Помогал рашистам чинить "Смерчи": СБУ задержала предателя на Луганщине
На Луганщине задержан предатель, который во время оккупации помогал захватчикам чинить военную технику и возводить блиндажи.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Бывший работник фермерского хозяйства во время оккупации Сватовского района Луганщины предложил российским военным свою помощь в войне против Украины.
Мужчина устроился на местную ремонтную базу оккупационной группировки и занимался ремонтом российской военной техники, в частности реактивных систем залпового огня "Смерч", которые были подбиты украинскими защитниками в ходе боевых действий.
Также он чинил поврежденные бронетранспортеры и грузовые автомобили, перевозившие боеприпасы страны-агрессора.
Злоумышленник, в частности, помогал оккупантам возводить на территории громады фортификационные сооружения в виде блиндажей.
Все это он делал, надеясь войти в руководящий состав местной оккупационной администрации РФ.
"Но получить "должность" ему не удалось. Осенью 2022 года украинские защитники освободили поселок, а сам коллаборационист сбежал в Днепр, где скрывался под видом переселенца. Сотрудники СБУ установили его местонахождение и задержали в арендованной квартире", - говорится в сообщении.
Ему сообщено о подозрении по ч. 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность) и грозит до 15 лет тюрьмы.
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