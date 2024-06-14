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Новини
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В Україні ліквідовано мережу "громадських організацій" Медведчука, які готували держпереворот у Києві у 2022 році, - СБУ

медведчук,путін

За матеріалами Служби безпеки суд задовольнив позов Мін’юсту щодо заборони 8 проросійських організацій, які координував екснардеп Віктор Медведчук. Представники цих "громадських організацій" планували державний переворот в Україні, який хотіли синхронізувати з початком повномасштабного вторгнення РФ у лютому 2022 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Таким чином вони сподівались допомогти агресору якнайшвидше захопити Київ, а згодом і всю територію України. Для цього представники цих організацій мали ініціювати проведення в Києві так званих "національних зборів".

Зазначається, що під час "з’їзду" планувалося оголосити ультиматум вищому військово-політичному керівництву України щодо "відсторонення від влади". У разі відмови – зловмисники мали намір захопити ключові держустанови у Києві та інших регіонах держави. Для цього планували сформувати бойові групи, до складу яких мало увійти понад півтисячі озброєних осіб.

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Як нагадали в СБУ, у 2022 році відомство завчасно викрило ворожі плани і запобігло їхній реалізації. У результаті спецоперації співробітники Служби безпеки затримали трьох організаторів злочину на початку повномасштабного вторгнення РФ.

У серпні 2023 року зловмисники отримали різні терміни тюремного ув’язнення. Також було заочно засуджено громадянина рф, який координував підривну діяльність "громадських організацій" Медведчука з росії.

Які організації заборонили 

Наразі за матеріалами СБУ, суд постановив заборонити та примусово розпустити такі організації:

  • Міжнародна громадська організація "Ми народ України";
  •  Всеукраїнська громадська організація "Всеукраїнське гетьманське козацтво імені Івана Богуна";
  •  "Соборне козацтво";
  •  "Соборне козацтво" "Харківський округ";
  •  "Соборне козацтво" "Баришівська станиця";
  •  "Соборне козацтво" "Київський округ";
  •  "Соборне козацтво" "Львівський округ";
  • "Соборне козацтво" "Сумський округ".

Як зазначається, комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Івано-Франківській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Автор: 

заборона (1455) Медведчук Віктор (1707) переворот (214) СБУ (12851)


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Топ коментарі
+24
З організаціями медведчука все зрозуміло, а от, що робити з організаціями єрмака, який фактично узурпував владу (іншими словами, здійснив державний переворот)?
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14.06.2024 15:06
+15
Організації заборонили, а члени цих органцізацій спокійно сидять у Верховній зРаді і в УПЦ МП.
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14.06.2024 15:28
+12
А что в ОПе будет обыск. Там реально ктото узурпировал полномочия!
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14.06.2024 15:15
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Держпереворот готували у 2022 р. Не вийшло і два роки самоліквідовувалися?
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14.06.2024 15:05 Відповісти
Дємони самоліквідіровалісь.

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14.06.2024 17:57 Відповісти
З організаціями медведчука все зрозуміло, а от, що робити з організаціями єрмака, який фактично узурпував владу (іншими словами, здійснив державний переворот)?
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14.06.2024 15:06 Відповісти
Заборонили і розпустили - сказали шо держпереворот відміняється
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14.06.2024 15:09 Відповісти
Ну як 3 чудака можуть здійснити переворот? Не смішіть ураїнців.
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14.06.2024 15:11 Відповісти
А что в ОПе будет обыск. Там реально ктото узурпировал полномочия!
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14.06.2024 15:15 Відповісти
І трох років не минуло, як доблісне сбу щось зробило. Бо були дуже зайняті переписували майно на дружин, балакали на марахвоні
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14.06.2024 15:17 Відповісти
Таке в зелених СБУ. Повинні були працювати на випередження. Так Путін не дозволяв.
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14.06.2024 16:20 Відповісти
"власть" в ізгнанії )))))))))
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14.06.2024 15:20 Відповісти
Тю, так депутати від мертвечука досі засідають в Раді і голосують синхронно з зеленими слугами. Наприклад, за закон про мобілізацію вони голосували, а ЄС, БЮТ і більшість Голосу - ні...
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14.06.2024 15:23 Відповісти
Ще СБУ нехай перевірить мережу своїх відставників і відставників КҐБ - там 99% агентура *****
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14.06.2024 15:24 Відповісти
Як же швиденько, зенелох віддав мертвечука пуйлу.
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14.06.2024 15:26 Відповісти
А 2,5 роки війни зелені в них досвід переймали.
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14.06.2024 15:27 Відповісти
Організації заборонили, а члени цих органцізацій спокійно сидять у Верховній зРаді і в УПЦ МП.
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14.06.2024 15:28 Відповісти
Що вони там ліквідували, коли нинішня влада представників ОПЗЖ відрядила представляти Україну що до відновлення, це оначає, що їм вже готують місце у наступному складі влади
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14.06.2024 15:30 Відповісти
а чого так довго чекали? просто цікаво...
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14.06.2024 15:32 Відповісти
Самі прийшли в СБУ і з питаннями -ну хто в них зараз керівник ( від Мертвечука чи від ригів ? ) і хто взагалі має платити. В Івано-Франківську СБУшники чухають потилиці - а дійсно хто?
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14.06.2024 15:49 Відповісти
+++
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14.06.2024 16:06 Відповісти
Так-так і готували 100500 напад на хрінпіду.
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14.06.2024 16:00 Відповісти
А як з "переворотом2 під проводом ахметки?Де посадки?
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14.06.2024 16:24 Відповісти
Да неужели ликвидировано?! Это не правда. Пример, общественная организация - всеукраинский союз советских офицеров!!! Бабушка с дедушкой, в совковской форме со звёздами, которых полицейские в Киеве на 9 мая 2024 года остановили и попросили снять советскую символику, всё же сама на камеру рассказала. Кто они, чем дышат и что собираются делать. Пока такие будут, будет существовать сеть информаторов рф в Украине. Именно они, информаторы, и есть очень больше зло в тылу, и с ними надо что-то делать!
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14.06.2024 16:28 Відповісти
ліквідовано тобто вони всі гниють в лісопосадках бо якщо ні то підбирайте слова не треба дурити людей
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14.06.2024 18:59 Відповісти
Ворог вже пробрався до апаратного забезпечення ВРУ.
"На реєстрації знаходився проєкт постанови щодо зменшення зарплат працівників апарату Верховноі Ради, які зараз отримують мільйони, і це не жарт... Кількість підписантів була біля 100, коли підписи почали зникати з проєкту. Фізично зникати. Так зникло 13 підписів протягом 10 хвилин, що технічно неможливо зробити без втручання в систему", - зауважила Третьякова.
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14.06.2024 20:46 Відповісти
Два роки пройшло,нікого не посадили! Що самі на себе виходять? Чи тільки з Червінським і військовими,які сидять за гратами можуть боротись? Скільки мотузці не витись,все одно край буде!
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14.06.2024 21:10 Відповісти
Невже вони дійсно вірять, що в це хтось дійсно повірить?
Особливо в оцю ну прсото шедевральну дурню: "...У разі відмови - зловмисники мали намір захопити ключові держустанови у Києві та інших регіонах держави..." Вибачте - яким нх боком вони хотіли захопити????
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14.06.2024 21:50 Відповісти
Не пройшло і 3 роки…. Розумію що бубочка недотьопа , а що порох хіба не знав що мертвечук витворяє??? Фігня якась
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14.06.2024 22:24 Відповісти
На третьому році війни??????))))))
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15.06.2024 01:38 Відповісти
 
 