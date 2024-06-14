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Новости
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В Украине ликвидирована сеть "общественных организаций" Медведчука, которые готовили госпереворот в Киеве в 2022 году, - СБУ

медведчук,путін

По материалам Службы безопасности суд удовлетворил иск Минюста о запрете 8 пророссийских организаций, которые координировал экс-нардеп Виктор Медведчук. Представители этих "общественных организаций" планировали государственный переворот в Украине, который хотели синхронизировать с началом полномасштабного вторжения РФ в феврале 2022 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Таким образом они надеялись помочь агрессору как можно быстрее захватить Киев, а впоследствии и всю территорию Украины. Для этого представители этих организаций должны были инициировать проведение в Киеве так называемого "национального собрания".

Отмечается, что во время "съезда" планировалось объявить ультиматум высшему военно-политическому руководству Украины относительно "отстранения от власти". В случае отказа - злоумышленники намеревались захватить ключевые госучреждения в Киеве и других регионах государства. Для этого планировали сформировать боевые группы, в состав которых должно было войти более полутысячи вооруженных лиц.

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Как напомнили в СБУ, в 2022 году ведомство заблаговременно разоблачило вражеские планы и предотвратило их реализацию. В результате спецоперации сотрудники Службы безопасности задержали трех организаторов преступления в начале полномасштабного вторжения РФ.

В августе 2023 года злоумышленники получили различные сроки тюремного заключения. Также был заочно осужден гражданин рф, который координировал подрывную деятельность "общественных организаций" Медведчука из России.

Какие организации запретили

Сейчас по материалам СБУ, суд постановил запретить и принудительно распустить такие организации:

  • Международная общественная организация "Мы народ Украины";
  • Всеукраинская общественная организация "Всеукраинское гетманское казачество имени Ивана Богуна";
  • "Соборное казачество";
  • "Соборное казачество" "Харьковский округ";
  • "Соборное казачество" "Барышевская станица";
  • "Соборное казачество" "Киевский округ";
  • "Соборное казачество" "Львовский округ";
  • "Соборное казачество" "Сумской округ".

Как отмечается, комплексные мероприятия проводили сотрудники СБУ в Ивано-Франковской области под процессуальным руководством областной прокуратуры.

Автор: 

запрет (1708) Медведчук Виктор (1789) переворот (312) СБУ (19924)


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Топ комментарии
+24
З організаціями медведчука все зрозуміло, а от, що робити з організаціями єрмака, який фактично узурпував владу (іншими словами, здійснив державний переворот)?
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14.06.2024 15:06
+15
Організації заборонили, а члени цих органцізацій спокійно сидять у Верховній зРаді і в УПЦ МП.
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14.06.2024 15:28
+12
А что в ОПе будет обыск. Там реально ктото узурпировал полномочия!
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14.06.2024 15:15
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Держпереворот готували у 2022 р. Не вийшло і два роки самоліквідовувалися?
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14.06.2024 15:05 Ответить
Дємони самоліквідіровалісь.

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14.06.2024 17:57 Ответить
З організаціями медведчука все зрозуміло, а от, що робити з організаціями єрмака, який фактично узурпував владу (іншими словами, здійснив державний переворот)?
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14.06.2024 15:06 Ответить
Заборонили і розпустили - сказали шо держпереворот відміняється
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14.06.2024 15:09 Ответить
Ну як 3 чудака можуть здійснити переворот? Не смішіть ураїнців.
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14.06.2024 15:11 Ответить
А что в ОПе будет обыск. Там реально ктото узурпировал полномочия!
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14.06.2024 15:15 Ответить
І трох років не минуло, як доблісне сбу щось зробило. Бо були дуже зайняті переписували майно на дружин, балакали на марахвоні
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14.06.2024 15:17 Ответить
Таке в зелених СБУ. Повинні були працювати на випередження. Так Путін не дозволяв.
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14.06.2024 16:20 Ответить
"власть" в ізгнанії )))))))))
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14.06.2024 15:20 Ответить
Тю, так депутати від мертвечука досі засідають в Раді і голосують синхронно з зеленими слугами. Наприклад, за закон про мобілізацію вони голосували, а ЄС, БЮТ і більшість Голосу - ні...
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14.06.2024 15:23 Ответить
Ще СБУ нехай перевірить мережу своїх відставників і відставників КҐБ - там 99% агентура *****
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14.06.2024 15:24 Ответить
Як же швиденько, зенелох віддав мертвечука пуйлу.
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14.06.2024 15:26 Ответить
А 2,5 роки війни зелені в них досвід переймали.
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14.06.2024 15:27 Ответить
Організації заборонили, а члени цих органцізацій спокійно сидять у Верховній зРаді і в УПЦ МП.
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14.06.2024 15:28 Ответить
Що вони там ліквідували, коли нинішня влада представників ОПЗЖ відрядила представляти Україну що до відновлення, це оначає, що їм вже готують місце у наступному складі влади
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14.06.2024 15:30 Ответить
а чого так довго чекали? просто цікаво...
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14.06.2024 15:32 Ответить
Самі прийшли в СБУ і з питаннями -ну хто в них зараз керівник ( від Мертвечука чи від ригів ? ) і хто взагалі має платити. В Івано-Франківську СБУшники чухають потилиці - а дійсно хто?
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14.06.2024 15:49 Ответить
+++
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14.06.2024 16:06 Ответить
Так-так і готували 100500 напад на хрінпіду.
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14.06.2024 16:00 Ответить
А як з "переворотом2 під проводом ахметки?Де посадки?
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14.06.2024 16:24 Ответить
Да неужели ликвидировано?! Это не правда. Пример, общественная организация - всеукраинский союз советских офицеров!!! Бабушка с дедушкой, в совковской форме со звёздами, которых полицейские в Киеве на 9 мая 2024 года остановили и попросили снять советскую символику, всё же сама на камеру рассказала. Кто они, чем дышат и что собираются делать. Пока такие будут, будет существовать сеть информаторов рф в Украине. Именно они, информаторы, и есть очень больше зло в тылу, и с ними надо что-то делать!
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14.06.2024 16:28 Ответить
ліквідовано тобто вони всі гниють в лісопосадках бо якщо ні то підбирайте слова не треба дурити людей
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14.06.2024 18:59 Ответить
Ворог вже пробрався до апаратного забезпечення ВРУ.
"На реєстрації знаходився проєкт постанови щодо зменшення зарплат працівників апарату Верховноі Ради, які зараз отримують мільйони, і це не жарт... Кількість підписантів була біля 100, коли підписи почали зникати з проєкту. Фізично зникати. Так зникло 13 підписів протягом 10 хвилин, що технічно неможливо зробити без втручання в систему", - зауважила Третьякова.
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14.06.2024 20:46 Ответить
Два роки пройшло,нікого не посадили! Що самі на себе виходять? Чи тільки з Червінським і військовими,які сидять за гратами можуть боротись? Скільки мотузці не витись,все одно край буде!
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14.06.2024 21:10 Ответить
Невже вони дійсно вірять, що в це хтось дійсно повірить?
Особливо в оцю ну прсото шедевральну дурню: "...У разі відмови - зловмисники мали намір захопити ключові держустанови у Києві та інших регіонах держави..." Вибачте - яким нх боком вони хотіли захопити????
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14.06.2024 21:50 Ответить
Не пройшло і 3 роки…. Розумію що бубочка недотьопа , а що порох хіба не знав що мертвечук витворяє??? Фігня якась
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14.06.2024 22:24 Ответить
На третьому році війни??????))))))
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15.06.2024 01:38 Ответить
 
 