунувся?
А мав би! Керівництво, виходячі з закупівельними скандалами працює не ефективно. Гроші йдуть ріками. А їх ще треба взяти через реальний сектор економіки. Далі. Вітчизняне виробництво зброї. Нажаль тільки декілька країн замовляють у вітчизняних виробництв зброю та БК, бо у держави не має розуміння та грошей.
Поки не має справжньої мобілізації людей на збройові заводи - хто й що вам буде робити?
Далі. ******** характер війни: потрібна вмотивована піхота з дронами. Ну це не враховуючи супутню техніку. Щоб виграти якістю, а не кількістю. На цьому сайті повно матеріалів з теми.
Як завжди муркотить белькотить, а нічого путнього не виходить