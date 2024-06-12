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Новини Війна
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55-річну коригувальницю ударів РФ затримано в Харкові, - СБУ

СБУ затримала у Харкові коригувальницю ударів РФ

У Харкові затримано 55-річну жінку, яка працювала охоронницею та коригувала російські удари по місту.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Контррозвідка встановила, що жінка намагалася передати окупантам дані про місця найбільшого зосередження особового складу та військової техніки оборонців Харкова. Також вона збирала інформацію про наслідки обстрілів.

Так, жінка об'їжджала територію міста та випитувала дані під виглядом побутових розмов зі знайомими. Отриману інформацію вона передавала спецслужбам РФ через Telegram-канал.

"Рашисти використовували це для підготовки нових та коригування повторних ударів по Харкову, із застосуванням ракетного озброєння та керованих авіабомб. Співробітники СБУ встановили особу російської агентки і затримали її. У неї вилучено мобільний телефон, який вона використовувала для комунікації з окупантами.

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За даними слідства, зрадниця вийшла на ворожий Телеграм-канал і запропонувала там свою допомогу у війні проти України. Серед іншого вона давала поради як воювати проти нашої держави і закликала до захоплення Харкова", - йдеться в повідомленні.

Жінці повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);
  • ч. 1 та ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Вона перебуває під вартою. Їй загрожує довічне позбавлення волі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Імітував розстріли та катував українців на окупованій Луганщині: СБУ повідомила про підозру зраднику Рудяку

Автор: 

СБУ (12846) Харків (5625) державна зрада (1689)


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Топ коментарі
+17
Навіть у найменших тварин природжений інстинкт - не срати там, де живеш. Живе в Харкові і цілевказівки на своє ж місто робить. Мріє, що кацапи зроблять із Харкова другий Бахмут і на його місці побудують чудове місто-сад.
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12.06.2024 10:13
+12
Мразота.
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12.06.2024 10:21
+6
довічне позбавлення волі , а конфіскація майна та позбавлення волі її тупорилих глорифікаціїних учасників....
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12.06.2024 10:18
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Навіть у найменших тварин природжений інстинкт - не срати там, де живеш. Живе в Харкові і цілевказівки на своє ж місто робить. Мріє, що кацапи зроблять із Харкова другий Бахмут і на його місці побудують чудове місто-сад.
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12.06.2024 10:13 Відповісти
довічне позбавлення волі , а конфіскація майна та позбавлення волі її тупорилих глорифікаціїних учасників....
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12.06.2024 10:18 Відповісти
Мразота.
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12.06.2024 10:21 Відповісти
Вбивця.
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12.06.2024 10:53 Відповісти
Таких надо высылать к их кураторам. Пусть те с ними разберутся.
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12.06.2024 10:53 Відповісти
В трьох посилках.
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12.06.2024 14:19 Відповісти
....яка стаття?за такі злочини,тільки вища міра покарання.
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12.06.2024 10:54 Відповісти
швидше за все родичі чи йо бар на зв'язку з того боку!
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12.06.2024 11:10 Відповісти
Та ви шо? Знову в Харкові не у Львові? Та не може бути, це російське іпсо.
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12.06.2024 11:19 Відповісти
У Львові зрадник навів ракети на Яворівський полігон, багато військових загибли.
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12.06.2024 11:31 Відповісти
Не зрадник, а зрадники:

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12.06.2024 11:44 Відповісти
У Львові за 950 тисяч доларів США продають колишню квартиру пособника "ФСБ" колаборанта Свістунова:

https://zaxid.net/u_lvovi_za_950_tis_dolariv_prodayut_kolishnyu_kvartiru_posobnika_fsb_svistunova_n1587250 @ "Квартира №4 розташована на другому поверсі чотириповерхового будинку - пам'ятки архітектури у стилі неокласицизму початку XX століття.
У квартирі зроблено ремонт за авторським проектом в стилі бароко.
Як видно з фотографій, стелі кімнат розписані малюнками та оздоблені гіпсовою ліпниною з позолотою, стіни обвішані великими дзеркалами, зі стель звисають масивні кришталеві люстри.
Також квартира оздоблена масивними італійськими ******* в стилі бароко.
Залишаються оригінальні предмети декору та вмонтована побутова техніка. Є відеоспостереження та сигналізація.
Підходить як для проживання, так і для бізнесу.
Помешкання загальною площею 211 м2 складається з п'яти кімнат та кухні.
Ціна продажу - 950 тис. доларів (4500 дол/м2)."
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12.06.2024 12:08 Відповісти
***** стара,таких в Харківській області багато.Ми з хлопцями обговорюємо все це,і бачимо що скоро стріляти нам в спини будуть,до того все йде.
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12.06.2024 11:36 Відповісти
Скоро в спину стрілятимуть не тільки такі. А й ті, які зараз горою тут стоять за втікачів через Тису та тих, хто на співробітників воєнкомату з ножами нападають.
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12.06.2024 12:33 Відповісти
Шо, і коліна будуть прострілювати?
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12.06.2024 13:16 Відповісти
Якщо відсіч таким покидькам не дамо, то і голови будуть прострілювать аби не мобілізували їх до ЗСУ.
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12.06.2024 13:22 Відповісти
Цікаво, а монтажною піною в неї там пошаруділи? Вони ******* такі остриє осчусчєнія. )))

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12.06.2024 13:14 Відповісти
Отдать людям, потерявшим дома и близких.
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12.06.2024 11:37 Відповісти
Лучше бы молоко сдавала...
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12.06.2024 11:52 Відповісти
Тут без питань треба давати довічне. А так, відсидить пару рочків. І це в кращому випадку.
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12.06.2024 13:27 Відповісти
У воєнний час розстрілювати таких треба.
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12.06.2024 14:25 Відповісти
Пора вводить смертную казнь и телесные наказания
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12.06.2024 15:01 Відповісти
 
 