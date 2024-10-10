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В Україні може статися держпереворот на тлі розмов про територіальні поступки, - Forbes

Forbes пише про можливість держперевороту в Україні

Україна буде змушена поступитися окупованими територіями в обмін на членство в НАТО, що може призвести до держперевороту в країні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише видання Forbes.

Зазначається, що для союзників картина війни в Україні наразі видається похмурою, оскільки РФ завойовує нові позиції на сході. Водночас в армії України є низка проблем, пов'язаних із браком особового складу та недостатнім озброєнням.

На тлі цього загострилася дискусія щодо членства України в НАТО в обмін на територіальні поступки. Це, за даними видання, дозволить РФ утримувати окуповану територію, водночас Москва погодиться зі вступом України до НАТО.

Читайте також: Зеленський обурився великою кількістю заброньованих від мобілізації. Процедуру тимчасово призупинили, - ЗМІ

Проте, пише Forbes, у такому разі в Україні може статися державний переворот, який влаштують "ультранаціоналістичні елементи армії".

Видання описало, який вигляд має план Кремля в рамках такої угоди.

"До того часу, коли НАТО розпочне виконання (процедури вступу. - Ред..), ультранаціоналістичні елементи армії повстануть і влаштують переворот проти Зеленського за те, що він віддав Донбас і Крим", - йдеться в матеріалі.

Далі Захід засудить цей переворот, чим посилить розкол. В цей час Путін заповнить український простір пропагандою для підриву довіри до Заходу, зокрема через недостатню підтримку України. Також цю пропаганду буде націлено проти Зеленського.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Хочемо отримати перший крок щодо запрошення України в НАТО вже зараз, - Зеленський

Раніше ЗМІ повідомляли, що Україна та її західні союзники обговорюють можливий компроміс, за яким Київ може отримати членство в НАТО в обмін на дипломатичне розв'язання питання окупованих Росією територій у майбутньому.

Автор: 

Зеленський Володимир (24222) переворот (214) росія (65856)


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Топ коментарі
+85
Спеціально для Форбс: державний переворот в Україні вже відбувся, країною правлять недобитки Януковича - «5 - 6 ефективних менеджерів».
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10.10.2024 09:46
+60
Той переворот мав статися вже тоді коли зелене підтерлося Конституцією вперше!
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10.10.2024 09:44
+47
"Ультранаціоналістичні..." Forbes вже б так явно не палився відробляючи кацапські копійки.
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10.10.2024 09:50
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Технологічно все правильно, питання в наявності мотивованих і організованих людях, готових реалізувати всі ці технології. Підкреслю, як найважливіший це фактор організованості ...
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10.10.2024 12:17 Відповісти
Україні потрібен свій "мосад", на даний момент нехай і не публічний, але дієздатний ...
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10.10.2024 12:40 Відповісти
Більшість людей уявляє спротив корупції як організацію з єдиним центром. Така організація це мрія "зелених" - її легко виявити і знищити, але коли таких "спілок" десятки, сотні і тисячі по всій країні то корупціонерам наступає ******* і тікати їм нікуди. Карати цих виродків потрібно "тут і зараз" за найменшої можливості здійснити народне правосуддя з метою захисту країни. Метою спротиву і покарання є не захоплення влади, а її очищення від сміття, що створює умови для наступних виборів.
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10.10.2024 14:28 Відповісти
Суд Лінча найсправедливіший суд у світі ...
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10.10.2024 14:30 Відповісти
"Класичний" Суд Лінча базував свою діяльність на Біблії, Конституції та расовій теорії. У нас роль цих компонентів наближається до нуля... Українці це деідеологізовані матеріалісти-прагматики.
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10.10.2024 14:52 Відповісти
Форум трохи перекручує правду ( на користь Єрмака і Зеленського)
Переворот може статися через авторитаризм влади і тотальну корупцію. Націоналізм ( то насторожує в заяві) тут не до чого.
Не виключаю, що опа саме і сприяла написанню цієї статті. Типу "ми тут ні до чого, то все націоналісти, захищайте нас!"
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10.10.2024 11:10 Відповісти
100%. Пуйло багато дасть, щоб залишити свого зеленого гадьониша керувати подовше в Україні
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10.10.2024 11:53 Відповісти
Форб, не форум ! Вибачайте за помилку
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10.10.2024 11:11 Відповісти
Форбс... )))
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10.10.2024 11:12 Відповісти
Локшинатори не переводяться...
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10.10.2024 11:21 Відповісти
Гроші не пахнуть? Та від "Форбс" сильно тхне російськими рублями.
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10.10.2024 11:22 Відповісти
Шкода , що правду , про Україну , пишуть здебільшого іноземні видання ...
Не навчимося дивитися правді в очі - зникнем як нація !
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10.10.2024 11:43 Відповісти
Форбс вже років з 1,5, як належить російському олігарху, але чомусь вас не дивує зміст цієї інформації. Для вас це чиста правда. На таких, як ви і розрахована ця маніпуляція російського Форбсу
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11.10.2024 10:19 Відповісти
Але визнайте правду, що не тільки Форбс пише про Україну.
Багато поважних видань ( не українських) пишуть про Україну. І визнайте, пишуть правду.
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11.10.2024 15:42 Відповісти
Хтось знає, де держзаколот приносив щось добре в країну?(Чілі не згадуйте, бо там був зовнішній вплив). Латино американські країни заколотом виносили нагору людей, що занурювали їх суспільства в кризу, бо економіка і заколот - несумісні. Турція стала могутньою лише за сильного президента Ердогана. Лише демократичний шлях дає можливість для процвітання. Тому треба на всіх майданчиках вимагати ВИБОРИ!!! І відновлення Конституції, яку в нас вкрав ОП. І найперше в мережах.
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10.10.2024 11:51 Відповісти
Турция диктатура.
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10.10.2024 19:42 Відповісти
АХАХАХА, а хто його зробить? Терпіли, які вже 2 роки терплять знущання?
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10.10.2024 12:19 Відповісти
"ультранаціоналістичні елементи армії" - це таке перепечатування московських методичок, що соромно за журналістів які то репостять.
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10.10.2024 12:20 Відповісти
Хаха - "в обмін на членство в НАТО". Кому ця лапша ще заходить? Максимум - в обмін на те, що нам на голови ракети і шахеди не падатимуть.
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10.10.2024 12:37 Відповісти
Та що ж це таке? Чому на кожному фото він у супроводі регента? Під наглядом?
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10.10.2024 12:38 Відповісти
На фото в заголовке - папа и его бородатый мальчик
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10.10.2024 12:42 Відповісти
Інакше кажучи, народ України не підтримає територіальних поступок в обмін на членство в НАТО, у НАТО, у якого навіть немає зброї, у НАТО, у більшості країн якого витрачають на оборону менше ніж 2%, у НАТО, членами якого є такі країни, як Угорщина і Туреччина...

У Зеленського просто немає мандата на територіальні поступки. Тому він зобов'язаний прямо сказати Заходу, торгу територіями не буде, а доля України залежить тільки від вашої моралі, моралі, яка буде записана в Історію Людства.
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10.10.2024 12:50 Відповісти
От зе якраз і не проти поторгувати Йому пох чи бути президентом України чи гауляйтером малоросії.Аби владу втримати
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10.10.2024 12:54 Відповісти
Буде торгувати - втратить голову, у статті ясно сказано. І це правда
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10.10.2024 12:58 Відповісти
Він і так безголовий, тобто без розуму. А боїться він лише за свою дупу
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10.10.2024 18:06 Відповісти
я от постійно думаю, як ці люди будуть виглядати після війни і що про них напишуть в книжках....

подляки з їх блокадою, розсипаним зерном і раптовою проблемою термінової ексгумації. Грузини з їх рекламою на нашій крові. Орбан активно вилизуючий путіну зад. Фіцо, тремтячий як осиновий лист, щоб Україну тільки не взяли в НАТО. Цинічні і ссикливі сша і англія, що роззброїли Україну забравши за пусті обіцянки 3ій потенціал зброї в світі, і які тримають наші руки зв'язаними. Весь так званий "цивілізований" західний світ, який сс*ся сбивати потужним військовим алянсом навіть дрони над своєю територією, але радісно робить це для ізраїля.

Цей світ серйозно хворий і я не бачу ніякого хорошого майбутнього ні для кого з них, оскільки моралі там немає.
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11.10.2024 00:41 Відповісти
І тае може бути.Єрмак пограбує а потім кине країну в полумя громадянської війни щоб сліди замести
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10.10.2024 12:53 Відповісти
Переворот во время войны?
Оч-чень партиотично!
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10.10.2024 13:43 Відповісти
Так картина мрачна ІЗ-ЗА СОЮЗНИКІВ!

Зробіть іі гарнішою, дайте томагавки та Ф-35, і снарядів, і техніку. То і люди в армію відразу підтягнуться. А то як немає ніхіба, то як же ти зазовеш людей до арміі?
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10.10.2024 14:11 Відповісти
Чи буде в перевороті брати участь Олена Білозерська?

Я вважаю, що censor.net має взяти в неї з цього приводу інтерв'ю.
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10.10.2024 14:30 Відповісти
Он должен был произойти еще в 2023. Но Залужный струсил заваривать эту кашу. Но лучше раньше чем позже, с этим зеленым шоблом нас ждет только руина
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10.10.2024 17:53 Відповісти
А звідки у вас особисто така інформація? Смт це підігрівання російському Форбсу?
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11.10.2024 10:23 Відповісти
Какой еще "госпереворот"?! После окончания войны, чем бы переговоры не закончились, срок президентства Зе автоматом заканчивается
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10.10.2024 17:57 Відповісти
А почему "переворот", а не "революция "?) Наверное смотря чьи бутерброды будут раздовать: если американские- то революция, а если нет, то переворот!)
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10.10.2024 18:57 Відповісти
Якась маячня. Можливо з ОПи.
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10.10.2024 19:07 Відповісти
Має бути не "переворот" - а повернення конституційного стану України - то як це було після "влади" Януковича.
Маємо сподіватись, що міжнародне товариство цьому допоможе.
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10.10.2024 19:35 Відповісти
Единственная причина переворота - отсутствие денег у армии. Так что кормите армию. Армия не имеет амбиций, пока они накормлены.
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10.10.2024 19:43 Відповісти
Что касается сдачи оккупированных территорий - - зачем тогда там идут бои, погибло сколько людей, стерли с лица земли все, а люди (вы их спросили - они уже не хотят быть под властью РФ)..... Во вторых - - этот вариант будет выглядеть как капитуляция - - и комментировать тут нечего.... Далее - - - после любого исхода - - Зеленского и всей его команды и близко во власти не должно быть - уничтожили страну, разворовали, сколько людей погибло и вдруг сдача--а мнение ВСУ - вас не интересует.... Да они сами снесут и Банковую и все остальные их #подворотни#--ВРУ, Кабмин и т, д...
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10.10.2024 20:40 Відповісти
Зеленський і його оточення - не хочуть закінчення війни. Причина - втратять владу.
А підказати Форбсу тему "держперевороту" в офісі зеленського майстри.
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11.10.2024 19:10 Відповісти
Побистріше б уже! Ця влада антинародна! Вернуть Федоровича! Народ України за Януковича!
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11.10.2024 23:00 Відповісти
Переворот вже зробили зермаківці.
Тепер як,антипереворот має відбутись,чи щось типу того?
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11.10.2024 23:59 Відповісти
И забудут наверняка все заслуги Зеленского,а вспомнят только что евреи опять и здесь виноваты
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14.10.2024 17:19 Відповісти
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