Збирав розвіддані про СБУ та ССО для ФСБ: Служба безпеки затримала чиновника Хмельницької міськради. ФОТОрепортаж

Затримано керівника одного з відділів Хмельницької міськради, який працював на ФСБ та збирав інформацію про пункти дислокації та місця проживання українських військовослужбовців на території області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Так, росіян цікавили розвіддані про підрозділи СБУ та Сил спеціальних операцій ЗСУ.

Також чиновник намагався виявити адреси виробництва українських безпілотників, які відправляють на передову.

"Окупанти планували використати цю інформацію для підготовки ракетних ударів, а також можливих диверсій і терактів. Служба безпеки своєчасно викрила ворожі плани і затримала зловмисника на гарячому, коли він прямо з робочого кабінету намагався передати розвіддані агресору.

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Як встановило розслідування, фігурант потрапив у поле зору фсб під час свого навчання у 90-х в московському технічному університеті імені Баумана. Після початку повномасштабного вторгнення з ним зв’язався кадровий співробітник фсб і залучив чиновника до розвідувально-підривної діяльності проти України. Вони підтримували комунікацію через анонімні чати в месенджерах", - йдеться в повідомленні.

Чоловікові повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Наразі він перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення.

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