К 15 годам приговорен "крот" российской разведки, мобилизовавшийся в ВСУ, чтобы шпионить на передовой, - СБУ. ФОТО
Благодаря доказательной базе Службы безопасности реальный срок заключения получил агент РФ, который мобилизовался в ВСУ, чтобы шпионить за Силами обороны на восточном фронте. Ему назначено наказание в виде 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
Об этом сообщили в Службе безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, в конце февраля 2024 года украинская спецслужба задержала предателя, когда он пытался бежать в непризнанное Приднестровье через пограничную реку. По данным следствия, вражеским соратником является житель Днепропетровщины, который в 2000-х годах окончил московский государственный университет, где получил диплом юриста.
Сообщается, что во время обучения в России он попал в поле зрения военной разведки РФ (известной как ГРУ). После окончания московского вуза он вернулся в Украину, где длительное время находился в "режиме ожидания" вражеских заданий. В 2023 году на фигуранта вышел его российский куратор, который "активировал" его для проведения разведывательно-подрывной деятельности. После этого агент мобилизовался в одну из бригад ВСУ, в составе которой его направили в район Бахмута.
По данным СБУ, находясь на прифронтовой территории, "крот" российского ГРУ собирал разведданные о местах базирования и перемещения украинских войск. Он поддерживал коммуникацию с оккупантами через специально созданный чат-бот, который администрировали представители ГРУ. Понимая неотвратимость наказания за совершенное преступление, предатель скрыто покинул свое подразделение и пытался бежать за границу. Однако сотрудники СБУ поэтапно задокументировали его преступления и задержали фигуранта на границе Винницкой области.
Так, на основании собранных доказательств злоумышленник признан виновным по ч. 2 ст. 111(государственная измена, совершенная в условиях военного положения) и ч. 4 ст. 408 (дезертирство) Уголовного кодекса Украины.
С учетом сотрудничества со следствием, суд назначил ему наказание в виде 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
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