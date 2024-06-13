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До 15 років засуджено "крота" російської розвідки, який мобілізувався до ЗСУ, щоб шпигувати на передовій, - СБУ. ФОТО

Завдяки доказовій базі Служби безпеки реальний термін ув’язнення отримав агент РФ, який мобілізувався до ЗСУ, щоб шпигувати за Силами оборони на східному фронті. Йому призначено покарання у вигляді 15 років тюрми з конфіскацією майна.

Про це повідомили в Службі безпеки України, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, наприкінці лютого 2024 року українська спецслужба затримала зрадника, коли він намагався втекти до невизнаного Придністров’я через прикордонну річку. За даними слідства, ворожим поплічником є мешканець Дніпропетровщини, який у 2000-х роках закінчив московський державний університет, де здобув диплом юриста.

Засуджено агента ГРУ

Повідомляється, що під час навчання в Росії він потрапив у поле зору воєнної розвідки РФ (відомої як ГРУ). Після закінчення московського вишу він повернувся в Україну, де тривалий час перебував у "режимі очікування" ворожих завдань. У 2023 році на фігуранта вийшов його російський куратор, який "активував" його для проведення розвідувально-підривної діяльності. Після цього агент мобілізувався до однієї з бригад ЗСУ, у складі якої його направили в район Бахмуту.

Також читайте: До 15 років за ґратами засуджено агента російського ГРУ, який готував удари РФ по енергетичній інфраструктурі України

За даними СБУ, перебуваючи на прифронтовій території, "кріт" російського ГРУ збирав розвіддані про місця базування та переміщення українських військ. Він підтримував комунікацію з окупантами через спеціально створений чат-бот, який адміністрували представники ГРУ. Розуміючи невідворотність покарання за вчинений злочин, зрадник приховано покинув свій підрозділ та намагався втекти за кордон. Однак співробітники СБУ поетапно задокументували його злочини і затримали фігуранта на прикордонні Вінницької області.

Так, на підставі зібраних доказів зловмисника визнано винним за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) та ч. 4 ст. 408 (дезертирство) Кримінального кодексу України.

З урахуванням співпраці зі слідством, суд призначив йому покарання у вигляді 15 років тюрми з конфіскацією майна.

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Автор: 

СБУ (12846) державна зрада (1689) ГРУ (88)


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Тобто кацапи готувалися до окупації України більше 20 років.
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13.06.2024 16:39 Відповісти
з прозрінням буль-!
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13.06.2024 16:46 Відповісти
Готувалися вони з 24 серпня 1991 року - просто жрати вони не мали чого потім Ічкерія стала на шляху і подібне ).
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13.06.2024 17:57 Відповісти
Єльцин намагався відібрати Крим ще в 1994р.
Хуьло почав активно готуватися до війни одразу після першого Майдану в 2005р. Для цього він почав будувати газову трубу в обхід України - Північний потік1 - для цього відкликав Шредера в Газпром з головної політичної посади в Німеччині, з посади канцлера. Крім того, хуьло надіслав в Україну в 2005 р. сенатора Обаму, з програмою знищення українських арсеналів. Так що, так, 20 років підготовки до війни...
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13.06.2024 19:51 Відповісти
Ой, коли ж ми дочекаємося топ-затримань?
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13.06.2024 16:48 Відповісти
А єрмака-ні!!!
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13.06.2024 18:01 Відповісти
Цур Вас, то святий члін для одного криворагульського балдибілдера.
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14.06.2024 11:26 Відповісти
до 15 не доживёт там есть кому его замочить
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13.06.2024 18:43 Відповісти
Скільки ж таких потвор, через яких гинуть наші воїни, в лавах ЗСУ
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13.06.2024 22:25 Відповісти
 
 