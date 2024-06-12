55-річну коригувальницю ударів РФ затримано в Харкові, - СБУ

У Харкові затримано 55-річну жінку, яка працювала охоронницею та коригувала російські удари по місту.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Контррозвідка встановила, що жінка намагалася передати окупантам дані про місця найбільшого зосередження особового складу та військової техніки оборонців Харкова. Також вона збирала інформацію про наслідки обстрілів.

Так, жінка об'їжджала територію міста та випитувала дані під виглядом побутових розмов зі знайомими. Отриману інформацію вона передавала спецслужбам РФ через Telegram-канал.

"Рашисти використовували це для підготовки нових та коригування повторних ударів по Харкову, із застосуванням ракетного озброєння та керованих авіабомб. Співробітники СБУ встановили особу російської агентки і затримали її. У неї вилучено мобільний телефон, який вона використовувала для комунікації з окупантами.

Читайте також: Затримано доньку ексмера Полтави Мамая, яка працювала на "виборчий штаб" партії Путіна, - СБУ. ФОТО

За даними слідства, зрадниця вийшла на ворожий Телеграм-канал і запропонувала там свою допомогу у війні проти України. Серед іншого вона давала поради як воювати проти нашої держави і закликала до захоплення Харкова", - йдеться в повідомленні.

Жінці повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

ч. 1 та ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Вона перебуває під вартою. Їй загрожує довічне позбавлення волі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Імітував розстріли та катував українців на окупованій Луганщині: СБУ повідомила про підозру зраднику Рудяку