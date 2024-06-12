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Новости Война
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55-летнюю корректировщицу ударов РФ задержали в Харькове, - СБУ

СБУ затримала у Харкові коригувальницю ударів РФ

В Харькове задержана 55-летняя женщина, работавшая охранницей и корректировавшая российские удары по городу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Контрразведка установила, что женщина пыталась передать оккупантам данные о местах наибольшего сосредоточения личного состава и военной техники защитников Харькова. Также она собирала информацию о последствиях обстрелов.

Так, женщина объезжала территорию города и выпытывала данные под видом бытовых разговоров со знакомыми. Полученную информацию она передавала спецслужбам РФ через Telegram-канал.

"Рашисты использовали это для подготовки новых и корректировки повторных ударов по Харькову, с применением ракетного вооружения и управляемых авиабомб. Сотрудники СБУ установили личность российского агента и задержали ее. У нее изъят мобильный телефон, который она использовала для коммуникации с оккупантами.

Смотрите также: Собирали разведданные о расположении ВСУ и восхваляли Путина: СБУ задержала агента ГРУ РФ и ее дочь в Днепре. ФОТОрепортаж

По данным следствия, предательница вышла на вражеский Телеграм-канал и предложила там свою помощь в войне против Украины. Среди прочего она давала советы как воевать против нашего государства и призывала к захвату Харькова", - говорится в сообщении.

Женщине сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения);
  • ч. 1 и ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

Она находится под стражей. Ей грозит пожизненное лишение свободы.

Также смотрите: Готовили удары РФ по базам спецназовцев ГУР МО на Харьковщине: двух предателей приговорили к 15 годам тюрьмы, - СБУ. ФОТО

Автор: 

СБУ (19914) Харьков (7498) государственная измена (1541)


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Топ комментарии
+17
Навіть у найменших тварин природжений інстинкт - не срати там, де живеш. Живе в Харкові і цілевказівки на своє ж місто робить. Мріє, що кацапи зроблять із Харкова другий Бахмут і на його місці побудують чудове місто-сад.
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12.06.2024 10:13
+12
Мразота.
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12.06.2024 10:21
+6
довічне позбавлення волі , а конфіскація майна та позбавлення волі її тупорилих глорифікаціїних учасників....
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12.06.2024 10:18
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Правила форума Совет форумчан
Навіть у найменших тварин природжений інстинкт - не срати там, де живеш. Живе в Харкові і цілевказівки на своє ж місто робить. Мріє, що кацапи зроблять із Харкова другий Бахмут і на його місці побудують чудове місто-сад.
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12.06.2024 10:13 Ответить
довічне позбавлення волі , а конфіскація майна та позбавлення волі її тупорилих глорифікаціїних учасників....
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12.06.2024 10:18 Ответить
Мразота.
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12.06.2024 10:21 Ответить
Вбивця.
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12.06.2024 10:53 Ответить
Таких надо высылать к их кураторам. Пусть те с ними разберутся.
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12.06.2024 10:53 Ответить
В трьох посилках.
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12.06.2024 14:19 Ответить
....яка стаття?за такі злочини,тільки вища міра покарання.
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12.06.2024 10:54 Ответить
швидше за все родичі чи йо бар на зв'язку з того боку!
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12.06.2024 11:10 Ответить
Та ви шо? Знову в Харкові не у Львові? Та не може бути, це російське іпсо.
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12.06.2024 11:19 Ответить
У Львові зрадник навів ракети на Яворівський полігон, багато військових загибли.
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12.06.2024 11:31 Ответить
Не зрадник, а зрадники:

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12.06.2024 11:44 Ответить
У Львові за 950 тисяч доларів США продають колишню квартиру пособника "ФСБ" колаборанта Свістунова:

https://zaxid.net/u_lvovi_za_950_tis_dolariv_prodayut_kolishnyu_kvartiru_posobnika_fsb_svistunova_n1587250 @ "Квартира №4 розташована на другому поверсі чотириповерхового будинку - пам'ятки архітектури у стилі неокласицизму початку XX століття.
У квартирі зроблено ремонт за авторським проектом в стилі бароко.
Як видно з фотографій, стелі кімнат розписані малюнками та оздоблені гіпсовою ліпниною з позолотою, стіни обвішані великими дзеркалами, зі стель звисають масивні кришталеві люстри.
Також квартира оздоблена масивними італійськими ******* в стилі бароко.
Залишаються оригінальні предмети декору та вмонтована побутова техніка. Є відеоспостереження та сигналізація.
Підходить як для проживання, так і для бізнесу.
Помешкання загальною площею 211 м2 складається з п'яти кімнат та кухні.
Ціна продажу - 950 тис. доларів (4500 дол/м2)."
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12.06.2024 12:08 Ответить
***** стара,таких в Харківській області багато.Ми з хлопцями обговорюємо все це,і бачимо що скоро стріляти нам в спини будуть,до того все йде.
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12.06.2024 11:36 Ответить
Скоро в спину стрілятимуть не тільки такі. А й ті, які зараз горою тут стоять за втікачів через Тису та тих, хто на співробітників воєнкомату з ножами нападають.
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12.06.2024 12:33 Ответить
Шо, і коліна будуть прострілювати?
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12.06.2024 13:16 Ответить
Якщо відсіч таким покидькам не дамо, то і голови будуть прострілювать аби не мобілізували їх до ЗСУ.
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12.06.2024 13:22 Ответить
Цікаво, а монтажною піною в неї там пошаруділи? Вони ******* такі остриє осчусчєнія. )))

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12.06.2024 13:14 Ответить
Отдать людям, потерявшим дома и близких.
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12.06.2024 11:37 Ответить
Лучше бы молоко сдавала...
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12.06.2024 11:52 Ответить
Тут без питань треба давати довічне. А так, відсидить пару рочків. І це в кращому випадку.
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12.06.2024 13:27 Ответить
У воєнний час розстрілювати таких треба.
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12.06.2024 14:25 Ответить
Пора вводить смертную казнь и телесные наказания
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12.06.2024 15:01 Ответить
 
 