В Україні може статися держпереворот на тлі розмов про територіальні поступки, - Forbes

Україна буде змушена поступитися окупованими територіями в обмін на членство в НАТО, що може призвести до держперевороту в країні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише видання Forbes.

Зазначається, що для союзників картина війни в Україні наразі видається похмурою, оскільки РФ завойовує нові позиції на сході. Водночас в армії України є низка проблем, пов'язаних із браком особового складу та недостатнім озброєнням.

На тлі цього загострилася дискусія щодо членства України в НАТО в обмін на територіальні поступки. Це, за даними видання, дозволить РФ утримувати окуповану територію, водночас Москва погодиться зі вступом України до НАТО.

Читайте також: Зеленський обурився великою кількістю заброньованих від мобілізації. Процедуру тимчасово призупинили, - ЗМІ

Проте, пише Forbes, у такому разі в Україні може статися державний переворот, який влаштують "ультранаціоналістичні елементи армії".

Видання описало, який вигляд має план Кремля в рамках такої угоди.

"До того часу, коли НАТО розпочне виконання (процедури вступу. - Ред..), ультранаціоналістичні елементи армії повстануть і влаштують переворот проти Зеленського за те, що він віддав Донбас і Крим", - йдеться в матеріалі.

Далі Захід засудить цей переворот, чим посилить розкол. В цей час Путін заповнить український простір пропагандою для підриву довіри до Заходу, зокрема через недостатню підтримку України. Також цю пропаганду буде націлено проти Зеленського.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Хочемо отримати перший крок щодо запрошення України в НАТО вже зараз, - Зеленський

Раніше ЗМІ повідомляли, що Україна та її західні союзники обговорюють можливий компроміс, за яким Київ може отримати членство в НАТО в обмін на дипломатичне розв'язання питання окупованих Росією територій у майбутньому.