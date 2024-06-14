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Збирав розвіддані про СБУ та ССО для ФСБ: Служба безпеки затримала чиновника Хмельницької міськради. ФОТОрепортаж

Затримано керівника одного з відділів Хмельницької міськради, який працював на ФСБ та збирав інформацію про пункти дислокації та місця проживання українських військовослужбовців на території області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Так, росіян цікавили розвіддані про підрозділи СБУ та Сил спеціальних операцій ЗСУ.

Також чиновник намагався виявити адреси виробництва українських безпілотників, які відправляють на передову.

"Окупанти планували використати цю інформацію для підготовки ракетних ударів, а також можливих диверсій і терактів. Служба безпеки своєчасно викрила ворожі плани і затримала зловмисника на гарячому, коли він прямо з робочого кабінету намагався передати розвіддані агресору.

Читайте: Працювала на РФ під час окупації Куп’янська: СБУ затримала вчительку-зрадницю у Києві. ФОТО

Як встановило розслідування, фігурант потрапив у поле зору фсб під час свого навчання у 90-х в московському технічному університеті імені Баумана. Після початку повномасштабного вторгнення з ним зв’язався кадровий співробітник фсб і залучив чиновника до розвідувально-підривної діяльності проти України. Вони підтримували комунікацію через анонімні чати в месенджерах", - йдеться в повідомленні.

Чоловікові повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Наразі він перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення.

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Чиновник Хмельницької міськради працював на ФСБ
Чиновник Хмельницької міськради працював на ФСБ
Чиновник Хмельницької міськради працював на ФСБ

Автор: 

СБУ (12851) Хмельницький (409) державна зрада (1690)


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Топ коментарі
+24
вбийте падаль!!
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14.06.2024 12:44
+15
Країни прибалтики розсекретили дані всіх гнид, ми ж розплачуємося кровью за свою безхребетність, і виплачуємо пенсії палачам українського народу понині....
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14.06.2024 12:51
+14
А що там ''козир''? Цвіте і пахне.
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14.06.2024 12:58
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вбийте падаль!!
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14.06.2024 12:44 Відповісти
нізя, його на обмін підготують, щоб ще одну "не скурвлену" Сподівання Савченко притягнути... як і заповідав фактичний лідор України із ОПи, що син кацапського розвідника на пенсії та брат убитого Вальцманом продавця посад у країні мрій препізедента.
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14.06.2024 12:51 Відповісти
Що ти мелеш.....
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14.06.2024 13:31 Відповісти
я ж не ти та млином як підлога країни не підпрацьовую, чи не маєш сечі терпіти ці пекельні борошна?
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14.06.2024 13:38 Відповісти
Ах ти ж яка тварюка
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14.06.2024 12:48 Відповісти
А всі дивуються прилітам по Старкону...
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14.06.2024 12:50 Відповісти
Країни прибалтики розсекретили дані всіх гнид, ми ж розплачуємося кровью за свою безхребетність, і виплачуємо пенсії палачам українського народу понині....
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14.06.2024 12:51 Відповісти
ці країни було окуповано по 2-ій світовій, а над нами кацапня вузькоока вже катається 400років із заміщенням титульної нації на своїх бісів.
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14.06.2024 13:51 Відповісти
Країни Балтії.
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14.06.2024 15:05 Відповісти
лайно некінчається...і це ж не "юга-восток"...
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14.06.2024 12:52 Відповісти
І не скажеш що дурень, бо вступити та закінчити самий престижний технічний вуз московщини ім. Баумана не кожен зможе, але рашизм головного мозку переміг здоровий глузд у цього покидька..
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14.06.2024 12:55 Відповісти
А може й тривіальна жадібність до грошей, хтозна...
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14.06.2024 13:24 Відповісти
А що там ''козир''? Цвіте і пахне.
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14.06.2024 12:58 Відповісти
Но-но! Це Ви так про нашого Команданте?..
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14.06.2024 13:22 Відповісти
Покажіть морду і призвіще, він зразу повіситься через муки совісті
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14.06.2024 13:07 Відповісти
Це навряд чи. У таких істот атрофована совість. Отже, нестерпні борошна, нею спричинені, їм жодним чином не погрожують.
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14.06.2024 13:19 Відповісти
ви не зрозуміли, просто його найдуть і допоможуть зрозуміти про совість...
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14.06.2024 13:28 Відповісти
Горбатого могила виправляє.
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14.06.2024 13:31 Відповісти
https://glavcom.ua/country/society/khmelnitskij-chinovnik-pidozrjuvanij-u-roboti-na-fsb-otrimav-vid-vladi-kvartiru-u-podarunok-1005470.html Начальник відділу програмного забезпечення управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради Руслан Бітюков
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16.06.2024 16:11 Відповісти
Точно переселенець !!!
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14.06.2024 13:09 Відповісти
Вкотре пишу: нашим "дорогим" чиновникам треба зробити "децимацію навпаки" - це коли з десяти особин виживає одна.
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14.06.2024 13:18 Відповісти
Всіх, хто колись мав якесь відношення до кацапстану, треба ретельно перевіряти!!!
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14.06.2024 13:24 Відповісти
Хто буде перевіряти, єрмак?!
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14.06.2024 13:33 Відповісти
угу, тим у кого там тещі із мільйонними подарунками зятькам, приховане громадянство у суддів, мерів, силовиків та іншої наволочі від влади...
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14.06.2024 13:35 Відповісти
В міськраді дохрена можна узнати про СБУ і ССО? щось мало віриться, ну а цього втопіть нахер, скажете купався.
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14.06.2024 14:57 Відповісти
Він не просто в міськраді; він - https://glavcom.ua/country/society/khmelnitskij-chinovnik-pidozrjuvanij-u-roboti-na-fsb-otrimav-vid-vladi-kvartiru-u-podarunok-1005470.html Начальник відділу програмного забезпечення управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради Руслан Бітюков .
Він навіть особисто від мера рік тому отримав ордер і ключі від квартири (фото за лінком) у новобудові (помешкання площею 34,4 кв. м у житловому комплексі «Містечко північне») - розкопав «https://glavcom.ua/ Главком » з державного реєстру речових прав на нерухоме майно.
А "працював" над виявленням деталей виготовлення "Л..." (БПЛА) на місцевому підприємстві та військової частини, яка ними воює.... Касапи вже з раз десять по ним стріляли, є жертви...
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16.06.2024 16:10 Відповісти
 
 