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К 15 годам приговорен "крот" российской разведки, мобилизовавшийся в ВСУ, чтобы шпионить на передовой, - СБУ. ФОТО

Благодаря доказательной базе Службы безопасности реальный срок заключения получил агент РФ, который мобилизовался в ВСУ, чтобы шпионить за Силами обороны на восточном фронте. Ему назначено наказание в виде 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, в конце февраля 2024 года украинская спецслужба задержала предателя, когда он пытался бежать в непризнанное Приднестровье через пограничную реку. По данным следствия, вражеским соратником является житель Днепропетровщины, который в 2000-х годах окончил московский государственный университет, где получил диплом юриста.

Засуджено агента ГРУ

Сообщается, что во время обучения в России он попал в поле зрения военной разведки РФ (известной как ГРУ). После окончания московского вуза он вернулся в Украину, где длительное время находился в "режиме ожидания" вражеских заданий. В 2023 году на фигуранта вышел его российский куратор, который "активировал" его для проведения разведывательно-подрывной деятельности. После этого агент мобилизовался в одну из бригад ВСУ, в составе которой его направили в район Бахмута.

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По данным СБУ, находясь на прифронтовой территории, "крот" российского ГРУ собирал разведданные о местах базирования и перемещения украинских войск. Он поддерживал коммуникацию с оккупантами через специально созданный чат-бот, который администрировали представители ГРУ. Понимая неотвратимость наказания за совершенное преступление, предатель скрыто покинул свое подразделение и пытался бежать за границу. Однако сотрудники СБУ поэтапно задокументировали его преступления и задержали фигуранта на границе Винницкой области.

Так, на основании собранных доказательств злоумышленник признан виновным по ч. 2 ст. 111(государственная измена, совершенная в условиях военного положения) и ч. 4 ст. 408 (дезертирство) Уголовного кодекса Украины.

С учетом сотрудничества со следствием, суд назначил ему наказание в виде 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

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Автор: 

СБУ (19924) государственная измена (1544) ГРУ (84)


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Тобто кацапи готувалися до окупації України більше 20 років.
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13.06.2024 16:39 Ответить
з прозрінням буль-!
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13.06.2024 16:46 Ответить
Готувалися вони з 24 серпня 1991 року - просто жрати вони не мали чого потім Ічкерія стала на шляху і подібне ).
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13.06.2024 17:57 Ответить
Єльцин намагався відібрати Крим ще в 1994р.
Хуьло почав активно готуватися до війни одразу після першого Майдану в 2005р. Для цього він почав будувати газову трубу в обхід України - Північний потік1 - для цього відкликав Шредера в Газпром з головної політичної посади в Німеччині, з посади канцлера. Крім того, хуьло надіслав в Україну в 2005 р. сенатора Обаму, з програмою знищення українських арсеналів. Так що, так, 20 років підготовки до війни...
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13.06.2024 19:51 Ответить
Ой, коли ж ми дочекаємося топ-затримань?
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13.06.2024 16:48 Ответить
А єрмака-ні!!!
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13.06.2024 18:01 Ответить
Цур Вас, то святий члін для одного криворагульського балдибілдера.
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14.06.2024 11:26 Ответить
до 15 не доживёт там есть кому его замочить
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13.06.2024 18:43 Ответить
Скільки ж таких потвор, через яких гинуть наші воїни, в лавах ЗСУ
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13.06.2024 22:25 Ответить
 
 