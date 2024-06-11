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Задержана дочь эксмера Полтавы Мамая, которая работала на "избирательный штаб" партии Путина, - СБУ. ФОТО

Служба безопасности задержала в Киеве коллаборационистку, которая сотрудничала с РФ во время российских выборов в 2022 и 2023 годах.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Как отмечается, злоумышленницей оказалась 36-летняя дочь бывшего мэра Полтавы, который сейчас осужден за масштабную коррупцию.

Рекламный бизнес в Санкт-Петербурге

По данным следствия, фигурантка владеет в Санкт-Петербурге рекламным агентством, которое участвовало в PR-кампании пропутинской партии "Единая Россия".

Накануне "единого дня голосования" женщина распорядилась задействовать сотни рекламных стендов и бордов своей фирмы для распространения прокремлевской агитации.

Проживая в Киеве, коллаборационистка дистанционно управляла рекламным бизнесом в России и получала от него миллионные дивиденды.

Так, в период сотрудничества с "избирательным штабом" партии Кремля, фигурантка получила прибыль в более 35 млн российских рублей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд во второй раз отказался отправить в СИЗО мэра Полтавы Мамая, которого подозревают в разглашении данных о ВСУ

Обшуки у доньки Мамая
Обшуки у доньки Мамая
Обшуки у доньки Мамая
Обшуки у доньки Мамая

Что обнаружили во время обыска?

По данным СБУ, во время обысков по месту жительства и в киевских офисах задержанной обнаружена компьютерная техника, мобильные телефоны и финансовая отчетность по сотрудничеству с РФ.

Подозрение фигурантке

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили фигурантке о подозрении по ч. 6 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность).

Кроме того, по материалам СБУ, на все имущество задержанной наложен арест на общую сумму более 270 млн грн.

Среди заблокированных активов - 3 квартиры в Киеве, минивэн и доли в уставных капиталах двух украинских компаний.

Сейчас злоумышленница под стражей. Ей грозит до 12 лет тюрьмы.

По данным СМИ, речь идет о дочери Александра Мамая Наталье Веретенниковой.

Напомним, 29 декабря СБУ вручила мэру Полтавы Мамаю подозрение в разглашении информации. По данным следствия, он рассказал о формировании в Полтаве новой воинской части и указал адрес штаба. Мамаю грозит до 12 лет за решеткой.

Автор: 

Тахтаулове (767) СБУ (19914) Мамай Александр (11)


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Топ комментарии
+15
Ох и бл@дская семейка.А где старая Мамаиха-уже за поребриком?
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11.06.2024 13:25
+14
Навіть і не знаю, як на оце все реагувати! Папашу ВЖЕ, навіть, осудили, а значить, що все це відомо, як мінімум - 2-3 роки(а то й більше!), а за "доцю" взялись тільки зараз! Зрозуміло, що ганятись по вказівці з ОПи за Порошенко та опозицією легше і зручніше(бо все ж навиду!), але ж є усілякі БЕБи, ДБРи, НАБУїни та САПи і...ніхто навіть і не почухався? І це ж не просто якась урка, це ж стаття про державну зраду та коллабораціонізм!
Може...не дуже хотіли...подивитись туди, куди потрібно?
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11.06.2024 13:27
+11
Це та гнида яка була в партії регіонів і як кажуть полтавці загнала місто в повне дно і зубожіння.Його судили і дали лише рік умовно притому що він знищив місто.
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11.06.2024 13:35
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Ох и бл@дская семейка.А где старая Мамаиха-уже за поребриком?
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11.06.2024 13:25 Ответить
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11.06.2024 15:15 Ответить
якась "женщина" работала на єдрос
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11.06.2024 15:16 Ответить
Згадав як мені вихідці з Кременчуга постійно нахвалювали того мамая, який хазяїн, місто облагородив...
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11.06.2024 18:45 Ответить
Дивіденди, це зовсім не те, що думають випускники могилянської епідемії.
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11.06.2024 13:25 Ответить
Так вони стільки накрали що тепер суди відмажуть...
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11.06.2024 13:25 Ответить
Навіть і не знаю, як на оце все реагувати! Папашу ВЖЕ, навіть, осудили, а значить, що все це відомо, як мінімум - 2-3 роки(а то й більше!), а за "доцю" взялись тільки зараз! Зрозуміло, що ганятись по вказівці з ОПи за Порошенко та опозицією легше і зручніше(бо все ж навиду!), але ж є усілякі БЕБи, ДБРи, НАБУїни та САПи і...ніхто навіть і не почухався? І це ж не просто якась урка, це ж стаття про державну зраду та коллабораціонізм!
Може...не дуже хотіли...подивитись туди, куди потрібно?
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11.06.2024 13:27 Ответить
то ти так красиво Пороха сюди притягнув а бачу що про протистояння Лариси Гольник та Мамая нічого не знаєш...
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11.06.2024 15:32 Ответить
За те, я знаю куди тебе послати "товарісЧь Стєпанов". І якщо не хочеш почути це прилюдно - НІКОЛИ не звертайся до мене, довбень. Сподіваюсь - ти це вірно зрозумів.
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11.06.2024 20:54 Ответить
Скорше, якщо ту істоту по-справжньому "притиснути", почне багато патякати. А наказу на ліквідацію не було. Тому й робили вигляд, що її просто не існує.
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11.06.2024 16:57 Ответить
це не той мамай якому у 2014-му топором трощили кабінет?
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11.06.2024 13:28 Ответить
Це та гнида яка була в партії регіонів і як кажуть полтавці загнала місто в повне дно і зубожіння.Його судили і дали лише рік умовно притому що він знищив місто.
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11.06.2024 13:35 Ответить
Все знают что Мамай жулик и предатель а сделать ничего ему не могут,если сняли с мэра.
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11.06.2024 13:29 Ответить
А що трапилося, сепар Мамай перестав ділитися?
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11.06.2024 13:34 Ответить
Полтаву бачили? В що цей сепар, зі своїм депутатським кодлом перетворив місто, це просто жах!
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11.06.2024 13:40 Ответить
Якщо прибрати всіх підарів з України, ми продемонструємо найвищий стрибок у розвитку за наступні 10 років ... Світ просто здригнеться від нашого розвитку . Ми увійдемо в 10 найрозвиненіших країн буквально за 15-20 років .
Слава Україні !
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11.06.2024 13:43 Ответить
У славній Полтаві цапоморда гнида?
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11.06.2024 13:47 Ответить
Полтаво, духовна столице України ХІХ, початку ХХ-го сторіччя, на яке лайно ти перетворилася, що "мамаї" там десятиліттями були міськими головами?

Він був би й досі, якби його не засудили.

Полтава стала мерзенним кацапо-совецким лайном...
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11.06.2024 13:58 Ответить
100%
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11.06.2024 17:36 Ответить
Того і папуля вів себе так нагло, із штанів вискакував. А все просто -бізнеси в рашці,картинка путінферштейна, і дадуть заробити.
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11.06.2024 14:04 Ответить
на все майно затриманої накладено арешт на загальну суму понад 270 млн грн. Це тільки знайдене майно в Україні. Якщо пошукати по іншим країнам то сума буде в десятки разів більша.

А тим часом - Італія планує надати Україні новий пакет допомоги на суму 140 млн євро, - глава МЗС Таяні Джерело:
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11.06.2024 15:31 Ответить
Відпустіть, вона більш не буде. Або під заставу 100грн., це ж не якась доярка, а дочка мера, хочь і екс. Вона у Тік-Тоці вибачиться і хай їде за кордон відбувати покарання.
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11.06.2024 15:52 Ответить
ВСЯ МЛЯДСЬКА СІМЕЙКА МАЄ СИДІТИ В БУЦЕГАРНІ ДОВІЧНО!
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11.06.2024 16:06 Ответить
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11.06.2024 21:11 Ответить
Ну і на фіга це печатати 🤣🤣🤣 ? Так любий рахунок можно підкласти
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11.06.2024 21:12 Ответить
 
 