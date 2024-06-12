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Допомагав рашистам лагодити "Смерчі": СБУ затримала зрадника на Луганщині

На Луганщині затримано зрадника, який допомагав рашистам лагодити техніку

На Луганщині затримано зрадника, який під час окупації допомагав загарбникам лагодити військову техніку та зводити бліндажі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Колишній працівник фермерського господарства під час окупації Сватівського району Луганщини запропонував російським військовим свою допомогу у війні проти України.

Чоловік влаштувався на місцеву ремонтну базу окупаційного угруповання та займався ремонтом російської військової техніки, зокрема реактивних систем залпового вогню "Смерч", які були підбиті українськими захисниками в ході бойових дій.

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Також він лагодив пошкоджені бронетранспортери та вантажні автомобілі, що перевозили боєприпаси країни-агресора.

Зловмисник, зокрема, допомагав окупантам зводити на території громади фортифікаційні споруди у вигляді бліндажів. 

Все це він робив, сподіваючись увійти до керівного складу місцевої окупаційної адміністрації РФ.

"Але отримати "посаду" йому не вдалося. Восени 2022 року українські захисники звільнили селище, а сам колаборант втік до Дніпра, де переховувався під виглядом переселенця. Співробітники СБУ встановили його місцеперебування та затримали в орендованій квартирі", - йдеться в повідомленні.

Йому повідомлено про підозру за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність) та загрожує до 15 років тюрми.

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Автор: 

СБУ (12846) колабораціонізм (1160) Луганська область (4882)


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12.06.2024 13:21 Відповісти
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12.06.2024 14:30 Відповісти
 
 