Собирал разведданные о СБУ и ССО для ФСБ: Служба безопасности задержала чиновника Хмельницкого горсовета. ФОТОрепортаж
Задержан руководитель одного из отделов Хмельницкого горсовета, работавший на ФСБ и собиравший информацию о пунктах дислокации и местах проживания украинских военнослужащих на территории области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Россиян интересовали разведданные о подразделениях СБУ и Сил специальных операций ВСУ.
Также чиновник пытался выявить адреса производства украинских беспилотников, которые отправляют на передовую.
"Оккупанты планировали использовать эту информацию для подготовки ракетных ударов, а также возможных диверсий и терактов. Служба безопасности своевременно раскрыла планы врага и задержала злоумышленника с поличным, когда он прямо из рабочего кабинета пытался передать разведданные агрессору.
Как установило расследование, фигурант попал в поле зрения фсб во время своей учебы в 90-х в московском техническом университете имени Баумана. После начала полномасштабного вторжения с ним связался кадровый сотрудник фсб и привлек чиновника к разведывательно-подрывной деятельности против Украины. Они поддерживали коммуникацию через анонимные чаты в мессенджерах", - говорится в сообщении.
Мужчине сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).
Сейчас он находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение.
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