Имитировал расстрелы и пытал украинцев на оккупированной Луганщине: СБУ сообщила о подозрении предателю Рудяку
Сообщено о подозрении предателю, который причастен к массовым пыткам украинцев на оккупированной Луганщине.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Речь идет о Владимире Рудяке, он с 2007 года руководил Суходольской исправительной колонией, а во время оккупации региона одним из первых перешел на сторону врага.
"За это гауляйтер Пасечник "переназначил" его руководителем захваченного пенитенциарного учреждения, которое захватчики превратили в застенок. После начала полномасштабного вторжения РФ в Суходольскую тюрьму начали свозить украинских пленных и похищенных местных жителей - участников движения сопротивления", - говорится в сообщении.
По данным СБУ, заключенных били специальными дубинками ПР-73, пока они не теряли сознание. Также по указанию Рудяка людей ставили к стене и имитировали их расстрел, осуществляя выстрелы из огнестрельного оружия рядом с головой или телом пострадавшего.
Также Рудяк заставлял заключенных вприсядку передвигаться по коридорам российского застенка и днями морил их голодом. Так он пытался склонить пострадавших к сотрудничеству с рашистами в войне против Украины.
Рудяку сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (жестокое обращение с военнопленными или гражданским населением).
Материалы дела планируется передать в Международный уголовный суд в Гааге.
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