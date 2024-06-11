Имитировал расстрелы и пытал украинцев на оккупированной Луганщине: СБУ сообщила о подозрении предателю Рудяку

Сообщено о подозрении предателю, который причастен к массовым пыткам украинцев на оккупированной Луганщине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Речь идет о Владимире Рудяке, он с 2007 года руководил Суходольской исправительной колонией, а во время оккупации региона одним из первых перешел на сторону врага.

"За это гауляйтер Пасечник "переназначил" его руководителем захваченного пенитенциарного учреждения, которое захватчики превратили в застенок. После начала полномасштабного вторжения РФ в Суходольскую тюрьму начали свозить украинских пленных и похищенных местных жителей - участников движения сопротивления", - говорится в сообщении.

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По данным СБУ, заключенных били специальными дубинками ПР-73, пока они не теряли сознание. Также по указанию Рудяка людей ставили к стене и имитировали их расстрел, осуществляя выстрелы из огнестрельного оружия рядом с головой или телом пострадавшего.

Также Рудяк заставлял заключенных вприсядку передвигаться по коридорам российского застенка и днями морил их голодом. Так он пытался склонить пострадавших к сотрудничеству с рашистами в войне против Украины.

Рудяку сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (жестокое обращение с военнопленными или гражданским населением).

Материалы дела планируется передать в Международный уголовный суд в Гааге.

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