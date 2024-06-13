Работала на РФ во время оккупации Купянска: СБУ задержала учительницу-предательницу в Киеве. ФОТО
В Киеве задержана учительница, которые во время оккупации Купянска работала на российских захватчиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.
До начала полномасштабного вторжения РФ она возглавляла Центр профессионального развития педагогических работников Купянского горсовета.
После оккупации Купянска она перешла на сторону рашистов и с июля 2022 года продолжила руководить оккупированным учреждением.
"Находясь на "должности", коллаборантка занималась разработкой кремлевских "методичек" для учителей местных школ. В брошюрах фигурантка требовала от педагогов полностью перейти на российские "стандарты" образования.
Так, например, она подробно описывала враждебную методику преподавания ученикам сфальсифицированной истории становления Украинской Государственности. Также на страницах издания коллаборационистка учила как оправдывать вооруженную агрессию рф и "объяснять" военные преступления рашистов", - говорится в сообщении.
Женщина в составе делегации встречалась с "первым заместителем министра образования ЛНР", о чем писали прокремлевские СМИ и соцсети.
Во время освобождения Купянска предательница переехала в Киев, оформила статус внутренне перемещенного лица и устроилась учительницей информатики в одну из школ Днепровского района столицы.
Ей сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность).
Проверяется ее возможная причастность к распространению враждебной пропаганды среди школьников учебного заведения Киева. Женщине грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
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...А якщо серед тих істот пошукати "осіб, що співпрацюють із ФСБ", можна буде сміливо випасти в осад. Це ж не Червінського тримати у тюрмі...
статус внутрішньо переміщеної особи та влаштувалася вчителькою інформатики до однієї зі шкіл Дніпровського району столиці
сукпедагогиня ще якусь допомогу від так гаряче нею коханої Рашки отримувала.
А от серед законодавців нема підозрілих?
Але ж - не з нашим щастям...
Дуже сумно....