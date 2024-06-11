Імітував розстріли та катував українців на окупованій Луганщині: СБУ повідомила про підозру зраднику Рудяку

Повідомлено про підозру зраднику, який причетний до масових катувань українців на окупованій Луганщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Йдеться про Володимира Рудяка, він із 2007 року керував Суходільською виправною колонією, а під час окупації регіону одним з перших перейшов на бік ворога.

"За це гауляйтер Пасічник "перепризначив" його керівником захопленої пенітенціарної установи, яку загарбники перетворили на катівню. Після початку повномасштабного вторгнення рф до Суходільської тюрми почали звозити українських полонених та викрадених місцевих жителів – учасників руху опору", - йдеться в повідомленні.

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За даними СБУ, ув'язнених били спеціальними кийками ПР-73, поки вони не втрачали свідомість. Також за вказівкою Рудяка людей ставили до стіни та імітувати їхній розстріл, здійснюючи постріли з вогнепальної зброї поруч з головою або тілом потерпілого.

Також Рудяк змушував ув’язнених навприсядки пересуватись по коридорах російської катівні і днями морив їх голодом. Так він намагався схилити потерпілих до співпраці з рашистами у війні проти України.

Рудяку повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (жорстоке поводження з військовополоненими або цивільним населенням).

Матеріали справи планується передати до Міжнародного кримінального суду в Гаазі.

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