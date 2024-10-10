В Україні може статися держпереворот на тлі розмов про територіальні поступки, - Forbes
Україна буде змушена поступитися окупованими територіями в обмін на членство в НАТО, що може призвести до держперевороту в країні.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише видання Forbes.
Зазначається, що для союзників картина війни в Україні наразі видається похмурою, оскільки РФ завойовує нові позиції на сході. Водночас в армії України є низка проблем, пов'язаних із браком особового складу та недостатнім озброєнням.
На тлі цього загострилася дискусія щодо членства України в НАТО в обмін на територіальні поступки. Це, за даними видання, дозволить РФ утримувати окуповану територію, водночас Москва погодиться зі вступом України до НАТО.
Проте, пише Forbes, у такому разі в Україні може статися державний переворот, який влаштують "ультранаціоналістичні елементи армії".
Видання описало, який вигляд має план Кремля в рамках такої угоди.
"До того часу, коли НАТО розпочне виконання (процедури вступу. - Ред..), ультранаціоналістичні елементи армії повстануть і влаштують переворот проти Зеленського за те, що він віддав Донбас і Крим", - йдеться в матеріалі.
Далі Захід засудить цей переворот, чим посилить розкол. В цей час Путін заповнить український простір пропагандою для підриву довіри до Заходу, зокрема через недостатню підтримку України. Також цю пропаганду буде націлено проти Зеленського.
Раніше ЗМІ повідомляли, що Україна та її західні союзники обговорюють можливий компроміс, за яким Київ може отримати членство в НАТО в обмін на дипломатичне розв'язання питання окупованих Росією територій у майбутньому.
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Переворот може статися через авторитаризм влади і тотальну корупцію. Націоналізм ( то насторожує в заяві) тут не до чого.
Не виключаю, що опа саме і сприяла написанню цієї статті. Типу "ми тут ні до чого, то все націоналісти, захищайте нас!"
Не навчимося дивитися правді в очі - зникнем як нація !
Багато поважних видань ( не українських) пишуть про Україну. І визнайте, пишуть правду.
У Зеленського просто немає мандата на територіальні поступки. Тому він зобов'язаний прямо сказати Заходу, торгу територіями не буде, а доля України залежить тільки від вашої моралі, моралі, яка буде записана в Історію Людства.
подляки з їх блокадою, розсипаним зерном і раптовою проблемою термінової ексгумації. Грузини з їх рекламою на нашій крові. Орбан активно вилизуючий путіну зад. Фіцо, тремтячий як осиновий лист, щоб Україну тільки не взяли в НАТО. Цинічні і ссикливі сша і англія, що роззброїли Україну забравши за пусті обіцянки 3ій потенціал зброї в світі, і які тримають наші руки зв'язаними. Весь так званий "цивілізований" західний світ, який сс*ся сбивати потужним військовим алянсом навіть дрони над своєю територією, але радісно робить це для ізраїля.
Цей світ серйозно хворий і я не бачу ніякого хорошого майбутнього ні для кого з них, оскільки моралі там немає.
Оч-чень партиотично!
Зробіть іі гарнішою, дайте томагавки та Ф-35, і снарядів, і техніку. То і люди в армію відразу підтягнуться. А то як немає ніхіба, то як же ти зазовеш людей до арміі?
Я вважаю, що censor.net має взяти в неї з цього приводу інтерв'ю.
Маємо сподіватись, що міжнародне товариство цьому допоможе.
А підказати Форбсу тему "держперевороту" в офісі зеленського майстри.
Тепер як,антипереворот має відбутись,чи щось типу того?