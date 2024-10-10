РУС
539 534 148

В Украине может произойти госпереворот на фоне разговоров о территориальных уступках, - Forbes

Forbes пише про можливість держперевороту в Україні

Украина будет вынуждена уступить оккупированные территории в обмен на членство в НАТО, что может привести к госперевороту в стране.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет издание Forbes.

Отмечается, что для союзников картина войны в Украине сейчас выглядит мрачной, поскольку РФ завоевывает новые позиции на востоке. В то же время в армии Украины есть ряд проблем, связанных с недостаточностью личного состава и недостаточным вооружением.

На фоне этого обострилась дискуссия о членстве Украины в НАТО в обмен на территориальные уступки. Это, по данным издания, позволит РФ удерживать оккупированную территорию, в то же время Москва согласится со вступлением Украины в НАТО.

Читайте также: В Украине ликвидирована сеть "общественных организаций" Медведчука, которые готовили госпереворот в Киеве в 2022 году, - СБУ

Однако, пишет Forbes, в таком случае в Украине может произойти государственный переворот, который устроят "ультранационалистические элементы армии".

Издание описало, как выглядит план Кремля в рамках такого соглашения.

"К тому времени, когда НАТО начнет выполнение (процедуры вступления. - Ред.), ультранационалистические элементы армии восстанут и устроят переворот против Зеленского за то, что он отдал Донбасс и Крым", - говорится в материале.

Далее Запад осудит этот переворот, чем усилит раскол. В это время Путин заполнит украинское пространство пропагандой для подрыва доверия к Западу, в частности из-за недостаточной поддержки Украины. Также эта пропаганда будет нацелена против Зеленского.

Читайте также: Без приглашения Украины в НАТО мир невозможен, - Зеленский

Ранее СМИ сообщали, что Украина и ее западные союзники обсуждают возможный компромисс, по которому Киев может получить членство в НАТО в обмен на дипломатическое решение вопроса оккупированных Россией территорий в будущем.

Автор: 

Зеленский Владимир (21727) переворот (312) россия (96970)
Топ комментарии
+85
Спеціально для Форбс: державний переворот в Україні вже відбувся, країною правлять недобитки Януковича - «5 - 6 ефективних менеджерів».
10.10.2024 09:46 Ответить
+60
Той переворот мав статися вже тоді коли зелене підтерлося Конституцією вперше!
10.10.2024 09:44 Ответить
+47
"Ультранаціоналістичні..." Forbes вже б так явно не палився відробляючи кацапські копійки.
10.10.2024 09:50 Ответить
Технологічно все правильно, питання в наявності мотивованих і організованих людях, готових реалізувати всі ці технології. Підкреслю, як найважливіший це фактор організованості ...
10.10.2024 12:17 Ответить
Україні потрібен свій "мосад", на даний момент нехай і не публічний, але дієздатний ...
10.10.2024 12:40 Ответить
Більшість людей уявляє спротив корупції як організацію з єдиним центром. Така організація це мрія "зелених" - її легко виявити і знищити, але коли таких "спілок" десятки, сотні і тисячі по всій країні то корупціонерам наступає ******* і тікати їм нікуди. Карати цих виродків потрібно "тут і зараз" за найменшої можливості здійснити народне правосуддя з метою захисту країни. Метою спротиву і покарання є не захоплення влади, а її очищення від сміття, що створює умови для наступних виборів.
10.10.2024 14:28 Ответить
Суд Лінча найсправедливіший суд у світі ...
10.10.2024 14:30 Ответить
"Класичний" Суд Лінча базував свою діяльність на Біблії, Конституції та расовій теорії. У нас роль цих компонентів наближається до нуля... Українці це деідеологізовані матеріалісти-прагматики.
10.10.2024 14:52 Ответить
Форум трохи перекручує правду ( на користь Єрмака і Зеленського)
Переворот може статися через авторитаризм влади і тотальну корупцію. Націоналізм ( то насторожує в заяві) тут не до чого.
Не виключаю, що опа саме і сприяла написанню цієї статті. Типу "ми тут ні до чого, то все націоналісти, захищайте нас!"
10.10.2024 11:10 Ответить
100%. Пуйло багато дасть, щоб залишити свого зеленого гадьониша керувати подовше в Україні
10.10.2024 11:53 Ответить
Форб, не форум ! Вибачайте за помилку
10.10.2024 11:11 Ответить
Форбс... )))
10.10.2024 11:12 Ответить
Локшинатори не переводяться...
10.10.2024 11:21 Ответить
Гроші не пахнуть? Та від "Форбс" сильно тхне російськими рублями.
10.10.2024 11:22 Ответить
Шкода , що правду , про Україну , пишуть здебільшого іноземні видання ...
Не навчимося дивитися правді в очі - зникнем як нація !
10.10.2024 11:43 Ответить
Форбс вже років з 1,5, як належить російському олігарху, але чомусь вас не дивує зміст цієї інформації. Для вас це чиста правда. На таких, як ви і розрахована ця маніпуляція російського Форбсу
11.10.2024 10:19 Ответить
Але визнайте правду, що не тільки Форбс пише про Україну.
Багато поважних видань ( не українських) пишуть про Україну. І визнайте, пишуть правду.
11.10.2024 15:42 Ответить
Хтось знає, де держзаколот приносив щось добре в країну?(Чілі не згадуйте, бо там був зовнішній вплив). Латино американські країни заколотом виносили нагору людей, що занурювали їх суспільства в кризу, бо економіка і заколот - несумісні. Турція стала могутньою лише за сильного президента Ердогана. Лише демократичний шлях дає можливість для процвітання. Тому треба на всіх майданчиках вимагати ВИБОРИ!!! І відновлення Конституції, яку в нас вкрав ОП. І найперше в мережах.
10.10.2024 11:51 Ответить
Турция диктатура.
10.10.2024 19:42 Ответить
АХАХАХА, а хто його зробить? Терпіли, які вже 2 роки терплять знущання?
10.10.2024 12:19 Ответить
"ультранаціоналістичні елементи армії" - це таке перепечатування московських методичок, що соромно за журналістів які то репостять.
10.10.2024 12:20 Ответить
Хаха - "в обмін на членство в НАТО". Кому ця лапша ще заходить? Максимум - в обмін на те, що нам на голови ракети і шахеди не падатимуть.
10.10.2024 12:37 Ответить
Та що ж це таке? Чому на кожному фото він у супроводі регента? Під наглядом?
10.10.2024 12:38 Ответить
На фото в заголовке - папа и его бородатый мальчик
10.10.2024 12:42 Ответить
Інакше кажучи, народ України не підтримає територіальних поступок в обмін на членство в НАТО, у НАТО, у якого навіть немає зброї, у НАТО, у більшості країн якого витрачають на оборону менше ніж 2%, у НАТО, членами якого є такі країни, як Угорщина і Туреччина...

У Зеленського просто немає мандата на територіальні поступки. Тому він зобов'язаний прямо сказати Заходу, торгу територіями не буде, а доля України залежить тільки від вашої моралі, моралі, яка буде записана в Історію Людства.
10.10.2024 12:50 Ответить
От зе якраз і не проти поторгувати Йому пох чи бути президентом України чи гауляйтером малоросії.Аби владу втримати
10.10.2024 12:54 Ответить
Буде торгувати - втратить голову, у статті ясно сказано. І це правда
10.10.2024 12:58 Ответить
Він і так безголовий, тобто без розуму. А боїться він лише за свою дупу
10.10.2024 18:06 Ответить
я от постійно думаю, як ці люди будуть виглядати після війни і що про них напишуть в книжках....

подляки з їх блокадою, розсипаним зерном і раптовою проблемою термінової ексгумації. Грузини з їх рекламою на нашій крові. Орбан активно вилизуючий путіну зад. Фіцо, тремтячий як осиновий лист, щоб Україну тільки не взяли в НАТО. Цинічні і ссикливі сша і англія, що роззброїли Україну забравши за пусті обіцянки 3ій потенціал зброї в світі, і які тримають наші руки зв'язаними. Весь так званий "цивілізований" західний світ, який сс*ся сбивати потужним військовим алянсом навіть дрони над своєю територією, але радісно робить це для ізраїля.

Цей світ серйозно хворий і я не бачу ніякого хорошого майбутнього ні для кого з них, оскільки моралі там немає.
11.10.2024 00:41 Ответить
І тае може бути.Єрмак пограбує а потім кине країну в полумя громадянської війни щоб сліди замести
10.10.2024 12:53 Ответить
Переворот во время войны?
Оч-чень партиотично!
10.10.2024 13:43 Ответить
Так картина мрачна ІЗ-ЗА СОЮЗНИКІВ!

Зробіть іі гарнішою, дайте томагавки та Ф-35, і снарядів, і техніку. То і люди в армію відразу підтягнуться. А то як немає ніхіба, то як же ти зазовеш людей до арміі?
10.10.2024 14:11 Ответить
Чи буде в перевороті брати участь Олена Білозерська?

Я вважаю, що censor.net має взяти в неї з цього приводу інтерв'ю.
10.10.2024 14:30 Ответить
Он должен был произойти еще в 2023. Но Залужный струсил заваривать эту кашу. Но лучше раньше чем позже, с этим зеленым шоблом нас ждет только руина
10.10.2024 17:53 Ответить
А звідки у вас особисто така інформація? Смт це підігрівання російському Форбсу?
11.10.2024 10:23 Ответить
Какой еще "госпереворот"?! После окончания войны, чем бы переговоры не закончились, срок президентства Зе автоматом заканчивается
10.10.2024 17:57 Ответить
А почему "переворот", а не "революция "?) Наверное смотря чьи бутерброды будут раздовать: если американские- то революция, а если нет, то переворот!)
10.10.2024 18:57 Ответить
Якась маячня. Можливо з ОПи.
10.10.2024 19:07 Ответить
Має бути не "переворот" - а повернення конституційного стану України - то як це було після "влади" Януковича.
Маємо сподіватись, що міжнародне товариство цьому допоможе.
10.10.2024 19:35 Ответить
Единственная причина переворота - отсутствие денег у армии. Так что кормите армию. Армия не имеет амбиций, пока они накормлены.
10.10.2024 19:43 Ответить
Что касается сдачи оккупированных территорий - - зачем тогда там идут бои, погибло сколько людей, стерли с лица земли все, а люди (вы их спросили - они уже не хотят быть под властью РФ)..... Во вторых - - этот вариант будет выглядеть как капитуляция - - и комментировать тут нечего.... Далее - - - после любого исхода - - Зеленского и всей его команды и близко во власти не должно быть - уничтожили страну, разворовали, сколько людей погибло и вдруг сдача--а мнение ВСУ - вас не интересует.... Да они сами снесут и Банковую и все остальные их #подворотни#--ВРУ, Кабмин и т, д...
10.10.2024 20:40 Ответить
Зеленський і його оточення - не хочуть закінчення війни. Причина - втратять владу.
А підказати Форбсу тему "держперевороту" в офісі зеленського майстри.
11.10.2024 19:10 Ответить
Побистріше б уже! Ця влада антинародна! Вернуть Федоровича! Народ України за Януковича!
11.10.2024 23:00 Ответить
Переворот вже зробили зермаківці.
Тепер як,антипереворот має відбутись,чи щось типу того?
11.10.2024 23:59 Ответить
И забудут наверняка все заслуги Зеленского,а вспомнят только что евреи опять и здесь виноваты
14.10.2024 17:19 Ответить
