Працювала на РФ під час окупації Куп’янська: СБУ затримала вчительку-зрадницю у Києві. ФОТО

У Києві затримано вчительку, які під час окупації Куп'янська працювала на російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

До початку повномасштабного вторгнення РФ вона очолювала Центр професійного розвитку педагогічних працівників Куп’янської міськради.

Після окупації Куп'янська вона перейшла на бік рашистів та з липня 2022 року продовжила керувати окупованою установою.

"Перебуваючи на "посаді", колаборантка займалась розробкою кремлівських "методичок" для вчителів місцевих шкіл. У брошурах фігурантка вимагала від педагогів повністю перейти на російські "стандарти" освіти.

Так, наприклад, вона детально описувала ворожу методику викладання учням сфальсифікованої історії становлення Української Державності. Також на сторінках видання колаборантка вчила як виправдовувати збройну агресію рф та "пояснювати" воєнні злочини рашистів", - йдеться в повідомленні.

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Жінка у складі делегації зустрічалася з "першим заступником міністра освіти ЛНР", про що писали прокремлівські ЗМІ та соцмережі.

Під час визволення Куп'янська зрадниця переїхала до Києва, оформила статус внутрішньо переміщеної особи та влаштувалася вчителькою інформатики до однієї зі шкіл Дніпровського району столиці.

Їй повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

Перевіряється її можлива причетність до поширення ворожої пропаганди серед школярів навчального закладу Києва. Жінці загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.

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