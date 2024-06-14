Собирал разведданные о СБУ и ССО для ФСБ: Служба безопасности задержала чиновника Хмельницкого горсовета. ФОТОрепортаж

Задержан руководитель одного из отделов Хмельницкого горсовета, работавший на ФСБ и собиравший информацию о пунктах дислокации и местах проживания украинских военнослужащих на территории области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Россиян интересовали разведданные о подразделениях СБУ и Сил специальных операций ВСУ.

Также чиновник пытался выявить адреса производства украинских беспилотников, которые отправляют на передовую.

"Оккупанты планировали использовать эту информацию для подготовки ракетных ударов, а также возможных диверсий и терактов. Служба безопасности своевременно раскрыла планы врага и задержала злоумышленника с поличным, когда он прямо из рабочего кабинета пытался передать разведданные агрессору.

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Как установило расследование, фигурант попал в поле зрения фсб во время своей учебы в 90-х в московском техническом университете имени Баумана. После начала полномасштабного вторжения с ним связался кадровый сотрудник фсб и привлек чиновника к разведывательно-подрывной деятельности против Украины. Они поддерживали коммуникацию через анонимные чаты в мессенджерах", - говорится в сообщении.

Мужчине сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Сейчас он находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение.

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