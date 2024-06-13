До 15 років засуджено "крота" російської розвідки, який мобілізувався до ЗСУ, щоб шпигувати на передовій, - СБУ. ФОТО
Завдяки доказовій базі Служби безпеки реальний термін ув’язнення отримав агент РФ, який мобілізувався до ЗСУ, щоб шпигувати за Силами оборони на східному фронті. Йому призначено покарання у вигляді 15 років тюрми з конфіскацією майна.
Про це повідомили в Службі безпеки України, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, наприкінці лютого 2024 року українська спецслужба затримала зрадника, коли він намагався втекти до невизнаного Придністров’я через прикордонну річку. За даними слідства, ворожим поплічником є мешканець Дніпропетровщини, який у 2000-х роках закінчив московський державний університет, де здобув диплом юриста.
Повідомляється, що під час навчання в Росії він потрапив у поле зору воєнної розвідки РФ (відомої як ГРУ). Після закінчення московського вишу він повернувся в Україну, де тривалий час перебував у "режимі очікування" ворожих завдань. У 2023 році на фігуранта вийшов його російський куратор, який "активував" його для проведення розвідувально-підривної діяльності. Після цього агент мобілізувався до однієї з бригад ЗСУ, у складі якої його направили в район Бахмуту.
За даними СБУ, перебуваючи на прифронтовій території, "кріт" російського ГРУ збирав розвіддані про місця базування та переміщення українських військ. Він підтримував комунікацію з окупантами через спеціально створений чат-бот, який адміністрували представники ГРУ. Розуміючи невідворотність покарання за вчинений злочин, зрадник приховано покинув свій підрозділ та намагався втекти за кордон. Однак співробітники СБУ поетапно задокументували його злочини і затримали фігуранта на прикордонні Вінницької області.
Так, на підставі зібраних доказів зловмисника визнано винним за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) та ч. 4 ст. 408 (дезертирство) Кримінального кодексу України.
З урахуванням співпраці зі слідством, суд призначив йому покарання у вигляді 15 років тюрми з конфіскацією майна.
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