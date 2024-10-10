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Новини Війна
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Зеленський та Стармер весь ранок обговорювали "План перемоги"

Зеленський та Стармер обговорювали План перемоги

Прем'єр Великої Британії Кір Стармер заявив, що протягом ранку обговорював із президентом Володимиром Зеленським "План перемоги".

Про це пише Sky News, інформує Цензор.НЕТ.

Глава держави та прем'єр Британії зустрілися на Даунінг-стріт. Також Стармер приймав генсека НАТО Марка Рютте.

Вітаючи Рютте, Стармер сказав, що вони із Зеленським "весь ранок проводили, обговорюючи "План перемоги"".

Рютте заявив, що "йдеться про Україну, але також про захист Заходу і про те, як ми залишаємось у безпеці".

Раніше видання Reuters повідомляло, що Зеленський прибуде з візитом до Великої Британії, де зустрінеться з прем’єр-міністром країни Кіром Стармером та генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

Згодом стало відомо про зустріч Стармера та Зеленського у Лондоні.

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"План перемоги" України

27 серпня на пресконференції президент Зеленський заявив, що Україна планує у вересні представити США свій "План перемоги" у війні.

Глава Пентагону Ллойд Остін заявив, що під час засідання у форматі "Рамштайн" "План перемоги" не обговорювали.

8 вересня Зеленський заявив, що обговорив з делегацією конгресу США "певні деталі "Плану перемоги України", та планує представити його Байдену, Трампу і Гарріс.

Згодом президент заявив, що "План перемоги" України буде представлений в США та на другому Саміті миру.

Також Зеленський повідомив, що "План перемоги" України, який планується представити президенту США Джо Байдену, містить 4 основні пункти і один додатковий, який буде "потрібен після війни".

"План перемоги" передбачає запрошення до вступу України в НАТО і зобов'язання США щодо постійних поставок сучасного озброєння.

Також він передбачає продовження операції на території Курської області РФ.

26 вересня Володимир Зеленський провів зустріч із двопартійною делегацією Палати представників Конгресу США, під час якої представив ключові пункти "Плану перемоги".

Глава Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що "План перемоги" буде представлено громадянам, але деякі його пункти будуть закритими.

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Автор: 

Зеленський Володимир (24222) Стармер Кір (219) План перемоги (85)


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Топ коментарі
+10
Завтра буде нова стаття: План настільки буде потужним що ми його засеретили для Українців )))
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10.10.2024 13:34
+7
Якась така назва плану... А давайте називати його " Великий план Великої Перемоги"?
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10.10.2024 13:33
+6
Завше був у захваті від британського ввічливого терпіння!
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10.10.2024 13:30
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І в сухому залишку?
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10.10.2024 13:23 Відповісти
ПЛАН перемоги хороший "план".....
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10.10.2024 13:24 Відповісти
Завтра буде нова стаття: План настільки буде потужним що ми його засеретили для Українців )))
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10.10.2024 13:34 Відповісти
Завше був у захваті від британського ввічливого терпіння!
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10.10.2024 13:30 Відповісти
Британці за декілька сторіч з ким тільки не спілкувалися - від хитрожопих нафтових бідуїнів, до повних папуасів-людожерів.

Наша дурна малеча - це не самий відбитий варіант, скоріше за все.
Для британця з державною вагою переходити на тона, які дозволяє собі, наприклад, ЗЄ з представниками ЗМІ - це втрачання гідності.

Тому навіть з такою абсолютною нікчемою, як ЗЄ, за спиною якої нема ні грошей, ні ресірсів, ні легетимності, ні сили, ні розуму вони ведуть себе вічливо та пристойно.

От більш прості та прямолінійні американці вже почали відверто ігнорити та зливати в унітаз нашого лідора.
З часом і британці закриють двері, вимкнуть дзвоник і накажуть дворецькому не пускати цього дурноголового хама.
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10.10.2024 15:42 Відповісти
Якась така назва плану... А давайте називати його " Великий план Великої Перемоги"?
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10.10.2024 13:33 Відповісти
Великий План Великої Перемоги від Найвеличнішого Препотужнішого
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10.10.2024 13:57 Відповісти
"весь ранок проводили, обговорюючи план перемоги". Джерело:

Без пляшки?!
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10.10.2024 13:35 Відповісти
Ну й що він міг там нагундосити аж на цілий ранок?
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10.10.2024 13:36 Відповісти
Єрмак заявив, що , але деякі його пункти будуть закритими. Придётся рассекретить главный из них, чтобы потом не разочароваться.
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10.10.2024 13:37 Відповісти
Це має бути план потужної, та незламної перемоги. Головна вимога, щоб шановні партнери давали грошей і не питали, куди вони підуть.
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10.10.2024 13:37 Відповісти
весь ранок, це з якої до якої години?
а, взагалі то, шашлик з ранку, під червоне, дієтологи не рекомендують.
тай ще, розмовляти з повним ротом, не красиво.
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10.10.2024 13:39 Відповісти
Продавлює оманські договорняки
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10.10.2024 13:40 Відповісти
Не могли добитись від Лідора відповідей на свої конкретні питання.
Без папірців, написаних іншими, Голохвастов не може зв'язати двох слів до купи. ☹️
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10.10.2024 13:43 Відповісти
Через 20 км війна може на територію Дніпропетровщини перейти, а неголений все химерні Плани перемоги обговорює. Десь там...
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10.10.2024 13:58 Відповісти
Цей план знають вже усі крім українців
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10.10.2024 13:59 Відповісти
Байден отменил все встречи из-за урагана. Людей бросили, а сам к семье поехал. План перемоги, до последнего цента с Украинцев. Як краще спитати, просроченный чi Безтермiновий?
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10.10.2024 14:02 Відповісти
Стармер весь ранок намагався втовкмачити Зеленському, що його план - фігня.
А Зеленський весь ранок бурмотів з бодуна, як завжди, щось абсолютно не зрозуміле...
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10.10.2024 14:03 Відповісти
что они хотели услышать от циничного, закомплексованного и тупого существа? а вот его избиратели видели в нем себя)
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10.10.2024 14:09 Відповісти
Зеленський та Стармер весь ранок обговорювали "План перемоги". Але Стармер так нічого і не второпав.
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10.10.2024 14:39 Відповісти
Криворіжці без плану ніяк..
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10.10.2024 15:01 Відповісти
Замість плану оборони країни він представив якийсь "план миру" ,а він подумав що терорист військовий злочинець путін і слухати не хоче.
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10.10.2024 15:18 Відповісти
Він схоже що вже зовсім втратив адекватність та зв'язок з реальністю.
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10.10.2024 16:34 Відповісти
Пан Стармер ніяк не міг зрозуміти з цих коміксів, що це за план такий.
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10.10.2024 15:30 Відповісти
зельц вмовляв Сталмера віддати половину України московії😃
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10.10.2024 15:59 Відповісти
Хтось може уявити план "перемоги" над Гітлером без ударів про виробництву зброї у глибині Німеччини? Я ні.
А ось Зеленський, схоже, може..... це з серії "пірістать проста стрілять" чи "нєнагнітайтє, шашличок"......
Зброю треба власну виробляти ДЛЯ ПОЧАТКУ у потрібних об'ємах, а тоді й план Перемоги з'явитися може.
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10.10.2024 16:32 Відповісти
 
 