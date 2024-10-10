РУС
Зеленский встретился со Стармером в Лондоне

Президент Владимир Зеленский в Лондоне встретился с премьером Великобритании Киром Стармером.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила Европейская правда.

Отмечается, что Стармер встретил Зеленского на Даунинг стрит, после чего они проведут переговоры.

Ранее издание Reuters сообщало, что Зеленский прибудет с визитом в Великобританию, где встретится с премьер-министром страны Киром Стармером и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

Читайте также: Зеленский планирует в ближайшие сутки провести переговоры с лидерами Британии, Франции, Италии и Германии

Великобритания (5099) Зеленский Владимир (21727) Стармер Кир (254)
Після офційної частини зучтрінеться з бойовим півнем у Лондоні
10.10.2024 12:00 Ответить
Війна стала неминучою в 2021, коли президент на той час ще 40 млн. країни почав бігати як дешевий портьє то в Омани то в Мі6
10.10.2024 12:04 Ответить
Оце дурне постійно у якомусь турне.
10.10.2024 12:06 Ответить
Він просто бігає подалі від України - ось це і є сенсом всіх цих зустрічей .
10.10.2024 12:09 Ответить
Італійське видання Corriere della Sera, український лідер має намір повідомити союзникам, що Київ готовий до припинення вогню по
всій лінії фронту, але без визнання втрати окупованих територій
і натомість на гарантії безпеки від США та партнерів, а також прискорений вступ України до Євросоюзу. Тобто наш гарант - капітулянт злочинно розмінував і здав Південь України, а тепер
ще й офіційно визнає цю окупацію! Анексію буквально всіх поки
що тимчасово окупованих територій України.
10.10.2024 12:33 Ответить
 
 