Задержана дочь эксмера Полтавы Мамая, которая работала на "избирательный штаб" партии Путина, - СБУ. ФОТО
Служба безопасности задержала в Киеве коллаборационистку, которая сотрудничала с РФ во время российских выборов в 2022 и 2023 годах.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Как отмечается, злоумышленницей оказалась 36-летняя дочь бывшего мэра Полтавы, который сейчас осужден за масштабную коррупцию.
Рекламный бизнес в Санкт-Петербурге
По данным следствия, фигурантка владеет в Санкт-Петербурге рекламным агентством, которое участвовало в PR-кампании пропутинской партии "Единая Россия".
Накануне "единого дня голосования" женщина распорядилась задействовать сотни рекламных стендов и бордов своей фирмы для распространения прокремлевской агитации.
Проживая в Киеве, коллаборационистка дистанционно управляла рекламным бизнесом в России и получала от него миллионные дивиденды.
Так, в период сотрудничества с "избирательным штабом" партии Кремля, фигурантка получила прибыль в более 35 млн российских рублей.
Что обнаружили во время обыска?
По данным СБУ, во время обысков по месту жительства и в киевских офисах задержанной обнаружена компьютерная техника, мобильные телефоны и финансовая отчетность по сотрудничеству с РФ.
Подозрение фигурантке
На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили фигурантке о подозрении по ч. 6 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность).
Кроме того, по материалам СБУ, на все имущество задержанной наложен арест на общую сумму более 270 млн грн.
Среди заблокированных активов - 3 квартиры в Киеве, минивэн и доли в уставных капиталах двух украинских компаний.
Сейчас злоумышленница под стражей. Ей грозит до 12 лет тюрьмы.
По данным СМИ, речь идет о дочери Александра Мамая Наталье Веретенниковой.
Напомним, 29 декабря СБУ вручила мэру Полтавы Мамаю подозрение в разглашении информации. По данным следствия, он рассказал о формировании в Полтаве новой воинской части и указал адрес штаба. Мамаю грозит до 12 лет за решеткой.
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Може...не дуже хотіли...подивитись туди, куди потрібно?
Слава Україні !
Він був би й досі, якби його не засудили.
Полтава стала мерзенним кацапо-совецким лайном...
А тим часом - Італія планує надати Україні новий пакет допомоги на суму 140 млн євро, - глава МЗС Таяні Джерело: