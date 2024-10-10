В Украине может произойти госпереворот на фоне разговоров о территориальных уступках, - Forbes
Украина будет вынуждена уступить оккупированные территории в обмен на членство в НАТО, что может привести к госперевороту в стране.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет издание Forbes.
Отмечается, что для союзников картина войны в Украине сейчас выглядит мрачной, поскольку РФ завоевывает новые позиции на востоке. В то же время в армии Украины есть ряд проблем, связанных с недостаточностью личного состава и недостаточным вооружением.
На фоне этого обострилась дискуссия о членстве Украины в НАТО в обмен на территориальные уступки. Это, по данным издания, позволит РФ удерживать оккупированную территорию, в то же время Москва согласится со вступлением Украины в НАТО.
Однако, пишет Forbes, в таком случае в Украине может произойти государственный переворот, который устроят "ультранационалистические элементы армии".
Издание описало, как выглядит план Кремля в рамках такого соглашения.
"К тому времени, когда НАТО начнет выполнение (процедуры вступления. - Ред.), ультранационалистические элементы армии восстанут и устроят переворот против Зеленского за то, что он отдал Донбасс и Крым", - говорится в материале.
Далее Запад осудит этот переворот, чем усилит раскол. В это время Путин заполнит украинское пространство пропагандой для подрыва доверия к Западу, в частности из-за недостаточной поддержки Украины. Также эта пропаганда будет нацелена против Зеленского.
Ранее СМИ сообщали, что Украина и ее западные союзники обсуждают возможный компромисс, по которому Киев может получить членство в НАТО в обмен на дипломатическое решение вопроса оккупированных Россией территорий в будущем.
Переворот може статися через авторитаризм влади і тотальну корупцію. Націоналізм ( то насторожує в заяві) тут не до чого.
Не виключаю, що опа саме і сприяла написанню цієї статті. Типу "ми тут ні до чого, то все націоналісти, захищайте нас!"
Не навчимося дивитися правді в очі - зникнем як нація !
Багато поважних видань ( не українських) пишуть про Україну. І визнайте, пишуть правду.
У Зеленського просто немає мандата на територіальні поступки. Тому він зобов'язаний прямо сказати Заходу, торгу територіями не буде, а доля України залежить тільки від вашої моралі, моралі, яка буде записана в Історію Людства.
подляки з їх блокадою, розсипаним зерном і раптовою проблемою термінової ексгумації. Грузини з їх рекламою на нашій крові. Орбан активно вилизуючий путіну зад. Фіцо, тремтячий як осиновий лист, щоб Україну тільки не взяли в НАТО. Цинічні і ссикливі сша і англія, що роззброїли Україну забравши за пусті обіцянки 3ій потенціал зброї в світі, і які тримають наші руки зв'язаними. Весь так званий "цивілізований" західний світ, який сс*ся сбивати потужним військовим алянсом навіть дрони над своєю територією, але радісно робить це для ізраїля.
Цей світ серйозно хворий і я не бачу ніякого хорошого майбутнього ні для кого з них, оскільки моралі там немає.
Оч-чень партиотично!
Зробіть іі гарнішою, дайте томагавки та Ф-35, і снарядів, і техніку. То і люди в армію відразу підтягнуться. А то як немає ніхіба, то як же ти зазовеш людей до арміі?
Я вважаю, що censor.net має взяти в неї з цього приводу інтерв'ю.
Маємо сподіватись, що міжнародне товариство цьому допоможе.
А підказати Форбсу тему "держперевороту" в офісі зеленського майстри.
Тепер як,антипереворот має відбутись,чи щось типу того?