Зеленский встретился со Стармером в Лондоне
Президент Владимир Зеленский в Лондоне встретился с премьером Великобритании Киром Стармером.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила Европейская правда.
Отмечается, что Стармер встретил Зеленского на Даунинг стрит, после чего они проведут переговоры.
Ранее издание Reuters сообщало, что Зеленский прибудет с визитом в Великобританию, где встретится с премьер-министром страны Киром Стармером и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
всій лінії фронту, але без визнання втрати окупованих територій
і натомість на гарантії безпеки від США та партнерів, а також прискорений вступ України до Євросоюзу. Тобто наш гарант - капітулянт злочинно розмінував і здав Південь України, а тепер
ще й офіційно визнає цю окупацію! Анексію буквально всіх поки
що тимчасово окупованих територій України.