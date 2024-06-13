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Працювала на РФ під час окупації Куп’янська: СБУ затримала вчительку-зрадницю у Києві. ФОТО

У Києві затримано вчительку, які під час окупації Куп'янська працювала на російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

До початку повномасштабного вторгнення РФ вона очолювала Центр професійного розвитку педагогічних працівників Куп’янської міськради.

Після окупації Куп'янська вона перейшла на бік рашистів та з липня 2022 року продовжила керувати окупованою установою.

"Перебуваючи на "посаді", колаборантка займалась розробкою кремлівських "методичок" для вчителів місцевих шкіл. У брошурах фігурантка вимагала від педагогів повністю перейти на російські "стандарти" освіти.

Так, наприклад, вона детально описувала ворожу методику викладання учням сфальсифікованої історії становлення Української Державності. Також на сторінках видання колаборантка вчила як виправдовувати збройну агресію рф та "пояснювати" воєнні злочини рашистів", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Зрадника, який під час окупації Куп’янська вступив до "МВС РФ", засуджено до 12 років ув’язнення, - СБУ

Жінка у складі делегації зустрічалася з "першим заступником міністра освіти ЛНР", про що писали прокремлівські ЗМІ та соцмережі.

Під час визволення Куп'янська зрадниця переїхала до Києва, оформила статус внутрішньо переміщеної особи та влаштувалася вчителькою інформатики до однієї зі шкіл Дніпровського району столиці.

Їй повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

Перевіряється її можлива причетність до поширення ворожої пропаганди серед школярів навчального закладу Києва. Жінці загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Допомагав рашистам лагодити "Смерчі": СБУ затримала зрадника на Луганщині

Затримано вчительку, які під час окупації Куп'янська підтримала окупантів
Затримано вчительку, які під час окупації Куп'янська підтримала окупантів

Автор: 

Київ (19524) СБУ (12846) колабораціонізм (1160) Куп’янськ (763)


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Топ коментарі
+33
Як ця тварюка у Києві стільки часу ,,ошивалась"??!!!
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13.06.2024 13:16
+27
Жесть... Особливо ось це:

статус внутрішньо переміщеної особи та влаштувалася вчителькою інформатики до однієї зі шкіл Дніпровського району столиці
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13.06.2024 13:19
+26
Завжди дивуюсь, чому не розкривають особистість такого біосміття, як ця курва. Країна повинна знати ублюдків.
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13.06.2024 13:19
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Як ця тварюка у Києві стільки часу ,,ошивалась"??!!!
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13.06.2024 13:16 Відповісти
Ну, тут спецслужбам або Червінським, Ніколовим і бвгусами займатися, або справжніми колаборантами. І тим, і ти м - людей не вистачає, донабір треба робити.
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13.06.2024 13:21 Відповісти
Бігус - та ще хвойда
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13.06.2024 13:30 Відповісти
А шо з бюджету *******,чи проти неньки України ?
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13.06.2024 15:47 Відповісти
так як і єрмак,баканов,татаров
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13.06.2024 13:23 Відповісти
У ВР сидить "ЗаЖОП"(ОПЗЖ).
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13.06.2024 14:03 Відповісти
Здивую Вас. Ще довше за ту погань у Києві перебуває дохолєри житілєй Бамбаса.
...А якщо серед тих істот пошукати "осіб, що співпрацюють із ФСБ", можна буде сміливо випасти в осад. Це ж не Червінського тримати у тюрмі...
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13.06.2024 16:44 Відповісти
це пАтужно (вительку-зрадницю), а до ОПи не заходьте бо там дЄрьмачило свого чіхуа Ваву до Італії без намордника відправляє.
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13.06.2024 13:16 Відповісти
Жесть... Особливо ось це:

статус внутрішньо переміщеної особи та влаштувалася вчителькою інформатики до однієї зі шкіл Дніпровського району столиці
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13.06.2024 13:19 Відповісти
Ну так виплати для ВПО самі себе не оформлять.Не здивуюся,якщо ця сук педагогиня ще якусь допомогу від так гаряче нею коханої Рашки отримувала.
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13.06.2024 13:33 Відповісти
Завжди дивуюсь, чому не розкривають особистість такого біосміття, як ця курва. Країна повинна знати ублюдків.
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13.06.2024 13:19 Відповісти
Краще не питайте про то. Бо якщо якась говоряща голова захоче Вам на то відповісти, простіше буде застрелитися, ніж дослухати.
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13.06.2024 16:47 Відповісти
вбийте тварюку !!!!!!!!!!
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13.06.2024 13:19 Відповісти
Ну от - і нахіба вона нам здалась 10р
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13.06.2024 13:21 Відповісти
А шо таке, мразото, до Сєверодонецька чи Ровеньків не поїхала чомусь? До столиці захотілося ????
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13.06.2024 13:29 Відповісти
тому, що: радной ерефійській ізік і толерантне ставлення до біосміття із усіх ***.ів... І це, після 10-ти років знищення українців у теперішньому столітті.
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13.06.2024 13:59 Відповісти
Відправити на безлюдний "освобожденый" окупантами Бахмут з пропискою….
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13.06.2024 14:26 Відповісти
Можна й у Вовчанськ. Там "веселіше".
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13.06.2024 16:49 Відповісти
Вже в партію слуг прийняли, чи ще ні? Діяла ж як всі ті "партійці", заслужила членський квиток.
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13.06.2024 13:31 Відповісти
Можна її в оп радницею.
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13.06.2024 13:39 Відповісти
Киньте у вулик підоршу
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13.06.2024 13:41 Відповісти
Куп"янськ це осередок Партії регіонів! Там сепаратні,як собак недорізаних!
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13.06.2024 13:44 Відповісти
Патужно, патужно ..
А от серед законодавців нема підозрілих?
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13.06.2024 13:49 Відповісти
Якщо б по-чесному, то всю таку колаборантську наволоч після відсидки з конфіскацією - позбавляти громадянства і викидати копняком за парєбрік. Логічно: навіщо тобі країна, яку ти ненавидиш усіма фібрами? Гуляй собі у свій укоханий рюскіймір.

Але ж - не з нашим щастям...
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13.06.2024 13:49 Відповісти
Таким бы давать возможность при отсидке полсрока выйти при условии отказа от гражданства Украины и депортации в РФ с пожизненным запретом на въезд в Украину! Нафига столько лет кормить, лучше осчастливить жить пожизненно на паРАШЕ!
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13.06.2024 14:06 Відповісти
Жінці загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна, а чому не 25 років ???
Дуже сумно....
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13.06.2024 14:12 Відповісти
Максимальний строк - 15 років. Бо 25 років - то у кацапів.
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13.06.2024 16:51 Відповісти
Дуже сумно....
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13.06.2024 17:41 Відповісти
Сдаст своих кураторов и всю цепочку резидентуры а так де все "сочувствующее" окружение а там может и срок смягчат.
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13.06.2024 14:14 Відповісти
С* ка
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13.06.2024 15:57 Відповісти
учні Баканова все просрали...
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16.06.2024 19:56 Відповісти
 
 