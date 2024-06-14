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Собирал разведданные о СБУ и ССО для ФСБ: Служба безопасности задержала чиновника Хмельницкого горсовета. ФОТОрепортаж

Задержан руководитель одного из отделов Хмельницкого горсовета, работавший на ФСБ и собиравший информацию о пунктах дислокации и местах проживания украинских военнослужащих на территории области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Россиян интересовали разведданные о подразделениях СБУ и Сил специальных операций ВСУ.

Также чиновник пытался выявить адреса производства украинских беспилотников, которые отправляют на передовую.

"Оккупанты планировали использовать эту информацию для подготовки ракетных ударов, а также возможных диверсий и терактов. Служба безопасности своевременно раскрыла планы врага и задержала злоумышленника с поличным, когда он прямо из рабочего кабинета пытался передать разведданные агрессору.

Также смотрите: К 15 годам приговорен "крот" российской разведки, мобилизовавшийся в ВСУ, чтобы шпионить на передовой, - СБУ. ФОТО

Как установило расследование, фигурант попал в поле зрения фсб во время своей учебы в 90-х в московском техническом университете имени Баумана. После начала полномасштабного вторжения с ним связался кадровый сотрудник фсб и привлек чиновника к разведывательно-подрывной деятельности против Украины. Они поддерживали коммуникацию через анонимные чаты в мессенджерах", - говорится в сообщении.

Мужчине сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Сейчас он находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Собирали разведданные о расположении ВСУ и восхваляли Путина: СБУ задержала агента ГРУ РФ и ее дочь в Днепре. ФОТОрепортаж

Чиновник Хмельницької міськради працював на ФСБ
Чиновник Хмельницької міськради працював на ФСБ
Чиновник Хмельницької міськради працював на ФСБ

Автор: 

СБУ (19924) Хмельницький (479) государственная измена (1544)


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Топ комментарии
+24
вбийте падаль!!
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14.06.2024 12:44
+15
Країни прибалтики розсекретили дані всіх гнид, ми ж розплачуємося кровью за свою безхребетність, і виплачуємо пенсії палачам українського народу понині....
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14.06.2024 12:51
+14
А що там ''козир''? Цвіте і пахне.
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14.06.2024 12:58
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вбийте падаль!!
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14.06.2024 12:44 Ответить
нізя, його на обмін підготують, щоб ще одну "не скурвлену" Сподівання Савченко притягнути... як і заповідав фактичний лідор України із ОПи, що син кацапського розвідника на пенсії та брат убитого Вальцманом продавця посад у країні мрій препізедента.
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14.06.2024 12:51 Ответить
Що ти мелеш.....
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14.06.2024 13:31 Ответить
я ж не ти та млином як підлога країни не підпрацьовую, чи не маєш сечі терпіти ці пекельні борошна?
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14.06.2024 13:38 Ответить
Ах ти ж яка тварюка
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14.06.2024 12:48 Ответить
А всі дивуються прилітам по Старкону...
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14.06.2024 12:50 Ответить
Країни прибалтики розсекретили дані всіх гнид, ми ж розплачуємося кровью за свою безхребетність, і виплачуємо пенсії палачам українського народу понині....
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14.06.2024 12:51 Ответить
ці країни було окуповано по 2-ій світовій, а над нами кацапня вузькоока вже катається 400років із заміщенням титульної нації на своїх бісів.
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14.06.2024 13:51 Ответить
Країни Балтії.
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14.06.2024 15:05 Ответить
лайно некінчається...і це ж не "юга-восток"...
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14.06.2024 12:52 Ответить
І не скажеш що дурень, бо вступити та закінчити самий престижний технічний вуз московщини ім. Баумана не кожен зможе, але рашизм головного мозку переміг здоровий глузд у цього покидька..
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14.06.2024 12:55 Ответить
А може й тривіальна жадібність до грошей, хтозна...
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14.06.2024 13:24 Ответить
А що там ''козир''? Цвіте і пахне.
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14.06.2024 12:58 Ответить
Но-но! Це Ви так про нашого Команданте?..
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14.06.2024 13:22 Ответить
Покажіть морду і призвіще, він зразу повіситься через муки совісті
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14.06.2024 13:07 Ответить
Це навряд чи. У таких істот атрофована совість. Отже, нестерпні борошна, нею спричинені, їм жодним чином не погрожують.
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14.06.2024 13:19 Ответить
ви не зрозуміли, просто його найдуть і допоможуть зрозуміти про совість...
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14.06.2024 13:28 Ответить
Горбатого могила виправляє.
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14.06.2024 13:31 Ответить
https://glavcom.ua/country/society/khmelnitskij-chinovnik-pidozrjuvanij-u-roboti-na-fsb-otrimav-vid-vladi-kvartiru-u-podarunok-1005470.html Начальник відділу програмного забезпечення управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради Руслан Бітюков
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16.06.2024 16:11 Ответить
Точно переселенець !!!
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14.06.2024 13:09 Ответить
Вкотре пишу: нашим "дорогим" чиновникам треба зробити "децимацію навпаки" - це коли з десяти особин виживає одна.
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14.06.2024 13:18 Ответить
Всіх, хто колись мав якесь відношення до кацапстану, треба ретельно перевіряти!!!
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14.06.2024 13:24 Ответить
Хто буде перевіряти, єрмак?!
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14.06.2024 13:33 Ответить
угу, тим у кого там тещі із мільйонними подарунками зятькам, приховане громадянство у суддів, мерів, силовиків та іншої наволочі від влади...
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14.06.2024 13:35 Ответить
В міськраді дохрена можна узнати про СБУ і ССО? щось мало віриться, ну а цього втопіть нахер, скажете купався.
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14.06.2024 14:57 Ответить
Він не просто в міськраді; він - https://glavcom.ua/country/society/khmelnitskij-chinovnik-pidozrjuvanij-u-roboti-na-fsb-otrimav-vid-vladi-kvartiru-u-podarunok-1005470.html Начальник відділу програмного забезпечення управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради Руслан Бітюков .
Він навіть особисто від мера рік тому отримав ордер і ключі від квартири (фото за лінком) у новобудові (помешкання площею 34,4 кв. м у житловому комплексі «Містечко північне») - розкопав «https://glavcom.ua/ Главком » з державного реєстру речових прав на нерухоме майно.
А "працював" над виявленням деталей виготовлення "Л..." (БПЛА) на місцевому підприємстві та військової частини, яка ними воює.... Касапи вже з раз десять по ним стріляли, є жертви...
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16.06.2024 16:10 Ответить
 
 