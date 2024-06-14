В Украине ликвидирована сеть "общественных организаций" Медведчука, которые готовили госпереворот в Киеве в 2022 году, - СБУ

По материалам Службы безопасности суд удовлетворил иск Минюста о запрете 8 пророссийских организаций, которые координировал экс-нардеп Виктор Медведчук. Представители этих "общественных организаций" планировали государственный переворот в Украине, который хотели синхронизировать с началом полномасштабного вторжения РФ в феврале 2022 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Таким образом они надеялись помочь агрессору как можно быстрее захватить Киев, а впоследствии и всю территорию Украины. Для этого представители этих организаций должны были инициировать проведение в Киеве так называемого "национального собрания".

Отмечается, что во время "съезда" планировалось объявить ультиматум высшему военно-политическому руководству Украины относительно "отстранения от власти". В случае отказа - злоумышленники намеревались захватить ключевые госучреждения в Киеве и других регионах государства. Для этого планировали сформировать боевые группы, в состав которых должно было войти более полутысячи вооруженных лиц.

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Как напомнили в СБУ, в 2022 году ведомство заблаговременно разоблачило вражеские планы и предотвратило их реализацию. В результате спецоперации сотрудники Службы безопасности задержали трех организаторов преступления в начале полномасштабного вторжения РФ.

В августе 2023 года злоумышленники получили различные сроки тюремного заключения. Также был заочно осужден гражданин рф, который координировал подрывную деятельность "общественных организаций" Медведчука из России.

Какие организации запретили

Сейчас по материалам СБУ, суд постановил запретить и принудительно распустить такие организации:

Международная общественная организация "Мы народ Украины";

Всеукраинская общественная организация "Всеукраинское гетманское казачество имени Ивана Богуна";

"Соборное казачество";

"Соборное казачество" "Харьковский округ";

"Соборное казачество" "Барышевская станица";

"Соборное казачество" "Киевский округ";

"Соборное казачество" "Львовский округ";

"Соборное казачество" "Сумской округ".

Как отмечается, комплексные мероприятия проводили сотрудники СБУ в Ивано-Франковской области под процессуальным руководством областной прокуратуры.