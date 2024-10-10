Украина будет вынуждена уступить оккупированные территории в обмен на членство в НАТО, что может привести к госперевороту в стране.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет издание Forbes.

Отмечается, что для союзников картина войны в Украине сейчас выглядит мрачной, поскольку РФ завоевывает новые позиции на востоке. В то же время в армии Украины есть ряд проблем, связанных с недостаточностью личного состава и недостаточным вооружением.

На фоне этого обострилась дискуссия о членстве Украины в НАТО в обмен на территориальные уступки. Это, по данным издания, позволит РФ удерживать оккупированную территорию, в то же время Москва согласится со вступлением Украины в НАТО.

Однако, пишет Forbes, в таком случае в Украине может произойти государственный переворот, который устроят "ультранационалистические элементы армии".

Издание описало, как выглядит план Кремля в рамках такого соглашения.

"К тому времени, когда НАТО начнет выполнение (процедуры вступления. - Ред.), ультранационалистические элементы армии восстанут и устроят переворот против Зеленского за то, что он отдал Донбасс и Крым", - говорится в материале.

Далее Запад осудит этот переворот, чем усилит раскол. В это время Путин заполнит украинское пространство пропагандой для подрыва доверия к Западу, в частности из-за недостаточной поддержки Украины. Также эта пропаганда будет нацелена против Зеленского.

Ранее СМИ сообщали, что Украина и ее западные союзники обсуждают возможный компромисс, по которому Киев может получить членство в НАТО в обмен на дипломатическое решение вопроса оккупированных Россией территорий в будущем.