В Україні ліквідовано мережу "громадських організацій" Медведчука, які готували держпереворот у Києві у 2022 році, - СБУ

За матеріалами Служби безпеки суд задовольнив позов Мін’юсту щодо заборони 8 проросійських організацій, які координував екснардеп Віктор Медведчук. Представники цих "громадських організацій" планували державний переворот в Україні, який хотіли синхронізувати з початком повномасштабного вторгнення РФ у лютому 2022 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Таким чином вони сподівались допомогти агресору якнайшвидше захопити Київ, а згодом і всю територію України. Для цього представники цих організацій мали ініціювати проведення в Києві так званих "національних зборів".

Зазначається, що під час "з’їзду" планувалося оголосити ультиматум вищому військово-політичному керівництву України щодо "відсторонення від влади". У разі відмови – зловмисники мали намір захопити ключові держустанови у Києві та інших регіонах держави. Для цього планували сформувати бойові групи, до складу яких мало увійти понад півтисячі озброєних осіб.

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Як нагадали в СБУ, у 2022 році відомство завчасно викрило ворожі плани і запобігло їхній реалізації. У результаті спецоперації співробітники Служби безпеки затримали трьох організаторів злочину на початку повномасштабного вторгнення РФ.

У серпні 2023 року зловмисники отримали різні терміни тюремного ув’язнення. Також було заочно засуджено громадянина рф, який координував підривну діяльність "громадських організацій" Медведчука з росії.

Які організації заборонили

Наразі за матеріалами СБУ, суд постановив заборонити та примусово розпустити такі організації:

Міжнародна громадська організація "Ми народ України";

Всеукраїнська громадська організація "Всеукраїнське гетьманське козацтво імені Івана Богуна";

"Соборне козацтво";

"Соборне козацтво" "Харківський округ";

"Соборне козацтво" "Баришівська станиця";

"Соборне козацтво" "Київський округ";

"Соборне козацтво" "Львівський округ";

"Соборне козацтво" "Сумський округ".

Як зазначається, комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Івано-Франківській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.