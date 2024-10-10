Зеленский встретился со Стармером в Лондоне

Президент Владимир Зеленский в Лондоне встретился с премьером Великобритании Киром Стармером.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила Европейская правда.

Отмечается, что Стармер встретил Зеленского на Даунинг стрит, после чего они проведут переговоры.

Ранее издание Reuters сообщало, что Зеленский прибудет с визитом в Великобританию, где встретится с премьер-министром страны Киром Стармером и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

