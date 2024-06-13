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Работала на РФ во время оккупации Купянска: СБУ задержала учительницу-предательницу в Киеве. ФОТО

В Киеве задержана учительница, которые во время оккупации Купянска работала на российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

До начала полномасштабного вторжения РФ она возглавляла Центр профессионального развития педагогических работников Купянского горсовета.

После оккупации Купянска она перешла на сторону рашистов и с июля 2022 года продолжила руководить оккупированным учреждением.

"Находясь на "должности", коллаборантка занималась разработкой кремлевских "методичек" для учителей местных школ. В брошюрах фигурантка требовала от педагогов полностью перейти на российские "стандарты" образования.

Так, например, она подробно описывала враждебную методику преподавания ученикам сфальсифицированной истории становления Украинской Государственности. Также на страницах издания коллаборационистка учила как оправдывать вооруженную агрессию рф и "объяснять" военные преступления рашистов", - говорится в сообщении.

Также смотрите: Взламывали телефоны военных и распространяли фейки: СБУ разоблачила ботофермы в Днепре и Житомирской области. ФОТОрепортаж

Женщина в составе делегации встречалась с "первым заместителем министра образования ЛНР", о чем писали прокремлевские СМИ и соцсети.

Во время освобождения Купянска предательница переехала в Киев, оформила статус внутренне перемещенного лица и устроилась учительницей информатики в одну из школ Днепровского района столицы.

Ей сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность).

Проверяется ее возможная причастность к распространению враждебной пропаганды среди школьников учебного заведения Киева. Женщине грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Помогал рашистам чинить "Смерчи": СБУ задержала предателя на Луганщине

Затримано вчительку, які під час окупації Куп'янська підтримала окупантів
Затримано вчительку, які під час окупації Куп'янська підтримала окупантів

Автор: 

Киев (25572) СБУ (19924) коллаборационизм (872) Купянск (641)


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Топ комментарии
+33
Як ця тварюка у Києві стільки часу ,,ошивалась"??!!!
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13.06.2024 13:16
+27
Жесть... Особливо ось це:

статус внутрішньо переміщеної особи та влаштувалася вчителькою інформатики до однієї зі шкіл Дніпровського району столиці
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13.06.2024 13:19
+26
Завжди дивуюсь, чому не розкривають особистість такого біосміття, як ця курва. Країна повинна знати ублюдків.
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13.06.2024 13:19
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Як ця тварюка у Києві стільки часу ,,ошивалась"??!!!
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13.06.2024 13:16 Ответить
Ну, тут спецслужбам або Червінським, Ніколовим і бвгусами займатися, або справжніми колаборантами. І тим, і ти м - людей не вистачає, донабір треба робити.
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13.06.2024 13:21 Ответить
Бігус - та ще хвойда
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13.06.2024 13:30 Ответить
А шо з бюджету *******,чи проти неньки України ?
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13.06.2024 15:47 Ответить
так як і єрмак,баканов,татаров
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13.06.2024 13:23 Ответить
У ВР сидить "ЗаЖОП"(ОПЗЖ).
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13.06.2024 14:03 Ответить
Здивую Вас. Ще довше за ту погань у Києві перебуває дохолєри житілєй Бамбаса.
...А якщо серед тих істот пошукати "осіб, що співпрацюють із ФСБ", можна буде сміливо випасти в осад. Це ж не Червінського тримати у тюрмі...
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13.06.2024 16:44 Ответить
це пАтужно (вительку-зрадницю), а до ОПи не заходьте бо там дЄрьмачило свого чіхуа Ваву до Італії без намордника відправляє.
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13.06.2024 13:16 Ответить
Жесть... Особливо ось це:

статус внутрішньо переміщеної особи та влаштувалася вчителькою інформатики до однієї зі шкіл Дніпровського району столиці
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13.06.2024 13:19 Ответить
Ну так виплати для ВПО самі себе не оформлять.Не здивуюся,якщо ця сук педагогиня ще якусь допомогу від так гаряче нею коханої Рашки отримувала.
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13.06.2024 13:33 Ответить
Завжди дивуюсь, чому не розкривають особистість такого біосміття, як ця курва. Країна повинна знати ублюдків.
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13.06.2024 13:19 Ответить
Краще не питайте про то. Бо якщо якась говоряща голова захоче Вам на то відповісти, простіше буде застрелитися, ніж дослухати.
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13.06.2024 16:47 Ответить
вбийте тварюку !!!!!!!!!!
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13.06.2024 13:19 Ответить
Ну от - і нахіба вона нам здалась 10р
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13.06.2024 13:21 Ответить
А шо таке, мразото, до Сєверодонецька чи Ровеньків не поїхала чомусь? До столиці захотілося ????
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13.06.2024 13:29 Ответить
тому, що: радной ерефійській ізік і толерантне ставлення до біосміття із усіх ***.ів... І це, після 10-ти років знищення українців у теперішньому столітті.
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13.06.2024 13:59 Ответить
Відправити на безлюдний "освобожденый" окупантами Бахмут з пропискою….
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13.06.2024 14:26 Ответить
Можна й у Вовчанськ. Там "веселіше".
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13.06.2024 16:49 Ответить
Вже в партію слуг прийняли, чи ще ні? Діяла ж як всі ті "партійці", заслужила членський квиток.
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13.06.2024 13:31 Ответить
Можна її в оп радницею.
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13.06.2024 13:39 Ответить
Киньте у вулик підоршу
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13.06.2024 13:41 Ответить
Куп"янськ це осередок Партії регіонів! Там сепаратні,як собак недорізаних!
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13.06.2024 13:44 Ответить
Патужно, патужно ..
А от серед законодавців нема підозрілих?
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13.06.2024 13:49 Ответить
Якщо б по-чесному, то всю таку колаборантську наволоч після відсидки з конфіскацією - позбавляти громадянства і викидати копняком за парєбрік. Логічно: навіщо тобі країна, яку ти ненавидиш усіма фібрами? Гуляй собі у свій укоханий рюскіймір.

Але ж - не з нашим щастям...
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13.06.2024 13:49 Ответить
Таким бы давать возможность при отсидке полсрока выйти при условии отказа от гражданства Украины и депортации в РФ с пожизненным запретом на въезд в Украину! Нафига столько лет кормить, лучше осчастливить жить пожизненно на паРАШЕ!
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13.06.2024 14:06 Ответить
Жінці загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна, а чому не 25 років ???
Дуже сумно....
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13.06.2024 14:12 Ответить
Максимальний строк - 15 років. Бо 25 років - то у кацапів.
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13.06.2024 16:51 Ответить
Дуже сумно....
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13.06.2024 17:41 Ответить
Сдаст своих кураторов и всю цепочку резидентуры а так де все "сочувствующее" окружение а там может и срок смягчат.
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13.06.2024 14:14 Ответить
С* ка
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13.06.2024 15:57 Ответить
учні Баканова все просрали...
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16.06.2024 19:56 Ответить
 
 