Зеленський та Стармер весь ранок обговорювали "План перемоги"

Прем'єр Великої Британії Кір Стармер заявив, що протягом ранку обговорював із президентом Володимиром Зеленським "План перемоги".

Про це пише Sky News, інформує Цензор.НЕТ.

Глава держави та прем'єр Британії зустрілися на Даунінг-стріт. Також Стармер приймав генсека НАТО Марка Рютте.

Вітаючи Рютте, Стармер сказав, що вони із Зеленським "весь ранок проводили, обговорюючи "План перемоги"".

Рютте заявив, що "йдеться про Україну, але також про захист Заходу і про те, як ми залишаємось у безпеці".

Раніше видання Reuters повідомляло, що Зеленський прибуде з візитом до Великої Британії, де зустрінеться з прем’єр-міністром країни Кіром Стармером та генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

Згодом стало відомо про зустріч Стармера та Зеленського у Лондоні.

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"План перемоги" України

27 серпня на пресконференції президент Зеленський заявив, що Україна планує у вересні представити США свій "План перемоги" у війні.

Глава Пентагону Ллойд Остін заявив, що під час засідання у форматі "Рамштайн" "План перемоги" не обговорювали.

8 вересня Зеленський заявив, що обговорив з делегацією конгресу США "певні деталі "Плану перемоги України", та планує представити його Байдену, Трампу і Гарріс.

Згодом президент заявив, що "План перемоги" України буде представлений в США та на другому Саміті миру.

Також Зеленський повідомив, що "План перемоги" України, який планується представити президенту США Джо Байдену, містить 4 основні пункти і один додатковий, який буде "потрібен після війни".

"План перемоги" передбачає запрошення до вступу України в НАТО і зобов'язання США щодо постійних поставок сучасного озброєння.

Також він передбачає продовження операції на території Курської області РФ.

26 вересня Володимир Зеленський провів зустріч із двопартійною делегацією Палати представників Конгресу США, під час якої представив ключові пункти "Плану перемоги".

Глава Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що "План перемоги" буде представлено громадянам, але деякі його пункти будуть закритими.

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