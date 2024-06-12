55-летнюю корректировщицу ударов РФ задержали в Харькове, - СБУ
В Харькове задержана 55-летняя женщина, работавшая охранницей и корректировавшая российские удары по городу.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Контрразведка установила, что женщина пыталась передать оккупантам данные о местах наибольшего сосредоточения личного состава и военной техники защитников Харькова. Также она собирала информацию о последствиях обстрелов.
Так, женщина объезжала территорию города и выпытывала данные под видом бытовых разговоров со знакомыми. Полученную информацию она передавала спецслужбам РФ через Telegram-канал.
"Рашисты использовали это для подготовки новых и корректировки повторных ударов по Харькову, с применением ракетного вооружения и управляемых авиабомб. Сотрудники СБУ установили личность российского агента и задержали ее. У нее изъят мобильный телефон, который она использовала для коммуникации с оккупантами.
По данным следствия, предательница вышла на вражеский Телеграм-канал и предложила там свою помощь в войне против Украины. Среди прочего она давала советы как воевать против нашего государства и призывала к захвату Харькова", - говорится в сообщении.
Женщине сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:
- ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения);
- ч. 1 и ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).
Она находится под стражей. Ей грозит пожизненное лишение свободы.
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